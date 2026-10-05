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Cherry Juice 1-1 GOAL

« C’est devenu routinier à ce stade » : de la NFL à Florian Wirtz et Evander, comment le jus de cerise acidulée est devenu une partie de la quête d’un avantage dans le football

Le jus de cerise griotte est devenu un incontournable en NFL, en Premier League et en MLS. Des nutritionnistes expliquent son attrait pour les athlètes en quête d’une meilleure récupération, d’un meilleur sommeil et d’un petit avantage supplémentaire.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Chaque soir, quand les Kansas City Chiefs allaient se coucher, Leslie Bonci, leur diététicienne en chef, veillait à ce qu’ils aient tous une petite friandise sur leur oreiller. Ce n’était pas du chocolat. Il n’y avait pas de menthes d’avant coucher. En réalité, chaque joueur recevait un petit sachet de jus de cerise acidulé. Et on leur disait de le boire.

    Déterminer si cela, à lui seul, les a conduits à quatre apparitions au Super Bowl, et à deux titres, en cinq ans, est difficile. Les écarts sont minimes dans le sport professionnel. Cela n’a pas forcément permis à la star au poste de quarterback Patrick Mahomes de lancer le ballon plus loin ou avec plus de précision. Mais qu’il n’y ait aucun doute, c’était une obligation. Certains joueurs le vivaient mal. Le jus de cerise acidulé n’a pas un goût particulièrement agréable à l’état naturel. Bonci se souvient de “petits malins” dans l’équipe qui plaisantaient en disant qu’ils allaient le mélanger à de la vodka pour en atténuer le goût. Sa réponse ? « Nice try. »

    Ils l’ont tout de même bu. Ce petit sachet de concentré de jus était obligatoire chez les Chiefs. Mais la portée de cette boisson acidulée dépasse largement le football américain. Dans le football aussi, le jus de cerise acidulé fait désormais partie de la routine des joueurs.

    « Beaucoup d’athlètes, je pense, utilisent le jus de cerise, que ce soit au niveau universitaire ou jusqu’au niveau professionnel. À ce stade, c’est une routine », a déclaré à GOAL Ally Maher, directrice de la nutrition sportive au FC Cincinnati.

  • « Le plus pour le moins »

    Mikel Arteta

    L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, s'est forgé une réputation en raison de ses étranges manies d'entraîneur pendant son passage à Arsenal.

    Ces histoires sont désormais trop bien documentées. Les départements de sciences du sport identifient un aliment, une boisson ou un produit précis à consommer. Parfois, un entraîneur met au point une méthode unique.

    L’équipe l’adopte et remporte un titre. Puis la méthode, qu’il s’agisse de manger un certain fruit ou de planter un olivier sur le terrain d’entraînement d’un club de Premier League, entre dans la légende du sport. Soudain, tout le monde doit s’y mettre. L’ascension du jus de cerise acidulée vers le premier plan dans le football a toutefois été plus progressive.

    Le football a emprunté l’idée à d’autres sports, où les athlètes se tournaient déjà vers le jus de cerise acidulée pour favoriser la récupération après une compétition intense.

    Des recherches menées à la Northumbria University ont suggéré que le jus de cerise acidulée pouvait aider à la récupération musculaire, ce petit avantage que le sport de très haut niveau recherche si souvent. Une étude de 2010 à l’Oregon Health & Science University a apporté d’autres éléments sur ses bénéfices potentiels. Les coureurs et les cyclistes ont été parmi les premiers à l’adopter, ces derniers se tournant vers cette boisson rouge foncé vers la fin des courses de longue distance. Des équipes de NFL, dont les Chiefs de Bonci et les Pittsburgh Steelers, l’ont également adopté. C’est désormais courant en Premier League : Florian Wirtz a été vu en boire après avoir été remplacé lors du match nul de Liverpool à Newcastle en ouverture de saison, en août.

    Pourtant, ses propriétés spécifiques peuvent être appliquées à peu près à n’importe quel sport d’endurance, a déclaré Bonci.

    « Vous obtenez le maximum pour le minimum, parce que c’est aussi ça, l’autre aspect. Peu importe le moment où les gens choisissent de l’utiliser, un grand volume n’est généralement pas ce qu’un corps en plein effort recherche », a déclaré Bonci. « Il ne peut pas le tolérer et même après un exercice intense, on veut quelque chose de court et efficace. Donnez-moi, en petite quantité, ce qu’il me faut, et cela lance mon processus de récupération. Et ensuite, quand je suis prêt à manger, je peux faire autre chose plus tard. »

  • « Concentré sur sa récupération »

    Evander
    Getty

    Evander et le FC Cincinnati ont tiré profit du jus de cerise.

