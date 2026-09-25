Ce n’est peut-être que le quatrième week-end de la nouvelle saison de Women’s Super League, mais Arsenal, désigné avant la saison par de nombreux observateurs comme le favori pour triompher, risque déjà de se retrouver dangereusement décroché dans une course au titre qui n’a même pas encore eu le temps de vraiment prendre forme.

Le mercato estival d’Arsenal a été spectaculaire, porté par les arrivées de la star anglaise Georgia Stanway et d’une latérale de classe mondiale en la personne d’Ona Batlle, ce qui a suscité beaucoup d’enthousiasme autour des perspectives du club du nord de Londres pour cette saison 2026-2027.

Mais les espoirs d’Arsenal de mettre fin à sept ans d’attente pour un nouveau titre en WSL ont déjà pris un coup, tandis qu’une entrée en lice en Ligue des champions plutôt clémente, à domicile contre Koge, ne s’est pas révélée être le match de relance espéré.

Cela signifie que le rendez-vous de dimanche avec Chelsea, surtout avant le déplacement du week-end prochain chez le champion en titre Manchester City, est énorme. Une défaite contre une équipe des Blues qui semble renforcée après ses propres déceptions de la saison dernière et il est probable qu’Arsenal compte déjà sept points de retard avant d’aborder le choc face à City. Ce n’est certainement pas le genre de situation dans laquelle beaucoup s’attendaient à le voir.