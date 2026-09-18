Bayern Munich et la Bavière : comment l’Oktoberfest est au cœur du lien profond du géant de la Bundesliga avec sa région d’origine
Si le Bayern Munich est de très loin le club le plus titré d'Allemagne, s'étant forgé une immense stature mondiale en remportant d'innombrables trophées et en accueillant certains des meilleurs joueurs de la planète, le club n'a jamais oublié ses racines.
Le Bayern est profondément lié à sa ville, Munich, et plus largement à la région de Bavière, qui constituent toutes deux une part importante de la riche identité culturelle du club et sont littéralement cousues dans son tissu.
À cette période de l'année, cela saute particulièrement aux yeux. C'est l'Oktoberfest en Bavière et dans sa capitale, et le club célèbre l'atmosphère unique et vibrante de la saison.
Intrinsèquement lié
Le Bayern est intrinsèquement lié non seulement à la ville de Munich, mais aussi à l’ensemble de la Bavière, qui couvre tout le sud-est de l’Allemagne, avec Munich comme capitale au sud et Nuremberg plus au nord parmi ses principales villes.
Il suffit de regarder de plus près la fière identité du Bayern pour comprendre à quel point sa région d’origine est profondément ancrée dans l’ADN du club.
« Bayern » est littéralement le mot allemand pour Bavière, et l’un de ses surnoms est Die Bayern (les Bavarois), tandis que le motif distinctif en losanges blancs et bleus qui constitue la pièce maîtresse de son écusson depuis 1954 est en réalité le drapeau bavarois.
La devise bien connue du club, Mia san mia, que vous avez probablement déjà vue sur les réseaux sociaux, signifie en bavarois « nous sommes ce que nous sommes », et c’est aussi le nom d’une chanson populaire parmi ses supporters. Une autre formule largement utilisée, Packmas, est une expression bavaroise pour l’allemand « Packen wir es », que l’on peut traduire par « allons-y ». L’un des groupes ultras les plus en vue du Bayern s’appelle également Inferno Bavaria.
Tradition annuelle
Grâce à l’essor des réseaux sociaux, un aspect de plus en plus populaire du lien entre le Bayern et la région de Bavière est la participation du club aux festivités de l’Oktoberfest, connues localement sous le nom de Wiesn, la « cinquième saison » de Munich, entre la fin septembre et le début octobre.
L’Oktoberfest a vu le jour en 1810, lorsque les habitants de Munich ont été invités à célébrer le mariage du prince Ludwig avec la princesse Therese de Saxe-Hildburghausen. Aujourd’hui, c’est avant tout une célébration de la culture populaire bavaroise.
Il semble qu’il existe une règle officieuse lorsqu’on joue pour le club : il faut se joindre à la fête, et Die Roten marquent désormais l’occasion depuis des décennies. En fouillant dans les archives, on trouve des photos d’icônes du Bayern comme Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn et Lothar Mathaeus participant aux festivités.
Cela signifie enfiler la tenue traditionnelle bavaroise, avec notamment le lederhosen (short en cuir avec breaches), la chemise trachtenhemd et la veste trachtenjacke, les chaussures trachtenschuhe et peut-être même un trachtenhut (chapeau traditionnel), puis se rendre dans l’une des tentes spécialement construites pour y déguster quelques bretzels et des chopes de bière.Getty Images
En expliquant l’implication du Bayern dans le festival en 2014, Bavarian Football Works écrivait : « Les joueurs et le staff du Bayern Munich assistent au festival depuis des années. Dernièrement, la visite officielle a eu lieu lors du dernier week-end. On peut les trouver dans la tente du Kaferzelt, posant pour des photos avec un imitateur du roi Ludwig et renforçant la cohésion du groupe autour de bière et de bretzels.
« Le lien entre le Bayern et le festival ne s’arrête pas là. Depuis 2003, le club entretient un partenariat fort avec Paulaner, l’une des brasseries officielles de l’Oktoberfest. Paulaner fournit 100 litres de bière pour chaque but marqué par un joueur du Bayern et invite l’équipe à célébrer dans sa tente à chaque saison du festival. »
Les photos qui en résultent sont toujours très appréciées, alors que les équipes masculine et féminine, le staff technique et leurs familles jouent le jeu à fond, même si nous ne sommes pas convaincus qu’ils vident réellement autant de chopes en tant qu’athlètes modernes focalisés sur la performance maximale.
