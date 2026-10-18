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Bayer Leverkusen : comment le club le plus maudit du football a laissé échapper un triplé après avoir enthousiasmé les supporters dans toute l’Europe

Klaus Toppmoller a fait de Leverkusen l’une des équipes au jeu sans doute le plus séduisant d’Europe au début des années 2000, mais le club n’a remporté aucun trophée.

Mark Doyle
Traduit par

  • On a un jour demandé à l’ancien attaquant du Bayer Leverkusen Dimitar Berbatov si la beauté du but victorieux de Zinedine Zidane en finale de la Ligue des champions 2002 avait atténué la douleur de la défaite à Glasgow. « P*tain, non ! » a répondu le Bulgare. « Ça n’a rien atténué !

    « J’étais juste derrière Zinedine Zidane quand il a vu le ballon redescendre. Parfois, on sent qu’un but va arriver, que Zidane va reprendre le ballon exactement comme il l’a fait. Mais je me suis simplement dit : “Non, pitié, non !” »

    Le désespoir de Berbatov était compréhensible : la volée splendide de Zidane ajoutait encore à la peine d’une brillante équipe du Bayer, déjà deuxième de Bundesliga et finaliste de la Coupe d’Allemagne. « Je suis fier de ce que nous avons accompli cette saison, » a déclaré l’entraîneur Klaus Toppmoller aux journalistes à Hampden Park. « Nous terminons encore deuxièmes, mais si quelqu’un avait dit, au début de la saison, que nous serions en finale de la Ligue des champions, on l’aurait pris pour un fou.

    « Je pense que ce que nous avons accompli était presque impossible, compte tenu des problèmes que nous avons rencontrés. Mais dans le football, on ne reçoit pas toujours la récompense qu’on mérite, et personne ne le sait mieux que nous après tout ce que nous avons traversé. »

    En effet, aucune équipe n’a peut-être jamais connu autant de désillusions en si peu de temps que le Bayer Leverkusen, ce club apparemment maudit qui abordait le dernier mois de la saison 2001-2002 en rêvant d’un triplé, avant de vivre un cauchemar : terminer sans rien remporter malgré tous ses efforts...

  • « Accro au football »

    Bayer Leverkusen v Breman
    Getty Images Sport

    L’excentrique Toppmoller n’a pas tardé à faire sentir son influence à la BayArena.

    Toppmoller n’était arrivé à la BayArena que l’été précédent et son choix pour succéder à Berti Vogts était jugé risqué. Cette légende du football allemand avait été limogée malgré une qualification pour la Ligue des champions obtenue grâce à une quatrième place en Bundesliga. Si Toppmoller avait fait du bon travail à Bochum et à Saarbrucken, alors en deuxième division, il n’avait pas encore fait ses preuves au plus haut niveau. Certains doutaient aussi qu’un grand fumeur aimant boire un verre soit vraiment l’homme de la situation pour diriger Leverkusen.

    Toppmoller a balayé les doutes sur sa personnalité et ses compétences en déclarant : « Je suis un fou de football. Les autres ont des globules rouges et blancs dans le sang. Moi, j’ai des petits ballons de foot ! » Il était également déterminé à faire taire ses détracteurs, en particulier son prédécesseur.

    « Vogts était consultant à la télévision à l’époque et, au début de la saison, il a dit que nous finirions septièmes de Bundesliga. Il a dit : ‹ Ils n’ont aucune chance pour le titre ou la Ligue des champions ! › », a raconté plus tard Toppmoller à The Mirror.

    Il s’est refusé à faire lui-même le moindre pronostic précis mais, dès sa toute première conférence de presse, il a déclaré aux supporters du club : « Je peux vous assurer que nous aurons des résultats et que nous serons plaisants à voir jouer. » Les raisons d’être optimiste ne manquaient pas.

    Malgré le départ de Robert Kovac au Bayern Munich, Leverkusen était parvenu à conserver un effectif relativement solide. Il est vite apparu que Toppmoller était l’homme idéal pour tirer le meilleur des joueurs à sa disposition. Le Bayer a réalisé un début de saison fulgurant en Bundesliga, récoltant 36 points sur 42 possibles au cours d’une superbe série de 14 matches sans défaite, durant laquelle son football offensif spectaculaire a séduit les puristes.

    Cinq défaites à cheval sur la fin et le début de l’année ont semblé compromettre ses chances de titre, mais Leverkusen a réagi par une nouvelle série de matches sans défaite qui lui a permis de prendre cinq points d’avance sur le Borussia Dortmund à trois journées de la fin. À ce stade, la séduisante équipe de Toppmoller avait déjà décroché sa place en finale de la Coupe d’Allemagne et, fait bien plus marquant, atteint les demi-finales de la Ligue des champions.

    À vrai dire, le Bayer n’avait guère ressemblé à un prétendant au titre européen lors de sa défaite 4-0 contre la Juventus pour son premier match de la deuxième phase de groupes. L’entraîneur de la Juventus, Marcello Lippi, avait admis après la rencontre qu’il « n’aurait jamais imaginé que le match contre Leverkusen serait aussi facile ».

