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Andy Burnham et l’interdiction de l’alcool dans le football anglais : l’alcool fera-t-il vraiment son retour dans les tribunes de Premier League dans un contexte de volonté de changement du Premier ministre ?

Le Premier ministre a fortement laissé entendre qu’il souhaitait lever l’interdiction de l’alcool dans les tribunes, en vigueur depuis 41 ans, mais à quel point un tel changement de grande ampleur est-il réaliste, et nécessaire ?

Krishan Davis
Traduit par

  • Voilà maintenant 41 ans que l’alcool a été interdit de façon controversée dans les tribunes des matches de football en Angleterre et au pays de Galles. Deux générations de supporters n’ont jamais connu autre chose, s’habituant à prendre un verre avant les matches, à la mi-temps et au pub après. Mais le Premier ministre Andy Burnham veut changer cela.

    Le leader du Parti travailliste, lui-même fervent amateur de football, a récemment qualifié cette législation d’« injuste », de « dépassée » et de « discriminatoire », laissant fortement entendre qu’il ferait pression pour que l’interdiction soit levée.

    Mais même s’il existe une volonté de changement chez les supporters, les responsables politiques et les dirigeants du football, à quel point serait-il réaliste, voire nécessaire, de voir les pintes revenir dans les tribunes aux plus hauts niveaux du football anglais ?

  • Pourquoi l’alcool a été interdit

    1985 Luton riot
    Hulton Archive

    L’alcool est interdit dans les tribunes lors des matches de football en Angleterre depuis 1985, à la suite d’une série d’incidents de violence dans les tribunes.

    Une grande partie des critiques visant l’interdiction de l’alcool dans les tribunes en Angleterre repose sur l’idée largement répandue que cette loi a été bricolée à la hâte par le gouvernement conservateur intransigeant de Margaret Thatcher en 1985. Elle a été adoptée en réaction aux violences qui ont entaché un tristement célèbre match de FA Cup entre Luton et Millwall en mars de cette année-là. De violentes scènes dans le parcage visiteurs de Kenilworth Road ont interrompu le jeu pendant 25 minutes en première période, avant qu’une émeute n’éclate au coup de sifflet final, avec des sièges arrachés et des affrontements entre supporters et police.

    La catastrophe du Heysel a suivi deux mois plus tard dans la capitale belge, Bruxelles, où 39 personnes, principalement des supporters italiens de la Juventus, ont été tuées et 600 blessées dans une bousculade après des troubles dans la foule ayant culminé par une charge de supporters de Liverpool avant la finale de la Coupe d’Europe. Ce drame a entraîné l’exclusion de tous les clubs anglais des compétitions européennes pendant cinq ans.

    À ce moment-là, le hooliganisme était déjà un fléau du football britannique depuis de nombreuses années, et le gouvernement Thatcher attribuait une part importante de la responsabilité à une consommation excessive d’alcool. Sous pression pour agir après les violences de 1985, le Sporting Events (Control of Alcohol etc.) Act a été adopté à la hâte par le Parlement, parmi d’autres mesures destinées à lutter contre la violence, interdisant l’alcool dans les stades de football en Angleterre et au pays de Galles.

    La législation a depuis été amendée, mais dans sa forme actuelle, elle interdit toujours l’entrée dans un stade en état d’ébriété, la consommation d’alcool à portée de vue du terrain, ainsi que la consommation d’alcool dans certains moyens de transport se rendant à un match.

  • Nouvelle normalité

    Manchester United v Leeds United - Premier League
    Getty Images Sport

    Malgré l’interdiction, l’alcool fait toujours partie du rituel de jour de match pour une part importante des supporters qui assistent aux rencontres

    Si l’ère du hooliganisme débridé du football anglais appartient au passé, sous l’effet d’autres lois gouvernementales strictes comme le Football (Disorder) Act 2000, de l’évolution des mentalités ainsi que des progrès réalisés en matière de maintien de l’ordre et d’infrastructures des stades, il serait toutefois erroné d’affirmer que l’alcool, et l’ivresse, ne continuent pas d’occuper une place importante dans l’expérience du jour de match, malgré l’interdiction.

