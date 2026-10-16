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Real Betis' resurgence_1-1.jpgGetty/GOAL

Barcelone, méfiance ! Porté par Isco, le Real Betis fait figure de sérieux prétendant sous la houlette de Manuel Pellegrini, éternellement sous-estimé

Le Betis Séville tentera de créer la surprise face au leader de la Liga samedi, après un début de saison historique.

James Westwood
Traduit par

  • Le Real Betis est en pleine forme. L’équipe de Manuel Pellegrini occupe la troisième place de la Liga avec 19 points pris lors de ses huit premiers matches et entend faire mieux que sa cinquième place de la saison dernière. Le Betis a ainsi égalé le meilleur début de saison de son histoire, réalisé en 1934-35, avant de remporter son premier et unique titre de champion d’Espagne.

    Personne au club ne pense encore à un deuxième titre, mais la confiance dans le vestiaire n’a jamais été aussi grande. Le retour en Ligue des champions après 21 ans d’absence y contribue aussi. Il se déroule jusqu’ici aussi bien qu’on pouvait l’espérer : le Betis a entamé la phase de ligue par deux victoires palpitantes, 3-2 contre Lille et Porto. Pellegrini dispose d’un effectif suffisamment fourni et de la ténacité nécessaire pour permettre au Betis de poursuivre sur sa lancée.

    « Si je pense que le Betis peut rivaliser avec n’importe quelle équipe, c’est avec le Betis de cette saison, car nous ne sommes pas seulement 11 ou 14 joueurs, mais un très grand groupe qui dispose de nombreuses ressources », a déclaré le défenseur expérimenté du Betis Diego Llorente aux médias du club au début du mois. « Personne ne peut garantir les résultats, mais nous pouvons garantir l’attitude, l’engagement, la combativité et le dévouement. Ce sont des choses non négociables que cet écusson exige de nous lorsque nous entrons sur le terrain. Nous espérons apporter beaucoup de joie aux supporters cette saison. »

    Les supporters ont déjà eu de nombreuses raisons de se réjouir, et la joie se transformera en euphorie si le Betis parvient à battre Barcelone samedi. Le leader de la Liga a remporté ses huit matches jusqu’ici, inscrivant l’incroyable total de 34 buts pour seulement sept encaissés, mais le Betis sera son adversaire le plus redoutable à ce jour. Une victoire du Betisferait immédiatement passer le club du statut d’outsider à celui de véritable prétendant au titre.

  • « L’ingénieur »

    FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-ELCHE
    AFP

    Pellegrini a depuis longtemps l’habitude de porter des clubs de milieu de tableau vers des sommets inédits, et il est toujours au sommet de son art à 73 ans.

    Le Betis n’occupe pas cette position par hasard. Depuis l’arrivée de Pellegrini en juillet 2020, le club n’a jamais terminé au-delà de la septième place en Liga, alors qu’il n’a dépensé que 202 millions d’euros (171 millions de livres sterling/227 millions de dollars) sur le marché des transferts. Le Betis s’est qualifié pour une compétition européenne cinq années de suite, atteignant la finale de la Ligue Conférence en 2024-2025 (sa première finale européenne) et les quarts de finale de la Ligue Europa la saison dernière.

    Surnommé « El Ingeniero » (« l’ingénieur ») en Espagne pour son approche calme et très structurée de la construction d’équipes solides, Pellegrini est l’un des meilleurs entraîneurs du XXIe siècle. Il a mené Villarreal en demi-finale de la Ligue des champions et à la deuxième place de la Liga, qualifié Malaga pour la Ligue des champions pour la première fois de son histoire et remporté la Premier League avec Manchester City en 2013-2014. Pourtant, le sentiment demeure qu’il a toujours été sous-estimé.

