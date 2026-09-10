Les nommés pour le Ballon d'Or ont été dévoilés cette semaine.

Et ils ont quelque chose d'un peu bizarre.

Tout d'abord, une « short-list » de 30 joueurs, c'est clairement trop. Il y a beaucoup de très bons footballeurs, mais 30 ? Cela ouvre la porte à quelques choix étranges, surtout lors d'une année de Coupe du monde, quand les perceptions sont faussées par le tournoi et que des jugements d'ensemble peuvent se faire sur des performances de 90 minutes sur les plus grandes scènes.

Donc oui, cela veut dire qu'il existe un monde dans lequel Sadio Mane est nommé, et pas Raphinha. Ferran Torres aussi semble être une inclusion assez étrange. Mais le « bonus d'aura » de son but victorieux en finale de la Coupe du monde ne peut tout simplement pas être sous-estimé.

Quoi qu'il en soit, il y a largement de quoi débattre ici. Suffisamment, en fait, pour que les rédacteurs de GOAL se disent mutuellement qu'ils ont tort dans une nouvelle édition de... The Rondo.