    Puisqu’ils ne peuvent pas boire dans les tribunes, de nombreux supporters qui se rendent au stade ont pris l’habitude de saisir la moindre occasion de s’enivrer avant ou après une rencontre, les fans à domicile remplissant les pubs autour de chaque enceinte, tandis que ceux qui se déplacent profitent de l’intégralité du trajet, dès des heures indues le matin, pour enchaîner les verres.

    Au stade, pour ceux qui veulent éviter de dessaouler, la mi-temps est devenue une course pour avaler autant de pintes que possible dans les coursives avant de regagner sa place à temps pour la reprise, en passant par les toilettes.

    Si la grande majorité des matches se déroulent sans incident d’ampleur, il existe encore de nombreux exemples de troubles dans lesquels l’ivresse a joué un rôle.

    L’incident le plus tristement célèbre de la période récente a eu lieu lors de la finale de l’Euro 2020, marquée par des centaines de supporters sans billet qui ont forcé le passage devant les stadiers et les agents de sécurité pour pénétrer dans les tribunes de Wembley afin d’assister au choc entre l’Angleterre et l’Italie, ce qui a entraîné de violents affrontements dans les coursives du stade. À l’époque, le directeur général de la FA, Mark Bullingham, avait qualifié les responsables de « voyous ivres », avec 86 personnes arrêtées et 19 agents de la Metropolitan Police blessés lors d’incidents à travers Londres.

    Selon des statistiques du Home Office publiées durant l’été, le nombre de matches lors desquels des « comportements antisociaux, violences et troubles liés au football » ont été signalés à la police a atteint des niveaux records en 2025-2026, en hausse de 4 % par rapport à la saison précédente (1 644 matches, contre 1 580). Le nombre d’interdictions de stade prononcées, empêchant toute personne condamnée pour une infraction liée au football d’assister aux matches, a atteint son plus haut niveau depuis 2012.

    Près de 50 % des interventions et arrestations de la police ont en réalité eu lieu en dehors des stades, ce qui reflète le fait que l’alcool n’est pas un problème uniquement à l’intérieur d’une enceinte les jours de match.

  • « Je ne vois pas comment cela peut être juste »

    FBL-ENG-PR-EVERTON-CRYSTAL PALACE
    AFP

    Le Premier ministre Burnham a clairement indiqué qu’il estimait que cette interdiction discriminait les supporters de football et qu’il souhaitait un changement.

    Après 41 longues années, un changement important pourrait se profiler. Burnham, détenteur d’un abonnement à Everton, a fortement laissé entendre qu’il souhaitait une révision de la loi, après avoir déjà critiqué cette restriction avant son arrivée au pouvoir, car elle ne concerne que le football et non des sports associés aux classes supérieures, comme le rugby et le tennis.

    « Je ne pense pas qu’il soit juste que les supporters de football soient ainsi pointés du doigt, a-t-il déclaré lors d’un déplacement aux Nations unies à New York le mois dernier. Cette législation remonte à une époque où le football était très différent, et je crois effectivement qu’il existe des raisons de supprimer cette discrimination.

    Il y a différentes manières de procéder : cela pourrait se faire à titre expérimental. Mais je ne vais pas renier ce qui est une conviction de longue date chez moi. Je ne vois pas en quoi il peut être juste que certains supporters d’un sport soient traités différemment. »

    Il convient de noter que, selon la BBC, des sources gouvernementales ont affirmé que Burnham réitérait son opinion sur le sujet, plutôt que de faire une quelconque annonce. Ces propos ne sont pas perçus comme une indication qu’il tentera nécessairement de modifier la législation. Cependant, il semble y avoir une envie, ou une soif, de changement.

