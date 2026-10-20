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Lamine Yamal Barcelona PSG GFX 1:1GOAL

Barcelone et Lamine Yamal semblent imbattables, mais le choc face au PSG en Ligue des champions montrera ce qu’ils valent vraiment

Le FC Barcelone a remporté les 11 matches qu’il a disputés depuis le début de la saison, mais est-il assez fort pour prolonger son sans-faute au Parc des Princes ?

Mark Doyle
Traduit par

  • Il y a un peu plus d’un an, avant la venue du Paris Saint-Germain, Pedri affirmait que le Barça était la meilleure équipe du monde, et Lamine Yamal, de retour, assurait que son équipe avait pour « mission » de le prouver en remportant la Ligue des champions. Le lendemain soir, à Montjuic, le PSG a pourtant remis le Barça à sa place : menés au score, les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-1 face à un adversaire jusque-là invaincu grâce à un but tardif de Goncalo Ramos.

    Ce n’était peut-être qu’un match de phase de ligue, mais les champions d’Europe en titre ont livré une véritable démonstration de force, alors qu’ils étaient arrivés en Catalogne privés de cinq joueurs clés, dont toute leur attaque titulaire habituelle. Les joueurs du PSG ont aussi, on le comprend, savouré cette éclatante affirmation de leurs ambitions après toutes les déclarations du Barça avant le match.

    « Si vous êtes les meilleurs, vous devez le montrer sur le terrain, pas en parler », a déclaré Ramos. « Nous sommes champions d’Europe ; je ne peux pas en dire plus. » Et il n’avait pas besoin d’en dire plus.

    Contrairement au Barça, le PSG avait laissé ses performances parler pour lui, et Hansi Flick, l’entraîneur du Barça, a reconnu après cette lourde désillusion : « Aujourd’hui, cela ne sert à rien de dire que nous sommes au même niveau que le PSG. » Mais est-ce désormais le cas ? Car le Barça ne pourrait guère être en meilleure forme avant ces nouvelles retrouvailles, mardi, au Parc des Princes.

  • « Des choses à apprendre »

    هانز فليك
    AFP

    Flick a reconnu que son équipe n’avait pas été à la hauteur, avec ou sans ballon, face au PSG.

    La défaite face au PSG n'a guère perturbé la saison du Barça. Le club a finalement remporté la Liga avec huit points d'avance sur le Real Madrid, qu'il a battu au Camp Nou le 10 mai pour décrocher son deuxième titre consécutif. Mais la manière dont Ramos a inscrit le but de la victoire à la 90e minute à Montjuic a exaspéré Flick : ce n'était pas la première fois que son équipe perdait son organisation et son sang-froid à un moment crucial.

    « Quand on défend à 1-1, il faut jouer plus intelligemment en fin de match, et cela n'a pas été le cas », s'est emporté l'Allemand. « Nous devons être mieux organisés et couvrir tous les espaces. Il faut tenir 90 minutes. Toute l'équipe doit défendre, attaquer, être à un haut niveau avec le ballon, exploiter les espaces et participer à la possession.

    « Au PSG, vous avez vu que tout le monde sait exploiter les espaces et veut le ballon... Ce sont des choses à apprendre et à améliorer. »

    Mais les manquements tactiques et la fragilité défensive du Barça n'ont jamais vraiment disparu au cours de la saison 2025-2026. C'est pourquoi, malgré tout leur brio offensif, les Blaugrana ont été éliminés en quarts de finale de la Ligue des champions, battus à la surprise générale 3-2 sur l'ensemble des deux matches par l'Atlético de Madrid, sans avoir gardé leur cage inviolée une seule fois en 12 rencontres.

    Cette saison sera-t-elle donc différente ? Le club en a-t-il vraiment fait assez sur le marché des transferts pour corriger les failles de l'équipe de Flick ?

  • Un élément qui change la donne

    Rodri
    Getty

    Le recrutement de Rodri, le meilleur milieu défensif du monde, devrait aider à protéger la fragile défense à quatre du Barça.

    Les premiers éléments laissent penser que le Barça est, du moins sur le plan offensif, encore mieux armé pour poser des problèmes au PSG mardi. Le club catalan inscrit actuellement 4,4 buts par match en moyenne cette saison.

