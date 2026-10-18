Le seul problème pour Toppmoller, après la qualification arrachée face à United grâce à la règle des buts à l’extérieur, était qu’à ce stade de la saison, Leverkusen commençait déjà à montrer des signes de fatigue. Deux défaites consécutives, à domicile contre le Werder Bremen puis sur le terrain de Nurnberg, avaient déjà permis à Dortmund de lui ravir la tête de la Bundesliga.
Leverkusen a bien remporté son dernier match, le 4 mai 2002, contre le Hertha Berlin (2-1), grâce à un doublé de Ballack. Mais Dortmund a battu Bremen sur le même score et décroché le titre avec un seul point d’avance, condamnant « Neverkusen » à terminer deuxième pour la quatrième fois en seulement six saisons.
La pression sur l’équipe de Toppmoller s’était donc encore accentuée avant la finale de la Coupe d’Allemagne contre Schalke, le week-end suivant. À Berlin, elle s’est révélée trop lourde à porter. Malgré l’ouverture du score de Berbatov au stade olympique, Leverkusen était mené 4-1 lorsque Kirsten a réduit l’écart, alors qu’il restait un peu plus d’une minute dans le temps réglementaire.
Après ces deux déceptions, toute la saison de Leverkusen dépendait soudain d’un exploit face à Madrid en finale de la Ligue des champions, le 15 mai. Bild écrivait à l’époque : « Il ne faut pas que cette grande équipe termine les mains vides. Ce ne peut pas être la volonté des dieux du football… »
Toppmoller avait toutefois reconnu ouvertement avant le match que les « Galactiques » de Vicente Del Bosque étaient « meilleurs que Leverkusen dans tous les domaines ». Les absences de deux joueurs extrêmement influents, Nowotny et Ze Roberto, respectivement pour cause de blessure et de suspension, ont porté un coup terrible à un groupe déjà en manque de confiance après avoir laissé échapper le titre en Bundesliga.
On pouvait donc sérieusement craindre que Leverkusen ne s’effondre après avoir encaissé, dès la huitième minute à Hampden, un but qui a mis Toppmoller en colère. « Pendant la préparation du match, j’ai répété jusqu’à en perdre la voix qu’il fallait se méfier des touches de Roberto Carlos. Nous savions à quoi nous attendre, a-t-il pesté. Et puis nous nous sommes fait surprendre sur une touche qui a permis à Raul de marquer le but du 1-0. »
Mais Lucio, le brillant défenseur central brésilien qui avait inscrit le but décisif lors du quart de finale haletant remporté contre Liverpool, a égalisé seulement six minutes plus tard. Même après le but splendide de Zidane, qui a redonné l’avantage au Real juste avant la pause, Leverkusen, pourtant donné perdant, a continué à attaquer.
« Nous étions en meilleure condition physique que le Real Madrid, ce qui était étrange, a affirmé Ballack. Notre effectif était réduit au minimum lors de la demi-finale retour contre Manchester United, mais, deux semaines plus tard, nous nous sentions complètement remis pour la finale. On ne peut pas toujours tout expliquer dans le football. Mais quand je repense à la dernière demi-heure contre Madrid, ils étaient à bout de forces et nous avons totalement dominé le match. Si nous avions égalisé à ce moment-là, je suis certain que nous aurions gagné en prolongation. »
Madrid a toutefois tenu bon pour remporter sa deuxième Coupe d’Europe en trois saisons. Toppmoller s’est alors retrouvé face à la tâche ingrate de devoir remobiliser des joueurs anéantis par trois échecs douloureux : « Ma première pensée après la finale de la Ligue des champions a été : “Mince, nous aurions dû gagner ce match, car nous étions la meilleure équipe.” Mais j’ai ensuite dit aux joueurs, dans le vestiaire, qu’ils avaient réalisé un parcours brillant. À l’époque, nous pratiquions le football le plus séduisant d’Europe. Et nous avons gagné beaucoup de reconnaissance à l’étranger. »
Au bout du compte, cela n’a pas pesé bien lourd, du moins aux yeux de ses dirigeants. Avant Glasgow, le directeur sportif de Leverkusen, Reiner Calmund, avait déclaré que « dans ce monde, on ne vaut rien sans titre ». Le licenciement de Toppmoller en février 2003, après une mauvaise série de résultats, n’a donc peut-être pas tant surpris les observateurs extérieurs.
Pour les dirigeants de la BayArena, seul comptait vraiment le fait de se débarrasser du surnom de « Neverkusen », d’autant que Ballack a reconnu par la suite que les échecs passés du club pesaient lourd sur les joueurs dans la dernière ligne droite de la course au titre. Toppmoller reste néanmoins fier de son passage à la BayArena et assure n’avoir aucun regret quant à son dénouement.
« Je ne regrette aucun titre perdu, a-t-il déclaré. Quand j’étais jeune, je disais toujours : “Les trophées ne m’intéressent pas, je veux offrir aux gens des matches attrayants.” Le football doit susciter l’enthousiasme. Et c’est ce que nous avons réussi à faire à l’époque. »
Cela n’a manifestement pas atténué la douleur de terminer sans le moindre trophée, comme Berbatov l’a clairement fait savoir. Mais si le Leverkusen de Toppmoller n’a pas remporté de titre, il était indéniablement passionnant à regarder. C’est peut-être là une victoire en soi.