  • Soif de changement

    Football fans alcohol beer in stands
    Getty

    La Premier League et l'EFL ont toutes deux laissé entendre qu'elles étaient ouvertes à discuter d'un changement des règles

    Le directeur général de la Premier League, Richard Masters, a indiqué être disposé à au moins en discuter avec le Premier ministre, ce qui pourrait constituer une étape importante vers la levée de l’interdiction.

    « Depuis une éternité, nous n’avons pas estimé que le moment était venu de franchir ce pas », a-t-il récemment déclaré à Sky News. « Il serait intéressant d’avoir cette discussion avec [Burnham]. Nous n’avons pas de position précise sur ce sujet et nous devrions y réfléchir très attentivement. Cela remonte à loin, à des problèmes assez graves qu’a connus le football. Peut-être que le moment est désormais venu d’entamer cette discussion, mais nous n’avons pas de position claire. »

    L’EFL s’est montrée encore plus ouverte à ce changement. « L’EFL serait réceptive à des discussions sur une révision de la législation actuelle et sur l’autorisation des boissons alcoolisées à portée de vue du terrain, une position conforme à celle de nos clubs membres, qui ont auparavant donné mandat à la ligue de plaider en faveur d’une réforme appropriée dans ce domaine », a déclaré un porte-parole à Sky News.

    « La législation a été introduite il y a plus de 40 ans et n’a pas suivi le rythme des évolutions importantes en matière de gestion des stades, de sécurité et d’encadrement. Appliquer une interdiction générale à tous les supporters n’est pas proportionné au niveau de risque associé à la consommation d’alcool lors de la grande majorité des matches de l’EFL, qui sont classés à faible risque. »

  • Les fans divisés

    Arsenal v Everton - Premier League
    Getty Images Sport

    Tous les supporters ne sont pas favorables au retour de la bière dans les tribunes, estimant que cela pourrait poser d’autres problèmes

    On pourrait penser que les supporters seraient unanimement favorables à la levée de cette interdiction, mais ce possible changement de la loi a mis en lumière une divergence d’opinions parmi les supporters anglais qui se rendent au stade.

    Dans un communiqué, le président de la Football Supporters' Association (FSA), Tom Greatrex, a déclaré : « La FSA a toujours soutenu qu’il est injuste de criminaliser les supporters de football parce qu’ils boivent une pinte en regardant le match, d’autant plus que vous pouvez être assis à la même place en buvant de l’alcool pendant un concert d’Oasis ou un match de rugby à XIII. Nous sommes tout à fait d’accord sur le fait que cette législation est dépassée et mérite d’être réexaminée. »

    Cependant, d’autres estiment que la question est plus nuancée, tant en termes d’aspects pratiques que des conséquences d’une foule plus alcoolisée. Interrogé par GOAL, Max, 34 ans, abonné d’Arsenal, explique : « Je ne suis pas favorable à la levée de l’interdiction. Parce que le football est un sport au flux continu, pas comme un sport américain, pas saccadé, le fait que les gens se lèvent constamment pourrait perturber l’expérience du match pour certains.

    « Je pense aussi que l’alcool est évidemment un facteur désinhibant, [il] permet les mauvais comportements, le football est un sport émotionnel. Je pense que cela peut devenir un chaudron propice aux débordements et à des comportements négatifs, et cela pourrait faire que certains spectateurs ne se sentent pas en sécurité. Les gens boivent déjà aujourd’hui et je pense que la situation actuelle convient très bien, et je ne crois pas qu’il faille beaucoup la changer.

    « En réalité, cela profite probablement seulement aux propriétaires et aux vendeurs, parce qu’il s’agit davantage pour eux de faire du profit que de réellement changer l’expérience des jours de match. Il y a plus de vendeurs, et cela souligne le caractère commercial de tout ça. À l’Emirates, par exemple, il y a un vendeur à chaque coin, on pourrait vraiment se mettre une énorme cuite.

