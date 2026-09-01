La campagne 2025-2026 a été très frustrante pour Jude Bellingham. Il n’a pas pu effectuer de préparation estivale sous les ordres de Xabi Alonso, car il a été contraint de subir une opération en raison d’une blessure persistante à l’épaule, et lorsqu’il a finalement retrouvé la compétition à la fin du mois de septembre, le nouvel entraîneur du Real Madrid lui a demandé d’occuper un rôle de milieu défensif qui a limité son impact.

Alonso a été limogé en janvier alors que les résultats se dégradaient, et son remplaçant, Alvaro Arbeloa, n’a ensuite pas été en mesure d’empêcher la saison du Real de complètement partir à la dérive. Bellingham a terminé avec seulement huit buts et cinq passes décisives en 40 apparitions, de loin ses pires statistiques en Espagne jusqu’à présent, et certains critiques ont suggéré qu’il ne méritait pas une place de titulaire avec l’Angleterre à la Coupe du monde 2026.

Le bruit extérieur n’a toutefois jamais détourné Bellingham de sa mission ; cela n’a fait que renforcer sa détermination. Le pur produit du centre de formation de Birmingham City a rebondi pour mener l’Angleterre jusqu’aux demi-finales, et il a probablement été le quatrième meilleur joueur du tournoi, derrière seulement Lionel Messi, son coéquipier au Real Kylian Mbappe et le lauréat du Ballon d’or Rodri.

Désormais, il repart sur sa lancée en Amérique du Nord avec un Real relancé sous la direction de Jose Mourinho. Tous ceux qui ont osé suggérer que Bellingham avait déjà atteint le sommet de sa carrière pourraient bien devoir se faire discrets, car le joueur de 23 ans semble plus affûté que jamais, et le Real paraît prêt à lutter de nouveau pour les plus grands titres.