Difficile de dire si Lionel Messi a eu de la chance ou non. Mais c’est sans doute là toute la question. Lorsqu’il s’est élevé entre deux défenseurs du New England Revolution pour reprendre un ballon libre qui tournoyait dans les airs, Messi semblait vouloir se le remettre à lui-même. On aurait dit l’un de ces moments dont il a le secret. Un éclair de génie. Le geste que personne d’autre n’avait vu venir.

Mais le ballon est parti vers l’arrière après avoir dévié sur la tête de l’Argentin, avant de retomber idéalement sur German Berterame, qui a sauté pour marquer de la tête. Cette « passe décisive » a permis à Miami d’égaliser à 1-1 face à New England dans ce duel de la Conférence Est. Une superbe deuxième réalisation, cette fois sous la forme d’une sorte de but, a offert la victoire à l’Inter Miami.

Nous voici donc entrés dans une période que l’on ne peut qualifier que d’« effrayante ». Il arrive que Messi dépasse ce dont un footballeur semble humainement capable, que ce merveilleux Argentin devienne autre chose, atteignant un niveau de magie qu’on ne peut expliquer rationnellement ni comprendre facilement. Il y a eu ce but contre le Real Madrid, où une simple remise de Sergio Busquets s’est transformée en un slalom devant cinq des meilleurs défenseurs de la planète. Il y a eu cette passe décisive contre les Pays-Bas, où Messi a délivré un ballon qu’il n’avait lui-même, littéralement, pas vu.

Ces temps-ci, c’est différent. Voici désormais un Messi qui se dépense sans compter. Un joueur qui presse, court et arrache la victoire à force de volonté. Ses capacités athlétiques ont décliné. Ses jambes sont moins actives. Bienvenue dans l’ère d’un Leo qui joue sans retenue, celle où tous les défauts de cette équipe s’effacent grâce à la magie d’un footballeur magistral.