« Arrêtez le match ! » : comment le choc de Ligue des nations entre l’Irlande et Israël est devenu la rencontre la plus controversée du football
Le récent refus d’Ed Sheeran de prendre la défense de Macklemore, d’une Palestine libre ou même de la liberté d’expression a placé les autres premières parties du reste de sa tournée dans une position inconfortable et inattendue, mais personne plus qu’Aaron Rowe et les membres du groupe folk Beoga.
Ils n’étaient pas aussi connus que Finneas ou Lukas Graham, loin de là. À vrai dire, ils n’étaient même pas particulièrement connus dans leur Irlande natale. Par conséquent, ils étaient immensément reconnaissants envers leur « ami » Sheeran de leur avoir offert l’occasion de jouer devant des milliers de fans dans des stades à travers les États-Unis. C’était pour eux un niveau de visibilité sans précédent et inestimable, une expérience à peine croyable, « de celles dont on rêve », comme l’a dit Beoga, mais la brutale réalité de la situation exigeait une réaction.
Robert Kraft, le propriétaire milliardaire du Gillette Stadium où Sheeran et ses premières parties devaient se produire ce week-end, a clairement indiqué que Macklemore ne pouvait pas faire partie du spectacle et, pour Beoga, continuer à se produire « dans des salles qui réduisent au silence quiconque défend une Palestine libre n’était tout simplement pas une option pour nous ».
Rowe a expliqué que « en tant qu’Irlandais, nous savons trop bien ce que sont le génocide, la famine forcée et l’occupation violente », si bien que le Dublinois et ses compatriotes de Beoga se sont tous deux retirés. Ils ont refusé de jouer.
Et la question que tout le monde se pose désormais en Irlande est de savoir si des membres de l’équipe nationale masculine feront de même avant le match de Ligue des nations de dimanche contre Israël.
« Énorme quantité de pression extérieure »
Dès l’instant où l’Irlande et Israël ont été placés dans le même groupe lors du tirage au sort de la Ligue des nations de février à Bruxelles, il était clair que les deux matches entre les équipes allaient générer une énorme controverse.
En septembre précédent, Bohemian Football Club, FairSquare et Irish Sport for Palestine ont écrit à l’UEFA pour demander la suspension immédiate de l’Association israélienne de football (IFA) pour violation des statuts de l’UEFA et de la FIFA relatifs aux matches disputés dans des colonies illégales, ainsi qu’à des comportements racistes et discriminatoires. La demande est intervenue seulement deux jours après que la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU a conclu que les autorités israéliennes commettaient un génocide dans la bande de Gaza, où plus de 70 000 personnes ont désormais été tuées par l’armée israélienne depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle le Hamas et d’autres groupes palestiniens ont assassiné 1 200 personnes sur un territoire occupé par Israël et pris 251 otages.
Deux mois plus tard, lors d’une assemblée générale extraordinaire de la Fédération irlandaise de football (FAI), les membres de l’assemblée ont voté pour soumettre à l’UEFA une motion visant à exclure Israël de ses compétitions européennes de clubs et de sélections nationales. Cependant, lors de l’assemblée générale annuelle qui a immédiatement suivi, le président de la FAI, Paul Cooke, a déclaré : « Tout de suite, nous jouerions contre [Israël], à condition que cela fasse partie d’une compétition de l’UEFA ».
« Il n’aurait pas dû dire ça, explique le directeur commercial de Bohemians, Dan Lambert, à GOAL, car cela ne représentait pas le mandat qui avait été donné lors de cette réunion. Quatre-vingt-treize pour cent des personnes ont soutenu cette motion.
« Mais je pense aussi que, très tôt, la FAI a subi une énorme pression extérieure. Par exemple, lorsque la motion appelant à l’exclusion d’Israël a été adoptée en novembre dernier, le sénateur américain Lindsay Graham a immédiatement publié sur Twitter que si la FAI poursuivait dans cette voie, il y aurait des répercussions économiques pour l’Irlande. »
Menace « inventée »
Dans la foulée immédiate du tirage au sort de la Ligue des nations, le Taoiseach irlandais (Premier ministre) Michael Martin a lui aussi salué la FAI pour avoir pris « la bonne décision en honorant les matches » et a dit sa confiance dans le fait que le match à domicile pourrait se jouer « dans un environnement sécurisé à Dublin ». Mais cela n’a jamais été ne serait-ce qu’un scénario réaliste au vu de la force du sentiment en Irlande, et le match du 4 octobre contre Israël a ensuite été délocalisé en Serbie en raison de « défis opérationnels », où il se jouera à huis clos, au grand désarroi de nombreux supporters irlandais.
