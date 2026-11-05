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Inter Miami 1-1GOAL

Attention aux adversaires de l’Inter Miami en MLS Cup : Lionel Messi entre dans une phase où il fait « peur », pour ce qui pourrait être sa dernière danse avec Luis Suarez

L’Argentin joue actuellement à l’un de ses meilleurs niveaux au moment idéal pour l’Inter Miami, qui pourrait ainsi remporter la coupe pour la deuxième fois consécutive.

Thomas Hindle
Traduit par

  • Difficile de dire si Lionel Messi a eu de la chance ou non. Mais c’est sans doute là toute la question. Lorsqu’il s’est élevé entre deux défenseurs du New England Revolution pour reprendre un ballon libre qui tournoyait dans les airs, Messi semblait vouloir se le remettre à lui-même. On aurait dit l’un de ces moments dont il a le secret. Un éclair de génie. Le geste que personne d’autre n’avait vu venir.

    Mais le ballon est parti vers l’arrière après avoir dévié sur la tête de l’Argentin, avant de retomber idéalement sur German Berterame, qui a sauté pour marquer de la tête. Cette « passe décisive » a permis à Miami d’égaliser à 1-1 face à New England dans ce duel de la Conférence Est. Une superbe deuxième réalisation, cette fois sous la forme d’une sorte de but, a offert la victoire à l’Inter Miami.

    Nous voici donc entrés dans une période que l’on ne peut qualifier que d’« effrayante ». Il arrive que Messi dépasse ce dont un footballeur semble humainement capable, que ce merveilleux Argentin devienne autre chose, atteignant un niveau de magie qu’on ne peut expliquer rationnellement ni comprendre facilement. Il y a eu ce but contre le Real Madrid, où une simple remise de Sergio Busquets s’est transformée en un slalom devant cinq des meilleurs défenseurs de la planète. Il y a eu cette passe décisive contre les Pays-Bas, où Messi a délivré un ballon qu’il n’avait lui-même, littéralement, pas vu.

    Ces temps-ci, c’est différent. Voici désormais un Messi qui se dépense sans compter. Un joueur qui presse, court et arrache la victoire à force de volonté. Ses capacités athlétiques ont décliné. Ses jambes sont moins actives. Bienvenue dans l’ère d’un Leo qui joue sans retenue, celle où tous les défauts de cette équipe s’effacent grâce à la magie d’un footballeur magistral.

  • Toujours un phénomène statistique

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Les statistiques de Messi sont moins impressionnantes que l’an dernier, mais il reste le joueur offensif le plus efficace de MLS.

    Cela ne veut pas dire que la saison de Messi jusqu’ici a été mauvaise. Sa campagne 2025 a été, de loin, la meilleure de l’histoire de la MLS. Il a établi de nouveaux records de la ligue pour les contributions aux buts, les buts inscrits par tranche de 90 minutes et les matches au cours desquels il a marqué plusieurs fois. En 43 apparitions toutes compétitions confondues, Messi a participé à 69 buts.

    L’année 2026 a été plus compliquée. Ses statistiques restent pourtant remarquables : 42 contributions aux buts en 30 matches. Mais il a aussi traversé des épreuves. La Coupe du monde a été éprouvante pour Messi, physiquement comme émotionnellement, à tel point qu’il a pris sa retraite internationale avec l’Argentine après la défaite de son équipe face à l’Espagne en finale. Il a vécu assez publiquement le deuil de son père, un événement qu’il ne faut pas surinterpréter, mais qui constitue sans aucun doute une épreuve personnelle susceptible d’influer sur ses performances. Il a aussi, fait assez remarquable, 39 ans.

    Dans ce contexte, ce qu’il accomplit est encore plus impressionnant. Certes, ses chiffres ont « baissé », mais afficher une moyenne de 1,4 contribution aux buts par match à son âge, quel que soit le championnat, est immense.

  • Un mois immense

    FBL-MLS-INTER MIAMI-FC CINCINNATI
    AFP

    La propension de Messi à marquer en fin de match a joué un rôle déterminant dans les récents résultats de Miami.

    Mais le plus inquiétant ici, du moins pour le reste de la MLS, est peut-être la manière dont Messi marque des buts depuis un mois. Certaines équipes ont certes trouvé comment le contenir un peu. Cincinnati ne lui a pas laissé cadrer le moindre tir lors du match nul 2-2 du 28 octobre. Oui, c’est un exploit.

    Pour le reste, la capacité de Messi à hausser son niveau de jeu a sauté aux yeux. Une tendance se dessine ces derniers temps : il marque en seconde période. Il a trouvé le chemin des filets après la pause contre New England, Atlanta et DC United. Le football est généralement complexe : systèmes offensifs, déplacements des joueurs et combinaisons techniques contribuent à former une équipe aboutie. Mais il peut aussi, parfois, être d’une simplicité effrayante : Messi répond présent dans les moments décisifs.

