Ballon d’Or Bellingham est officiellement de retour ! L’icône de l’Angleterre Jude reprend là où il s’était arrêté à la Coupe du monde avec le Real Madrid
La campagne 2025-2026 a été très frustrante pour Jude Bellingham. Il n’a pas pu effectuer de préparation estivale sous les ordres de Xabi Alonso, car il a été contraint de subir une opération en raison d’une blessure persistante à l’épaule, et lorsqu’il a finalement retrouvé la compétition à la fin du mois de septembre, le nouvel entraîneur du Real Madrid lui a demandé d’occuper un rôle de milieu défensif qui a limité son impact.
Alonso a été limogé en janvier alors que les résultats se dégradaient, et son remplaçant, Alvaro Arbeloa, n’a ensuite pas été en mesure d’empêcher la saison du Real de complètement partir à la dérive. Bellingham a terminé avec seulement huit buts et cinq passes décisives en 40 apparitions, de loin ses pires statistiques en Espagne jusqu’à présent, et certains critiques ont suggéré qu’il ne méritait pas une place de titulaire avec l’Angleterre à la Coupe du monde 2026.
Le bruit extérieur n’a toutefois jamais détourné Bellingham de sa mission ; cela n’a fait que renforcer sa détermination. Le pur produit du centre de formation de Birmingham City a rebondi pour mener l’Angleterre jusqu’aux demi-finales, et il a probablement été le quatrième meilleur joueur du tournoi, derrière seulement Lionel Messi, son coéquipier au Real Kylian Mbappe et le lauréat du Ballon d’or Rodri.
Désormais, il repart sur sa lancée en Amérique du Nord avec un Real relancé sous la direction de Jose Mourinho. Tous ceux qui ont osé suggérer que Bellingham avait déjà atteint le sommet de sa carrière pourraient bien devoir se faire discrets, car le joueur de 23 ans semble plus affûté que jamais, et le Real paraît prêt à lutter de nouveau pour les plus grands titres.
Début parfait
Bellingham n’a eu qu’une semaine pour s’entraîner avec Mourinho après son retour de vacances post-Coupe du monde, mais le technicien portugais, de retour pour un deuxième passage sur le banc de Bernabeu, l’a immédiatement lancé dans le onze de départ du Real Madrid pour l’ouverture de la saison contre l’Espanyol, et il ne lui a fallu que neuf minutes pour se montrer décisif.
Arda Guler a déposé un superbe coup franc venu de la gauche et Bellingham a facilement résisté à son marquage pour donner l’avantage au Real de la tête. Ce fut finalement une joie de courte durée pour le Real Madrid, qui a ensuite peiné à trouver son rythme et n’a assuré une victoire 2-1 que grâce à une finition à bout portant de Carlos Espi au plus profond du temps additionnel de la seconde période, mais Bellingham a été le joueur le plus en vue des visiteurs durant ses 80 minutes passées sur la pelouse.
Il a remporté cinq duels au sol et affiché un taux de passes réussies de 95 %, tout en frôlant cruellement un deuxième but lorsqu’il a placé de la tête un corner de Guler sur la barre transversale en début de seconde période. Mourinho pouvait difficilement en demander davantage compte tenu du manque de préparation de Bellingham.
Une démonstration de guerrier
Le Real Madrid a accueilli la Real Sociedad au Bernabéu quatre jours plus tard, et Kylian Mbappé a occupé le devant de la scène. Le capitaine de l’équipe de France a signé un superbe triplé lors d’un succès impitoyable 4-1 qui a vu le Real afficher pleinement sa puissance offensive, avec aussi un but de Vinicius Junior.
La performance de Mbappé valait un 10/10, mais Bellingham a suivi de très près avec un solide 9, ne manquant qu’un but ou deux pour souligner davantage encore son influence. Il a offert le deuxième but de Mbappé grâce à un une-deux limpide, avant de délivrer une autre passe décisive quelques instants plus tard, en se battant pour récupérer le ballon dans la surface de la Real Sociedad puis en le glissant à Vinicius, qui n’avait plus qu’à pousser dans le but vide.
L’agressivité de Bellingham sans le ballon a été vitale pour stopper les visiteurs dans les phases de transition, et il a quitté la pelouse sous une ovation à la 77e minute après avoir remporté neuf de ses 14 duels au sol, réalisé quatre récupérations et parcouru presque neuf kilomètres. C’était le même type de prestation à gros volume qu’a livré Bellingham tout au long de l’été avec l’Angleterre ; l’énergie et les qualités athlétiques de l’ancien joueur du Borussia Dortmund sont stupéfiantes, et il prend clairement de nouveau du plaisir à jouer.
« Je me sens plus libre »
Avant la visite de Malaga au Bernabéu dimanche, on a demandé à Mourinho si Bellingham était le ciment qui faisait tenir ensemble son équipe du Real Madrid, et il n’a pas cherché à le contredire : « C’est un joueur unique, super-important pour l’équipe. »
Le Real Madrid a démarré fort et, à la 19e minute, le ballon est revenu sur Bellingham à environ 27 mètres du but. Il a alors pris la direction de la surface, mettant un défenseur de Malaga au sol avant d’en éliminer deux autres, puis de glisser le ballon entre les jambes du gardien avec un sang-froid implacable pour ouvrir le score.
