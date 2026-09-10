Ballon d'Or Rondo : Harry Kane a-t-il une chance ? Les performances de Rodri avec l'Espagne seront-elles suffisantes ? Une liste de 30 nommés peut-elle être prise au sérieux ?
Les nommés pour le Ballon d'Or ont été dévoilés cette semaine.
Et ils ont quelque chose d'un peu bizarre.
Tout d'abord, une « short-list » de 30 joueurs, c'est clairement trop. Il y a beaucoup de très bons footballeurs, mais 30 ? Cela ouvre la porte à quelques choix étranges, surtout lors d'une année de Coupe du monde, quand les perceptions sont faussées par le tournoi et que des jugements d'ensemble peuvent se faire sur des performances de 90 minutes sur les plus grandes scènes.
Donc oui, cela veut dire qu'il existe un monde dans lequel Sadio Mane est nommé, et pas Raphinha. Ferran Torres aussi semble être une inclusion assez étrange. Mais le « bonus d'aura » de son but victorieux en finale de la Coupe du monde ne peut tout simplement pas être sous-estimé.
Quoi qu'il en soit, il y a largement de quoi débattre ici. Suffisamment, en fait, pour que les rédacteurs de GOAL se disent mutuellement qu'ils ont tort dans une nouvelle édition de... The Rondo.
Que faut-il penser des nommés au Ballon d’Or ? Peut-on prendre au sérieux une « liste restreinte » de 30 joueurs ?
Tom Hindle : Je ne veux pas être ce type-là, mais bof ? Trente joueurs, c’est tout simplement beaucoup trop pour porter un jugement sérieux sur l’ensemble. Avec tout le respect dû à Julian Quinones, meilleur buteur de la Saudi Pro League, par exemple, comment peut-on seulement le placer dans la même stratosphère que, disons, Lamine Yamal ? S’il y en avait 15, tous plus ou moins du même niveau, alors d’accord. Sinon, bof.
Ryan Tolmich : Trente, c’est juste assez pour donner l’impression que tout le monde devrait être inclus, mais suffisamment peu pour qu’il y ait des exclusions frustrantes. En réalité, c’est comme ça, et il n’y a de toute façon qu’une poignée de véritables prétendants, mais ce serait quand même bien d’avoir une liste qui prête un peu moins à la contestation.
Alex Labidou: Les listes de 30 joueurs présélectionnés sont un peu une blague. Elles sont tellement larges que le simple fait d’être nommé n’a plus tout à fait la même valeur, et il y a quand même eu quelques absences discutables malgré l’ampleur de la sélection. Cela dit, les meilleurs joueurs dans les courses masculine et féminine sont bien là, donc il n’y a pas trop de plaintes à avoir tout en haut.
Quelle est la plus grande surprise ?
TH: Quiñones, et de loin. C'est un bon footballeur, et le fait qu'il ait marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo en Saudi Pro League est plutôt drôle. Mais il est très loin de certains des talents présents ici.
RT : Ce n'est pas une surprise, mais plutôt une belle histoire. Il y a deux ans, Julian Quinones était un pur produit de la Liga MX qui espérait faire parler de lui après avoir changé d'allégeance internationale, passant de la Colombie au Mexique. Aujourd'hui, après une Coupe du monde solide et une saison conclue par un Soulier d'or en Arabie saoudite, il a été reconnu comme l'un des 30 meilleurs joueurs du monde. C'est une belle histoire, centrée sur un attaquant de 29 ans qui ne s'imaginait probablement jamais recevoir ce type de distinction.
AL : Julián Quiñones. Il sort d'une saison ridicule au Moyen-Orient et a marqué quatre fois à la Coupe du monde, donc cela ne veut pas dire qu'il ne mérite pas d'être reconnu. Mais c'est là que le fait d'avoir 30 nommés devient un peu ridicule. Des joueurs comme Harry Kane et Michael Olise ont des arguments tout à fait valables pour remporter le prix. Est-ce que Quiñones a vraiment la moindre chance ? Willian Pacho ? Ce sont deux excellents joueurs, mais une liste restreinte devrait vraiment être réservée aux joueurs pour lesquels on peut avancer un argument crédible en faveur de la victoire finale.
