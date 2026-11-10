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Arsenal UWCL hopes 1:1Getty/GOAL

Arsenal a déjà gâché ses chances de titre en WSL, mais possède toujours le talent nécessaire pour remporter une nouvelle Ligue des champions féminine

L’équipe de Renee Slegers a déçu sur la scène nationale cette saison, mais à l’approche de grands rendez-vous face à Barcelone et à Lyon, elle a l’occasion de rappeler à tous qu’elle pourrait encore accomplir quelque chose de spécial en Europe.

Ameé Ruszkai
Traduit par

  • Après neuf journées de Women's Super League, Arsenal occupe la sixième place du classement avec seulement 13 points, à 12 longueurs du leader, Manchester City. Même à ce stade précoce de la saison, ses espoirs de remporter un premier titre en WSL depuis 2019 semblent compromis. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître au vu de ses difficultés, il ne faut pas pour autant sous-estimer Arsenal en Ligue des champions.

    Le début de son parcours européen n'a pas été de tout repos. Son premier match, remporté de justesse 1-0 face au HB Koge, a été laborieux, les Danoises pouvant s'estimer malchanceuses de ne rien avoir obtenu d'une rencontre décidée par un penalty de Mariona Caldentey dans le temps additionnel. Puis est venu un match nul mouvementé, 2-2, sur le terrain du Paris FC, où une main inexplicable de Leah Williamson a permis à l'équipe locale de revenir après avoir été menée 2-0. À ce moment-là, certains pensaient qu'il pourrait s'agir du dernier match de Renee Slegers à la tête de l'équipe.

    Mais la Néerlandaise est toujours aux commandes alors qu'Arsenal s'apprête à vivre deux semaines décisives dans cette compétition, après avoir dirigé une victoire bien plus convaincante, 3-0, contre Benfica lors de la dernière sortie européenne de son équipe. Deux grands défis l'attendent désormais : un déplacement jeudi à Barcelone, tenant du titre, puis la réception de Lyon, sacré huit fois, une semaine plus tard. C'est une belle occasion pour Arsenal, vainqueur de cette compétition il y a seulement 18 mois, de rappeler à tout le monde ce dont il est capable.

  • Lents au démarrage

    Kim Little Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Arsenal a l’habitude de démarrer lentement ses saisons, avant de monter en puissance dans la dernière partie des deux précédentes.

    Beaucoup estimeront qu’Arsenal ne mérite pas d’être considéré comme un prétendant à la Ligue des champions au vu de son début de saison. L’équipe a régulièrement semblé à court d’idées, fragile défensivement et incapable de tirer le meilleur parti de son effectif, pourtant considérablement renforcé par ce qui ressemblait, sur le papier, à un mercato exceptionnel.

    Mais il faut rappeler qu’Arsenal a l’habitude de démarrer lentement ses saisons. C’est ce qui l’a finalement privé d’une chance de remporter le titre en WSL la saison dernière, alors qu’il n’a terminé qu’à quatre points de Manchester City, sacré champion. Les regrets remontent à septembre et octobre : les matches nuls contre Manchester United et Aston Villa lui ont coûté cher, avant une défaite face à Manchester City. Sa série de 17 matches sans défaite en championnat qui a suivi s’est donc révélée quelque peu vaine.

    Un an plus tôt, une seule victoire lors des quatre premières journées de championnat avait sonné la fin du mandat de Jonas Eidevall. Arsenal avait de nouveau été le plus proche poursuivant du futur champion de WSL, mais avait finalement terminé loin d’un Chelsea invincible.

  • La valeur du temps

    Mariona Caldentey Renee Slegers Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    Compte tenu de la qualité de l’effectif après un été marqué par de nombreux changements, il ne serait pas surprenant de voir Arsenal afficher un bien meilleur visage au fil de la saison.

    Avec le recul, il n’est peut-être pas très surprenant que cette tendance se soit poursuivie cette saison. Après tout, l’effectif a connu cet été plus de changements qu’il n’en avait connus depuis longtemps, avec huit arrivées et 10 départs.

