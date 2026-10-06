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Anthony Gordon England 1:1Getty/GOAL

Anthony Gordon n’est pas le Lamine Yamal de l’Angleterre, mais la nouvelle star de Barcelone mérite de faire partie des intouchables de Thomas Tuchel

L’ancien ailier de Newcastle a réalisé un superbe début de saison, devenant au passage indispensable en club comme en sélection nationale

James Westwood
Traduit par

  • Après la victoire 2-0 de l’Angleterre en Ligue des nations sur le terrain de la Tchéquie, Anthony Gordon a fait l’objet d’éloges particuliers de la part du sélectionneur adverse. Santi Denia a auparavant travaillé avec 23 membres de l’équipe d’Espagne victorieuse de la Coupe du monde 2026 durant leurs années de formation, en entraînant plusieurs catégories d’âge tout en contribuant à restructurer le système de jeunes du pays, donc il sait reconnaître un footballeur talentueux quand il en voit un.

    « Gordon ? Quel joueur !, a déclaré le sélectionneur de la Tchéquie. Quel footballeur, mon Dieu. Il est au même niveau que... je ne sais pas, j’allais dire Lamine [Yamal]. Jeune, audacieux, fort en un contre un, rapide. Et quel travail formidable le football anglais a accompli pour faire émerger des joueurs comme lui. »

    Il ne serait certainement pas surprenant que la défense tchèque fasse des cauchemars de Gordon depuis cette rencontre. L’ailier de Barcelone, qui a rejoint le Camp Nou en provenance de Newcastle lors d’un transfert estival de 69 millions de livres sterling (91 M$), a effectué un superbe appel dans la surface pour reprendre de la tête un centre brossé de Trent Alexander-Arnold et donner l’avantage à l’Angleterre au début de la seconde période. C’était un but que Gordon méritait pleinement au vu de ses efforts : il a totalisé quatre tirs, quatre passes clés et 33 conduites de balle au cours de ses 81 minutes sur le terrain, tout en couvrant un total de 8,2 kilomètres.

    Denia va devoir mettre au point un plan pour Gordon lorsque la Tchéquie retrouvera l’Angleterre à Wembley mardi, car il donne actuellement le ton de la redoutable attaque de Thomas Tuchel. Même s’il est encore prématuré de classer le joueur de 25 ans parmi les joueurs de classe mondiale, malgré le soutien de Denia, il doit désormais être considéré comme l’un des intouchables de l’Angleterre aux côtés de Harry Kane, Jude Bellingham et Declan Rice.

  • Pas la même chose

    England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1
    Getty Images Sport

    Gordon n’arrive pas à la hauteur de son nouveau coéquipier en club en matière de pure magie footballistique, mais c’est aussi un très bon joueur à part entière

    Évacuons d'abord ce point : Gordon ne peut pas être comparé à Yamal. Oui, comme l'a souligné Denia, Gordon est rapide et direct, mais il ne possède ni la même magie technique ni le même charisme sur le terrain que son nouveau coéquipier au FC Barcelone.

    Cela a été évident au cours de leurs deux premiers mois ensemble au Camp Nou, et les statistiques le confirment : Gordon a délivré quatre passes décisives en sept apparitions, tandis que Yamal a inscrit huit buts et délivré six passes décisives en huit matches. Yamal est le maître à jouer du FC Barcelone et son arme offensive la plus meurtrière, et Hansi Flick n'a pas recruté Gordon pour rivaliser avec le joueur de 19 ans pour l'un ou l'autre de ces titres officieux.

    En revanche, ce que Gordon apporte en abondance, c'est du dynamisme. Il est parfait pour le système fluide et de pressing haut de Flick, en tant qu'attaquant polyvalent capable d'évoluer sur les deux ailes et en faux numéro neuf. Le Barça peut compter sur lui pour récupérer régulièrement le ballon dans des zones avancées et lier le jeu efficacement. Les buts qui viendront éventuellement s'y ajouter ne seront qu'un bonus.

    Les supporters anglais ne doivent pas soudainement s'attendre à ce que Gordon ait le même impact que Yamal avec l'Espagne. Il constitue toutefois un atout unique pour Tuchel, alors que le technicien allemand tente de combler l'écart avec les champions du monde.

