Bayern Munich et la Bavière : comment l’Oktoberfest est au cœur du lien profond du géant de Bundesliga avec sa région d’origine
Si le Bayern Munich est de loin le club le plus titré d'Allemagne, s'étant forgé un immense rayonnement mondial en remportant d'innombrables trophées et en accueillant certains des meilleurs joueurs du monde, le club n'a jamais oublié ses racines.
Le Bayern est profondément lié à sa ville, Munich, ainsi qu'à la région plus large de la Bavière, qui constituent toutes deux une part importante de la riche identité culturelle du club et sont, au sens propre, cousues dans son tissu.
À cette période de l'année, cela saute particulièrement aux yeux. C'est l'Oktoberfest en Bavière et dans sa capitale, et le club célèbre l'atmosphère unique et vibrante de la saison.
Intrinsèquement lié
Le Bayern est intrinsèquement lié non seulement à la ville de Munich, mais aussi à tout l’État de Bavière, qui couvre l’ensemble du sud-est de l’Allemagne, avec Munich, la capitale, au sud, et Nuremberg plus au nord parmi ses principales villes.
Il suffit de regarder de plus près la fière identité du Bayern pour comprendre à quel point sa région d’origine est profondément cousue dans le tissu du club.
« Bayern » est littéralement le mot allemand pour Bavière, et l’un de ses surnoms est Die Bayern (les Bavarois), tandis que le motif distinctif de losanges blancs et bleus qui constitue la pièce maîtresse de son écusson depuis 1954 est en réalité le drapeau bavarois.
La devise bien connue du club, Mia san mia, que vous avez probablement déjà repérée sur les réseaux sociaux, signifie en bavarois « nous sommes ce que nous sommes », et c’est aussi le nom d’une chanson populaire parmi ses supporters. Une autre formule largement utilisée, Packmas, est une expression bavaroise pour le « Packen wir es » allemand, qui se traduit par « allons-y ». L’un des groupes ultras les plus en vue du Bayern s’appelle également Inferno Bavaria.
Tradition annuelle
Grâce à l’essor des réseaux sociaux, un aspect de plus en plus populaire du lien entre le Bayern et la région de Bavière est constitué par les festivités de l’Oktoberfest du club, connues localement sous le nom de Wiesn, la « cinquième saison » de Munich, entre fin septembre et début octobre.
L’Oktoberfest a vu le jour en 1810, lorsque les habitants de Munich ont été invités à célébrer le mariage du prince Ludwig avec la princesse Therese de Saxe-Hildburghausen. Aujourd’hui, c’est avant tout une célébration de la culture populaire bavaroise.
Il semble presque officieusement obligatoire, quand on joue pour le club, de se joindre aux réjouissances, et Die Roten marque désormais l’occasion depuis des décennies. En fouillant dans les archives, on trouve des photos d’icônes du Bayern comme Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn et Lothar Mathaeus prenant part à la fête.
Cela signifie enfiler la tenue traditionnelle bavaroise, notamment un lederhosen (culotte de cuir à bretelles), la chemise et la veste caractéristiques trachtenhemd et trachtenjacke, des chaussures trachtenschuhe et peut-être même un trachtenhut (chapeau traditionnel), puis se rendre dans l’une des tentes spécialement installées pour déguster quelques bretzels et des chopes de bière.Getty Images
En expliquant l’implication du Bayern dans le festival en 2014, Bavarian Football Works écrivait : « Les joueurs et le personnel du Bayern Munich assistent au festival depuis des années. Dernièrement, la visite officielle a eu lieu lors du dernier week-end. On peut les trouver dans la tente Kaferzelt, posant pour des photos avec un sosie du roi Ludwig et renforçant les liens du groupe autour de bières et de bretzels.
« Le lien du Bayern avec le festival ne s’arrête pas là. Depuis 2003, le club entretient un partenariat fort avec Paulaner, l’une des brasseries officielles de l’Oktoberfest. Paulaner fournit 100 litres de bière pour chaque but marqué par un joueur du Bayern et invite l’équipe à célébrer dans sa tente à chaque saison du festival. »
Les photos qui en résultent rencontrent toujours un grand succès, alors que les équipes masculine et féminine, le staff et leurs familles jouent le jeu à fond, même si nous ne sommes pas convaincus qu’ils vident réellement autant de chopes en tant qu’athlètes modernes concentrés sur la performance maximale.
