Artem Stepanov : le jeune attaquant surnommé « le Erling Haaland ukrainien » après avoir enflammé l’Eredivisie
La carrière d’Artem Stepanov en est peut-être encore à ses débuts, mais elle a déjà été marquée par de profonds bouleversements. À seulement 15 ans, alors qu’il progressait au sein du centre de formation du Shakhtar Donetsk, l’attaquant et sa famille ont dû fuir leur domicile en Ukraine au moment où a commencé l’invasion russe à grande échelle.
Au cours des quatre années qui ont suivi, la stabilité a continué de lui échapper. Après un transfert avorté au Bayern Munich, Stepanov a trouvé le succès au Bayer Leverkusen et a fait ses débuts chez les professionnels lors d’un match de Ligue des champions. C’est toutefois aux Pays-Bas qu’il s’est véritablement révélé, en marquant lors de cinq matches consécutifs avec une équipe d’Utrecht en difficulté.
Grand attaquant aux cheveux longs qui empile les buts, il a inévitablement été comparé à Erling Haaland, mais Stepanov trace sa propre voie...
Là où tout a commencé
Né dans la ville de Loutsk, dans le nord-ouest de l’Ukraine, le parcours d’Artem Stepanov dans le football a commencé presque dès sa naissance en 2007. Son père, Roman, était entraîneur et a joué comme attaquant pour plusieurs clubs ukrainiens, avant de mettre son expertise au service de son fils. Artem a rapidement rejoint l’académie du Volyn Loutsk, le club où Roman a commencé et terminé sa carrière, puis il est parti au Shakhtar à l’âge de 13 ans.
Deux ans plus tard, toutefois, son père a choisi d’emmener la famille en Allemagne au début de l’invasion russe. Après un essai d’un mois, le Bayern Munich était sur le point d’offrir un contrat à Stepanov, mais, pour des raisons qui seraient de nature « non sportive », l’opération a échoué.
Un ami de la famille a ensuite mis les Stepanov en contact avec le Bayer Leverkusen, qui a recruté Artem à l’été 2022. Il s’est immédiatement illustré. Après avoir aidé les moins de 17 ans à remporter le championnat en inscrivant 18 buts en 23 matches, il a été promu chez les U19 et a continué à briller.
Grosse chance
Marquant dans presque chaque match de championnat et impressionnant en UEFA Youth League, l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, a appelé Stepanov dans l'effectif professionnel. S'il est resté sur le banc sans entrer en jeu en Bundesliga, il a fait sa première apparition en sortant du banc lors de la victoire 5-0 contre le Red Bull Salzbourg en Ligue des champions en novembre 2024.
« En ce moment, j'ai l'impression de rêver, a-t-il déclaré après le coup de sifflet final. J'ai toujours voulu jouer en Ligue des champions. Je suis très, très heureux. »
Même s'il était nerveux, Stepanov a pris confiance, et il donnait bientôt des consignes au milieu de terrain expérimenté et capitaine Granit Xhaka. « Je lui ai dit où il devait se placer sur le corner. Ensuite, je lui ai dit qu'il était bien placé. Je l'ai aidé », a-t-il expliqué.
Xhaka s'était déjà pris d'affection pour le jeune joueur, déclarant : « On peut voir ses statistiques chez les U19. Cela ne fait pas longtemps qu'il est en Allemagne, mais il s'est très bien adapté et parle bien allemand. C'est très important pour lui, qu'il comprenne les choses. Il est incroyablement terre-à-terre et à l'écoute.
« Pour son âge, il a un physique impressionnant et sait comment l'utiliser. Il sait aussi exactement où se trouve le but, ce qui est crucial pour un attaquant. »
C'était un début encourageant, mais une seule autre brève apparition a suivi, contre le Sparta Prague, avant que Leverkusen n'envoie Stepanov en prêt à Nuremberg, pensionnaire de deuxième division, à l'été 2025. Incapable de se lancer sous les ordres de l'entraîneur Miroslav Klose, l'accord a été rompu en cours de saison et un transfert de l'autre côté de la frontière, à Utrecht, a été arrangé lors du mercato hivernal.
