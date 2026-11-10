Après neuf journées de Women's Super League, Arsenal occupe la sixième place du classement avec seulement 13 points, à 12 longueurs du leader, Manchester City. Même à ce stade précoce de la saison, ses espoirs de remporter un premier titre en WSL depuis 2019 semblent compromis. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître au vu de ses difficultés, il ne faut pas pour autant sous-estimer Arsenal en Ligue des champions.

Le début de son parcours européen n'a pas été de tout repos. Son premier match, remporté de justesse 1-0 face au HB Koge, a été laborieux, les Danoises pouvant s'estimer malchanceuses de ne rien avoir obtenu d'une rencontre décidée par un penalty de Mariona Caldentey dans le temps additionnel. Puis est venu un match nul mouvementé, 2-2, sur le terrain du Paris FC, où une main inexplicable de Leah Williamson a permis à l'équipe locale de revenir après avoir été menée 2-0. À ce moment-là, certains pensaient qu'il pourrait s'agir du dernier match de Renee Slegers à la tête de l'équipe.

Mais la Néerlandaise est toujours aux commandes alors qu'Arsenal s'apprête à vivre deux semaines décisives dans cette compétition, après avoir dirigé une victoire bien plus convaincante, 3-0, contre Benfica lors de la dernière sortie européenne de son équipe. Deux grands défis l'attendent désormais : un déplacement jeudi à Barcelone, tenant du titre, puis la réception de Lyon, sacré huit fois, une semaine plus tard. C'est une belle occasion pour Arsenal, vainqueur de cette compétition il y a seulement 18 mois, de rappeler à tout le monde ce dont il est capable.