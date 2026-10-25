Ryan Tolmich : Ce qui rend cette édition du prix si intrigante, c’est que tous les candidats présentent des faiblesses évidentes. Aucun ne s’impose comme Messi ou Ronaldo à l’époque où ils dominaient les débats, et même les meilleurs candidats ont des points faibles flagrants et marquants. Rodri a remporté la Coupe du monde, mais n’a pas gagné grand-chose avec Manchester City, un club qui a probablement lui aussi suscité des critiques chez les votants. Lamine Yamal a également soulevé ce trophée avec l’Espagne, mais il était loin d’être le principal atout de sa sélection et le FC Barcelone n’est pas allé au bout en Ligue des champions. Kylian Mbappe marque des buts à la pelle, mais n’a rien remporté. Enfin, il y a Harry Kane, dont le bilan en club comme en sélection est probablement le plus complet cette saison. C’est pourquoi notre choix se porte sur Kane, à la fois pour saluer sa saison et, d’une certaine manière, pour récompenser l’ensemble de sa carrière, puisqu’il devrait probablement déjà avoir remporté ce prix.

Alex Labidou : La course n’avait pas été aussi disputée depuis des années, mais le choix est clair : Harry Kane. Plus de 70 buts en club et en sélection, un titre de Bundesliga et de beaux parcours en Ligue des champions et en Coupe du monde. Certains minimiseront son titre de champion et diront que ses statistiques sont gonflées parce qu’il joue dans une équipe surpuissante, mais n’oublions pas qu’il n’a pas remporté la Bundesliga lors de sa première saison en Allemagne. Ce n’est pas automatique. Sa capacité à répondre présent dans les grands moments, même au sein d’une équipe du Bayern fondée sur le pressing et la vitesse, mérite d’être saluée. C’est peut-être sa dernière véritable chance de remporter ce prix, et je m’attends à ce que les votants reconnaissent la saison qu’il a réalisée.

Tom Maston : C’est assurément la course la plus ouverte depuis des décennies, notamment parce que les arguments en faveur de chacun des principaux prétendants présentent d’importantes failles. À mes yeux, Harry Kane est le joueur qui a réalisé la meilleure saison sur le plan individuel, du début à la fin. Au XXIe siècle, un joueur n’a marqué plus que ses 73 buts sur une seule saison qu’à une seule reprise, et ses performances ont permis au Bayern Munich de réaliser le doublé championnat-coupe en Allemagne. Ajoutons qu’il a répondu présent en Ligue des champions et en Coupe du monde, même si le Bayern et l’Angleterre ne sont pas allés au bout : pour moi, sa candidature est de loin la plus convaincante.