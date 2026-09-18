Grâce à l’essor des réseaux sociaux, un aspect de plus en plus populaire du lien entre le Bayern et la région de Bavière est constitué par les festivités de l’Oktoberfest du club, connues localement sous le nom de Wiesn, la « cinquième saison » de Munich, entre fin septembre et début octobre.

L’Oktoberfest a vu le jour en 1810, lorsque les habitants de Munich ont été invités à célébrer le mariage du prince Ludwig avec la princesse Therese de Saxe-Hildburghausen. Aujourd’hui, c’est avant tout une célébration de la culture populaire bavaroise.

Il semble presque officieusement obligatoire, quand on joue pour le club, de se joindre aux réjouissances, et Die Roten marque désormais l’occasion depuis des décennies. En fouillant dans les archives, on trouve des photos d’icônes du Bayern comme Pep Guardiola, Bastian Schweinsteiger, Oliver Kahn et Lothar Mathaeus prenant part à la fête.

Cela signifie enfiler la tenue traditionnelle bavaroise, notamment un lederhosen (culotte de cuir à bretelles), la chemise et la veste caractéristiques trachtenhemd et trachtenjacke, des chaussures trachtenschuhe et peut-être même un trachtenhut (chapeau traditionnel), puis se rendre dans l’une des tentes spécialement installées pour déguster quelques bretzels et des chopes de bière.

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En expliquant l’implication du Bayern dans le festival en 2014, Bavarian Football Works écrivait : « Les joueurs et le personnel du Bayern Munich assistent au festival depuis des années. Dernièrement, la visite officielle a eu lieu lors du dernier week-end. On peut les trouver dans la tente Kaferzelt, posant pour des photos avec un sosie du roi Ludwig et renforçant les liens du groupe autour de bières et de bretzels.

« Le lien du Bayern avec le festival ne s’arrête pas là. Depuis 2003, le club entretient un partenariat fort avec Paulaner, l’une des brasseries officielles de l’Oktoberfest. Paulaner fournit 100 litres de bière pour chaque but marqué par un joueur du Bayern et invite l’équipe à célébrer dans sa tente à chaque saison du festival. »

Les photos qui en résultent rencontrent toujours un grand succès, alors que les équipes masculine et féminine, le staff et leurs familles jouent le jeu à fond, même si nous ne sommes pas convaincus qu’ils vident réellement autant de chopes en tant qu’athlètes modernes concentrés sur la performance maximale.

Interrogé par le site officiel de la Bundesliga au sujet de l’événement de cette année, l’ancien ailier de Liverpool du Bayern, Luis Diaz, a déclaré : « Pour moi, le Bayern est spécial. L’Oktoberfest est quelque chose d’énorme à Munich. L’année dernière, je l’ai vécu, mais pas de la manière dont je l’aurais voulu. Je pense que cette année, je vais m’y investir un peu plus, y aller avec ma famille et un frère ici.

« Je vais essayer d’en profiter beaucoup plus, de me rapprocher de la culture, parce que c’est vraiment agréable de voir toutes les personnes habillées pour l’Oktoberfest. C’est incroyable. C’est un très bel événement. » Il a ajouté : « Une bonne fête. Un grand événement. Toujours beaucoup de monde. Je serai bien habillé. »