S’exprimant sur l’événement de cette année auprès du site officiel de la Bundesliga, l’ancien ailier de Liverpool du Bayern, Luis Diaz, a déclaré : « Pour moi, le Bayern est spécial. L’Oktoberfest est quelque chose d’énorme à Munich. L’année dernière, je l’ai vécu, mais pas de la manière dont je l’aurais voulu. Je pense que cette année, je vais m’y investir un peu plus, y aller avec ma famille et un frère ici.
« Je vais essayer d’en profiter beaucoup plus, de me rapprocher de la culture parce que c’est vraiment agréable de voir tout le monde habillé pour l’Oktoberfest. C’est incroyable. C’est un très bel événement. » Il a ajouté : « Une bonne fête. Un grand événement. Toujours beaucoup de monde. Je vais bien m’habiller. »
Célébration sur le terrain
Le Bayern a aussi célébré sa fière culture bavaroise sur le terrain, et 2026 ne fera pas exception. Depuis la saison 2021-2022, adidas sort chaque année un maillot unique, édité pour l’occasion, en s’inspirant de la Wiesn et de l’héritage du club comme de la région.
Cependant, la première fois que le club a porté une tenue rendant hommage à son identité bavaroise remonte en réalité à il y a 13 ans. En décrivant le maillot extérieur blanc et vert sapin de la saison 2013-2014 sur son site officiel, le Bayern écrivait : « Comme un lederhosen typique, le short est marron et le maillot blanc complète le look bavarois traditionnel et caractéristique. »
En 2021-2022, le club a lancé son tout premier maillot en édition unique spécialement pour l’Oktoberfest, qui n’a été porté que lors d’un seul match : un élégant modèle vert foncé et or, avec la traditionnelle fleur d’edelweiss entourant l’écusson. À l’époque, adidas expliquait que ce maillot célébrait le « riche héritage » de la ville avec « un look inspiré des tenues traditionnelles bavaroises ».
Ce maillot s’est révélé être un tel succès que le Bayern et adidas ont depuis continué à sortir chaque année un maillot spécial Wiesn, notamment en rouge foncé en clin d’œil aux vêtements bavarois classiques, en vert prairie pour reproduire les pâturages associés à la saison, ainsi qu’avec l’introduction d’un écusson spécial Oktoberfest.
La tenue traditionnelle de la région a aussi occupé une place importante dans les célébrations des titres du Bayern au fil des années, et elles ont été nombreuses puisqu’il s’agit d’un vainqueur en série et recordman de Bundesliga, ou rekordmeister. Par le passé, ses joueurs ont porté des lederhosen pour fêter leurs triomphes, et il est aussi devenu traditionnel de se jeter d’immenses chopes de bière les uns sur les autres sur la pelouse.
« Joie de vivre, communauté et diversité »
adidas et le Bayern ont encore frappé pour l’Oktoberfest 2026, en imaginant ce qui est sans aucun doute leur kit Wiesn le plus audacieux et le plus éclatant à ce jour. Il présente une base sombre avec un design abstrait et coloré sur l’ensemble, qui lui donne davantage l’allure d’une œuvre d’art que d’un maillot de football, tandis que l’écusson saisonnier spécial apparaît sur la poitrine.
adidas affirme que le look floral est « une interprétation moderne d’éléments floraux synonymes de la Wiesn », qui s’inspirent « de fleurs traditionnellement associées à la culture bavaroise » et célèbrent « l’atmosphère vibrante de la saison ».
« La saison de la Wiesn marque le moment de l’année où la ville se transforme. Les rues deviennent plus animées, les traditions passent au premier plan et un sentiment unique de joie, d’optimisme et de liberté s’empare de la capitale bavaroise », a déclaré adidas au moment de la sortie. « Inspiré par ce rendez-vous culturel annuel, le nouveau maillot Wiesn 2026 du FC Bayern capture l’esprit de la saison et le lien entre le club et sa ville d’origine. »
Le communiqué du Bayern indique : « Le nouveau maillot associe le style traditionnel de Munich à un design moderne et affirmé, célébrant tout ce qui rend la Wiesn si spéciale : la joie de vivre, la communauté et la diversité. »
Comme c’est désormais la coutume, le nouveau maillot s’accompagne d’une collection lifestyle, comprenant un cardigan reprenant le même motif abstrait, une veste noire inspirée de la trachtenjacke et une robe noire drindl.
Le maillot Wiesn 2026 du Bayern fera ses débuts sur le terrain lorsque le Bayern a affronté l’Union Berlin vendredi soir à l’Allianz Arena, et il est déjà disponible à l’achat dans une sélection de magasins adidas et en ligne sur adidas.