    « À Highbury, il y en avait peut-être deux ou trois à la suite dans chaque tribune, donc il y aurait eu une file d’attente nettement plus longue. Donc le fait qu’il y ait moins de queue, même si c’est un plus grand stade, signifie qu’il y a un potentiel pour que plus de gens se mettent complètement minables. »

    Max reconnaît toutefois qu’il est injuste de faire une distinction entre les supporters de football : « Le rugby autorise à boire dans les tribunes. Avoir une règle pour l’un et une autre pour les autres, je pense que c’est probablement une vision classiste, le fait qu’on puisse le faire au rugby, mais pas au football. »

  • « Incroyablement imprudent »

    Sunderland v Newcastle United - Premier League
    Getty Images Sport

    La police s’inquiète des conséquences d’une réintroduction de l’alcool dans les tribunes

    Les autorités craignent également que le retour de l’alcool dans les tribunes ne replonge le football anglais dans les heures sombres des années 1970 et 1980, lorsque la violence et les troubles dans les stades étaient monnaie courante. Auprès de la BBC, un porte-parole de la UK Football Policing Unit (UKFPU) a mis en garde contre les « défis » potentiels pour le maintien de l’ordre ainsi que pour la « sécurité du personnel et des supporters lors des matches de football ».

    « Les autres sports ne connaissent tout simplement pas la violence et les comportements criminels de la part de leurs supporters que l’on voit dans le football, même s’il s’agit d’une minorité, l’alcool jouant souvent un rôle important dans les comportements violents et les troubles », a-t-il déclaré. « Il serait irresponsable d’alimenter cela en autorisant une plus grande consommation d’alcool pendant les matches. »

    Le représentant a ajouté qu’il serait « incroyablement imprudent d’apporter des changements fondamentaux sans un examen complet des éléments de preuve et une consultation approfondie des praticiens de la police qui disposent d’une expertise dans ce domaine ».

    Du point de vue de la police, une grande partie du problème tient au fait que des clubs de football extrêmement riches ne contribuent pas au financement du maintien de l’ordre à l’extérieur de leurs stades les jours de match, pour un coût important pour le contribuable.

  • À côté de la plaque ?

    FBL-ENG-PR-BURNLEY-BLACKBURN
    AFP

    Burnham a été accusé de privilégier le retour de l’alcool dans les tribunes plutôt que d’autres problèmes plus graves qui touchent le football anglais

    Burnham a également été accusé de négliger d’autres problèmes majeurs liés au football et à l’expérience les jours de match, en semblant se focaliser sur le retour de la bière dans les tribunes.

    « À une époque où les supporters issus des classes populaires n’ont plus les moyens de payer leur abonnement, où les insultes racistes, sexistes et homophobes en ligne sont omniprésentes, et où des figures tout en haut du football, comme Jim Ratcliffe, utilisent leur tribune pour défendre une politique profondément clivante, cela semble déconnecté de faire du droit de boire une pinte à sa place un exemple phare de discrimination dans le football », a récemment écrit la diffuseuse et créatrice de contenu Marva Kreel dans The Guardian.

    « Et cela ne revient pas à nier la discrimination envers les supporters des classes populaires, mais c’est un problème qui va bien plus loin dans le football. Et si l’ancienne idée selon laquelle les supporters de football seraient particulièrement susceptibles de causer des troubles lorsque l’alcool est impliqué persiste, lever l’interdiction ne fera pas automatiquement disparaître cette croyance. Il est possible que ces préjugés se manifestent dans la manière dont les matches sont encadrés, avec une forte présence préventive de la police et de la sécurité. »

    Ce point de vue est appuyé par les statistiques : selon le Home Office, les « crimes de haine » ont été le type d’incident le plus souvent signalé à la police la saison dernière, avec des cas recensés lors de pas moins de 491 matches. Des comportements sexistes ont été signalés lors de 22 rencontres et des violences contre les femmes lors de 37. Il existe des arguments très solides pour dire que la disponibilité de l’alcool dans les tribunes aggraverait ces problèmes inquiétants.