Interrogé par le site officiel de la Bundesliga au sujet de l’événement de cette année, l’ancien ailier de Liverpool du Bayern, Luis Diaz, a déclaré : « Pour moi, le Bayern est spécial. L’Oktoberfest est quelque chose d’énorme à Munich. L’année dernière, je l’ai vécu, mais pas de la manière dont je l’aurais voulu. Je pense que cette année, je vais m’y investir un peu plus, y aller avec ma famille et un frère ici.
« Je vais essayer d’en profiter beaucoup plus, de me rapprocher de la culture, parce que c’est vraiment agréable de voir toutes les personnes habillées pour l’Oktoberfest. C’est incroyable. C’est un très bel événement. » Il a ajouté : « Une bonne fête. Un grand événement. Toujours beaucoup de monde. Je serai bien habillé. »
Célébration sur le terrain
Le Bayern a également célébré sa fière culture bavaroise sur le terrain, et 2026 ne fera pas exception. Depuis la saison 2021-2022, adidas sort chaque année un maillot unique, conçu pour l’occasion, en s’inspirant de Wiesn et de l’héritage du club comme de la région.
Cependant, la première fois qu’il a porté une tenue rendant hommage à son identité bavaroise remonte en réalité à il y a 13 ans. En décrivant le maillot extérieur blanc et vert forêt de la saison 2013-2014 sur son site officiel, le Bayern écrivait : « Comme les traditionnels lederhosen, le short est marron et le maillot blanc complète ce look bavarois caractéristique et traditionnel. »
En 2021-2022, le club a lancé son tout premier maillot unique spécialement pour l’Oktoberfest, porté lors d’un seul match seulement : un modèle élégant vert foncé et or, avec la traditionnelle fleur d’edelweiss entourant l’écusson. À l’époque, adidas expliquait que ce maillot célébrait le « riche héritage » de la ville avec un look inspiré des tenues traditionnelles bavaroises.
Ce maillot s’est révélé si populaire que le Bayern et adidas ont continué depuis à sortir chaque année un maillot spécial Wiesn, notamment en rouge foncé en clin d’œil aux vêtements bavarois classiques, en vert prairie pour reproduire les pâturages associés à cette période, ainsi qu’avec l’introduction d’un écusson spécial Oktoberfest.
Les tenues traditionnelles de la région ont aussi longtemps occupé une place importante dans les célébrations des titres du Bayern, et il y en a eu beaucoup puisqu’il est un serial vainqueur de Bundesliga et le club le plus titré de l’histoire du championnat, ou rekordmeister. Par le passé, ses joueurs ont porté des lederhosen pour célébrer leurs triomphes, tandis qu’il est aussi devenu une tradition de se jeter de grandes chopes de bière dessus sur le terrain.
« Joie de vivre, communauté et diversité »
adidas et le Bayern ont encore frappé pour l’Oktoberfest 2026, en imaginant ce qui est sans aucun doute leur kit Wiesn le plus audacieux et le plus éclatant à ce jour. Il présente une base sombre avec un motif abstrait et coloré sur toute la surface, qui lui donne davantage l’allure d’une œuvre d’art que d’un maillot de football, tandis que l’écusson spécial de saison figure sur la poitrine.
adidas explique que ce look floral est « une interprétation moderne des éléments floraux synonymes de la Wiesn », qui s’inspirent « des fleurs traditionnellement associées à la culture bavaroise » et célèbrent « l’atmosphère vibrante de la saison ».
« La saison de la Wiesn marque la période de l’année où la ville se transforme. Les rues deviennent plus animées, les traditions passent au premier plan et un sentiment unique de joie, d’optimisme et de liberté s’empare de la capitale bavaroise », a déclaré adidas lors de la sortie. « Inspiré par ce rendez-vous culturel annuel, le nouveau maillot Wiesn 2026 du FC Bayern capture l’esprit de la saison et le lien entre le club et sa ville d’origine. »
Le communiqué du Bayern indique quant à lui : « Le nouveau maillot associe le style munichois traditionnel à un design moderne et affirmé, célébrant tout ce qui rend la Wiesn si spéciale : la joie de vivre, la communauté et la diversité. »
Comme c’est désormais la coutume, ce nouveau maillot s’accompagne aussi d’une collection lifestyle, avec notamment un cardigan reprenant le même motif abstrait, une veste noire inspirée de la trachtenjacke et une robe noire drindl.
Le maillot Wiesn 2026 du Bayern fera ses débuts sur les terrains lorsque le Bayern a affronté l’Union Berlin vendredi soir à l’Allianz Arena, et il est déjà disponible à l’achat dans une sélection de magasins adidas et en ligne sur adidas.