Bien plus qu’Alexia Putellas ! Les London City Lionesses montrent que leur effectif de stars peut menacer la WSL, tandis que Manchester United entrevoit le long chemin qui l’attend

Que le premier match de la nouvelle saison de Women’s Super League oppose London City Lionesses et Manchester United était assurément intéressant. Alors que le club de la capitale se montre très agressif sur le marché des transferts, sa propriétaire milliardaire Michele Kang ne se retenant pas dans sa volonté de propulser le seul club indépendant de la division au sommet, United a changé d’approche cet été, en choisissant davantage d’investissement et de confiance envers les jeunes talents dans le cadre de ce qu’il a décrit comme une vision « durable ». Ces différences ont été évidentes sur le terrain vendredi soir à Hayes Lane, où London City s’est imposé 2-1, un score flatteur pour des Red Devils inoffensives.

Tous les regards se sont portés sur London City plus que jamais cet été. Le recrutement d’Alexia Putellas, double Ballon d’Or et susceptible d’en remporter un troisième dans quelques semaines, ainsi que d’une icône de l’Angleterre en la personne de Mary Earps, y est pour beaucoup. Ce duo très médiatisé faisait partie des huit recrues enregistrées par Kang et son équipe pendant l’intersaison, avec parmi les autres arrivées marquantes Mapi Leon, quadruple vainqueure de la Ligue des champions, et l’ailière française Kadidiatou Diani.

United s’est montré bien plus discret. En effet, les mouvements les plus bruyants ont concerné l’entraîneure, avec Marc Skinner qui a accepté une résiliation à l’amiable de son contrat et Eva Olid, qui a remporté un titre de champion inédit en Écosse la saison dernière avec Hearts, nommée pour lui succéder. Elle se concentre sur le développement des jeunes talents et la mise en place d’un style dynamique et offensif, de nature à enthousiasmer aussi bien les supporters que les joueuses. Mais il faudra du temps et de la patience pour que cela porte ses fruits, et rien ne l’a mieux illustré que vendredi soir.

Il a fallu à United pas moins de 78 minutes pour cadrer une frappe, tandis que l’effectif constellé de stars de London City faisait taire les interrogations sur sa capacité à réunir tout ce talent pour jouer en équipe, une équipe réellement capable de lutter au sommet de la WSL.