    « Cela m’a vraiment agacé, a reconnu Toppmoller des années plus tard auprès de Werkself Magazine, et je me suis juré qu’il aurait sa revanche à Leverkusen. Nous avons gagné 3-1 et ma première phrase en conférence de presse a été : ‹ Je n’aurais jamais imaginé que ce serait aussi facile contre la Juve ! › » La semaine suivante, Leverkusen a battu une très solide équipe du Deportivo La Coruna au Riazor et terminé en tête d’un groupe qui comprenait également Arsenal et la Juventus.

    Même alors, une équipe du Bayer qui avait battu Barcelone lors de la première phase de groupes était considérée comme ayant très peu de chances en quarts de finale. Elle ne manquait pourtant pas de joueurs de talent.

  • À contre-courant

    Toppmoller Ballack Leverkusen 2002
    Getty Images

    Grâce à sa gestion des joueurs, Toppmoller a su tirer le meilleur de sa star, Ballack.

    Hans-Jorg Butt était un gardien exceptionnel (et un redoutable tireur de penalty !), tandis que Jens Nowotny et Lucio formaient une charnière centrale remarquablement complémentaire, parfaitement protégée par Carsten Ramelow devant la défense.

    Sur le plan offensif, l’arrière latéral Diego Placente et l’ailier Ze Roberto « donnaient le tournis à toute l’Europe », selon les mots de Toppmoller, grâce à leur vitesse et à leur habileté sur le flanc gauche. Yildiray Basturk alimentait quant à lui l’avant-centre choisi, qu’il s’agisse de Berbatov, Ulf Kirsten ou Oliver Neuville, trois attaquants aux qualités différentes.

    Mais le meilleur buteur de Leverkusen, et son joueur clé, était Michael Ballack. À 25 ans, ce milieu de terrain aux multiples qualités évoluait au sommet de son art. « Avec le recul, » a confié Ballack au site officiel de Leverkusen, « c’était sans aucun doute ma saison la plus importante, mais peut-être aussi la meilleure de ma carrière. »

    Toppmoller avait joué un rôle essentiel à cet égard, et pas seulement grâce à ses choix tactiques, qui laissaient à Ballack la liberté de se projeter vers l’avant autant que possible. Pendant la trêve hivernale, on avait appris que l’international allemand, très convoité, allait rejoindre le Bayern Munich librement à la fin de la saison. Certains supporters s’étaient alors, sans surprise, retournés contre Ballack. Toppmoller, lui, avait continué à soutenir sans réserve son joueur vedette.

    « Beaucoup d’autres entraîneurs auraient peut-être réagi différemment dans cette situation, » a déclaré l’ancien joueur de Chelsea. « Il ne va pas toujours de soi de soutenir un joueur qui quitte le club et que la presse traite avec plus de sévérité qu’auparavant. Toppi disait toujours clairement ce en quoi il croyait, même si cela signifiait aller à contre-courant. Et les joueurs sentent quand leur entraîneur est sincère. Toppi m’a soutenu aussi bien au sein du club qu’à l’extérieur. Cela a apporté de la sérénité, ce qui était très important pour moi et pour l’équipe. »

    Ballack a répondu au soutien indéfectible de Toppmoller par des performances herculéennes lors du parcours historique de Leverkusen jusqu’en finale de la Ligue des champions. Il a inscrit un doublé lors de la victoire du Bayer face à Liverpool en quarts de finale (4-3 sur l’ensemble des deux matches), puis a également marqué lors du spectaculaire match nul 2-2 contre Manchester United, en demi-finale aller à Old Trafford.

    Pour Toppmoller, la prestation au « Théâtre des rêves » était la meilleure de Leverkusen sur l’ensemble de la saison. Elle illustrait parfaitement sa philosophie de jeu audacieuse, qui avait transformé une équipe auparavant mal-aimée en Allemagne parce qu’elle appartenait à une entreprise pharmaceutique en coqueluche du football européen.

    « Les supporters de Manchester United ont salué notre performance par une ovation debout, c’était une expérience fantastique, » s’est-il enthousiasmé. « Bien sûr, nous avons ensuite eu énormément de chance [de faire match nul 1-1] à domicile au retour, car Manchester United était la meilleure équipe. Placente a même dégagé le ballon de la tête sur la ligne juste avant la fin du match.

    « Mais [quand le coup de sifflet final a retenti], je n’ai pas pu me contenir. C’était de la folie, nous étions en finale. J’ai couru sur le terrain et j’aurais pu serrer le monde entier dans mes bras ! »

  • « Nous avons été la meilleure équipe »

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    AFP

    Leverkusen a répondu présent lors d’une finale serrée à Glasgow, mais celle-ci s’est finalement jouée sur un éclair de génie de Zidane.

    Le seul problème pour Toppmoller, après la qualification arrachée face à United grâce à la règle des buts à l’extérieur, était qu’à ce stade de la saison, Leverkusen commençait déjà à montrer des signes de fatigue. Deux défaites consécutives, à domicile contre le Werder Bremen puis sur le terrain de Nurnberg, avaient déjà permis à Dortmund de lui ravir la tête de la Bundesliga.

