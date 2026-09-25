Artem Stepanov : le jeune attaquant surnommé « le Erling Haaland ukrainien » après avoir enflammé l’Eredivisie

Marquant dans presque chaque match de championnat et impressionnant en UEFA Youth League, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, a appelé Stepanov dans l'effectif professionnel. S'il est resté sur le banc sans entrer en jeu en Bundesliga, il a fait sa première apparition en sortant du banc lors de la victoire 5-0 contre le Red Bull Salzbourg en Ligue des champions en novembre 2024.

« En ce moment, j'ai l'impression de rêver, a-t-il déclaré après le coup de sifflet final. J'ai toujours voulu jouer en Ligue des champions. Je suis très, très heureux. »

Même s'il était nerveux, Stepanov a pris confiance, et il donnait bientôt des consignes au milieu de terrain expérimenté et capitaine Granit Xhaka. « Je lui ai dit où il devait se placer sur le corner. Ensuite, je lui ai dit qu'il était bien placé. Je l'ai aidé », a-t-il expliqué.

Xhaka s'était déjà pris d'affection pour le jeune joueur, déclarant : « On peut voir ses statistiques chez les U19. Cela ne fait pas longtemps qu'il est en Allemagne, mais il s'est très bien adapté et parle bien allemand. C'est très important pour lui, qu'il comprenne les choses. Il est incroyablement terre-à-terre et à l'écoute.

« Pour son âge, il a un physique impressionnant et sait comment l'utiliser. Il sait aussi exactement où se trouve le but, ce qui est crucial pour un attaquant. »

C'était un début encourageant, mais une seule autre brève apparition a suivi, contre le Sparta Prague, avant que Leverkusen n'envoie Stepanov en prêt à Nuremberg, pensionnaire de deuxième division, à l'été 2025. Incapable de se lancer sous les ordres de l'entraîneur Miroslav Klose, l'accord a été rompu en cours de saison et un transfert de l'autre côté de la frontière, à Utrecht, a été arrangé lors du mercato hivernal.

Propulsé presque immédiatement dans le onze de départ du club d'Eredivisie, l'adolescent a mis quelques semaines à ouvrir son compteur. Son premier but, sur penalty contre l'AZ, lui a non seulement valu le trophée d'homme du match, mais a aussi lancé une série de quatre buts en cinq matches.

Utrecht est passé près d'une qualification pour la Conference League via les barrages d'Eredivisie, Stepanov marquant en demi-finale, mais l'Ajax les a battus aux tirs au but en finale.