Un cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre le Hamas et Israël le 10 octobre 2025 a peut-être conduit l’UEFA à mettre de côté ses projets de bannir Israël des compétitions continentales, mais les pertes humaines qui se poursuivent en Palestine ont fait qu’il n’y a eu aucun relâchement de la résistance aux matches de Ligue des nations en Irlande.
Cependant, lors d’une autre AGE de la FAI en juillet, les délégués ont soutenu une motion visant à maintenir les matches, avec 75 voix pour, 32 contre et trois abstentions. Selon l’association, tout boycott aurait été vain et aurait causé un « préjudice important et durable » au football irlandais, une affirmation contestée à plusieurs reprises par Brendan Ogle, l’une des figures clés impliquées dans la campagne « Stop the Game ».
« La FAI a laissé entendre, de manière assez fallacieuse, que des sanctions jusque-là sans précédent seraient infligées à l’association en cas de boycott du match, mais l’UEFA n’a jamais proféré de telles menaces, comme [le directeur général de la FAI] David Courell l’a lui-même déclaré depuis, officiellement », explique Ogle à GOAL, en faisant allusion aux spéculations infondées de l’époque selon lesquellesun boycott pourrait affecter de futures tentatives de qualification pour les grands tournois, voire la co-organisation par le pays de l’Euro 2028.
« En outre, il y a eu de nombreux boycotts ces dernières années impliquant notamment le Bélarus, qui a été boycotté par la Lettonie, la Lituanie et l’Estonie, et cela ne s’est traduit par rien de plus que les forfaits habituels 3-0, ainsi que des amendes minimes. Donc, l’idée que la FAI aurait pu être visée ou prise pour cible n’avait aucun précédent juridique. Pour le dire très simplement, il n’y avait aucune menace pour la FAI, autre que celle que la FAI a inventée elle-même. »
« Impunité totale »
La FAI continue d’affirmer qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de maintenir les matches, principalement en raison de l’intransigeance de l’UEFA, qui n’a pas répondu à une demande de commentaire sur les questions soulevées dans cet article.
« Nous aimerions ne pas être dans cette situation », a déclaré Courell à RTE Sport la semaine dernière. « Nous avons publiquement appelé, et formellement appelé, à l’exclusion d’Israël du football international. Nous étions la seule fédération de l’UEFA, parmi 55, à l’avoir fait officiellement. Mais au niveau institutionnel, cela ne s’est pas encore produit...
« Nous avons beaucoup échangé avec l’UEFA au cours de l’année écoulée, oui. Et leur réponse ? C’est la même depuis un certain temps. Ils reconnaissent la force de conviction de la FAI sur ce sujet et la manière dont cela reflète la solidarité du peuple irlandais envers le sort des Palestiniens. Mais, dans le même temps, ils doivent aussi prendre en compte le sentiment de 54 autres nations. Et malheureusement, à l’heure actuelle, ce n’est pas universel. »
Lambert estime toutefois qu’un manque de soutien à la motion de la FAI n’aurait pas dû les empêcher de « faire ce qui est juste ».
« Pour moi, l’aspect le plus frustrant de toute cette affaire, c’est que la FAI n’a jamais regardé le côté positif, et principalement le respect qu’elle aurait gagné, sur le plan national comme international, grâce à un boycott, dit-il. Cela n’aurait jamais été oublié.
« Il y aurait eu des implications financières, mais je ne doute pas que, quels qu’aient été les coûts, nous aurions récolté plusieurs fois ce montant en faisant appel aux supporters en Irlande, ainsi qu’aux supporters de clubs et de pays dans le monde entier qui reconnaissent le génocide. Je n’accepte pas non plus cette idée selon laquelle nous devrions rester silencieux parce que personne d’autre ne s’exprime, parce que n’oublions pas que la majorité des nations d’Europe occidentale ont infligé ce type d’oppression coloniale à d’autres pays, y compris l’Irlande.