    C’était également vrai lors de la Coupe du monde. L’Argentine n’avait plus le talent ni l’allant qui l’avaient menée à la Coupe du monde 2022. Le même groupe de joueurs avait pris quatre ans et perdu un peu de son éclat. Messi a régulièrement joué les héros, délivrant deux passes décisives pour battre l’Angleterre en demi-finale, marquant contre l’Égypte en huitième de finale et trouvant auparavant le chemin des filets pour éliminer le Cap-Vert.

  • Une répétition de l’an dernier ?

    FBL-CAMPEONES CUP-INTER MIAMI-CRUZ AZUL
    AFP

    Miami a montré bon nombre des mêmes lacunes sous la direction de son nouvel entraîneur Kily Gonzalez.

    Tout cela intervient alors que Miami, sur le plan du jeu, présente de sérieuses lacunes. Cette équipe en difficulté a des failles partout.

    La défense centrale reste un problème. Aucun des deux postes de latéral ne semble faire l’objet d’un projet clair. Et même si Messi a montré un peu plus d’activité et d’énergie dans son pressing, il reste beaucoup trop facile de traverser cette équipe. Miami se classe 18e du championnat pour les buts encaissés par 90 minutes, loin du bilan attendu d’un vainqueur de coupe. L’équipe est aussi 23e pour les tacles effectués, 24e pour les xG concédés et 29e pour les dégagements réussis, même si ce dernier chiffre peut être faussé par sa tendance à relancer depuis l’arrière plutôt qu’à jouer long. Dans le même temps, ses statistiques offensives sont parmi les meilleures. Aucune équipe de MLS n’a marqué davantage de buts ni cadré davantage de tirs. Un tel déséquilibre est assez déroutant.

    Miami encaisse des buts évitables. Ses joueurs ne courent pas assez. Casemiro, la recrue majeure du milieu de terrain, a été aligné en défense centrale, tant le nouvel entraîneur Kily Gonzalez manque de confiance dans les options dont il dispose actuellement.

    Mais cette situation n’a rien d’inédit. L’an dernier, Miami se trouvait dans une situation étonnamment similaire. Certes, l’effectif était quelque peu différent : Sergio Busquets et Jordi Alba apportaient encore une contribution de haut niveau. Mais certains problèmes de fond étaient les mêmes. Miami n’était pas une équipe complète. Javier Mascherano, alors entraîneur, a procédé à des ajustements, mais a peiné à trouver le bon équilibre, même lorsque son équipe avançait vers la victoire en MLS Cup. À l’époque comme aujourd’hui, toutes les grandes statistiques défensives, des tacles effectués aux xG et aux buts concédés, plaçaient Miami dans la moitié inférieure du championnat. L’équipe a terminé troisième de la conférence Est et, sans un regain de forme tardif, aurait pu perdre l’avantage du terrain dès le premier tour des play-offs. N’importe qui

    Et puis Messi est entré en scène. En six matches de play-offs, il a été décisif sur 15 buts. Miami a marqué 20 fois sur la route du titre. Messi a participé à tous ces buts sauf cinq.

  • D’autres prétendants ?

    FBL-MLS-INTER MIAMI CF-NEW ENGLAND REVOLUTION
    AFP

    Messi et Miami face à un adversaire coriace : Nashville SC

    Cette année, toutefois, l’adversité semble plus relevée, surtout à l’Est. Cela peut passer inaperçu au milieu de l’attention portée à Miami, mais le Nashville SC réalise la saison régulière la plus réussie de l’histoire de la MLS. Quel que soit son résultat face au FC Cincinnati ce week-end, le club établira un nouveau record de points. Il pourrait également battre les records de la ligue pour le nombre de victoires, la différence de buts et les matches sans encaisser de but. Nashville n’a perdu que trois fois en MLS cette saison et reste invaincu à domicile. Difficile d’imaginer adversaire plus redoutable dans la quête de Miami d’un deuxième sacre consécutif en MLS Cup.

    Mais c’est dans ce genre de situation, surtout en phase finale, que Miami a tendance à obtenir des résultats. L’an dernier non plus, le club n’était pas favori. Même en finale de la MLS Cup, alors que l’Inter Miami avait traversé la conférence Est avec brio, Vancouver avait réellement une chance de le battre.

    Il y a aussi un sentiment d’urgence accru. Messi a beau avoir signé un nouveau contrat pour rester à Miami au moins 18 mois de plus, il a laissé entendre qu’il pourrait ne pas poursuivre sa carrière beaucoup plus longtemps. La date de sa retraite reste incertaine. Luis Suarez, de son côté, semble peu susceptible de revenir l’an prochain malgré son retour en forme inattendu cette saison. Alors que l’avenir des deux stars est incertain, cela pourrait être la dernière chance pour ces coéquipiers de longue date de remporter ensemble la MLS Cup.

    Au classement, plusieurs équipes font mieux que Miami. Mais comme l’histoire l’a montré, c’est peut-être précisément pour cela que Messi pourrait mener son équipe au titre en MLS Cup.