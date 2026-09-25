Le capitaine habituel de la République, Nathan Collins, actuellement blessé, avait déclaré dès le mois de mai que, si l’objectif était que le groupe reste uni sur cette question, « si certains veulent prendre position, nous ne les en empêcherons pas », et le capitaine remplaçant Dara O'Shea a révélé avant le match de jeudi contre le Kosovo que les joueurs auraient une discussion ouverte et honnête entre eux vendredi sur les mesures à prendre, s’il devait y en avoir, concernant la rencontre de dimanche face à Israël.

« Je ne peux même pas commencer à comprendre la pression qu’ils ressentent en ce moment, reconnaît Ennis. Ils connaissent la gravité de la situation et l’ampleur de la souffrance, parce que ce qui se déroule en Palestine est le génocide le plus regardé de l’histoire mondiale. Nous le voyons tous se dérouler à la télévision ou sur nos téléphones.

« Mais le boycott n’aurait pas dû reposer sur eux, et ce qui me dégoûte vraiment de la FAI, c’est que nous n’avons vu aucune preuve réelle et concrète que les joueurs seraient soutenus s’ils refusaient de jouer. Comment peuvent-ils savoir s’ils auront un jour une autre sélection ? C’est une situation horrible.

« Il est impossible de nier que l’UEFA s’est complètement lavé les mains de cette situation, ce qui est honteux, mais nous entendons la FAI dire : “Nous aurions préféré ne pas être dans cette situation”, alors pourquoi a-t-elle placé les joueurs dans cette même situation ? L’un des principes fondamentaux de toute instance sportive est de protéger et soutenir ses joueurs. Et la FAI ne le fait pas. Elle laisse ces gars se débrouiller seuls, et c’est très difficile à avaler pour moi en tant qu’ancien joueur. »

À ce stade, il semble que les matches auront bien lieu, que l’Irlande entrera sur le terrain pour affronter Israël, d’abord en Hongrie ce week-end, puis de nouveau en Serbie sept jours plus tard. Cependant, le milieu de terrain Jason Knight a déclaré après la défaite 1-0 contre le Kosovo qu’il ne pensait pas que le match de dimanche devait avoir lieu, ce qui signifie que ceux qui réclament un boycott n’ont pas encore abandonné l’espoir que les joueurs prennent une décision qui n’aurait jamais dû leur être laissée.

« L’histoire se souviendra d’eux s’ils ne jouent pas ce match, affirme Abed. Ils seront célébrés comme des héros pour toujours. Les gens se souviendront de chacun d’entre eux. Mais s’ils jouent, ils seront considérés comme des lâches. Je ne cherche pas à les insulter, mais ce ne sont pas des enfants. Ce sont des hommes adultes. Et ils sont intelligents. Ils ont un cerveau. Ils ont une conscience. Et ils ont du cœur.

« Mon message pour eux, même à ce stade très avancé, c’est qu’il n’est pas trop tard. Il est encore temps de faire ce qui est juste, de prendre position, malgré les conséquences.

« Ne finissez pas par devoir expliquer à vos propres enfants pourquoi vous avez joué contre une équipe représentant une nation responsable de la mort de plus de 20 000 enfants. Représentez votre pays, représentez la vraie Irlande et sa fière histoire de résistance. Rendez hommage aux plus de 1 000 autres athlètes qui ont été tués. Respectez-les et honorez-les en agissant, quelles qu’en soient les conséquences.

« Ne soyez pas complices. Ne restez pas silencieux. Faites entendre votre voix. Ne soyez pas Ed Sheeran. Soyez Macklemore. Soyez Aaron Rowe. Soyez les Beoga du football. Refusez de jouer. »