Sept minutes plus tard, Bellingham s’est élevé pour placer une tête au-delà du malheureux n°1 de Malaga, Alfonso Herrero, après que celui-ci avait repoussé dans les airs une frappe de Mbappe. L’action a finalement été comptabilisée comme un but contre son camp d’Herrero, car la tentative de dégagement de Carlos Puga a rebondi sur le gardien avant de finir au fond, mais Bellingham a provoqué l’erreur.
Mbappe a inscrit son but à la demi-heure de jeu, et Guler a donné plus d’ampleur au score en fin de match, alors que le Real Madrid a pris neuf points sur neuf possibles en Liga. Bellingham, qui a aussi fracassé le poteau d’une frappe en seconde période, a eu droit à un chœur de « Hey Jude » entonné par les supporters madrilènes après son remplacement à trois minutes du terme, une récompense méritée pour son immense travail avec et sans ballon.
« Je me sens plus libre en ce moment. J’ai davantage de liberté pour bouger, pour monter et descendre sur le terrain, selon ce dont nous avons besoin », a déclaré Bellingham au média du Real Madrid après la victoire. « Je prends beaucoup de plaisir et c’est pour ça que je suis performant. »
En finir avec Mourinho
Mourinho est responsable de ce sourire sur le visage de Bellingham en club. Il a évidemment vu à quel point la star de l’Angleterre était efficace en numéro 10 à la Coupe du monde, où il a inscrit sept buts en huit apparitions, et il est parfaitement logique de l’utiliser de la même manière à Madrid, Mourinho privilégiant le même système en 4-2-3-1 que Thomas Tuchel.
« Bellingham défendait parfois comme un deuxième arrière gauche la saison dernière », a déclaré Mourinho lors de sa conférence de presse d’après-match ce week-end. « Je lui ai dit que je ne voulais plus voir ça. J’ai passé un accord avec lui. »
Pour tirer le maximum de Bellingham, il faut qu’il soit proche du but, ce n’est pas sorcier. Alonso a essayé de donner à Bellingham bien plus de responsabilités à l’autre bout du terrain pour libérer Mbappe et Vinicius, et cela s’est retourné contre lui ; Madrid est le plus fluide et le plus dangereux lorsqu’il forme un trio offensif. Mourinho exige désormais que tous les attaquants assument eux-mêmes leurs tâches défensives, ce qui permet à Bellingham de rester dans l’axe et au cœur de l’action.
Il reste un récupérateur infatigable qui coupe les offensives adverses pour Madrid, mais il a aussi la liberté de se projeter dans la surface, et il n’y a pas de milieux offensifs sur la planète qui fassent cela mieux que Bellingham. Il mérite de partager la lumière avec Mbappe et Vinicius, ce que Mourinho comprend parfaitement.
« Les très bons joueurs veulent jouer ensemble », a-t-il ajouté lorsqu’il a été interrogé sur l’alchimie du trio. « Ils veulent jouer avec des gens qui ont la même qualité, la même vitesse de réflexion. Avant mon arrivée, les gens disaient beaucoup : “Mou ne veut pas ci, ou ça, les trois sont incompatibles”, et j’ai toujours dit que je voulais les meilleurs joueurs. Tout ce que je vois, c’est qu’ils sont tous vraiment très bons. »
Prétendant au Ballon d’Or ?
Mourinho a poursuivi en affirmant que « Bellingham n’est pas seulement un joueur de haut niveau, mais aussi un leader » et a déclaré qu’« il est dans la course au Ballon d’Or ». Malheureusement, la troisième de ces affirmations n’est pas tout à fait exacte.
Bellingham ne représentera pas une menace pour les favoris de cette année pour le Ballon d’Or comme Harry Kane, Lamine Yamal, Messi, Michael Olise et Rodri, car lui et le Real Madrid ont vécu une campagne 2025-2026 très décevante, conclue avec exactement zéro trophée. Une bonne Coupe du monde n’y changera rien ; Mbappe a plus de chances que Bellingham parce qu’il a tout de même inscrit 42 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, mais même lui est considéré comme un candidat outsider.
L’histoire pourrait toutefois être différente en 2027 si Bellingham maintient son niveau actuel. Il en est déjà à quatre contributions décisives en ce début de saison, et il estimera pouvoir faire encore mieux que lors de sa première année au Real, quand il avait marqué 23 buts et délivré 13 passes décisives de plus alors que le club réalisait le doublé Liga-Ligue des champions.
Cela lui avait suffi pour prendre la troisième place du Ballon d’Or 2024, derrière Vinicius et le lauréat final Rodri. Depuis, il a dû composer avec son lot de malchance, mais Bellingham en est ressorti comme un joueur encore meilleur, et cet effectif du Real Madrid est plus redoutable qu’il ne l’était il y a deux ans.
Faire mieux que Mbappe et Vinicius au cours des neuf prochains mois ne sera pas une mince affaire, mais Bellingham n’a pas de limites. Remporter le Ballon d’Or serait la suite logique d’une carrière qui l’a déjà vu franchir des caps vertigineux pour s’imposer comme un véritable talent générationnel.