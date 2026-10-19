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Slegers-Arsenal-1:1Getty/GOAL

Arsenal va-t-il limoger Renee Slegers ? L’entraîneuse sous pression alors que la série historique de matches sans victoire des favorites pour le titre en WSL se poursuit

Avant la saison, beaucoup voyaient le club du nord de Londres terminer en tête du classement, mais ses chances d’y parvenir se sont considérablement réduites après une seule victoire lors de ses six premiers matches.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Au début de la nouvelle saison de Women's Super League, sur le papier, Arsenal semblait être l'équipe à battre. Le club a réalisé un mercato remarquable, constituant un effectif plus solide et plus étoffé que celui de toutes les autres équipes du championnat, et semblait prêt à franchir un cap. Ce cap ne paraissait pas immense non plus. Après tout, cette équipe a remporté la Ligue des champions en 2025 et a été la plus proche poursuivante de Manchester City dans la course au titre en WSL un an plus tard.

    Mais pronostiquer qu'Arsenal franchirait ce cap avait quelque chose de trompeur. Cela semblait trop facile. L'équipe qui réussit le meilleur mercato finit rarement par être la meilleure, n'est-ce pas ? Même si les arguments en faveur d'un premier titre d'Arsenal en WSL depuis 2019 étaient convaincants, certains observateurs avaient une intuition qui les retenait.

    Ceux qui ont écouté leur instinct s'en féliciteront. Samedi, Arsenal a concédé un match nul décevant face à Birmingham City, promu cette saison. Le club n'a remporté qu'un seul de ses six premiers matches de championnat et vient, pour la première fois de son histoire, d'enchaîner cinq matches de WSL sans victoire. Arsenal se retrouve ainsi à la huitième place d'un championnat à 14 équipes, à 12 points de la tête. Dans une saison qui ne compte que 26 matches, difficile de voir comment le club pourrait revenir dans la course au titre.

    Alors, comment Arsenal en est-il arrivé là ? Et qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de Renee Slegers à la tête de l'équipe ?

  • Des faiblesses bien connues

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Arsenal a dominé de nombreux matches cette saison et s’est créé beaucoup d’occasions, mais a peiné à concrétiser cette supériorité par des victoires.

    L’une des principales difficultés d’Arsenal cette saison est de jouer face à un bloc bas. Ce problème n’est pas nouveau pour l’équipe, mais elle semblait l’avoir surmonté, au moins en partie, la saison dernière. Sur les 16 matches de WSL et de Ligue des champions lors desquels Arsenal a eu le plus de possession la saison passée, le club n’a perdu des points qu’à deux reprises. Ses quatre matches avec la possession la plus élevée, à l’extérieur contre Leicester, Everton, OH Leuven et Benfica, se sont tous soldés par des victoires.

    Cette saison, la situation est tout autre. Contre Crystal Palace le mois dernier, Arsenal a eu 79 % de possession, mais a concédé le nul (0-0). Samedi, face à Birmingham, Arsenal a eu 76 % de possession et a fait match nul (1-1). Contre Koge en Ligue des champions il y a quelques semaines, Arsenal a eu 70 % de possession et a arraché une victoire 1-0 grâce à un penalty tardif de Mariona Caldentey.

    Ces rencontres ont été laborieuses, malgré la variété et la qualité des joueuses dont dispose Slegers. Le manque de rythme dans la circulation du ballon pose problème : l’adversaire est trop rarement amené à quitter ses positions, ce qui limite les occasions. Et même lorsque des occasions sont créées, elles ne sont pas concrétisées. Aucune équipe de WSL ne sous-performe davantage qu’Arsenal par rapport à son total de buts attendus.

  • La frustration monte

    Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Slegers affiche généralement un calme à toute épreuve, mais sa frustration a commencé à transparaître ces dernières semaines.

    La frustration de Slegers commence à transparaître lors de ses dernières conférences de presse. C’est rare chez la Néerlandaise, d’ordinaire calme et posée, mais cela montre à quel point la situation est difficile pour Arsenal et combien la pression monte sur l’entraîneuse.

    Après un match nul 2-2 contre le Paris FC en Ligue des champions le mois dernier, au cours duquel l’équipe française est revenue après avoir été menée 2-0, grâce notamment à un geste de la main inexplicable, Slegers ne s’est pas présentée en conférence de presse. C’est son adjoint Aaron D'Antino qui a répondu aux médias à sa place.

    Selon The Athletic, l’entraîneuse était en larmes dans le vestiaire, ce qui a amené de nombreux membres du personnel et de l’effectif à penser que son mandat touchait à sa fin. Quelques jours plus tard, Slegers a présenté ses excuses aux médias pour ne pas être venue leur parler.