    C’est en tout cas l’avis de Pablo Fornals, qui a brièvement travaillé avec Pellegrini à West Ham avant de retrouver le Chilien au Betis en 2024. « Je pense que c’est vrai [qu’il n’est pas apprécié à sa juste valeur]. Il sait tout du football et des relations entre le staff technique et les joueurs », a déclaré Fornals à Transfermarkt. « Personnellement, il m’a donné la chance de jouer en Premier League, alors je lui en serai toujours reconnaissant. Et quand je n’étais pas très bon en Premier League, il m’a fait venir ici et m’a donné une deuxième chance. Il a joué un rôle important dans ma carrière et j’ai essayé de lui rendre tout cela en donnant 100 % chaque jour. »

    Pellegrini a également orchestré le renouveau d’Isco en fin de carrière, après avoir déjà su tirer le meilleur du milieu de terrain espagnol à Malaga. « Pellegrini est un entraîneur qui me connaît très bien, qui a une idée et un style de jeu favorables aux joueurs qui ont mes caractéristiques », a déclaré Isco dans un entretien récent avec Diario Sport. « Il obtient toujours le meilleur rendement possible de tous les joueurs. On ne peut pas comprendre la progression de ce Betis sans l’influence de Pellegrini. »

  • De retour à son meilleur niveau

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Après une période cauchemardesque marquée par les blessures, l’ancien meneur de jeu du Real Madrid Isco est devenu le visage du projet du Betis.

    L’entraîneur de 73 ans semble plus affûté que jamais sur le plan tactique. Le Betis construit désormais patiemment depuis l’arrière pour attirer le pressing adverse, avant d’exploiter la moindre brèche avec une efficacité redoutable. Capitaine exemplaire, Isco est le moteur créatif de l’équipe. Il réalise plus d’actions offensives à fort impact par match en Liga (4,68) que tout autre joueur du Betis.

    Il a été particulièrement influent lors de la large victoire 5-2 contre Osasuna, samedi, inscrivant un doublé et orchestrant la plupart des meilleures offensives du Betis. En 74 minutes sur le terrain, Isco n’a pas perdu une seule fois le ballon, tandis que la défense d’Osasuna s’évertuait en vain à le contenir.

    L’ancien meneur de jeu du Real Madrid s’est également montré décisif en Ligue des champions. Il a délivré une passe décisive cruciale lors de la victoire à Lille et inscrit mercredi le troisième but, capital, face à Porto. Il a transformé avec sang-froid un penalty à la 84e minute, provoquant l’extase des supporters du Betis réunis à l’Estadio de la Cartuja, enceinte de 70 000 places où le club joue provisoirement pendant les travaux de rénovation de l’Estadio Benito Villamarín.

    Isco méritait ce but au vu de sa prestation dans tous les secteurs du jeu. Il a été élu homme du match après avoir délivré quatre passes clés, effectué 30 conduites de balle et récupéré cinq ballons.

    Peu de gens auraient pu prédire que le joueur de 34 ans retrouverait un tel niveau après s’être fracturé le péroné en 2024 puis en 2025. Il a également subi une grave blessure à la cheville la saison dernière, ne disputant que huit matches de Liga au total. Désormais, après une bonne préparation estivale, Isco semble avoir retrouvé une condition physique optimale.

    Pour annoncer l’arrivée d’Isco, recruté libre en 2023, l’équipe du Betis chargée des réseaux sociaux avait recréé la célèbre scène de la « résurrection » de Jon Snow dans « Game of Thrones ». Cette mise en scène paraît aujourd’hui prophétique. Traverser une période aussi éprouvante n’a fait que renforcer la détermination d’Isco, comme il l’a confié à Sport : « Ce que j’ai appris, c’est à apprécier chaque jour, à profiter de chaque entraînement, de chaque minute passée sur le terrain. Quand on est blessé longtemps, on se rend compte que le football va si vite qu’on ne prend pas le temps de savourer les petits moments, les petits détails qui, au bout du compte, me rendent heureux. »

    À chaque match, les discussions autour d’un retour en équipe d’Espagne prennent de l’ampleur. Isco reconnaît qu’il s’agit de l’un de ses principaux objectifs : « C’est une équipe très jeune, avec beaucoup de talent, et c’est difficile, surtout parce que je prends de l’âge. Mais je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour le Betis et, avec un peu de chance, je pourrai revenir ; je ne m’en cache pas. »

  • Équilibre défensif parfait

    Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    L’ancien joueur d’Arsenal Hector Bellerin fait partie de la vieille garde qui rend le Betis difficile à prendre en défaut.

    Isco n’est toutefois pas le seul à retrouver une seconde jeunesse. L’ancien défenseur central de Barcelone Marc Bartra est revenu au Betis en 2023 pour un deuxième passage et joue aujourd’hui, à 35 ans, ce qui est peut-être le meilleur football de toute sa carrière. Il a même inscrit trois buts.