    Leverkusen a bien remporté son dernier match, le 4 mai 2002, contre le Hertha Berlin (2-1), grâce à un doublé de Ballack. Mais Dortmund a battu Bremen sur le même score et décroché le titre avec un seul point d’avance, condamnant « Neverkusen » à terminer deuxième pour la quatrième fois en seulement six saisons.

    La pression sur l’équipe de Toppmoller s’était donc encore accentuée avant la finale de la Coupe d’Allemagne contre Schalke, le week-end suivant. À Berlin, elle s’est révélée trop lourde à porter. Malgré l’ouverture du score de Berbatov au stade olympique, Leverkusen était mené 4-1 lorsque Kirsten a réduit l’écart, alors qu’il restait un peu plus d’une minute dans le temps réglementaire.

    Après ces deux déceptions, toute la saison de Leverkusen dépendait soudain d’un exploit face à Madrid en finale de la Ligue des champions, le 15 mai. Bild écrivait à l’époque : « Il ne faut pas que cette grande équipe termine les mains vides. Ce ne peut pas être la volonté des dieux du football… »

    Toppmoller avait toutefois reconnu ouvertement avant le match que les « Galactiques » de Vicente Del Bosque étaient « meilleurs que Leverkusen dans tous les domaines ». Les absences de deux joueurs extrêmement influents, Nowotny et Ze Roberto, respectivement pour cause de blessure et de suspension, ont porté un coup terrible à un groupe déjà en manque de confiance après avoir laissé échapper le titre en Bundesliga.

    On pouvait donc sérieusement craindre que Leverkusen ne s’effondre après avoir encaissé, dès la huitième minute à Hampden, un but qui a mis Toppmoller en colère. « Pendant la préparation du match, j’ai répété jusqu’à en perdre la voix qu’il fallait se méfier des touches de Roberto Carlos. Nous savions à quoi nous attendre, a-t-il pesté. Et puis nous nous sommes fait surprendre sur une touche qui a permis à Raul de marquer le but du 1-0. »

    Mais Lucio, le brillant défenseur central brésilien qui avait inscrit le but décisif lors du quart de finale haletant remporté contre Liverpool, a égalisé seulement six minutes plus tard. Même après le but splendide de Zidane, qui a redonné l’avantage au Real juste avant la pause, Leverkusen, pourtant donné perdant, a continué à attaquer.

    « Nous étions en meilleure condition physique que le Real Madrid, ce qui était étrange, a affirmé Ballack. Notre effectif était réduit au minimum lors de la demi-finale retour contre Manchester United, mais, deux semaines plus tard, nous nous sentions complètement remis pour la finale. On ne peut pas toujours tout expliquer dans le football. Mais quand je repense à la dernière demi-heure contre Madrid, ils étaient à bout de forces et nous avons totalement dominé le match. Si nous avions égalisé à ce moment-là, je suis certain que nous aurions gagné en prolongation. »

    Madrid a toutefois tenu bon pour remporter sa deuxième Coupe d’Europe en trois saisons. Toppmoller s’est alors retrouvé face à la tâche ingrate de devoir remobiliser des joueurs anéantis par trois échecs douloureux : « Ma première pensée après la finale de la Ligue des champions a été : “Mince, nous aurions dû gagner ce match, car nous étions la meilleure équipe.” Mais j’ai ensuite dit aux joueurs, dans le vestiaire, qu’ils avaient réalisé un parcours brillant. À l’époque, nous pratiquions le football le plus séduisant d’Europe. Et nous avons gagné beaucoup de reconnaissance à l’étranger. »

    Au bout du compte, cela n’a pas pesé bien lourd, du moins aux yeux de ses dirigeants. Avant Glasgow, le directeur sportif de Leverkusen, Reiner Calmund, avait déclaré que « dans ce monde, on ne vaut rien sans titre ». Le licenciement de Toppmoller en février 2003, après une mauvaise série de résultats, n’a donc peut-être pas tant surpris les observateurs extérieurs.

    Pour les dirigeants de la BayArena, seul comptait vraiment le fait de se débarrasser du surnom de « Neverkusen », d’autant que Ballack a reconnu par la suite que les échecs passés du club pesaient lourd sur les joueurs dans la dernière ligne droite de la course au titre. Toppmoller reste néanmoins fier de son passage à la BayArena et assure n’avoir aucun regret quant à son dénouement.

    « Je ne regrette aucun titre perdu, a-t-il déclaré. Quand j’étais jeune, je disais toujours : “Les trophées ne m’intéressent pas, je veux offrir aux gens des matches attrayants.” Le football doit susciter l’enthousiasme. Et c’est ce que nous avons réussi à faire à l’époque. »

    Cela n’a manifestement pas atténué la douleur de terminer sans le moindre trophée, comme Berbatov l’a clairement fait savoir. Mais si le Leverkusen de Toppmoller n’a pas remporté de titre, il était indéniablement passionnant à regarder. C’est peut-être là une victoire en soi.