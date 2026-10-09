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Carrick De Zerbi 1:1Getty/GOAL

Bienvenue dans El Sackico ! Michael Carrick sur un siège encore plus éjectable que Roberto De Zerbi alors que Manchester United et Tottenham, tous deux en crise, voient leurs entraîneurs s’affronter

Manchester United n’a plus le droit à l’erreur avant de recevoir Tottenham ce week-end, après avoir échoué à capitaliser sur la promesse de sa troisième place en Premier League la saison dernière.

James Westwood
Traduit par

  • Le 30 octobre 2021, Ole Gunnar Solskjaer et Nuno Espirito Santo étaient tous les deux sous une énorme pression lorsque Manchester United s’est déplacé pour affronter Tottenham en Premier League. United se remettait encore d’une humiliante défaite 5-0 à domicile contre Liverpool, qui avait porté sa série sans victoire à quatre matches, tandis que Tottenham avait perdu quatre de ses six rencontres précédentes et ne comptait qu’un point d’avance sur son adversaire avant le coup d’envoi.

    La rencontre avait ainsi été baptisée « El Sackico », un jeu de mots avec l’expression espagnole utilisée pour les affiches de Liga entre le Real Madrid et le FC Barcelone, beaucoup de supporters et d’observateurs estimant que l’entraîneur perdant serait condamné à passer à la trappe. Au final, ils avaient raison.

    United s’est imposé tranquillement 3-0 au Tottenham Hotspur Stadium grâce à des buts de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et Marcus Rashford, permettant à Solskjaer de pousser un énorme soupir de soulagement. À l’inverse, Nuno affichait l’expression exaspérée d’un homme vidé de toute conviction après avoir été copieusement sifflé par un public local qui n’a même pas vu son équipe cadrer une seule frappe.

    Effectivement, à peine deux jours plus tard, Nuno a été limogé. Les résultats auraient peut-être pu être pardonnés, mais la nature indigente des performances de Tottenham rendait un changement indispensable.

    Le même sort pourrait s’abattre sur Michael Carrick ou Roberto De Zerbi ce week-end, avec un El Sackico 2.0 programmé à Old Trafford samedi. Cette fois, United compte trois points d’avance sur Tottenham, qui cherche toujours sa première victoire de la saison 2026-27. L’équipe de De Zerbi n’a inscrit que deux buts en cinq matches, elle aussi, ce qui facilite les parallèles avec l’équipe inoffensive de Nuno.

    Mais qu’on ne s’y trompe pas, Carrick marche sur une glace plus fine que son homologue italien. Présenté comme un potentiel prétendant au titre avant la saison, United occupe scandaleusement la 12e place, et il n’y aura aucune excuse en cas de nouveau gros revers. Si Carrick n’est pas capable d’aller chercher une victoire qui regonfle le moral, comme Solskjaer l’avait fait, alors le sort de l’homme qui était l’adjoint du Norvégien à la même époque il y a cinq ans sera scellé.

  • Touché aux ischio-jambiers

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    Manchester United est revenu à la case départ après un mercato estival d’un calme déconcertant

    Carrick a fait du très bon travail pour redonner confiance à Manchester United après le règne exaspérant de Ruben Amorim, guidant l'équipe vers la troisième place de Premier League avec plus de points que n'importe quelle autre formation lors des 17 dernières journées de la saison passée. Le 22 mai, le régime de propriété d'INEOS a récompensé Carrick avec un contrat permanent de deux ans, assorti d'une option pour une année supplémentaire, et, pendant un bref instant, l'optimisme est revenu à Old Trafford.

    Hélas, Sir Jim Ratcliffe et compagnie sont ensuite pratiquement restés immobiles pendant que tous les rivaux de United se renforçaient considérablement lors du mercato estival. Ils n'ont pas compris que de grands changements étaient nécessaires pour que l'effectif reste compétitif sur un maximum de 67 matches toutes compétitions confondues, soit 27 de plus qu'au cours d'une année complète sans aucune compétition européenne.

    Carlos Baleba, Youri Tielemans et Andrey Santos sont arrivés pour un montant cumulé de 163 millions de livres sterling (216 M$) dans ce qui était censé être une refonte du milieu de terrain, mais aucun d'entre eux n'a remplacé le profil du Casemiro partant, et d'autres secteurs importants ont été négligés, notamment en défense et à la pointe de l'attaque. Carrick a été entravé par le conseil d'administration et, sans surprise, Manchester United a encore régressé à cause de ses mauvaises décisions.

    United a perdu chez le promu Hull City lors de la première journée avant de battre Ipswich Town à Old Trafford, certes avec l'aide d'un arbitrage contestable. L'équipe de Carrick a depuis concédé des nuls frustrants sur les terrains d'Everton et de Fulham, avant de s'incliner 1-0 à domicile contre le voisin Manchester City, réduit à 10.