    La situation n’a pas été aussi dramatique samedi, après que son équipe a dû remonter un but de retard pour obtenir un point, mais Slegers a laissé transparaître plus de frustration que d’habitude à l’égard des joueuses et de leur prestation, sans pour autant se montrer particulièrement véhémente.

  • Décisions contestables

    Oceane Hurtre Ona Batlle Birmingham Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Samedi, Birmingham a chargé sa buteuse Oceane Hurtre d’attaquer le flanc gauche d’Arsenal, en ciblant Ona Batlle, qui évoluait sur un côté qui n’est pas le sien habituellement.

    Il y a évidemment des limites à ce que Slegers peut faire dans ces situations. Elle peut demander aux joueuses d’accélérer le jeu lorsqu’elles ont le ballon, mais c’est à elles de le faire. Quant à concrétiser les occasions pour transformer un point en trois, cela ne dépend pas d’elle.

    Mais Slegers n’est pas pour autant exempte de reproches dans cette mauvaise passe. Sa capacité à gérer cet effectif fourni suscite des interrogations, notamment en raison du faible temps de jeu accordé à Geraldine Reuteler, recrutée cet été. Son alternance entre les gardiennes est également scrutée, d’autant que des erreurs commencent à apparaître à ce poste.

    Par moments, Slegers semble aussi chercher à faire jouer certaines joueuses à tout prix. Samedi, Alessia Russo a évolué au poste de numéro 10, tandis que Stina Blackstenius occupait la pointe de l’attaque. Cette association s’est révélée utile par le passé, mais elle ne fonctionne pas face à un bloc bas, comme celui que Birmingham était précisément censé adopter.

    Il y a aussi eu les propos assez révélateurs d’Amy Merricks, l’entraîneuse de Birmingham. Elle a expliqué avoir délibérément placé Oceane Hurtre sur l’aile droite pour cibler le côté gauche d’Arsenal. Hurtre a inscrit son sixième but de la saison en WSL pour donner l’avantage à l’équipe promue.

    Ona Batlle, recrutée cet été en provenance de Barcelone, évolue au poste d’arrière gauche alors qu’elle est droitière. Elle a l’habitude de jouer à ce poste, mais le fait que l’adversaire l’ait désignée comme un point faible amène à se demander si c’est vraiment le rôle qui lui convient le mieux dans cette équipe. Batlle joue-t-elle plutôt à gauche parce qu’Arsenal dispose déjà, avec Emily Fox et Smilla Holmberg, de deux excellentes options au poste d’arrière droite ?

  • Du changement en vue ?

    Lotte Wubben-Moy Renee Slegers Arsenal Women 2025-26
    Getty Images

    La pression semble s’accentuer sur Slegers, mais un éventuel changement à la tête de l’équipe paraît devoir venir d’une décision de sa part plutôt que d’Arsenal.

    Interrogée samedi sur le fait de savoir si cette situation pouvait être « corrigée », Slegers s’est montrée catégorique. « Oui, bien sûr », a-t-elle répondu, désignant le manque de solidité défensive et l’incapacité à marquer comme les principaux problèmes à résoudre. « Cela aurait été un problème plus grave si nous ne jouions pas à la manière d’Arsenal, si nous ne prenions pas le contrôle des matches et si nous ne parvenions pas à dominer comme nous le souhaitons. Nous l’avons fait à chaque match. »

    Mais sera-ce à Slegers de régler ces problèmes ? Elle dispose d’un solide capital confiance après avoir mené Arsenal au sacre en Ligue des champions il y a moins de 18 mois, le premier titre européen d’une équipe féminine anglaise depuis le premier sacre d’Arsenal, en 2007. On peut toutefois comprendre pourquoi certains observateurs estiment que cette équipe a besoin d’une nouvelle direction, surtout alors que son grand objectif, remporter le championnat, semble désormais difficile à atteindre.

    « Je crois toujours pouvoir avoir un impact et aider l’équipe à aller de l’avant », a déclaré Slegers, avant d’ajouter : « Mais je pense que, si ce n’est plus le cas, alors un changement doit avoir lieu. »

    Arsenal ou Slegers elle-même, qui semble la plus susceptible d’être à l’origine d’un changement, devront-ils désormais se poser cette question ? Tottenham, son rival du nord de Londres, qui avait contraint Arsenal à un frustrant match nul et vierge la saison dernière, aimerait obtenir ce samedi un résultat qui déclenche une telle remise en question.