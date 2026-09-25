Arsenal, abject, risque déjà de laisser filer ses chances de titre en WSL alors que les favorites de l’avant-saison sont bien loin des attentes
Ce n’est peut-être que le quatrième week-end de la nouvelle saison de Women’s Super League, mais Arsenal, désigné avant la saison par de nombreux observateurs comme le favori pour triompher, risque déjà de se retrouver dangereusement décroché dans une course au titre qui n’a même pas encore eu le temps de vraiment prendre forme.
Le mercato estival d’Arsenal a été spectaculaire, porté par les arrivées de la star anglaise Georgia Stanway et d’une latérale de classe mondiale en la personne d’Ona Batlle, ce qui a suscité beaucoup d’enthousiasme autour des perspectives du club du nord de Londres pour cette saison 2026-2027.
Mais les espoirs d’Arsenal de mettre fin à sept ans d’attente pour un nouveau titre en WSL ont déjà pris un coup, tandis qu’une entrée en lice en Ligue des champions plutôt clémente, à domicile contre Koge, ne s’est pas révélée être le match de relance espéré.
Cela signifie que le rendez-vous de dimanche avec Chelsea, surtout avant le déplacement du week-end prochain chez le champion en titre Manchester City, est énorme. Une défaite contre une équipe des Blues qui semble renforcée après ses propres déceptions de la saison dernière et il est probable qu’Arsenal compte déjà sept points de retard avant d’aborder le choc face à City. Ce n’est certainement pas le genre de situation dans laquelle beaucoup s’attendaient à le voir.
Gaspillage
Après avoir entamé la nouvelle saison de WSL par une courte mais louable victoire 1-0 à l'extérieur contre une bonne équipe de Brighton, les choses ont quelque peu tourné au vinaigre pour Arsenal.
Le match nul 0-0 contre Crystal Palace, promu cette saison, a été décevant. Arsenal a bombardé le but adverse, générant un total d'expected goals (xG) de 2,56, mais n'a tout simplement pas réussi à tromper la gardienne Pauline Peyraud-Magnin, de retour à l'Emirates Stadium pour frustrer son ancien club. Cela dit, c'est le genre de résultat qui peut arriver et, quand autant d'occasions sont créées, il est facile d'en retenir le positif et de passer à la suite.
Le même sentiment entourait le match nul contre Manchester United, une semaine plus tard. Après qu'une rare erreur de Stanway a offert aux visiteuses une avance de 1-0, Arsenal a tout tenté face à un United tourné vers la défense à la recherche de l'égalisation, générant un nouveau total élevé de xG, à 1,96. Finalement, Smilla Holmberg est venue à la rescousse avec une frappe dans la cinquième minute du temps additionnel de la seconde période. Là encore, les occasions étaient là, mais pas converties. La voie vers une amélioration était claire.
Nouvelles inquiétudes
Mais la courte victoire 1-0 de mardi soir à domicile contre Koge en Ligue des champions, et, pour être franc, plutôt heureuse, a mis en lumière d'autres problèmes.
L'entraîneuse Renee Slegers a puisé dans l'exceptionnelle profondeur d'effectif que le mercato estival lui a offerte, en procédant à huit changements. Avec une telle rotation, quelques problèmes de rodage étaient prévisibles, mais il restait tout de même surprenant de voir Arsenal se créer très peu d'occasions face à un Koge certes impressionnant. Avant que le penalty de la 93e minute de Mariona Caldentey ne sauve les apparences d'Arsenal, le club n'avait cadré qu'un seul tir et affiché un xG, le plus bas de sa saison, de 1,2.
Était-ce une erreur de la part de Slegers d'autant changer après deux résultats décevants ? Peut-être, car un onze moins remanié aurait pu faire meilleure figure alors que cette équipe cherche à prendre de l'élan. Mais rien ne le garantit, et n'est-ce pas justement le but de cette profondeur d'effectif nouvellement construite que de permettre à Slegers de faire tourner ? C'est peut-être encore le début de saison, lorsque les joueuses cherchent encore leur meilleur rythme, mais cette prestation a été une vraie source d'inquiétude.
Les vieilles habitudes ont la vie dure
Certains de ces problèmes sont liés au fait d’affronter un bloc bas, une difficulté bien connue d’Arsenal. Ce fut clairement le cas contre Palace et United, et dans une certaine mesure contre Koge, même si les Danoises se sont parfois bien projetées vers l’avant et ont ainsi laissé des espaces à Arsenal pour attaquer. Mais Arsenal s’est quand même créé beaucoup d’occasions lors des trois derniers matches et ne les a tout simplement pas converties.