Quel a été le plus grand oubli ?
TH : Quelqu’un veut m’expliquer pourquoi Raphinha n’est pas là ?
RT : Une pensée pour les gardiens, qui n’ont pas du tout été reconnus parmi les 30 nommés. Cela n’a évidemment pas aidé que David Raya, qui avait peut-être le dossier le plus solide, n’ait pas joué à la Coupe du monde. Cela n’a pas aidé non plus qu’Unai Simon, préféré à Raya au coup d’envoi et auteur d’un grand tournoi, n’ait rien remporté avec l’Athletic Bilbao. Malgré cela, il est important de mettre en valeur tous les postes, et les gardiens n’ont reçu aucun amour cette fois-ci.
AL : Sur une liste aussi longue, il n’y a aucune raison pour que Raphinha ait été laissé de côté. Il a terminé cinquième du vote l’an dernier et, oui, il a été gêné par des blessures avec Barcelone et n’a pas été à son meilleur niveau avec le Brésil à la Coupe du monde. Mais il reste l’un des meilleurs joueurs du monde et a tout de même compilé 21 buts et sept passes décisives en 33 apparitions en club la saison dernière. Sur une liste de 30 joueurs, cela devrait être largement suffisant pour obtenir une nomination.
Qui sont vos trois finalistes ?
TH : C'est vraiment difficile cette année, parce qu'il n'y a pas eu de joueur au-dessus du lot de manière stratosphérique, capable de le faire à tous les niveaux. MAIS mes 3 finalistes sont : Harry Kane, Rodri et Michael Olise.
RT : L'Espagne doit être mise en avant, et elle le sera avec Rodri et Lamine Yamal. Mais qui prend cette troisième place ? Est-ce Harry Kane, qui a dominé avec le Bayern Munich ? Est-ce Kylian Mbappe, qui a marqué à la pelle avec la France et le Real Madrid ? Est-ce que cela pourrait être Lionel Messi pour ses exploits en Coupe du monde ? Ou bien aucun de ce groupe ? Même si tous les candidats ont des failles, optons pour Khvicha Kvaratskhelia, dont la domination avec le PSG doit être reconnue et dont l'absence en Coupe du monde avec la Géorgie ne devrait pas lui être reprochée.
AL : Harry Kane, Michael Olise et Mbappé.
Qui le gagne et pourquoi ?
TH : Kane. Il a marqué à foison l’an dernier avec le Bayern, et il n’y a absolument aucune honte à être éliminé de la Coupe du monde au stade des demi-finales. Rodri le poussera grâce à ses performances durant l’été, mais son irrégularité avec City ne peut pas être ignorée.
RT : Cela semble injuste de résumer une récompense qui porte sur une année entière à quelques matches disputés l’été, mais c’est ce qui arrive lors d’une année de Coupe du monde. Rodri a été l’homme de cet été, ce qui signifie que les votants pourraient, et probablement vont, être influencés par son importance pour l’Espagne. Si vous cherchez l’équilibre entre les accomplissements en club et en sélection, alors Lamine Yamal coche les cases, même si sa candidature présente aussi de nombreuses failles. En vérité, il n’y a pas de choix vraiment évident, c’est pourquoi Yamal pourrait bien l’emporter grâce à la combinaison de ses performances avec ses deux équipes.
AL : Kane est le grand favori, et au vu du nombre impressionnant de buts qu’il a marqués, il devrait l’être. Mais comme Robert Lewandowski l’a montré par le passé, être le meilleur avant-centre buteur du monde ne vous garantit pas toujours ce trophée. Les votants du Ballon d’Or ont souvent eu tendance à se tourner vers des attaquants plus complets et des milieux de terrain.
Cela dit, on a le sentiment que c’est l’année de Kane. À 33 ans, c’est peut-être sa meilleure, et peut-être sa dernière, véritable occasion de le gagner. Après la saison qu’il vient de réaliser avec le Bayern et l’Angleterre, attendez-vous à ce qu’il devienne le premier Anglais depuis Michael Owen à soulever le Ballon d’Or.