    Gordon et Yamal se sont affrontés à Wembley le 26 septembre, et c'était un duel fascinant. Le premier a étiré l'arrière-garde espagnole avec ses appels constants dans la profondeur, tandis que le second a ciblé Marc Guehi avec une grande efficacité, en se projetant vers la surface de réparation à chaque occasion.

    La qualité globale de l'Espagne a fini par faire la différence, l'Angleterre s'inclinant 3-2, mais si Kane n'avait pas manqué un penalty et si les hôtes avaient été plus cliniques dans le jeu, ils auraient très bien pu prendre les trois points. Gordon a posé toutes sortes de problèmes à l'Espagne en transition, et certaines de ses combinaisons avec Bellingham étaient à couper le souffle.

  • « A atteint un autre niveau »

    Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3
    Getty Images Sport

    Tuchel et Kane ont tous deux constaté une évolution positive dans le jeu et l’état d’esprit de Gordon depuis son transfert à Barcelone

    Gordon a également livré une prestation de premier plan lors de l’éclatante victoire 7-0 de l’Angleterre contre la Croatie samedi. Il a offert le deuxième but, contrôlant un centre de Bukayo Saka avant de servir Bellingham pour une reprise facile, puis a inscrit le troisième lui-même, en plaçant de la tête un ballon de Jarrell Quansah au second poteau.

    « Maintenant, il joue avec bien plus d’agressivité, avec plus de confiance. Je vois un joueur plein de confiance, de foi. Il a atteint un autre niveau », a déclaré un Tuchel ravi aux médias après le match. « Il a été très décisif lors des trois matches. »

    En effet, cette confiance n’a pas toujours été présente pendant la Coupe du monde. Gordon a eu du mal à peser sur le jeu lors des matches de groupe contre la Croatie et le Ghana, et Tuchel a reconnu qu’il n’avait pas été assez performant lors de la courte victoire de l’Angleterre en quart de finale contre la Norvège.

    « Il aurait pu faire mieux, a ajouté Tuchel. Mais c’était difficile, chaque match était difficile. Il voulait prouver que ce poste à gauche était le sien et c’est exactement ce qu’il fait. C’est un joueur très important. »

    Kane a également été interrogé sur le fait de savoir s’il avait constaté une progression chez Gordon pendant cette trêve internationale, et il a mis en avant le changement dans son langage corporel. « Je pense que oui. Son transfert à Barcelone l’a aidé, a déclaré le capitaine de l’Angleterre. Rejoindre un grand club comme celui-là vous donne plus de confiance en vous. Vous avez le sentiment d’avoir votre place sur la plus grande scène et il a transposé cela dans ses performances avec l’Angleterre. Il a été exceptionnel contre l’Espagne et il a fait la différence contre les Tchèques. »

    C’était une grande décision pour Gordon de quitter sa zone de confort en Premier League, mais il a relevé le défi d’une nouvelle culture, allant même jusqu’à apprendre l’espagnol bien à l’avance, ainsi que la pression qui accompagne le fait de jouer pour un superclub comme Barcelone. L’Angleterre en récolte les fruits et, à l’heure actuelle, il devance largement les autres prétendants à ce rôle sur le côté gauche.

  • Laissé de côté

    England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026
    Getty Images Sport

    Marcus Rashford fait désormais face à une tâche ardue pour déloger Gordon du onze de Tuchel

    Morgan Rogers et Eberechi Eze peuvent jouer de ce côté, mais ce ne sont pas des joueurs de couloir de métier comme Gordon. Noni Madueke, lui, est meilleur lorsqu’il repique depuis la droite, Jack Grealish a encore un long chemin à parcourir pour réintégrer la sélection après une longue absence sur blessure, et le prodige de Liverpool Rio Ngumoha est encore en phase d’apprentissage à 18 ans.

    Cela laisse Marcus Rashford comme principal rival de Gordon pour une place de titulaire. Tuchel a davantage penché vers Gordon lors de la Coupe du monde, et l’écart entre les deux hommes semble gigantesque après le forfait de Rashford lors de la dernière trêve internationale en raison d’un coup.