    Llorente, 33 ans, a lui aussi répondu présent lorsqu’il a été sollicité, tandis que Hector Bellerin, 31 ans, a fait preuve d’une régularité exemplaire au poste d’arrière droit. L’ancien joueur d’Arsenal a particulièrement brillé lors de la victoire 1-0 du Betis contre le Real Madrid début septembre : il a remporté huit duels et muselé Vinicius Junior.

    Le Betis possède le mélange idéal d’expérience et de fougue juvénile en défense. Le Brésilien Natan, 25 ans, tient l’arrière-garde, Diego Gomez, 23 ans, apporte une solution de rechange et le gardien espagnol Alvaro Valles, 29 ans, ne commet presque aucune erreur dans les buts. De son côté, Bellerin dispose d’une jeune doublure talentueuse en la personne d’Angel Ortiz, 22 ans, tandis que Fran Garcia exprime pleinement son potentiel sur le flanc opposé.

    Le joueur de 27 ans n’a coûté que 4 millions d’euros en provenance du Real Madrid cet été. S’il poursuit sur sa lancée, son transfert pourrait devenir l’une des plus belles affaires de l’histoire de la Liga. Principal latéral à vocation offensive du Betis, Garcia joue un rôle essentiel dans la création de surnombres dans le dernier tiers du terrain grâce à sa vitesse fulgurante et à son jeu direct.

  • Beaucoup de qualité

    Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2
    Getty Images Sport

    Pellegrini dispose de nombreuses options de qualité dans l’entrejeu et sur les ailes, avec un Abde Ezzalzouli capable de faire basculer des matches presque à lui seul.

    Isco a également reçu beaucoup de soutien au milieu de terrain. Fornals excelle pour casser les lignes dans un rôle hybride, Nelson Deossa apporte du dynamisme dans les transitions, tandis que l’imposante présence physique de Marc Roca et de Facundo Bernal permet à la défense de ne jamais se retrouver exposée.

    Le Betis dispose aussi de nombreux atouts sur les ailes, avec Abde Ezzalzouli qui s’impose de nouveau comme son joueur phare. L’international marocain est considéré depuis longtemps comme un grand espoir, mais il n’a pas réussi à s’imposer à Barcelone après son arrivée en provenance de Hercules en 2021. Ses deux premières années au Betis ont également été décevantes.

    Ezzalzouli a toutefois explosé la saison dernière, avec 28 contributions décisives en 43 apparitions toutes compétitions confondues depuis l’aile gauche. Cruel retournement de situation, une blessure l’a contraint à manquer la campagne du Maroc à la Coupe du monde 2026. Puis, une maladie et un problème au genou l’ont freiné durant les premières semaines de la saison en cours.

    Le joueur de 24 ans a néanmoins progressivement retrouvé sa pleine forme. Après avoir marqué lors des victoires du Betis en Liga contre Getafe et Osasuna, il a livré une prestation éblouissante face à Porto en Ligue des champions. Il a égalisé à 1-1 deux minutes après le début de la seconde période d’une superbe frappe enroulée, sans contrôle, qui figurera sûrement parmi les prétendantes au titre de plus beau but de la saison en mai. Ce tir était l’un des cinq tentés par Ezzalzouli, dont les courses directes ont constamment posé problème à Porto.

    Antony, dont le passage à Manchester United a été un échec retentissant, a en revanche plus de mal à rééditer jusqu’ici son excellente première saison complète au Betis. Le Brésilien n’a toujours pas marqué en 10 apparitions, ce qui laisse peut-être penser qu’il peine encore à gérer la pubalgie chronique dont il souffre depuis décembre. Son investissement n’a toutefois jamais faibli et il a montré suffisamment d’éclairs de talent pour rester un joueur clé. Il a notamment délivré une superbe passe décisive à Cuncho Hernandez lors du match contre Porto.

    Pellegrini peut également compter sur Rodrigo Riquelme pour jouer sur l’une ou l’autre aile. L’Espagnol a marqué deux fois en cinq titularisations en Liga et a été salué pour son agilité dans les petits espaces. Sur le plan technique, l’effectif du Betis compte parmi les meilleurs du football espagnol. Avec le retour imminent dans le groupe de l’ailier polyvalent Aitor Ruibal après une blessure, il devrait avoir les ressources nécessaires pour poursuivre sa quête de succès en Espagne et en Europe.