« Donc, même si c’est une honte que les autres nations européennes n’aient rien fait, nous ne devrions pas en être surpris. Nous ne devrions pas non plus être surpris par la manière dont l’UEFA a géré la situation. Israël agit en toute impunité dans tous les domaines. Israël viole plus de 30 résolutions du Conseil des Nations unies. Israël viole la charte des droits humains de l’Union européenne. Et la liste continue. Donc, même si cette position est insensée, il n’est guère surprenant qu’Israël bénéficie d’un traitement de faveur de la part de l’UEFA. Et de la FIFA, d’ailleurs. »
« A abandonné le peuple palestinien »
La participation continue d’Israël aux compétitions de l’UEFA et de la FIFA est particulièrement déroutante quand on considère que les deux organisations ont banni les équipes russes seulement quatre jours après que Vladimir Poutine a lancé une invasion à grande échelle de l’Ukraine le 24 février 2022.
« C’est de l’hypocrisie, de la pure hypocrisie », explique à GOAL le journaliste palestinien basé à Dublin Abubaker Abed. « Il y a une règle pour Israël, et une autre pour tous les autres. C’est le cas le plus évident de deux poids, deux mesures que l’on puisse imaginer.
« La FIFA et l’UEFA disent depuis longtemps que la politique et le sport ne devraient pas être mêlés. Même si l’on prend cela au pied de la lettre une seconde, cela soulève tout simplement la question : “Alors pourquoi avez-vous banni la Russie ?” Parce que cela donne l’impression qu’elles se rapprochent des grandes puissances impériales de l’Occident, et des États-Unis en particulier.
« Nous avons vu cette ingérence politique au grand jour pendant la Coupe du monde, lorsque le président américain Donald Trump a effectivement ordonné qu’un carton rouge contre les États-Unis soit annulé. Et comment le président de la FIFA, Gianni Infantino, peut-il siéger au soi-disant “Board of Peace” ? Comment cela a-t-il été autorisé ?
« Ce que la Russie a fait en Ukraine pâlit en comparaison de ce qu’Israël a fait à Gaza et pourtant, il y a deux semaines, Aleksander Ceferin a déclaré qu’il n’y avait presque aucune pression politique sur l’UEFA pour bannir Israël de ses compétitions, ce qui signifie que les pays qui ont poussé à l’expulsion de la Russie sont des hypocrites. Et pourquoi ? Parce qu’ils ne nous voient pas, nous les Palestiniens, comme des êtres humains.
« C’est absolument déchirant que nous vivions en 2026 et que certaines personnes au sein de la communauté du football ne nous considèrent pas comme leurs égaux, mais quelle autre conclusion peut-on tirer ? Parce que la FIFA et l’UEFA ont depuis longtemps abandonné le peuple palestinien.
« Israël a anéanti toute la scène sportive en Palestine. Cinquante-et-un des 54 clubs ont été détruits ou endommagés par l’armée israélienne au cours de sa campagne. Neuf des 10 stades ont été détruits. Le seul stade encore debout est désormais un refuge pour les personnes déplacées. Deux des trois clubs restants ont eux aussi été transformés en refuges pour déplacés.
« Des joueurs ont été tués, ont été amputés de membres ou ont perdu toute leur famille. Je me souviens que Hamdi Lubbad a été tué dans une frappe aérienne israélienne avec son épouse et ses quatre filles. Et c’était il y a deux ans. Deux ans. »
« Le pouvoir du sport »
Les tentatives en cours en Irlande pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien ont été saluées par certains mais critiquées par d'autres, l'ancien ministre Alan Shatter, qui est juif, affirmant à plusieurs reprises que les appels au boycott sont motivés par l'antisémitisme. Pendant ce temps, l'IFA a accusé le sélectionneur islandais de l'Irlande, Heimir Hallgrimsson, de « stupidité, ignorance et hypocrisie » pour avoir déclaré la semaine dernière, en défendant le maintien des matches, que son équipe « ne jouait pas avec le génocide » mais contre lui.
« Le communiqué de l'IFA ne fait que vous mettre encore plus en colère », confie à GOAL le député irlandais (MP) et ancien footballeur de la League of Ireland Daniel Ennis, « parce qu'il ne s'agit pas d'antisémitisme ; il s'agit de faire tout ce que nous pouvons pour arrêter un génocide.
« Et qu'on ne se fasse aucune illusion sur les effets potentiels d'un boycott. Le sport m'a sauvé la vie. Je connais le pouvoir du sport. Nous avons combattu le racisme dans ma communauté grâce au football. J'enseigne aux enfants de notre club local qu'il n'y a que trois couleurs sur un terrain de football : la couleur que porte votre équipe, la couleur que portent vos adversaires, et l'herbe verte que nous devons tous partager. Et le message est toujours que lorsque vous entrez sur ce terrain, vous traitez absolument tout le monde avec le respect qu'il mérite.