    Sur le papier, l’effectif s’en est trouvé considérablement renforcé, mais il faut aussi un temps d’adaptation. Et cela ne concerne pas seulement les joueuses. Pour la première fois de sa carrière d’entraîneuse, Slegers travaille avec un effectif aussi fourni. Trouver comment en tirer le meilleur parti, notamment quand et comment faire tourner son équipe, est un apprentissage qui se poursuit semaine après semaine.

    Avec le temps, que le club semble clairement disposé à lui accorder malgré un début de saison poussif, Slegers pourrait mieux maîtriser ce défi et les nouvelles joueuses trouver davantage leurs marques. Il ne serait alors pas surprenant de voir Arsenal devenir une équipe redoutable. D’ici là, le titre en Women’s Super League se sera probablement encore éloigné, mais la Ligue des champions et la Coupe d’Angleterre devraient rester à sa portée.

  • Qualité éprouvée

    Alessia Russo Arsenal UWCL trophy 2025
    Getty Images

    Il y a seulement 18 mois, Arsenal était sacré champion d’Europe après avoir battu Barcelone et Lyon sur son parcours.

    On peut le croire même si Arsenal semble en difficulté en ce début de saison, tant cette équipe regorge de talent et a régulièrement montré ces derniers temps qu’elle pouvait battre les meilleures formations.

    L’an dernier, Arsenal a battu Chelsea et Manchester City lors de la seconde moitié de la saison de WSL, avant d’éliminer également Chelsea de la Ligue des champions, après avoir pris une avance de 3-1 impossible à remonter lors du quart de finale aller. L’aventure européenne d’Arsenal s’est arrêtée au tour suivant face à Lyon, mais seulement sur le score cumulé serré de 4-3, à l’issue de deux superbes confrontations au cours desquelles ses joueuses ont fait jeu égal avec l’une des meilleures équipes de la planète.

    La saison 2024-25 a été encore meilleure : Arsenal est devenu le premier club féminin anglais à remporter un titre européen depuis… Arsenal, en 2007. Après avoir battu la Juventus et le Bayern Munich en phase de groupes, Arsenal a éliminé le Real Madrid et Lyon au terme de deux remontées mémorables, décrochant ainsi le droit de disputer le trophée face à Barcelone. Le club catalan n’avait perdu que trois matches de toute la saison, mais Arsenal a déjoué les pronostics en lui infligeant une quatrième défaite grâce à une victoire 1-0 à Lisbonne.

  • Une occasion se présente

    Arsenal Women 2026-27
    Getty Images

    De bons résultats lors des prochains matches contre le Barça et Lyon ne feraient que renforcer la conviction de cet effectif talentueux, qui a déjà fait ses preuves, qu’il peut encore accomplir quelque chose de spécial cette saison.

    Cette victoire historique remonte à seulement 18 mois, et plusieurs des autres résultats sont encore plus récents. Les difficultés actuelles d’Arsenal peuvent pourtant donner l’impression qu’ils appartiennent à un passé plus lointain.

    Ce mois-ci offre donc à Arsenal l’occasion de rappeler à tous de quoi il est capable. Aussi étrange que cela puisse paraître, il faut dire que ces matches, où ses adversaires chercheront à l’attaquer, lui conviennent généralement mieux. Arsenal a eu beaucoup de mal face aux blocs bas. Ni le Barça ni Lyon, deux des meilleures équipes du monde, voire les deux meilleures, n’adopteront cette tactique.

    Bien sûr, les deux équipes poseront d’autres problèmes majeurs à un Arsenal qui cherche encore ses repères et tente de retrouver son allant. Mais Arsenal n’a aucune raison de craindre deux adversaires qu’il a battus récemment, dans les moments où la pression était la plus forte.

    Le titre en WSL, tant convoité mais toujours insaisissable, est peut-être hors de portée. Arsenal a toutefois encore toutes les chances d’aller loin en Ligue des champions. De bons résultats ce mois-ci ne feraient que renforcer la conviction du groupe qu’un nouveau sacre européen est possible.