Interrogée après la victoire contre Koge sur le fait de savoir si elle avait le sentiment que son équipe commençait à paniquer, Slegers a répondu : « Je pense que oui, et c’est le cas depuis les trois derniers matches. » Quant à la manière dont elle peut aider l’équipe à se montrer plus réaliste, l’entraîneure d’Arsenal a insisté sur la nécessité de rendre les choses simples et faciles pour les joueuses.
« Le point le plus positif, c’est que nous sommes restées dans le match, que nous avons fait preuve de résilience et de mentalité, et que nous avons fini par marquer », a-t-elle déclaré. « C’est là-dessus que se porte notre attention. Je ne veux pas suranalyser ni trop compliquer les choses. Il faut faire simple et aller de l’avant. »
La bonne nouvelle, c’est que Chelsea ne jouera pas en bloc bas ce week-end, pas plus que Manchester City la semaine prochaine. La mauvaise, c’est qu’Arsenal doit encore trouver un moyen de se montrer plus réaliste et de mettre le ballon au fond des filets, ce sur quoi Slegers ne peut aider que dans une certaine mesure.
Casse-tête « de luxe »
Stina Blackstenius a mené l’attaque lors des deux derniers matches, ce qui a fait sourciller, car les qualités de la Suédoise semblent clairement mieux adaptées aux rencontres où il y a davantage d’espaces à attaquer, plutôt qu’aux matches face à des blocs bas. Le fait qu’elle n’ait pas cadré la moindre frappe mardi et n’ait touché que 15 ballons, avant d’être remplacée à la mi-temps par Alessia Russo, a conforté cette idée.
Ce n’est qu’un exemple des questions soulevées par les choix de composition de Slegers en ce début de saison, alors qu’elle s’habitue pour la première fois à disposer d’un effectif aussi large. La coach d’Arsenal a jusqu’ici dû laisser des joueuses majeures en dehors de chaque groupe de match, tandis que Geraldine Reuteler, l’une des recrues estivales les plus intéressantes, n’a pas encore disputé la moindre minute.
« En tant que club, je pense que nous sommes probablement en avance sur ce qui se fait actuellement, avec l’évolution du calendrier et la direction que je lui vois prendre pour les meilleures équipes. Il faut avoir cette profondeur si l’on veut rivaliser. Mais où se situe le juste équilibre ? », s’est interrogée Slegers cette semaine. « C’est un problème de riche. Nous avons tellement d’options différentes, et le défi devient alors de savoir comment faire certains choix pour certains matches, tout en conservant les idées principales et une certaine constance au sein de l’équipe. Ainsi, on ne change pas tout d’un match à l’autre. »
Avoir autant d’options n’est pas non plus un luxe sans inconvénients. Il existe un vieux cliché en tennis selon lequel une joueuse qui a le talent pour réussir tous les coups peut mettre plus de temps à se développer qu’une joueuse plus unidimensionnelle, parce que son processus de décision est plus complexe. Dans le cas d’Arsenal, quand on a autant d’attaquantes de haut niveau entre lesquelles choisir, comment s’assurer de trouver la bonne combinaison pour le bon défi ? C’est à cela que Slegers doit réfléchir plus que jamais auparavant.
Opportunité de répondre
Arsenal n’aborde pas vraiment le grand choc de dimanche en championnat contre Chelsea avec un véritable élan, même après ce but de la victoire inscrit en toute fin de match mardi. C’est aussi un match énorme. Si Arsenal le perd, il se retrouverait à cinq points de Chelsea et probablement à sept du leader du championnat, Manchester City, grand favori pour battre le promu Charlton Athletic samedi.
Il y a le sentiment que la WSL pourrait réserver davantage de résultats surprises cette saison, donc la marge d’erreur sera peut-être plus grande dans cette course au titre, mais Arsenal sait trop bien à quel point ces départs poussifs peuvent coûter cher. La saison dernière encore, Arsenal a terminé à quatre points du champion, Manchester City, après avoir laissé filer sept points lors de ses cinq premiers matches.
Et tant qu’Arsenal n’aura pas trouvé son rythme de croisière, les questions sur la capacité de Slegers à gérer cet effectif persisteront elles aussi.
Une victoire contre Chelsea dimanche ferait alors taire une bonne partie de ce bruit. Alors qu’Arsenal continue de manquer d’efficacité et de paniquer devant le but, tout en semblant manquer de confiance, un succès contre Chelsea, son rival londonien autant que son rival pour le titre, lui permettrait de reprendre un véritable élan avant une nouvelle grosse semaine d’action, avec un choc de Ligue des champions contre un Paris FC accrocheur avant le déplacement à Manchester.
Il ne fait aucun doute que cette équipe d’Arsenal a le potentiel pour devenir quelque chose de spécial, mais si elle ne met pas rapidement un terme à cette mauvaise série, cela pourrait encore finir par lui coûter cher.