« Je n'aimais pas toujours mes adversaires à l'époque, mais je les respectais certainement. Croyez-le ou non, j'ai même fini par devenir très ami avec certains de mes adversaires les plus coriaces. Mais comment pouvons-nous entrer sur le même terrain que quelqu'un qui représente fièrement un régime génocidaire ? Comment pouvons-nous partager le terrain avec des gens qui ne partagent pas le même respect de la vie humaine ? De toute vie humaine.
« Nous avons tous vu des vidéos de crimes commis par des soldats de l'IDF à Gaza et envoyées à l'équipe nationale israélienne de football pour les « inspirer » en compétition internationale. C'est horrifiant, c'est dégoûtant. Le langage ne suffit plus, les mots ne traduisent plus correctement ce que nous voyons, ce qui signifie que la seule chose que nous puissions faire est d'agir.
« Parce que le vieil argument selon lequel le sport et la politique ne devraient pas se mélanger n'est utilisé que par des gens qui essaient de faire avancer leurs propres agendas. Et, je suis désolé, mais le sport et la politique ont toujours été liés, et particulièrement dans le football international, où il s'agit de représenter vos valeurs et vos principes en tant que peuple. Aussi, soyons très honnêtes là-dessus, jouer ce match est une décision tout aussi politique que de ne pas le jouer.
« Mais même si nous devions séparer le sport et la politique ici, dans une sorte d'univers alternatif où une telle chose serait possible, les forces israéliennes ont tué plus d'un millier d'athlètes palestiniens, selon les derniers chiffres, donc, malheureusement, il incombe désormais aux joueurs d'exprimer leur solidarité avec les plus de 500 footballeurs qui ont perdu la vie au cours des trois dernières années. »
« Différence entre le bien et le mal »
La FAI a tenté de détourner l’attention de Hallgrimsson et de son groupe, le directeur du football John Martin soulignant que « des gens comme moi et David Courell avons pris cette décision, pas les joueurs ».
« Nous devons protéger les joueurs, a ajouté Martin, et prendre soin des joueurs, car nous ne devrions pas nous retrouver dans une situation où ils sont critiqués. »
Mais comme Martin l’a lui-même reconnu, la pression va « naturellement retomber sur eux parce qu’ils sont sur le terrain », ce qui est précisément la situation dans laquelle la FAI les a placés. Le défenseur expérimenté Seamus Coleman a même déclaré publiquement en mai que les joueurs n’auraient jamais dû être placés dans une position où ils devaient répondre à des questions sur le sujet.
« Cela aurait dû être réglé au-dessus de nous », a-t-il déclaré. « Je suis père, je suis mari, j’ai un cœur, je connais la différence entre le bien et le mal. Je veux dire, si je vous pose la même question, je suis sûr que vous partagez tous la même opinion sur ce qu’il se passe. C’est terrible, c’est extrêmement triste, mais cela n’aurait pas dû retomber sur des gars de 22, 23, 24 ans qui veulent simplement jouer pour leur pays. »
Les militants de la campagne « Stop the Game » ont organisé une manifestation lundi devant l’hôtel de l’équipe d’Irlande à Dublin dans le but de convaincre les joueurs de boycotter le match de dimanche. Cependant, Ogle affirme qu’ils éprouvent la plus grande sympathie pour chacun des membres du groupe de Hallgrimsson, car il estime qu’ils ont été abandonnés non seulement par la FAI, mais aussi par des ministres du gouvernement comme Patrick O'Donovan et Charlie McConalogue, qui ont déclaré qu’ils n’assisteraient pas aux matches contre Israël par principe, même si les deux hommes estiment que les rencontres doivent avoir lieu comme prévu.
« Comment des ministres osent-ils dire qu’ils boycotteront les matches tout en insistant pour que de jeunes hommes y jouent ! Comment osent-ils être à ce point hypocrites ! », lance Ogle. « Les joueurs ont été trahis par leur gouvernement ici, et maintenant nous nous retrouvons dans cette situation horrible où la FAI a forcé les joueurs à aller au bout de ces matches.
