Chaque soir, quand les Kansas City Chiefs allaient se coucher, Leslie Bonci, leur diététicienne en chef, veillait à ce qu’ils aient tous une petite friandise sur leur oreiller. Ce n’était pas du chocolat. Il n’y avait pas de menthes d’avant coucher. En réalité, chaque joueur recevait un petit sachet de jus de cerise acidulé. Et on leur disait de le boire.

Déterminer si cela, à lui seul, les a conduits à quatre apparitions au Super Bowl, et à deux titres, en cinq ans, est difficile. Les écarts sont minimes dans le sport professionnel. Cela n’a pas forcément permis à la star au poste de quarterback Patrick Mahomes de lancer le ballon plus loin ou avec plus de précision. Mais qu’il n’y ait aucun doute, c’était une obligation. Certains joueurs le vivaient mal. Le jus de cerise acidulé n’a pas un goût particulièrement agréable à l’état naturel. Bonci se souvient de “petits malins” dans l’équipe qui plaisantaient en disant qu’ils allaient le mélanger à de la vodka pour en atténuer le goût. Sa réponse ? « Nice try. »

Ils l’ont tout de même bu. Ce petit sachet de concentré de jus était obligatoire chez les Chiefs. Mais la portée de cette boisson acidulée dépasse largement le football américain. Dans le football aussi, le jus de cerise acidulé fait désormais partie de la routine des joueurs.

« Beaucoup d’athlètes, je pense, utilisent le jus de cerise, que ce soit au niveau universitaire ou jusqu’au niveau professionnel. À ce stade, c’est une routine », a déclaré à GOAL Ally Maher, directrice de la nutrition sportive au FC Cincinnati.