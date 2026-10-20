Il y a un peu plus d’un an, avant la venue du Paris Saint-Germain, Pedri affirmait que le Barça était la meilleure équipe du monde, et Lamine Yamal, de retour, assurait que son équipe avait pour « mission » de le prouver en remportant la Ligue des champions. Le lendemain soir, à Montjuic, le PSG a pourtant remis le Barça à sa place : menés au score, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-1 face à un adversaire jusque-là invaincu grâce à un but tardif de Goncalo Ramos.

Ce n’était peut-être qu’un match de phase de ligue, mais les champions d’Europe en titre ont livré une véritable démonstration de force, alors qu’ils étaient arrivés en Catalogne privés de cinq joueurs clés, dont toute leur attaque titulaire habituelle. Les joueurs du PSG ont aussi, on le comprend, savouré cette éclatante affirmation de leurs ambitions après toutes les déclarations du Barça avant le match.

« Si vous êtes les meilleurs, vous devez le montrer sur le terrain, pas en parler », a déclaré Ramos. « Nous sommes champions d’Europe ; je ne peux pas en dire plus. » Et il n’avait pas besoin d’en dire plus.

Contrairement au Barça, le PSG avait laissé ses performances parler pour lui, et Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, a reconnu après cette lourde désillusion : « Aujourd’hui, cela ne sert à rien de dire que nous sommes au même niveau que le PSG. » Mais est-ce désormais le cas ? Car le Barça ne pourrait guère être en meilleure forme avant ces nouvelles retrouvailles, mardi, au Parc des Princes.