    L’avantage ultra-spécifique du jus de cerise, en revanche, réside dans sa grande polyvalence. Les athlètes ont tendance à vouloir toutes sortes de compléments issus de différents groupes alimentaires. L’idée qu’il existe un produit miracle capable de tout résoudre relève un peu du mythe.

    « Cela peut dépendre des besoins, selon l’objectif et ce que quelqu’un essaie d’accomplir. Et pour un athlète, on peut l’utiliser là où cela sera utile », a déclaré Bonci.

    Différents athlètes l’utilisent toutefois de différentes manières. Pour le FC Cincinnati, il est absolument crucial dans la récupération musculaire. Après le match, il est immédiatement au menu.

    « Nous sommes vraiment concentrés sur la récupération et sur la manière dont nous pouvons aider davantage nos gars à récupérer », a expliqué Maher. « Et le jus de griottes s’inscrit dans cette logique. »

    Les griottes contiennent des composés aux propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Des recherches suggèrent que le jus de griottes peut aider à réduire les douleurs musculaires et à favoriser la récupération après un effort intense.

    « C’est un anti-inflammatoire et un antioxydant. En gros, cela signifie que l’inflammation que nous voyons chez nos gars après un match, parce qu’ils fournissent tellement d’efforts, courent énormément, se font bousculer et pousser, ces griottes, sous forme concentrée, peuvent aider à réduire une partie de [la fatigue] », a déclaré Maher.

    Au cours d’une longue saison, cela pourrait faire une différence cruciale pour préparer les muscles à être de nouveau sollicités lors de la séance d’entraînement suivante, ou même aider lors des enchaînements rapides entre les matches.

    « Ces composantes nutritionnelles créent votre antioxydant anti-inflammatoire ultime pour éliminer tous les déchets du match présents dans l’organisme et les ramener en quelque sorte à un état plus stable », a déclaré Maher.

  • « Il y a un rôle à jouer dans le sommeil »

    Harry Kane England 2026
    getty

    Harry Kane s’est longuement exprimé sur l’importance du sommeil dans sa récupération.

    Il y a aussi d’autres bienfaits. Ce dernier verre que Bonci offrait aux Chiefs chaque soir n’était pas seulement destiné à favoriser la simple récupération musculaire. Le jus de griottes contient également de la mélatonine, qui aide à favoriser le sommeil, un élément crucial dans la préparation des athlètes.

    « C’est une source naturelle de mélatonine et de tryptophane. Donc cela a un rôle à jouer dans le sommeil, et c’est aussi à ce moment-là que les gens récupèrent. Ce n’est pas seulement quand vous êtes en mouvement, c’est quand vous vous reposez », a déclaré Bonci.

    Maher préfère obtenir les nutriments favorisant le sommeil par l’alimentation et se montre prudente à l’égard d’une supplémentation régulière en mélatonine. Son inquiétude porte sur la production naturelle de cette hormone par l’organisme.

    « Si vous la prenez sans ordonnance, et non sous forme alimentaire, cela réduit en réalité la production naturelle de mélatonine par votre organisme », a déclaré Maher. « Donc, si quelqu’un prend régulièrement de la mélatonine, son corps va se dire : “Je n’ai plus besoin d’en produire.” Et puis, quand vous arrêtez de prendre cette mélatonine, votre corps se dit : “Attends, mais je la recevais d’ailleurs, et je ne me souviens plus très bien comment en produire aussi bien.” »

    Cependant, les recherches n’ont pas établi que les compléments de mélatonine suppriment la production naturelle de l’organisme. Une étude de long terme sur la mélatonine à libération prolongée n’a constaté aucune suppression après la fin du traitement. Les National Institutes of Health soulignent que les preuves concernant la sécurité à long terme de la supplémentation restent limitées.


  • « Dis-moi pourquoi je devrais l’avoir »

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    NurPhoto

    Liverpool fait partie des nombreux grands clubs de Premier League à avoir adopté le jus de cerise.

    Cela ne veut toutefois pas dire que chaque athlète acceptera immédiatement de prendre toutes les substances qu’on lui propose. Les diététiciennes sont peut-être monnaie courante au plus haut niveau du football mondial, mais certains joueurs expérimentés peuvent se montrer réticents à ajouter des éléments supplémentaires à leur routine. C’est en tout cas ce qu’a constaté Maher.