« Les joueurs sont des athlètes, ils vivent dans une bulle. Tout tourne autour de leurs coéquipiers et de la solidarité, et ces principes fondamentaux du sport ont été utilisés par la FAI pour pousser ces jeunes hommes vers une décision qui les suivra pour le reste de leur carrière. Nous avons récemment parlé avec John Robbie, l’ancien joueur de rugby irlandais qui a participé à une tournée en Afrique du Sud en 1981, et il regrette encore aujourd’hui cette décision.
« Parce que soyons clairs sur ce point, ce sont les joueurs dont on se souviendra pour avoir vu l’Irlande partager le terrain avec des représentants d’un régime génocidaire, pas John Martin, pas David Courell, pas Michael Martin ni qui que ce soit d’autre. Ce seront les joueurs. Et c’est un manquement absolu au devoir de la part de la FAI et du gouvernement irlandais. »
« Il est encore temps de prendre position »
Le capitaine habituel de la République, Nathan Collins, actuellement blessé, avait déclaré dès le mois de mai que, si l’objectif était que le groupe reste uni sur cette question, « si certains veulent prendre position, nous ne les en empêcherons pas », et le capitaine remplaçant Dara O'Shea a révélé avant le match de jeudi contre le Kosovo que les joueurs auraient une discussion ouverte et honnête entre eux vendredi sur les mesures à prendre, s’il devait y en avoir, concernant la rencontre de dimanche face à Israël.
« Je ne peux même pas commencer à comprendre la pression qu’ils ressentent en ce moment, reconnaît Ennis. Ils connaissent la gravité de la situation et l’ampleur de la souffrance, parce que ce qui se déroule en Palestine est le génocide le plus regardé de l’histoire mondiale. Nous le voyons tous se dérouler à la télévision ou sur nos téléphones.
« Mais le boycott n’aurait pas dû reposer sur eux, et ce qui me dégoûte vraiment de la FAI, c’est que nous n’avons vu aucune preuve réelle et concrète que les joueurs seraient soutenus s’ils refusaient de jouer. Comment peuvent-ils savoir s’ils auront un jour une autre sélection ? C’est une situation horrible.
« Il est impossible de nier que l’UEFA s’est complètement lavé les mains de cette situation, ce qui est honteux, mais nous entendons la FAI dire : “Nous aurions préféré ne pas être dans cette situation”, alors pourquoi a-t-elle placé les joueurs dans cette même situation ? L’un des principes fondamentaux de toute instance sportive est de protéger et soutenir ses joueurs. Et la FAI ne le fait pas. Elle laisse ces gars se débrouiller seuls, et c’est très difficile à avaler pour moi en tant qu’ancien joueur. »
À ce stade, il semble que les matches auront bien lieu, que l’Irlande entrera sur le terrain pour affronter Israël, d’abord en Hongrie ce week-end, puis de nouveau en Serbie sept jours plus tard. Cependant, le milieu de terrain Jason Knight a déclaré après la défaite 1-0 contre le Kosovo qu’il ne pensait pas que le match de dimanche devait avoir lieu, ce qui signifie que ceux qui réclament un boycott n’ont pas encore abandonné l’espoir que les joueurs prennent une décision qui n’aurait jamais dû leur être laissée.
« L’histoire se souviendra d’eux s’ils ne jouent pas ce match, affirme Abed. Ils seront célébrés comme des héros pour toujours. Les gens se souviendront de chacun d’entre eux. Mais s’ils jouent, ils seront considérés comme des lâches. Je ne cherche pas à les insulter, mais ce ne sont pas des enfants. Ce sont des hommes adultes. Et ils sont intelligents. Ils ont un cerveau. Ils ont une conscience. Et ils ont du cœur.
« Mon message pour eux, même à ce stade très avancé, c’est qu’il n’est pas trop tard. Il est encore temps de faire ce qui est juste, de prendre position, malgré les conséquences.
« Ne finissez pas par devoir expliquer à vos propres enfants pourquoi vous avez joué contre une équipe représentant une nation responsable de la mort de plus de 20 000 enfants. Représentez votre pays, représentez la vraie Irlande et sa fière histoire de résistance. Rendez hommage aux plus de 1 000 autres athlètes qui ont été tués. Respectez-les et honorez-les en agissant, quelles qu’en soient les conséquences.
« Ne soyez pas complices. Ne restez pas silencieux. Faites entendre votre voix. Ne soyez pas Ed Sheeran. Soyez Macklemore. Soyez Aaron Rowe. Soyez les Beoga du football. Refusez de jouer. »