  • Montrant l’exemple

    Chelsea fans beer Stamford Bridge
    Getty

    L’alcool est désormais disponible dans les tribunes en WSL après un essai concluant, mais rien ne garantit que ce succès se transposerait au football masculin

    Alors qu’une révision de la loi semble être à l’ordre du jour dans le football masculin, le football féminin a déjà démontré les possibilités ; depuis le début de cette saison, tous les clubs de Women’s Super League (WSL) sont désormais autorisés à proposer de l’alcool dans les tribunes.

    Cet assouplissement significatif des règles fait suite à deux années d’essais concluants. En 2025-2026, 20 clubs ont autorisé la consommation d’alcool à sa place dans 29 stades et lors de 190 rencontres de WSL et de WSL 2, la deuxième division.

    Cependant, Kreel estime que ces tests fructueux dans le football féminin ne garantissent pas un succès universel si l’interdiction est levée. « Le football féminin n’est pas simplement le football masculin avec moins de personnes dans les tribunes », écrit-elle. « L’expérience du jour de match est différente, et c’est important quand on parle de ce qui fonctionne. »

    Selon les statistiques du gouvernement, il n’y a eu que quatre arrestations sur l’ensemble de la saison dans le football féminin en 2025-2026.

  • Que se passe-t-il ensuite ?

    Fans beer football England
    Getty

    Il pourrait s’écouler un certain temps avant que le rêve de Burnham de voir prendre fin l’interdiction « discriminatoire » de l’alcool dans les tribunes ne devienne réalité

    La nature nuancée du débat autour de l’interdiction laisse penser qu’il ne faut pas s’attendre à une résolution rapide, même si le Premier ministre a fait part de son opposition à la législation dans sa forme actuelle.

    Sky News est même allé jusqu’à affirmer que la réforme avait déjà été discrètement abandonnée et qu’elle « ne verra jamais le jour », après que Burnham a été informé par des responsables gouvernementaux que lever l’interdiction donnerait aux forces de police des raisons d’affirmer que le maintien de l’ordre autour des matches n’est plus financièrement viable par l’impôt, reportant ainsi la charge sur les clubs, qui, selon cette thèse, ne seraient pas en mesure d’en assumer le coût.

    Mark Roberts, chief constable et responsable du maintien de l’ordre dans le football en Angleterre et au pays de Galles, a déclaré à The Guardian cet été : « Dans le système actuel, les clubs de football pesant plusieurs milliards n’ont pas à payer un centime pour le maintien de l’ordre à l’extérieur de leurs stades. Cela signifie que les contribuables se retrouvent à payer la facture de 70 M£ chaque saison, ce qui ne peut tout simplement pas continuer. »

    En effet, Max, supporter d’Arsenal, estime que Burnham cherchait à s’attirer les faveurs d’une certaine frange de la société lorsqu’il a parlé de vouloir changer la loi. « Je pense que c’est un peu un ballon politique, si vous me pardonnez le jeu de mots, utilisé par Burnham pour séduire une base potentielle de personnes », explique-t-il à GOAL. « Je ne pense pas vraiment que cela améliorera beaucoup l’expérience les jours de match. »

    Selon la BBC, l’idée de suivre l’exemple de la WSL et d’introduire un essai ou un projet pilote pour évaluer la viabilité d’un changement de la loi « n’est pas écartée ». Toutefois, une démarche plus large visant à réintroduire l’alcool dans les tribunes « nécessiterait une vaste consultation impliquant les clubs de football, les supporters et le Department for Digital, Culture, Media and Sport ».

    Surtout, malgré les propos assurés de Burnham, rien de tout cela n’est actuellement prévu, ce qui signifie qu’en réalité, il pourrait s’écouler un certain temps avant que nous ne revoyions des pintes dans les tribunes de Premier League et plus bas dans la pyramide du football anglais masculin.