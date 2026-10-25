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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL

Ballon d’Or Rondo : est-ce enfin l’année de Harry Kane, quelqu’un peut-il arrêter Alexia Putellas et la campagne est-elle allée trop loin ?

L’édition de cette année de la plus prestigieuse récompense de ce sport ne manque pas de susciter débats et discussions.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Lundi, les plus grandes stars du football arriveront à Londres pour la plus importante cérémonie de remise de prix de ce sport. C’est le jour du Ballon d’Or, et celui-ci est devenu bien plus qu’un trophée. Il peut changer la postérité d’un joueur et marquer l’histoire. C’est la récompense qui distingue les tout meilleurs.

    Mais c’est aussi un prix qui suscite aujourd’hui plus de discussions que jamais. À mesure que son importance a grandi, les désaccords se sont multipliés, tant sur les lauréats eux-mêmes que sur ce que ce trophée signifie pour le sport dans son ensemble. Les supporters s’y intéressent plus que jamais. Les nommés aussi.

    Les débats sont donc devenus passionnés. Cette année, ils pourraient être les plus vifs que nous ayons connus. Chez les hommes, la course au trophée est particulièrement ouverte, et plusieurs candidats ont de solides arguments en leur faveur comme en leur défaveur.

    Alors, qui va gagner et pourquoi ? Les journalistes de GOAL se penchent sur les courses aux trophées de cette année, les principaux prétendants et les surprises possibles dans un nouveau numéro de The Rondo.

  • Qui devrait remporter le Ballon d’Or masculin, et pourquoi ?

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    SOPA Images

    Les candidats ne manquent pas, mais aucun ne s’impose comme le choix évident pour ce prix cette année.

    Ryan Tolmich : Ce qui rend cette édition du prix si intrigante, c’est que tous les candidats présentent des faiblesses évidentes. Aucun ne s’impose comme Messi ou Ronaldo à l’époque où ils dominaient les débats, et même les meilleurs candidats ont des points faibles flagrants et marquants. Rodri a remporté la Coupe du monde, mais n’a pas gagné grand-chose avec Manchester City, un club qui a probablement lui aussi suscité des critiques chez les votants. Lamine Yamal a également soulevé ce trophée avec l’Espagne, mais il était loin d’être le principal atout de sa sélection et le FC Barcelone n’est pas allé au bout en Ligue des champions. Kylian Mbappe marque des buts à la pelle, mais n’a rien remporté. Enfin, il y a Harry Kane, dont le bilan en club comme en sélection est probablement le plus complet cette saison. C’est pourquoi notre choix se porte sur Kane, à la fois pour saluer sa saison et, d’une certaine manière, pour récompenser l’ensemble de sa carrière, puisqu’il devrait probablement déjà avoir remporté ce prix.

    Alex Labidou : La course n’avait pas été aussi disputée depuis des années, mais le choix est clair : Harry Kane. Plus de 70 buts en club et en sélection, un titre de Bundesliga et de beaux parcours en Ligue des champions et en Coupe du monde. Certains minimiseront son titre de champion et diront que ses statistiques sont gonflées parce qu’il joue dans une équipe surpuissante, mais n’oublions pas qu’il n’a pas remporté la Bundesliga lors de sa première saison en Allemagne. Ce n’est pas automatique. Sa capacité à répondre présent dans les grands moments, même au sein d’une équipe du Bayern fondée sur le pressing et la vitesse, mérite d’être saluée. C’est peut-être sa dernière véritable chance de remporter ce prix, et je m’attends à ce que les votants reconnaissent la saison qu’il a réalisée.

    Tom Maston : C’est assurément la course la plus ouverte depuis des décennies, notamment parce que les arguments en faveur de chacun des principaux prétendants présentent d’importantes failles. À mes yeux, Harry Kane est le joueur qui a réalisé la meilleure saison sur le plan individuel, du début à la fin. Au XXIe siècle, un joueur n’a marqué plus que ses 73 buts sur une seule saison qu’à une seule reprise, et ses performances ont permis au Bayern Munich de réaliser le doublé championnat-coupe en Allemagne. Ajoutons qu’il a répondu présent en Ligue des champions et en Coupe du monde, même si le Bayern et l’Angleterre ne sont pas allés au bout : pour moi, sa candidature est de loin la plus convaincante.

