Le mercato de Ligue 1 se termine le 1er septembre à 20 heures, heure locale. On ne sait pas encore si l'avenir de Balogun se poursuivra dans l'élite française. Il a de nouveau été laissé de côté en raison d'une blessure mineure, même si cela semble surtout viser à protéger sa valeur marchande.

De Barcelone et du PSG à Tottenham, l'attaquant américain a été annoncé dans de nombreux clubs depuis une Coupe du monde impressionnante au cours de laquelle il a inscrit trois buts en quatre matches. Pourtant, alors que la fermeture du mercato approche dans plusieurs pays, Balogun, sans que ce soit de sa faute, voit ses options se réduire. Par exemple, il a un temps été lié à l'AC Milan, avant que le club ne recrute Gonçalo Ramos. Les rumeurs l'envoyant à Tottenham pourraient également être terminées après les signatures par les Spurs des attaquants de Manchester City Omar Marmoush et Sávio.

Le lien avec Barcelone reste d'actualité, mais où le club, notoirement à court de liquidités, trouvera-t-il les fonds pour répondre à la valorisation de Balogun à hauteur de 60 millions d'euros, selon les informations rapportées ? Et sur le plan tactique, quelle serait sa place ? Le PSG pourrait se l'offrir, mais comme pour Barcelone, y aurait-il un rôle naturel pour lui là-bas ?

Quant à Monaco, le club semble très bien s'en sortir sans lui. Paris Brunner, la doublure de 20 ans de Balogun, a inscrit un doublé pour offrir à Monaco une victoire 2-0 contre l'OM de Tim Weah. Brunner a marqué aux 13e et 53e minutes, permettant à Monaco de rester parfait après deux matches de Ligue 1 et de prendre la tête du classement. De son côté, Weah a poursuivi sur sa bonne dynamique depuis son retour de la Coupe du monde. Il a cumulé huit interventions défensives au poste de piston droit et a également créé une occasion pour son équipe.

Compte tenu de la réussite récente de Monaco, 60 millions d'euros représentent une somme importante pour un club qui pourrait la réinvestir à d'autres postes en cas de départ de Balogun. Affaire à suivre.