Propulsé presque immédiatement dans le onze de départ du club d'Eredivisie, l'adolescent a mis quelques semaines à ouvrir son compteur. Son premier but, sur penalty contre l'AZ, lui a non seulement valu le trophée d'homme du match, mais a aussi lancé une série de quatre buts en cinq matches.
Utrecht est passé près d'une qualification pour la Conference League via les barrages d'Eredivisie, Stepanov marquant en demi-finale, mais l'Ajax les a battus aux tirs au but en finale.
Comment ça se passe
En avril, Utrecht et Leverkusen se sont mis d'accord pour prolonger le prêt jusqu'à la fin de la saison 2026-2027, avec une option permettant au club néerlandais de recruter définitivement Stepanov pour 2 millions d'euros.
« J'aime vraiment être ici. Je suis content d'avoir commencé à marquer davantage lors des derniers matches, même si je dois dire que ces buts sont en grande partie le mérite de l'équipe », a déclaré Stepanov.
Le nouvel entraîneur Anthony Correia s'est réjoui de la situation, déclarant à VoetbalPrimeur : « N'est-ce pas génial ? C'est un grand joueur, un super gars. Je pense que s'il reste ici, il va marquer beaucoup de buts pour nous. »
Depuis son retour de la trêve estivale, le joueur de 19 ans est sensationnel, même si Utrecht n'a remporté qu'un seul de ses sept matches d'Eredivisie. Après avoir lancé sa saison avec une belle tête contre l'AZ, Stepanov a surgi au second poteau pour marquer lors d'un spectaculaire match nul 3-3 contre le Sparta la semaine suivante. Il a ensuite redonné espoir à Utrecht contre le champion PSV en déboulant dans la surface pour inscrire le but de l'ouverture du score en début de match, avant que son équipe ne s'incline finalement 6-1.
Il s'était aussi montré prometteur contre Go Ahead Eagles malgré le retard de 3-1 de son équipe, lorsque des objets ont plu depuis les tribunes, forçant l'interruption de la rencontre. Quand le match s'est achevé quelques jours plus tard à huis clos, Stepanov a inscrit l'égalisation d'Utrecht à la 90e minute sur penalty.
Contre l'Excelsior, le joueur de 19 ans a porté son incroyable total à cinq buts en cinq matches en résistant à son marquage pour reprendre de près un centre à ras de terre et ouvrir le score, alors qu'Utrecht décrochait sa première victoire de la saison. « Je n'ai pas vraiment été surpris », a-t-il confié à VoetbalPrimeur au sujet de son début de saison tonitruant. « Je sais de quoi je suis capable. »
Il n'était pas surprenant de voir Stepanov être appelé pour la première fois en sélection ukrainienne, mais il a été contraint de déclarer forfait après avoir subi une blessure à la cheville en première période lors de la défaite de la semaine dernière à Feyenoord.
Les plus grandes forces
Du haut de ses 1,91 m, Stepanov est un attaquant de pointe imposant, doté d’un avantage naturel dans le jeu aérien et les duels physiques, mais ce n’est pas un simple point d’appui traditionnel ni un pur renard des surfaces. Quand Utrecht a besoin de ressortir le ballon depuis sa moitié de terrain, Stepanov décroche ou s’excentre pour soulager la pression, utilisant son corps pour conserver le ballon avant de le remettre à un coéquipier. Associé à des éclairs de sa bonne qualité de dribble et de sa vitesse, cela lui permet d’éliminer des défenseurs et de faire remonter son équipe sur le terrain.
Beaucoup des buts de Stepanov s’expliquent par sa capacité à lire le jeu. Sa grande intelligence spatiale et son anticipation de l’endroit où le ballon va finir lui permettent de bien se placer pour conclure simplement dans la surface et semer le chaos dans la défense adverse.