  • Qui devrait remporter le Ballon d’Or féminin et pourquoi ?

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    HMB-Media

    Alexia Putellas est la grande favorite pour l’emporter.

    RT : La raison me dit Alexia Putellas, tout simplement trop forte pour qu’on l’écarte, même après sa blessure au ligament croisé antérieur. Mais le cœur ? Il penche pour Patri Guijarro. Accordons un peu d’attention aux milieux de terrain qui jouent en retrait, ces cœurs battants de l’équipe que l’on oublie toujours. Guijarro a incontestablement été le cœur de Barcelone, dirigeant le jeu pendant que tous les autres regardaient ceux qui l’entouraient. De plus, une victoire de Guijarro lui permettrait de rejoindre Putellas et Aitana Bonmati au palmarès de ce prix, inscrivant ce trio dans l’histoire. Cela ne changera rien, bien sûr, car Putellas va gagner, mais on peut rêver, non ?

    AL : La course chez les femmes semble plus simple : Alexia Putellas est, pour moi, la grande favorite. Son rôle dans le quadruplé de Barcelone plaide fortement en sa faveur. La question que je me pose surtout, c’est quand une joueuse de la sélection féminine des États-Unis redeviendra favorite. Cela fait des années qu’une Américaine ne l’a pas remporté, et aucune ne semble pouvoir sérieusement prétendre au titre cette année. Avec des talents comme Trinity Rodman et Alyssa Thompson, on peut espérer que cela change bientôt.

    TM : Cette course semble bien plus nette grâce à la régularité des performances de haut niveau d’Alexia Putellas. Depuis son retour après sa blessure au ligament croisé antérieur en 2022, la double lauréate est restée dans l’ombre d’Aitana Bonmati à Barcelone et avec l’Espagne, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’a pas livré de belles prestations. Celles-ci ont davantage attiré l’attention la saison dernière, alors que Bonmati était aux prises avec ses propres problèmes physiques. Après avoir mené Barcelone vers une nouvelle saison riche en trophées, Putellas mérite de rejoindre son ancienne coéquipière en décrochant un troisième Ballon d’Or.

  • Qui devrait remporter le Trophée Kopa masculin ?

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    TheNews2

    Lamine Yamal continue de placer la barre très haut pour les jeunes joueurs au plus haut niveau.

    RT : Ce prix récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans. Autant le décerner à Lamine Yamal cette année et l’année prochaine, avant de le rebaptiser peu après « Trophée Lamine Yamal » (sans vouloir manquer de respect à Raymond Kopa). Ce prix revient à Yamal, comme c’est le cas depuis un certain temps déjà.

    AL : Inutile de chercher midi à quatorze heures : Lamine Yamal, surtout après avoir aidé l’Espagne à remporter la Coupe du monde. La question la plus intéressante est la suivante : Cavan Sullivan pourrait-il entrer dans la discussion l’année prochaine ?


    TM : Tant qu’il n’aura pas dépassé la limite d’âge, ce prix est celui de Lamine Yamal, à moins qu’il ne le laisse échapper. Le simple fait qu’il puisse aussi légitimement remporter le Ballon d’Or devrait couper court à tout débat. Sa victoire l’an dernier et la possibilité qu’il reparte avec la plus prestigieuse des récompenses lors de la cérémonie pourraient toutefois inciter certains votants à choisir Pau Cubarsi, après ses propres prouesses avec Barcelone et l’Espagne. Mais très rares sont les joueurs qui, à son âge, ont été capables de réaliser ce dont Yamal est capable.

  • Qui devrait remporter le Trophée Kopa féminin ?

