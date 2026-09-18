Bayern Munich et la Bavière : comment l’Oktoberfest est au cœur du lien profond du géant de la Bundesliga avec sa région d’origine

Grâce à l’essor des réseaux sociaux, un aspect de plus en plus populaire du lien entre le Bayern et la région de Bavière est la participation du club aux festivités de l’Oktoberfest, connues localement sous le nom de Wiesn, la « cinquième saison » de Munich, entre la fin septembre et le début octobre.

L’Oktoberfest a vu le jour en 1810, lorsque les habitants de Munich ont été invités à célébrer le mariage du prince Ludwig avec la princesse Therese de Saxe-Hildburghausen. Aujourd’hui, c’est avant tout une célébration de la culture populaire bavaroise.

Il semble qu’il existe une règle officieuse lorsqu’on joue pour le club : il faut se joindre à la fête, et Die Roten marquent désormais l’occasion depuis des décennies. En fouillant dans les archives, on trouve des photos d’icônes du Bayern comme Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn et Lothar Mathaeus participant aux festivités.

Cela signifie enfiler la tenue traditionnelle bavaroise, avec notamment le lederhosen (short en cuir avec breaches), la chemise trachtenhemd et la veste trachtenjacke, les chaussures trachtenschuhe et peut-être même un trachtenhut (chapeau traditionnel), puis se rendre dans l’une des tentes spécialement construites pour y déguster quelques bretzels et des chopes de bière.

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En expliquant l’implication du Bayern dans le festival en 2014, Bavarian Football Works écrivait : « Les joueurs et le staff du Bayern Munich assistent au festival depuis des années. Dernièrement, la visite officielle a eu lieu lors du dernier week-end. On peut les trouver dans la tente du Kaferzelt, posant pour des photos avec un imitateur du roi Ludwig et renforçant la cohésion du groupe autour de bière et de bretzels.

« Le lien entre le Bayern et le festival ne s’arrête pas là. Depuis 2003, le club entretient un partenariat fort avec Paulaner, l’une des brasseries officielles de l’Oktoberfest. Paulaner fournit 100 litres de bière pour chaque but marqué par un joueur du Bayern et invite l’équipe à célébrer dans sa tente à chaque saison du festival. »

Les photos qui en résultent sont toujours très appréciées, alors que les équipes masculine et féminine, le staff technique et leurs familles jouent le jeu à fond, même si nous ne sommes pas convaincus qu’ils vident réellement autant de chopes en tant qu’athlètes modernes focalisés sur la performance maximale.

S’exprimant sur l’événement de cette année auprès du site officiel de la Bundesliga, l’ancien ailier de Liverpool du Bayern, Luis Diaz, a déclaré : « Pour moi, le Bayern est spécial. L’Oktoberfest est quelque chose d’énorme à Munich. L’année dernière, je l’ai vécu, mais pas de la manière dont je l’aurais voulu. Je pense que cette année, je vais m’y investir un peu plus, y aller avec ma famille et un frère ici.

« Je vais essayer d’en profiter beaucoup plus, de me rapprocher de la culture parce que c’est vraiment agréable de voir tout le monde habillé pour l’Oktoberfest. C’est incroyable. C’est un très bel événement. » Il a ajouté : « Une bonne fête. Un grand événement. Toujours beaucoup de monde. Je vais bien m’habiller. »