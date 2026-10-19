Au début de la nouvelle saison de Women's Super League, sur le papier, Arsenal semblait être l'équipe à battre. Le club a réalisé un mercato remarquable, constituant un effectif plus solide et plus étoffé que celui de toutes les autres équipes du championnat, et semblait prêt à franchir un cap. Ce cap ne paraissait pas immense non plus. Après tout, cette équipe a remporté la Ligue des champions en 2025 et a été la plus proche poursuivante de Manchester City dans la course au titre en WSL un an plus tard.

Mais pronostiquer qu'Arsenal franchirait ce cap avait quelque chose de trompeur. Cela semblait trop facile. L'équipe qui réussit le meilleur mercato finit rarement par être la meilleure, n'est-ce pas ? Même si les arguments en faveur d'un premier titre d'Arsenal en WSL depuis 2019 étaient convaincants, certains observateurs avaient une intuition qui les retenait.

Ceux qui ont écouté leur instinct s'en féliciteront. Samedi, Arsenal a concédé un match nul décevant face à Birmingham City, promu cette saison. Le club n'a remporté qu'un seul de ses six premiers matches de championnat et vient, pour la première fois de son histoire, d'enchaîner cinq matches de WSL sans victoire. Arsenal se retrouve ainsi à la huitième place d'un championnat à 14 équipes, à 12 points de la tête. Dans une saison qui ne compte que 26 matches, difficile de voir comment le club pourrait revenir dans la course au titre.

Alors, comment Arsenal en est-il arrivé là ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Renee Slegers à la tête de l'équipe ?