  • Cucho Hernandez Troy Parrott Real Betis 2026-27
    Getty Images

    Cucho Hernandez s’est montré régulier devant le but pour le Betis, mais il fait désormais face à une forte concurrence de Troy Parrott.

    En attaque, Cucho est l’homme de confiance de Pellegrini depuis un an et demi. Il a inscrit 23 buts en 64 matches, un bilan très honorable. L’attaquant colombien a remarquablement relancé sa carrière après un passage difficile à Watford, qui s’était achevé par une relégation de Premier League. Il avait auparavant attiré l’attention du Betis aux États-Unis en menant le Colombus Crew à la victoire en MLS Cup et en Leagues Cup.

    C’est un finisseur plein de sang-froid, capable de marquer de différentes façons, comme l’ont montré sa frappe instinctive face à Porto et le tir rasant décoché de 16,5 mètres pour marquer lors du nul 1-1 du Betis contre le Deportivo la Coruna, le 20 septembre. Le pressing haut du Betis commence aussi avec Hernandez, qui harcèle sans relâche ses adversaires de la première à la dernière minute. Pour franchir un palier, Pellegrini avait toutefois besoin de quelqu’un capable de concurrencer Hernandez. C’est là qu’intervient Troy Parrott.

    L’international irlandais a rejoint Séville en août en provenance de l’AZ Alkmaar pour 20 millions d’euros, après avoir marqué 16 buts en 28 matches d’Eredivisie en 2025-2026. Parrott n’a pas été aussi prolifique lors de ses trois premiers mois au Betis, avec seulement deux buts en neuf matches, mais il n’a été titularisé qu’à quatre reprises. Tout bien considéré, le joueur de 24 ans s’est bien intégré et jouit déjà d’une popularité particulière auprès des supporters, tant ses deux buts ont été importants.

    Le Betis a battu le Real Madrid grâce à Parrott, qui a été le plus prompt à reprendre un ballon repoussé à neuf minutes de la fin. Quatre jours plus tard, il a inscrit le but de la victoire contre Lille, effaçant son défenseur d’un habile passement de jambes avant de croiser sa frappe hors de portée du gardien, dans le coin opposé. Avant-centre à l’ancienne, doué pour partir dans le dos de la défense au bon moment et repérer les espaces dans la surface, le joueur formé à Tottenham apporte une nouvelle dimension au dispositif de Pellegrini.

  • Une grande ambition

    Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    L’effectif du Betis a le sentiment de pouvoir accomplir quelque chose de spécial cette saison, porté par son entraîneur

    Le Betis n’aura pas peur du Barça, et Pellegrini préparera sans aucun doute son plan dans les moindres détails pour contenir l’équipe de Hansi Flick, qui semble tout emporter sur son passage. « Nous connaissons leur énorme potentiel. Nous essaierons d’y répondre avec nos propres forces », a déclaré le gardien du Betis, Valles, interrogé sur cette rencontre entre équipes du haut de tableau par Cadena COPE. « Nous traversons nous aussi une très bonne période, et chaque match est différent. Ils ont dominé presque toutes leurs rencontres, mais nous sommes le Betis et, à domicile, nous devons nous battre jusqu’au bout. »

    Cet effectif est ambitieux et tout le monde avance dans la même direction. Si le Barça baisse ne serait-ce qu’un peu de régime, le Betis a les moyens de le sanctionner. « Nous nous battons pour terminer le plus haut possible au classement. Nous pouvons rêver grand », a ajouté Isco à SPORT.

    Pellegrini a lui aussi affirmé que le Betis était « capable de réaliser de grandes choses », mais il veillera à ce que ses joueurs gardent les pieds sur terre, quel que soit le résultat de ce week-end. Le Barça, le Real Madrid et l’Atlético de Madrid dominent la Liga depuis si longtemps qu’il semble presque impossible pour un autre club de se faire une place.

    Le Betis paraît toutefois mieux placé que tous ses rivaux pour mettre enfin un terme à cette mainmise, et il continue de progresser. Avec Pellegrini aux commandes, tout est possible.