    « Plus ils sont jeunes, plus c’est facile, a déclaré Maher. En vieillissant, ils sont un peu plus méfiants sur la manière dont ils vous font confiance, le moment où ils vous font confiance, et sur le fait de vous écouter ou non. »

    Maher a rejoint le FC Cincinnati en mars 2025. Le club n’avait jamais eu de diététicienne auparavant. Certains joueurs étaient, de l’aveu même du club, sceptiques à l’idée qu’un nouveau membre du staff vienne leur dire quoi manger. Mais un jeune membre de l’effectif a tout changé.

    « Il y a un jeune joueur dans notre équipe avec qui j’ai travaillé pour améliorer sa composition corporelle et le rendre plus fort. Il m’a fait confiance, et nous l’avons désormais amené à la composition corporelle idéale et au taux de masse grasse idéal. Et maintenant, les gars viennent me voir en mode : “OK Ally, je n’ai vraiment pas envie de me sentir comme ça pour le match”, ou : “J’ai besoin de plus d’énergie” », a déclaré Maher.

    Bonci a observé des comportements similaires avec des équipes de NFL.

    « Quand on parle des athlètes, si quelqu’un a 10 minutes de plus dans sa journée, il ne va pas les passer dans la cuisine. Ce sera plutôt quelque chose que je peux faire rapidement et qui va m’apporter un bénéfice. Dites-moi pourquoi je devrais en prendre, et je suis prête à essayer », a-t-elle expliqué.

    Mais lorsqu’il y avait des réticences, cela ne lui posait aucun problème de dire non.

    « Au final, je ne vais forcer quoi que ce soit dans la gorge de qui que ce soit. C’est leur choix. Ce sont des grands garçons... mais je vais leur donner les raisons pour lesquelles cela devrait peut-être faire partie de leur panoplie nutritionnelle », a déclaré Bonci.

  • « Faites cette différence d’un pour cent »

    FC Cincinnati v Inter Miami CF
    Getty Images Sport

    Le FC Cincinnati célèbre un but marqué contre l’Inter Miami lors d’une rencontre cruciale de la Conférence Est.

    Au FC Cincinnati, le jus de cerise griotte s’inscrit dans une approche plus large de la nutrition. Le club a inscrit de nombreux buts en fin de match cette saison, et Maher estime qu’une meilleure alimentation peut aider les joueurs à maintenir leur niveau jusqu’au coup de sifflet final.

    « Maintenant, on est vraiment connus pour marquer dans les deux dernières minutes du match, a-t-elle déclaré. C’est là que la nutrition peut avoir un très gros impact sur ces gars-là. L’essentiel, c’est simplement de s’assurer que les gars ont le carburant nécessaire sur cette période de 90 à 100 minutes. C’est la chose la plus importante que nous puissions faire pour les aider à tenir et à faire cette différence d’un pour cent par rapport à notre adversaire, afin que nous puissions marquer dans les 90 dernières secondes du match. »

    Plus généralement, les retours des nutritionnistes, diététiciens et scientifiques indiquent que leurs athlètes se sentent globalement mieux.

    « Parfois, la différence, c’est que je peux me pousser davantage, ou peut-être qu’à l’entraînement je peux me pousser davantage et avoir moins de courbatures ensuite, ce qui signifie que je suis mieux préparé à faire ce que je dois faire la fois suivante », a déclaré Bonci.

    Désormais, cela fait aussi partie du Zeitgeist sportif du grand public. CHERRiSH, une entreprise basée dans l’État de Washington, propose une version légèrement diluée du produit, conditionnée et commercialisée. Elle a aussi noué des partenariats avec des athlètes professionnels.

    « Nous ajoutons un peu d’eau simplement pour qu’il soit plus facile à verser, mais nous avons constaté que les athlètes le boivent tel quel. Je veux dire, ça ne les dérange pas, ils n’ont pas le temps pour ça. Ils sont simplement prêts à y aller », a déclaré à GOAL Matt Haggart, directeur des opérations.

    Reste à voir si cela aide lors d’un match hebdomadaire entre amis ou par une nuit froide et pluvieuse à Brooklyn. Au niveau professionnel, en revanche, le jus de cerise griotte a gagné sa place dans les routines de récupération des joueurs, comme un petit élément du travail nécessaire pour être prêt à jouer.