    Il y a aussi eu une large victoire 4-0 contre Sabah, novice en Ligue des champions, mais elle a été contrebalancée par une défaite 3-2 face à Brighton au troisième tour de la Carabao Cup, United laissant filer une avance de deux buts pour perdre à Old Trafford pour la première fois depuis 1976.

    On peut dire sans risque de se tromper que l'état de grâce est terminé pour Carrick, qui doit trouver un moyen de colmater les brèches derrière et d'injecter plus d'énergie dans son secteur offensif avant qu'il ne soit trop tard.

  • « Fragile »

    로베르토 데 제르비 (Roberto De Zerbi)
    Getty Images

    De Zerbi peine à faire de Tottenham une équipe régulière malgré un investissement important dans de nouvelles recrues

    L’effet « nouveau manager » de Tottenham sous De Zerbi n’a pas duré longtemps non plus. L’Italien est arrivé à la fin du mois de mars, héritant d’une équipe qui ne comptait qu’un seul point d’avance sur la zone de relégation et n’avait remporté qu’un seul match de Premier League en 2026.

    De Zerbi a ensuite redressé la barre, Tottenham prenant 11 points lors de ses sept derniers matches, avec en point d’orgue une victoire 1-0 contre Everton lors de la dernière journée, qui a assuré son maintien.

    Tottenham a nommé De Zerbi avec un contrat de cinq ans, et a affiché sa confiance en le soutenant sans réserve lors de son premier mercato. Un total de 334 M£ (442 M$) a été dépensé pour 10 nouveaux joueurs, dont la recrue la plus chère de l’histoire du club, Sandro Tonali, Matheus Fernandes, Savio, et l’ancien protégé de De Zerbi à Brighton, Jan Paul van Hecke.

    Les supporters étaient en droit d’attendre de nouveaux progrès sur le terrain après un recrutement aussi fructueux, mais ils ont finalement été déçus jusqu’ici. Tottenham est lanterne rouge de Premier League avec deux points en cinq matches, et n’a même pas marqué le moindre but lors des quatre premiers. Ses failles dans les deux surfaces ont été pleinement exposées lors de la défaite 3-2 à domicile contre Aston Villa juste avant la trêve internationale, ce que De Zerbi n’a pas cherché à esquiver.

    « C’est difficile à expliquer, a-t-il déclaré. En 14 ans comme entraîneur, je n’ai jamais vu une équipe comme la nôtre, aussi fragile et irrégulière. »

    Bien sûr, Tottenham ne peut pas continuer comme ça, et c’est à De Zerbi de corriger la mentalité de l’effectif. La situation ne semble toutefois pas aussi sombre que celle de Manchester United. Ne pas gagner à Old Trafford ne signerait pas la fin de De Zerbi, mais on a le sentiment que Carrick est en sursis quoi qu’il arrive.

  • « Réinitialisation » nécessaire

    Manchester United v Brighton & Hove Albion - Carabao Cup Third Round
    Getty Images Sport

    C’est complètement irréaliste, mais Carrick sera jugé selon des standards plus élevés que De Zerbi alors que Manchester United vise un retour à sa gloire passée

    La différence, c’est que De Zerbi s’est engagé dans un projet à long terme à Tottenham. Le succès n’allait jamais arriver du jour au lendemain pour une équipe qui a terminé 17e de Premier League lors de chacune des deux dernières saisons.

    Une fois que les nouveaux visages auront trouvé leurs automatismes et que le respect du système de De Zerbi sera devenu une seconde nature, Tottenham devrait s’en sortir. Une place dans la première moitié de tableau représenterait un progrès, et s’il parvient à arracher une qualification européenne, ne serait-ce qu’en Conference League, De Zerbi aura fait un excellent travail pour sa première saison complète à la tête de l’équipe.

    Carrick, à l’inverse, tente de franchir une barre bien plus haute à Old Trafford. Ce sera une catastrophe si Manchester United ne termine pas à nouveau dans le top 5, ou ne remporte pas un trophée. INEOS a fixé l’objectif de gagner la Premier League d’ici 2028, à temps pour le 150e anniversaire du club, et c’est donc cette saison que les fondations doivent être posées.

    Au vu de ce que nous avons vu jusqu’ici, Manchester United sera très loin de ses objectifs. Le seul espoir de Carrick est de s’accrocher jusqu’en janvier et de réclamer des renforts lors du mercato hivernal, mais ce serait presque un miracle s’il y parvient : United est à ce point mauvais.

