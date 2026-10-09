Le 30 octobre 2021, Ole Gunnar Solskjaer et Nuno Espirito Santo étaient tous les deux sous une énorme pression lorsque Manchester United s’est déplacé pour affronter Tottenham en Premier League. United se remettait encore d’une humiliante défaite 5-0 à domicile contre Liverpool, qui avait porté sa série sans victoire à quatre matches, tandis que Tottenham avait perdu quatre de ses six rencontres précédentes et ne comptait qu’un point d’avance sur son adversaire avant le coup d’envoi.

La rencontre avait ainsi été baptisée « El Sackico », un jeu de mots avec l’expression espagnole utilisée pour les affiches de Liga entre le Real Madrid et le FC Barcelone, beaucoup de supporters et d’observateurs estimant que l’entraîneur perdant serait condamné à passer à la trappe. Au final, ils avaient raison.

United s’est imposé tranquillement 3-0 au Tottenham Hotspur Stadium grâce à des buts de Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani et Marcus Rashford, permettant à Solskjaer de pousser un énorme soupir de soulagement. À l’inverse, Nuno affichait l’expression exaspérée d’un homme vidé de toute conviction après avoir été copieusement sifflé par un public local qui n’a même pas vu son équipe cadrer une seule frappe.

Effectivement, à peine deux jours plus tard, Nuno a été limogé. Les résultats auraient peut-être pu être pardonnés, mais la nature indigente des performances de Tottenham rendait un changement indispensable.

Le même sort pourrait s’abattre sur Michael Carrick ou Roberto De Zerbi ce week-end, avec un El Sackico 2.0 programmé à Old Trafford samedi. Cette fois, United compte trois points d’avance sur Tottenham, qui cherche toujours sa première victoire de la saison 2026-27. L’équipe de De Zerbi n’a inscrit que deux buts en cinq matches, elle aussi, ce qui facilite les parallèles avec l’équipe inoffensive de Nuno.

Mais qu’on ne s’y trompe pas, Carrick marche sur une glace plus fine que son homologue italien. Présenté comme un potentiel prétendant au titre avant la saison, United occupe scandaleusement la 12e place, et il n’y aura aucune excuse en cas de nouveau gros revers. Si Carrick n’est pas capable d’aller chercher une victoire qui regonfle le moral, comme Solskjaer l’avait fait, alors le sort de l’homme qui était l’adjoint du Norvégien à la même époque il y a cinq ans sera scellé.