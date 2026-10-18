Toppmoller n’était arrivé à la BayArena que l’été précédent et son choix pour succéder à Berti Vogts était jugé risqué. Cette légende du football allemand avait été limogée malgré une qualification pour la Ligue des champions obtenue grâce à une quatrième place en Bundesliga. Si Toppmoller avait fait du bon travail à Bochum et à Saarbrucken, alors en deuxième division, il n’avait pas encore fait ses preuves au plus haut niveau. Certains doutaient aussi qu’un grand fumeur aimant boire un verre soit vraiment l’homme de la situation pour diriger Leverkusen.

Toppmoller a balayé les doutes sur sa personnalité et ses compétences en déclarant : « Je suis un fou de football. Les autres ont des globules rouges et blancs dans le sang. Moi, j’ai des petits ballons de foot ! » Il était également déterminé à faire taire ses détracteurs, en particulier son prédécesseur.

« Vogts était consultant à la télévision à l’époque et, au début de la saison, il a dit que nous finirions septièmes de Bundesliga. Il a dit : ‹ Ils n’ont aucune chance pour le titre ou la Ligue des champions ! › », a raconté plus tard Toppmoller à The Mirror.

Il s’est refusé à faire lui-même le moindre pronostic précis mais, dès sa toute première conférence de presse, il a déclaré aux supporters du club : « Je peux vous assurer que nous aurons des résultats et que nous serons plaisants à voir jouer. » Les raisons d’être optimiste ne manquaient pas.

Malgré le départ de Robert Kovac au Bayern Munich, Leverkusen était parvenu à conserver un effectif relativement solide. Il est vite apparu que Toppmoller était l’homme idéal pour tirer le meilleur des joueurs à sa disposition. Le Bayer a réalisé un début de saison fulgurant en Bundesliga, récoltant 36 points sur 42 possibles au cours d’une superbe série de 14 matches sans défaite, durant laquelle son football offensif spectaculaire a séduit les puristes.

Cinq défaites à cheval sur la fin et le début de l’année ont semblé compromettre ses chances de titre, mais Leverkusen a réagi par une nouvelle série de matches sans défaite qui lui a permis de prendre cinq points d’avance sur le Borussia Dortmund à trois journées de la fin. À ce stade, la séduisante équipe de Toppmoller avait déjà décroché sa place en finale de la Coupe d’Allemagne et, fait bien plus marquant, atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

À vrai dire, le Bayer n’avait guère ressemblé à un prétendant au titre européen lors de sa défaite 4-0 contre la Juventus pour son premier match de la deuxième phase de groupes. L’entraîneur de la Juventus, Marcello Lippi, avait admis après la rencontre qu’il « n’aurait jamais imaginé que le match contre Leverkusen serait aussi facile ».

« Cela m’a vraiment agacé, a reconnu Toppmoller des années plus tard auprès de Werkself Magazine, et je me suis juré qu’il aurait sa revanche à Leverkusen. Nous avons gagné 3-1 et ma première phrase en conférence de presse a été : ‹ Je n’aurais jamais imaginé que ce serait aussi facile contre la Juve ! › » La semaine suivante, Leverkusen a battu une très solide équipe du Deportivo La Coruna au Riazor et terminé en tête d’un groupe qui comprenait également Arsenal et la Juventus.

Même alors, une équipe du Bayer qui avait battu Barcelone lors de la première phase de groupes était considérée comme ayant très peu de chances en quarts de finale. Elle ne manquait pourtant pas de joueurs de talent.