    Le Barça n’a certes pas réussi à convaincre l’Atlético de laisser partir son attaquant vedette Julian Alvarez, désireux de quitter le club, avant la fermeture du mercato estival. Mais Raphinha s’est révélé à la pointe de l’attaque : l’international brésilien comble remarquablement le vide laissé par Robert Lewandowski. Gabriel Jesus montre déjà qu’il pourrait être une meilleure option en sortie de banc que le décevant Ferran Torres, qui a rejoint le PSG en août.

    Le Barça a par ailleurs l’embarras du choix aux autres postes : Fermin Lopez, Dani Olmo, Anthony Gordon et Karim Adeyemi se disputent essentiellement les deux autres places en attaque, puisque Yamal est, comme Raphinha, assuré d’être titulaire. Quels que soient les joueurs choisis par Flick, il disposera donc d’au moins deux remplaçants capables de faire basculer le match.

    Mais même si le Barça a déjà inscrit le total impressionnant de 48 buts en enchaînant 11 victoires toutes compétitions confondues cette saison, des doutes légitimes subsistent quant à la solidité de sa défense, qui n’a toujours pas réussi à garder sa cage inviolée en Ligue des champions depuis avril 2025.

    Devancer le Real Madrid pour recruter Rodri a évidemment été un joli coup pour le Barça. Aucun joueur au monde ne sait mieux conserver le ballon tout en protégeant la défense à quatre, deux qualités qui avaient incontestablement manqué au club catalan face au PSG l’an dernier.

    En effet, l’aspect le plus frappant de cette défaite n’était pas tant que la ligne défensive haute de Flick ait été prise à défaut par des appels bien synchronisés : cela s’était déjà produit à plusieurs reprises. Ce qui a vraiment marqué les esprits, c’est la victoire aussi nette de Vitinha et de ses coéquipiers dans la bataille du milieu de terrain, Flick reconnaissant que Pedri et Frenkie de Jong avaient tous deux été épuisés à courir après le ballon pendant la majeure partie de la seconde période. Avec Rodri désormais dans ses rangs, le Barça devrait sans aucun doute mieux conserver le ballon face au PSG.

    La défense semble toutefois encore manquer de qualité.

  • Test décisif

    FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA
    AFP

    Yamal et le Barça veulent prouver qu’ils peuvent être des prétendants crédibles en Ligue des champions d’ici la fin de la saison.

    Le recrutement de Joao Cancelo, aussi doué techniquement qu’incroyablement polyvalent, offre évidemment à Flick une solution de rechange aux deux postes de latéral. Une option bienvenue, puisque Jules Kounde et Eric Garcia devraient tous deux manquer le déplacement à Paris. Mais il semble toujours qu’une blessure de Pau Cubarsi suffirait à faire s’effondrer complètement la défense du Barça.

    Le Barça fera bien sûr le voyage avec confiance. Après tout, Nuno Mendes, le seul latéral gauche au monde à avoir régulièrement pris le dessus sur Yamal, est absent en raison d’un problème à la cuisse. L’adolescent dispose donc d’une occasion idéale de jouer un rôle décisif à Paris. Yamal n’a pas hésité à affirmer qu’il mérite de remporter le Ballon d’Or cette année, mais, tout en défendant sa candidature, il a reconnu ce qui manque encore à son palmarès déjà exceptionnel : un titre en Ligue des champions.

    Évidemment, comme l’a souligné Luis Enrique lors de sa conférence de presse d’avant-match, le nouveau format rend le résultat de nombreux matches de la phase de ligue sans conséquence. « La compétition commencera en avril, pas maintenant », a déclaré l’Espagnol aux journalistes lundi. « Et les équipes présentes en avril se disputeront le trophée. »

    Pourtant, ce match semble important pour Yamal et le Barça, qui affichent une forme encore meilleure que lors de la dernière confrontation entre les deux équipes et paraissent réellement capables d’atteindre le niveau du PSG cette saison. Il leur appartient toutefois d’aller le prouver, car si le match de l’an dernier nous a enseigné une chose, c’est que les actes comptent plus que les paroles.