    On a l’impression que Gordon atteint à peine son pic, alors que celui de Rashford semble déjà derrière lui. Le joueur de Manchester United a retrouvé l’équipe d’Angleterre grâce à une excellente saison en prêt au Barca, mais il est totalement inefficace depuis son retour à Old Trafford.

    Rashford peut rivaliser avec Gordon en termes de vitesse, mais son déchet dans le dernier geste est bien plus irrégulier, et il ne fournit pas le même effort sans le ballon. C’est pourquoi le Barca a payé le prix fort pour Gordon, au lieu de lever définitivement l’option de Rashford pour seulement 30 M£ (40 M$), comme Deco l’a laissé entendre publiquement.

    « Il a beaucoup apporté la saison dernière, mais notre idée du jeu est beaucoup plus liée à Anthony, a déclaré le directeur sportif du Barca le mois dernier. L’un des secteurs dans lesquels nous avons souffert la saison dernière, sans Raphinha, c’est que l’énergie de l’équipe a baissé. Elle s’est perdue. Nous avions besoin de plus d’intensité. »

    Gordon réussit plus de dribbles que Rashford, gagne plus de duels et provoque plus de fautes, tout en convertissant ses occasions à un taux plus élevé. Rashford reste capable de créer des ouvertures à partir de rien, mais sa finition laisse souvent à désirer. Dans les matches plus physiques, il s’efface dans l’anonymat, alors que Gordon semble savourer le combat, tout en étant davantage un joueur d’équipe.

    Sur cette base, un rôle de remplaçant est tout ce que Tuchel pourra offrir à Rashford, à moins qu’il ne connaisse une transformation miraculeuse à United dans les semaines et les mois à venir.

  • Le respect attendu depuis trop longtemps

    Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2
    Getty Images Sport

    Gordon ne pense pas que son talent ait été pleinement apprécié durant son passage en Premier League.

    Nombreux étaient les supporters et les consultants qui se demandaient pourquoi le Barça avait payé aussi cher pour Gordon, et certains ne comprenaient pas sa présence dans le groupe de l'Angleterre pour la Coupe du monde. Les critiques accusaient souvent Gordon d'être un ailier unidimensionnel, en difficulté face aux équipes qui défendaient bas. Cependant, le pur produit du centre de formation d'Everton estime avoir été injustement catalogué, et ne pas avoir pu exprimer toute l'étendue de son talent en raison des limites collectives de Newcastle.

    « Je pense que je suis devenu un joueur différent aux yeux de beaucoup de gens », a déclaré Gordon à ITV la semaine dernière. « J'ai toujours eu le sentiment qu'en Angleterre, les gens me respectaient parce que j'étais rapide et que je pressais, mais ils n'ont jamais vraiment respecté la qualité et l'intelligence de jeu avec lesquelles j'évolue.

    « Il n'y a que les joueurs avec qui je joue qui semblent vraiment le remarquer. Je pense que maintenant que je suis à Barcelone et que j'évolue dans un style différent, ces qualités sont bien plus mises en valeur et les gens commencent réellement à remarquer que je ne suis pas seulement rapide. En Angleterre, ce n'était jamais vraiment respecté parce que les gens me voient simplement comme quelqu'un de très rapide et très agressif. En Espagne, ils apprécient vraiment mon intelligence de jeu et ma qualité parce qu'au Barça, si vous n'êtes pas technique, si vous n'êtes pas intelligent, cela saute aux yeux. »

    Il marque un point. Gordon a cumulé 40 implications sur des buts en 95 apparitions en Premier League avec Newcastle, et a inscrit 10 buts en Ligue des champions la saison dernière. Ce sont des statistiques offensives de tout premier plan, qui ne correspondent pas au récit faisant de Gordon un simple besogneux.

    Le talent a toujours été là, et c'est pour cela qu'il s'est adapté si vite à la vie à Barcelone. Gordon reçoit désormais le respect qui lui est dû depuis longtemps, et même s'il n'aura peut-être jamais le profil d'une superstar comme Yamal, rien ne l'empêche désormais de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.