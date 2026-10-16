Le Real Betis est en pleine forme. L’équipe de Manuel Pellegrini occupe la troisième place de la Liga avec 19 points pris lors de ses huit premiers matches et entend faire mieux que sa cinquième place de la saison dernière. Le Betis a ainsi égalé le meilleur début de saison de son histoire, réalisé en 1934-35, avant de remporter son premier et unique titre de champion d’Espagne.

Personne au club ne pense encore à un deuxième titre, mais la confiance dans le vestiaire n’a jamais été aussi grande. Le retour en Ligue des champions après 21 ans d’absence y contribue aussi. Il se déroule jusqu’ici aussi bien qu’on pouvait l’espérer : le Betis a entamé la phase de ligue par deux victoires palpitantes, 3-2 contre Lille et Porto. Pellegrini dispose d’un effectif suffisamment fourni et de la ténacité nécessaire pour permettre au Betis de poursuivre sur sa lancée.

« Si je pense que le Betis peut rivaliser avec n’importe quelle équipe, c’est avec le Betis de cette saison, car nous ne sommes pas seulement 11 ou 14 joueurs, mais un très grand groupe qui dispose de nombreuses ressources », a déclaré le défenseur expérimenté du Betis Diego Llorente aux médias du club au début du mois. « Personne ne peut garantir les résultats, mais nous pouvons garantir l’attitude, l’engagement, la combativité et le dévouement. Ce sont des choses non négociables que cet écusson exige de nous lorsque nous entrons sur le terrain. Nous espérons apporter beaucoup de joie aux supporters cette saison. »

Les supporters ont déjà eu de nombreuses raisons de se réjouir, et la joie se transformera en euphorie si le Betis parvient à battre Barcelone samedi. Le leader de la Liga a remporté ses huit matches jusqu’ici, inscrivant l’incroyable total de 34 buts pour seulement sept encaissés, mais le Betis sera son adversaire le plus redoutable à ce jour. Une victoire du Betisferait immédiatement passer le club du statut d’outsider à celui de véritable prétendant au titre.