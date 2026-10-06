Anthony Gordon n’est pas le Lamine Yamal de l’Angleterre, mais la nouvelle star de Barcelone mérite de faire partie des intouchables de Thomas Tuchel

Après la victoire 2-0 de l’Angleterre en Ligue des nations sur le terrain de la Tchéquie, Anthony Gordon a fait l’objet d’éloges particuliers de la part du sélectionneur adverse. Santi Denia a auparavant travaillé avec 23 membres de l’équipe d’Espagne victorieuse de la Coupe du monde 2026 durant leurs années de formation, en entraînant plusieurs catégories d’âge tout en contribuant à restructurer le système de jeunes du pays, donc il sait reconnaître un footballeur talentueux quand il en voit un.

« Gordon ? Quel joueur !, a déclaré le sélectionneur de la Tchéquie. Quel footballeur, mon Dieu. Il est au même niveau que... je ne sais pas, j’allais dire Lamine [Yamal]. Jeune, audacieux, fort en un contre un, rapide. Et quel travail formidable le football anglais a accompli pour faire émerger des joueurs comme lui. »

Il ne serait certainement pas surprenant que la défense tchèque fasse des cauchemars de Gordon depuis cette rencontre. L’ailier de Barcelone, qui a rejoint le Camp Nou en provenance de Newcastle lors d’un transfert estival de 69 millions de livres sterling (91 M$), a effectué un superbe appel dans la surface pour reprendre de la tête un centre brossé de Trent Alexander-Arnold et donner l’avantage à l’Angleterre au début de la seconde période. C’était un but que Gordon méritait pleinement au vu de ses efforts : il a totalisé quatre tirs, quatre passes clés et 33 conduites de balle au cours de ses 81 minutes sur le terrain, tout en couvrant un total de 8,2 kilomètres.

Denia va devoir mettre au point un plan pour Gordon lorsque la Tchéquie retrouvera l’Angleterre à Wembley mardi, car il donne actuellement le ton de la redoutable attaque de Thomas Tuchel. Même s’il est encore prématuré de classer le joueur de 25 ans parmi les joueurs de classe mondiale, malgré le soutien de Denia, il doit désormais être considéré comme l’un des intouchables de l’Angleterre aux côtés de Harry Kane, Jude Bellingham et Declan Rice.