    L’équilibre de l’équipe n’est pas bon, malgré la puissance offensive dont dispose Carrick dans le dernier tiers, comme l’a expliqué la légende du club Gary Neville à Sky Sports après le match nul 1-1 contre Fulham : « J’aimerais qu’il puisse faire jouer tous ces joueurs offensifs, mais ils vont le tuer sur le plan défensif. Ce n’est pas seulement la défense et la ligne de quatre derrière qui lui posent problème, [Bryan] Mbeumo et [Marcus] Rashford sont trop hauts et trop excentrés. Ils ne se resserrent pas en revenant. Vous avez Tielemans et [Kobbie] Mainoo au milieu, qui manquent un peu de rythme. Baleba va probablement entrer dans l’équipe à ce poste. Bruno [Fernandes] décroche un peu partout, puis [Matheus] Cunha décroche lui aussi un peu partout.

    « Vous avez ces cinq ou six joueurs qui sont meilleurs avec le ballon que sans le ballon. Ce serait formidable de les voir marquer énormément de buts et peut-être en encaisser un ou deux avant d’aller gagner des matches, mais il va falloir une remise à plat du point de vue de la structure défensive, parce qu’il y en a bien trop qui marchent sur le terrain. »

    Carrick essaie de faire de United une équipe capable de contrôler les matches, mais l’intensité manque. À l’inverse total, Tottenham en a à revendre, parce que De Zerbi exige un style basé sur un pressing haut et une récupération agressive du ballon dans le dernier tiers. Cela ne fonctionne pas encore de manière optimale, mais l’équipe a une identité claire, alors que United reste encore une équipe d’individualités qui s’en remet à des éclairs.

  • Pas drôle

    Michael Carrick Manchester United 2026-27 Everton
    Getty

    Il se pourrait que Carrick compte sur le retour de certains joueurs pour renverser la situation, mais il ne devrait vraiment pas se retrouver dans cette position

    Trois points ce week-end ne suffiront pas à masquer les fissures, comme cela n’avait pas été le cas pour Solskjaer en 2021. En effet, United a limogé le Norvégien seulement trois semaines après qu’il a orchestré cette victoire contre Tottenham, suivie d’un nul 2-2 à l’Atalanta en Ligue des champions, d’une défaite 2-0 dans le derby contre City, puis d’une correction 4-1 infligée par Watford à Vicarage Road.

    Le calendrier s’annonce encore plus impitoyable pour Carrick : United a trois matches à l’extérieur après avoir affronté Tottenham, contre l’Atletico Madrid et Côme en Europe, puis contre un Leeds United toujours invaincu en Premier League. L’équipe recevra aussi Bournemouth avant de boucler le mois par un déplacement à Chelsea. Carrick pourrait très bien ne plus être là d’ici novembre.

    C’est la crise à Old Trafford, mais l’enjeu n’est pas aussi élevé pour Tottenham, qui n’a que la Premier League à gérer. De Zerbi bénéficiera de patience alors qu’il cherche à provoquer un vrai changement, et l’ambiance au sein du groupe est relativement positive.

    « Je qualifierais notre situation actuelle en tant que club de négative en termes de résultats, mais de positive en termes de football, a déclaré Tonali pendant son rassemblement avec l’Italie. Nous prenons du plaisir et nous nous créons des occasions. Si vous ne marquez pas au football, vous perdez. Nous ne sommes pas au fond du trou ; nous sommes bien vivants, et nous sommes positifs. Nous savons que l’équipe est très forte. »

    Les joueurs de Carrick, eux, ne prennent aucun plaisir. On sent l’anxiété dans leurs têtes et la tension dans leurs épaules à chaque fois qu’ils touchent le ballon. Même Fernandes, leur capitaine talismanique et adepte assumé de la prise de risque, semble en faire plus que d’habitude.

    Tout n’est cependant pas sombre. Baleba est en lice pour faire ses débuts contre Tottenham après s’être remis d’un problème à la cheville, tandis que Matthijs de Ligt est lui aussi tout proche d’un retour après une longue absence due à une blessure chronique au dos. Leurs intégrations respectives pourraient largement contribuer à corriger le manque d’impact physique de United dans l’entrejeu et sa naïveté défensive.

    Amad Diallo, lui, postule de nouveau pour une place sur l’aile droite après avoir manqué le début de saison en raison d’une blessure à l’aine. Sa présence permettrait à Mbeumo de faire ce qu’il fait le mieux et d’attaquer les espaces, tandis que Cunha pourrait revenir sur le côté gauche au lieu d’occuper un rôle de n°9 peu naturel pour lui.

    À en juger par son refus de critiquer publiquement l’équipe jusqu’ici, Carrick est peut-être discrètement convaincu que ces joueurs peuvent faire la différence. Il est toutefois incroyablement injuste qu’il se retrouve dans cette situation ; United devrait avoir suffisamment de profondeur d’effectif pour faire face lorsque des éléments clés sont indisponibles.

    En l’état, la régularité restera presque certainement hors de portée. Carrick a été traité comme s’il était encore l’entraîneur intérimaire, au lieu de recevoir la confiance nécessaire pour façonner l’équipe à son image, comme De Zerbi le fait à Tottenham. Il mérite bien mieux, quoi qu’il arrive samedi.