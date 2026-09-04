Bien plus qu’Alexia Putellas ! Les London City Lionesses montrent que leur effectif de stars peut menacer la WSL, tandis que Manchester United entrevoit le long chemin qui l’attend
Que le premier match de la nouvelle saison de Women’s Super League oppose London City Lionesses et Manchester United était assurément intéressant. Alors que le club de la capitale se montre très agressif sur le marché des transferts, sa propriétaire milliardaire Michele Kang ne se retenant pas dans sa volonté de propulser le seul club indépendant de la division au sommet, United a changé d’approche cet été, en choisissant davantage d’investissement et de confiance envers les jeunes talents dans le cadre de ce qu’il a décrit comme une vision « durable ». Ces différences ont été évidentes sur le terrain vendredi soir à Hayes Lane, où London City s’est imposé 2-1, un score flatteur pour des Red Devils inoffensives.
Tous les regards se sont portés sur London City plus que jamais cet été. Le recrutement d’Alexia Putellas, double Ballon d’Or et susceptible d’en remporter un troisième dans quelques semaines, ainsi que d’une icône de l’Angleterre en la personne de Mary Earps, y est pour beaucoup. Ce duo très médiatisé faisait partie des huit recrues enregistrées par Kang et son équipe pendant l’intersaison, avec parmi les autres arrivées marquantes Mapi Leon, quadruple vainqueure de la Ligue des champions, et l’ailière française Kadidiatou Diani.
United s’est montré bien plus discret. En effet, les mouvements les plus bruyants ont concerné l’entraîneure, avec Marc Skinner qui a accepté une résiliation à l’amiable de son contrat et Eva Olid, qui a remporté un titre de champion inédit en Écosse la saison dernière avec Hearts, nommée pour lui succéder. Elle se concentre sur le développement des jeunes talents et la mise en place d’un style dynamique et offensif, de nature à enthousiasmer aussi bien les supporters que les joueuses. Mais il faudra du temps et de la patience pour que cela porte ses fruits, et rien ne l’a mieux illustré que vendredi soir.
Il a fallu à United pas moins de 78 minutes pour cadrer une frappe, tandis que l’effectif constellé de stars de London City faisait taire les interrogations sur sa capacité à réunir tout ce talent pour jouer en équipe, une équipe réellement capable de lutter au sommet de la WSL.
Une performance d’équipe
S'il subsistait des doutes sur la diffusion des échos concernant ce que London City a préparé cet été, la foule record à guichets fermés dans la capitale anglaise vendredi soir a montré que c'était bien le cas. Mais si la plupart étaient venues pour voir de près le niveau de Putellas, ou pour assister aux débuts d'une icône de l'Angleterre en la personne d'Earps, elles ont finalement eu droit à une véritable performance collective, cette équipe profondément remaniée affichant une cohésion que peu attendaient.
Putellas a été solide pour ses débuts en compétition avec le club, tandis qu'Earps est restée sur le banc et qu'Elene Lete est passée à quelques secondes du premier clean sheet de la saison de WSL, seulement battue à la 100e minute par Simi Awujo.
À la place, d'autres ont brillé : Grace Geyoro a été extrêmement en vue, laissant penser qu'une première saison discrète au club après un transfert record du monde relevait probablement de l'anomalie ; Alanna Kennedy, au milieu de terrain avec deux noms bien plus en vue que sont Geyoro et Putellas, a montré pourquoi elle avait été choisie pour compléter ce trio, notamment avec le pressing qui a poussé Julia Zigiotti Olme à marquer contre son camp en début de match ; Rosa Kafaji a posé des problèmes toute la soirée, alors qu'elle cherche à se relancer après un passage raté à Arsenal ; tandis que Delphine Cascarino, élue joueuse du match par Sky Sports, a fait des ravages sur le côté droit et Lucia Corrales a causé des dégâts similaires sur le gauche.
Et ce n'est qu'un aperçu. Isa Kardinaal a été excellente aux côtés de Leon en défense centrale, la qualité de relance de sa partenaire se distinguant particulièrement, tandis que l'excellente prestation de Danielle van de Donk dans un rôle de faux numéro neuf, marquée par sa déviation intelligente pour faire le break, a apporté de la fluidité en attaque.
Le travail acharné porte ses fruits
Ce fut une performance qui a confirmé les propos en provenance du camp de London City selon lesquels l’effectif a bien assimilé ce que souhaite l’entraîneur principal Eder Maestre, nommé pendant la trêve hivernale lors de la campagne précédente. « Devoir s’adapter à quelque chose de nouveau en cours de saison, c’est un peu perturbant », a concédé Kennedy, déclarant à GOAL à propos de ce processus lors de la pré-saison. « Je pense que nous sommes dans une bonne dynamique en termes de cohésion et du fait d’avoir pu passer du temps, un vrai temps, ensemble, pour, on l’espère, accomplir quelque chose de spécial. »
Cela s’est vu vendredi. La manière dont London City a pressé et harcelé Manchester United, la façon dont l’équipe a merveilleusement bien combiné avec le ballon et dont ses déplacements sans ballon ont posé de réels problèmes aux visiteuses ont témoigné du travail accompli par Maestre et son staff cet été, mais aussi par les joueuses, dont l’adhésion au projet a été évidente dans cette victoire.
La patience est de mise
La performance de United, pendant ce temps, a surtout mis en évidence à quel point Olid, nommée il y a seulement un mois, a encore besoin de temps pour faire jouer son équipe comme un collectif. Le onze de départ de Manchester United ne comptait qu'une seule nouvelle recrue et pourtant, un manque de cohésion a été étonnamment flagrant.
Cela s'expliquait en partie par le nouveau style et le nouveau système auxquels les joueuses sont en train de s'habituer. Cela semblait particulièrement pertinent pour les latérales, pour lesquelles Olid a déclaré cette semaine que ses idées avaient représenté un « défi » particulier. « C'est un peu différent de la façon dont elles jouaient, a-t-elle expliqué. Ces premières semaines ont été un défi à cet égard, parce que c'est différent dans notre style de jeu. »
Le fait qu'il ait parfois été difficile de dire si United évoluait avec une défense à trois ou à quatre en disait long, alors qu'Andrea Medina, la seule nouvelle recrue parmi les titulaires, et Anna Sandberg étaient clairement encore en train de construire une relation sur le côté gauche. Jayde Riviere, de son côté, a l'habitude de beaucoup se projeter sur le flanc droit, mais elle s'est montrée inhabituellement prudente ici.
Mais United a aussi été brouillon. Beaucoup trop de mauvais contrôles et de décisions discutables ont nettement aggravé les choses, la gardienne Phallon Tullis-Joyce venant régulièrement au secours de Manchester United. « Les joueuses étaient nerveuses, sans confiance », a déclaré Olid à Sky Sports. « Ce n'est pas nous. »
Des destins opposés à venir ?
Il est difficile de ne pas regarder cette performance et penser que, à court terme, c’est London City Lionesses qui semble le plus à même de concurrencer Manchester City, Chelsea et Arsenal dans la course à ces places qualificatives pour la Ligue des champions.
« Nous ne connaissons même pas encore notre meilleur niveau, a déclaré Van de Donk à Sky Sports après le match. Nous n’avons pas vraiment beaucoup joué ensemble. J’espère qu’il y a encore mieux à venir. Nous avons énormément de choses à améliorer. »
Pour United, en revanche, la saison pourrait être longue, très longue, même si le club espère que cela portera ses fruits à long terme.