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    NurPhoto

    Attendez-vous à voir un autre trophée revenir à Barcelone.

    RT : J’hésite entre Vicky Lopez et Clara Serrajordi. La communication du FC Barcelone est efficace, certes, mais leurs accomplissements parlent aussi pour elles : ce n’est pas un hasard si elles sont là. Comme les votants aiment les buts, je lui donne l’avantage. Quoi qu’il en soit, le centre de formation du Barça continue de produire des joueuses parmi les meilleures du monde.

    AL : Lily Yohannes a été impressionnante, mais elle a manqué de régularité. Je choisis Vicky Lopez : sa contribution au quadruplé du FC Barcelone en fait une candidate de premier plan. Le football espagnol pourrait vivre une nouvelle grande soirée.

    TM : Difficile de départager les nommées pour ce prix, mais je choisis Clara Serrajordi. À seulement 18 ans, la milieu de terrain a réussi à se faire une place dans l’équipe du FC Barcelone, qui a tout remporté, et à obtenir plusieurs sélections avec l’Espagne. Elle s’annonce comme la prochaine grande joueuse issue de La Masia chez les femmes. Attendez-vous à la retrouver parmi les prétendantes au Ballon d’Or dans un avenir pas si lointain.

  • Qui remportera le titre de club masculin de l’année ?

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    Le Pictorium

    RT: Cela n’a vraiment aucun sens de décerner ce prix tant que la Ligue des champions existe. Le club qui la remporte gagnera aussi ce prix. À quoi bon ?

    AL: Le PSG devrait remporter ce prix. Conserver son titre en Ligue des champions est un exploit immense, et il est difficile de ne pas en tenir compte pour désigner le meilleur club du monde. On peut défendre la candidature d’autres équipes, mais les Parisiens ont mérité cette récompense.

    TM: Réveillez-moi le jour où le vainqueur de la Ligue des champions ne remportera pas ce prix. Félicitations au PSG : une distinction de plus à ajouter à une collection qui ne cesse de grandir.

  • La campagne pour le Ballon d’Or est-elle allée trop loin ?

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    ZUMA Press Wire

    On n’a jamais autant parlé du Ballon d’Or et de ses candidats. Est-ce une bonne chose ?

    RT : Je ne vois aucun problème à ce que les joueurs fassent discrètement monter l’attente. Faites des podcasts et donnez des interviews pour vous mettre en avant, raconter votre histoire et, peut-être, amener les gens à s’y attacher. Ce qui devient étrange, c’est quand des joueurs font ouvertement campagne comme des responsables politiques, en vantant leurs exploits tout en dénigrant ceux des autres. Il faut rester subtil et respectueux. Sinon, tout cela paraît un peu bizarre.

    AL : Non. Le Ballon d’Or est devenu l’équivalent, dans le football, du titre de MVP dans le sport américain. Que les joueurs défendent leur candidature est peut-être nouveau en Europe, mais ici, ces débats nous sont familiers. Et pour cause : les grandes saisons individuelles méritent d’être récompensées, et en débattre fait partie du plaisir. Les huit Ballons d’Or de Messi font partie de la manière dont on raconte sa carrière, tout comme les titres de MVP de Kevin Durant ou d’Aaron Judge contribuent à définir la leur. 

    TM : Je pense que les joueurs peuvent défendre leur propre candidature s’ils le souhaitent, puisque remporter ce trophée devient un rêve pour beaucoup de jeunes footballeurs. Mais voir les clubs faire ouvertement campagne pour que leurs joueurs gagnent, c’est un peu trop. Devoir écouter les coéquipiers des candidats leur apporter aveuglément leur soutien, probablement sur consigne du club, est devenu lassant ces derniers mois. Et quelqu’un pense-t-il vraiment davantage de bien d’un club parce qu’il compte dans ses rangs le lauréat du Ballon d’Or ? Si Kane l’emporte, espérons que certains clubs retiendront la leçon du Bayern : faire campagne ne suffira jamais à convaincre les votants.