« Il est intelligent devant le but, il est dangereux, il utilise son corps », a déclaré l’entraîneur d’Utrecht, Correia. « Il peut encore énormément progresser dans ce domaine, donc il est vraiment en train de devenir un attaquant de tout premier plan. »
Une marge de progression
Ses exploits en Eredivisie ont confirmé l’énorme potentiel que Stepanov avait montré chez les jeunes à Leverkusen. Cependant, il est encore tôt pour le jeune attaquant et, malgré ses 10 buts en 21 matches avec Utrecht, il n’a pas encore fait ses preuves.
Le prêt à Nuremberg, où il n’a pas marqué en 13 matches, s’est révélé être une adaptation difficile et a rappelé que la domination physique à elle seule ne suffit pas toujours pour réussir dans certains environnements. Dans des championnats plus relevés, il devra faire davantage d’efforts sans ballon et sa technique doit encore se développer, comme l’a même souligné son coéquipier Dani de Wit : « Il conserve le ballon avec assurance, même si parfois le ballon rebondit beaucoup sur ses pieds. »
Comme l’a résumé le défenseur Matisse Didden en mars : « Il est parfois encore un peu un diamant brut, mais c’est définitivement un diamant… Il est vraiment en train de s’affirmer. »
Le prochain... Erling Haaland ?
Ils n’ont peut-être plus la même coiffure depuis la récente coupe de cheveux de Haaland, mais cela n’empêchera pas Stepanov d’être comparé au héros de Manchester City. Il n’est que légèrement plus petit que la machine à buts norvégienne, mais il n’est ni aussi impressionnant physiquement ni aussi puissant. Même si Stepanov a sept ans de moins, il est irréaliste de s’attendre à ce qu’il devienne un attaquant de la même stature et de la même efficacité.
Son sens du but et son placement intelligent donnent du crédit à ces comparaisons, comme l’a déclaré il y a deux ans l’entraîneur des U21 ukrainiens Dmytro Mykhailenko : « Je pense qu’Artem imite le jeu de Haaland, et le Norvégien est son modèle. Stepanov ressemble beaucoup à Erling en termes de gabarit, de coordination et de vitesse ; il a même une coiffure similaire à celle du Norvégien. Artem est très talentueux, doté physiquement, a une bonne technique et une compréhension du jeu offensif. »
Comme Haaland, Stepanov est apprécié, au point de se forger une réputation de « clown du groupe », comme l’a confié son coéquipier Didden au De Telegraaf. « Il a aussi le look. Je n’ai pas besoin du numéro de son coiffeur ! C’est un gars vraiment sympa avec un excellent sens de l’humour. Un humour ukrainien. Il est un peu grossier, et avec [l’ailier espagnol] Angel Alarcon, il se fait entendre dans le peu d’anglais qu’ils parlent. Rien que ça, c’est drôle. »
Et maintenant ?
Stepanov s’est effondré en larmes sur la pelouse après s’être blessé face à Feyenoord, ayant peut-être déjà conscience que ses débuts avec l’Ukraine devraient être repoussés. C’était un contretemps déchirant pour une étoile montante qui affirmait être impatient de rentrer au pays pour « leur montrer ce que je peux faire ».
« Je savais que je devais être là », a-t-il déclaré au sujet de sa convocation. « Vous savez, je sais où je dois être. Je sais que je dois être en équipe nationale parce que je fais très bien mon travail en ce moment et je vais continuer à le faire. »
Avec son attitude, sa forme et ses nombreuses qualités, la trajectoire de Stepanov ne pointe que vers le haut. Le rêve d’une première sélection chez les A n’a été que mis en attente. Qu’il mène un jour le Bayer Leverkusen vers la gloire ou qu’il continue d’illuminer l’Eredivisie, le parcours de l’attaquant lui a forgé une maturité au-delà de son âge.