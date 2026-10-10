On pourrait penser que les supporters seraient unanimement favorables à la levée de cette interdiction, mais ce possible changement de la loi a mis en lumière une divergence d’opinions parmi les supporters anglais qui se rendent au stade.

Dans un communiqué, le président de la Football Supporters' Association (FSA), Tom Greatrex, a déclaré : « La FSA a toujours soutenu qu’il est injuste de criminaliser les supporters de football parce qu’ils boivent une pinte en regardant le match, d’autant plus que vous pouvez être assis à la même place en buvant de l’alcool pendant un concert d’Oasis ou un match de rugby à XIII. Nous sommes tout à fait d’accord sur le fait que cette législation est dépassée et mérite d’être réexaminée. »

Cependant, d’autres estiment que la question est plus nuancée, tant en termes d’aspects pratiques que des conséquences d’une foule plus alcoolisée. Interrogé par GOAL, Max, 34 ans, abonné d’Arsenal, explique : « Je ne suis pas favorable à la levée de l’interdiction. Parce que le football est un sport au flux continu, pas comme un sport américain, pas saccadé, le fait que les gens se lèvent constamment pourrait perturber l’expérience du match pour certains.

« Je pense aussi que l’alcool est évidemment un facteur désinhibant, [il] permet les mauvais comportements, le football est un sport émotionnel. Je pense que cela peut devenir un chaudron propice aux débordements et à des comportements négatifs, et cela pourrait faire que certains spectateurs ne se sentent pas en sécurité. Les gens boivent déjà aujourd’hui et je pense que la situation actuelle convient très bien, et je ne crois pas qu’il faille beaucoup la changer.

« En réalité, cela profite probablement seulement aux propriétaires et aux vendeurs, parce qu’il s’agit davantage pour eux de faire du profit que de réellement changer l’expérience des jours de match. Il y a plus de vendeurs, et cela souligne le caractère commercial de tout ça. À l’Emirates, par exemple, il y a un vendeur à chaque coin, on pourrait vraiment se mettre une énorme cuite.

« À Highbury, il y en avait peut-être deux ou trois à la suite dans chaque tribune, donc il y aurait eu une file d’attente nettement plus longue. Donc le fait qu’il y ait moins de queue, même si c’est un plus grand stade, signifie qu’il y a un potentiel pour que plus de gens se mettent complètement minables. »

Max reconnaît toutefois qu’il est injuste de faire une distinction entre les supporters de football : « Le rugby autorise à boire dans les tribunes. Avoir une règle pour l’un et une autre pour les autres, je pense que c’est probablement une vision classiste, le fait qu’on puisse le faire au rugby, mais pas au football. »