Américains à l’étranger : Zavier Gozo fait ses débuts en Premier League, Yunus Musah brille avec l’AC Milan et l’inquiétude grandit autour du rôle de Johnny Cardoso à l’Atletico Madrid
C’est toujours excitant lorsqu’un Américain fait ses débuts dans l’un des grands championnats européens, surtout un joueur au potentiel de Zavier Gozo.
Le joueur de 19 ans, qui a rejoint Crystal Palace en provenance du Real Salt Lake plus tôt ce mois-ci, a goûté pour la première fois à la Premier League vendredi. Le résultat n’a pas été celui qu’espéraient Gozo, son compatriote Chris Richards ou Crystal Palace face à Manchester City, mais cette apparition devrait renforcer son dossier en vue d’une place dans la liste de septembre de Mauricio Pochettino avec l’USMNT.
Ce n’était pas la seule évolution encourageante pour les supporters américains. Yunus Musah a poursuivi son renouveau sous les ordres de Ruben Amorim dans un AC Milan en pleine ascension. À l’autre bout du spectre, l’inquiétude grandit autour de l’avenir de Johnny Cardoso à l’Atletico Madrid après les trois premiers matches de championnat du club, tandis que Folarin Balogun est toujours indisponible sur fond de rumeurs de départ de Monaco.
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Gozo débute, mais Richards et Palace suscitent déjà l’inquiétude
Palace suivait globalement une trajectoire ascendante ces dernières années, et à juste titre. La cellule de recrutement des Eagles a déniché des pépites comme Michael Olise et Marc Guéhi, aidant le club à remporter à la fois la FA Cup et la Conference League.
Les départs de ces stars, ainsi que de plusieurs autres, signifient que Palace entame un nouveau cycle. Cela entraînera inévitablement quelques accrocs, et Palace a désormais perdu ses deux premiers matches de Premier League de la saison. Une défaite contre Manchester City vendredi était attendue, mais ce revers 4-1 lors de son premier match à domicile restait tout de même préoccupant. Sous Oliver Glasner, Palace poussait régulièrement les adversaires d’élite dans leurs retranchements. À l’heure actuelle, le club cherche encore ses repères sous Pierre Sage.
Cette transition pourrait créer des opportunités pour Gozo. City a dominé la possession, et Palace était déjà mené de deux buts quand l’adolescent est entré en jeu alors qu’il restait un peu plus de 20 minutes, donc ses chances d’avoir un impact ont été limitées. Malgré tout, faire ses débuts en Premier League seulement 10 jours après avoir bouclé son transfert tant attendu à l’étranger constituait une première étape encourageante.
Pour Richards, l’une des figures établies du cycle précédent de Palace, des résultats comme celui-ci soulèveront inévitablement des questions sur la manière dont il s’inscrit dans la prochaine phase du club.
Musah désormais un joueur clé à l’AC Milan ?
Levez la main si vous vous attendiez à voir Musah jouer chaque minute des deux premiers matches de Serie A de l’AC Milan.
Les deux dernières saisons ont été compliquées pour l’ancien grand espoir américain, qui est passé d’un temps de jeu irrégulier chez les Rossoneri à un rôle principalement de remplaçant lors d’un prêt d’une saison à l’Atalanta.
Comme cela arrive souvent lorsqu’un nouvel entraîneur débarque, l’ancien manager de Manchester United Ruben Amorim voit clairement quelque chose chez Musah. Le milieu de terrain, qui n’a encore que 23 ans, est devenu un élément important du 3-4-2-1 du technicien portugais, formant vendredi le double pivot avec la légende croate Luka Modric.
L’association a bien fonctionné, et Musah a livré une solide prestation contre son compatriote américain Gianluca Busio et le promu Venise. Il a réussi 45 de ses 49 passes dans la victoire 2-0, réussi deux de ses trois dribbles, créé une occasion franche et effectué quatre récupérations. Il a aussi trouvé la barre transversale à bout portant. Plus important encore, il a rendu une copie sans erreur, lui qui a parfois été sujet à des fautes coûteuses par le passé.
Tout cela est encourageant pour Musah en ce début de saison. Sa décision de faire l’impasse sur la Gold Cup 2025 a nui à son statut avec l’USMNT, mais cette forme pourrait le remettre dans la course lorsque Pochettino dévoilera sa liste pour le mois de septembre.
Quand Pulisic jouera-t-il ?
Le match de Milan a également été notable parce que Christian Pulisic figurait dans le groupe vendredi, mais est resté sur le banc.
Il ne faut pas trop interpréter son absence. Pulisic a été jugé suffisamment apte pour être sur la feuille de match, mais il poursuit encore son retour après la contusion osseuse et les microfractures subies à la jambe droite pendant la Coupe du monde. Selon toute vraisemblance, Amorim accorde simplement davantage de temps au joueur de 27 ans avant de le remettre sur le terrain. Quand Pulisic fera son retour, toutefois, où jouera-t-il ?
Le système d’Amorim n’utilise pas d’ailiers conventionnels. Les joueurs de couloir y évoluent comme pistons, un rôle qui implique d’importantes responsabilités défensives. Pulisic a montré avec la sélection qu’il était disposé à faire ce travail, mais c’est différent lorsqu’il s’agit d’une mission répétée semaine après semaine, en particulier pour un joueur qui a dû composer avec des blessures tout au long de sa carrière.
Pulisic pourrait plutôt occuper l’un des deux postes de numéro 10 derrière l’attaquant, même si une grande partie de ses meilleures performances avec Milan est venue du côté droit. Son contrat court jusqu’en juin 2027, avec une option détenue par Milan pour une saison supplémentaire, ce qui fait de cet exercice une campagne importante. Le temps dira comment il s’intégrera sous les ordres d’Amorim, qui a guidé les Rossoneri vers deux victoires en deux matches de Serie A.
Faut-il commencer à s’inquiéter pour Cardoso ?
Cardoso n’a joué que cinq minutes lors des trois premiers matches de championnat de l’Atletico Madrid. Pour un joueur arrivé pour 30 millions d’euros (35 millions de dollars) selon les informations rapportées, et qui a connu une première saison irrégulière sous Diego Simeone, cela soulève de sérieuses questions sur son adaptation dans la capitale espagnole.
Avant la grave blessure à la cheville qui a mis fin à sa saison en club et l’a privé de Coupe du monde, la forme de Cardoso avait commencé à s’améliorer. Il avait montré pourquoi l’Atleti était prêt à consentir un investissement aussi important pour lui.
Cette saison, en revanche, Simeone a préféré Pablo Barrios, Morten Hjulmand et la star de longue date Koke. Plus inquiétant encore pour Cardoso, cette formule fonctionne : l’Atletico est invaincu après trois matches, avec deux victoires et un nul. Les entraîneurs ne modifient généralement pas un onze de départ qui gagne.
L’Atletico a également une série exigeante à venir, avec des matches contre l’Athletic Club, Liverpool, la Real Sociedad et le Real Madrid. Il pourrait encore s’écouler un moment avant que Cardoso ne retrouve un temps de jeu significatif. Est-il temps pour l’Américain d’envisager un prêt ? La date limite du mercato approche rapidement.
Balogun absent alors que Monaco file past l’OM de Weah
Le mercato de Ligue 1 se termine le 1er septembre à 20 heures, heure locale. On ne sait pas encore si l'avenir de Balogun se poursuivra dans l'élite française. Il a de nouveau été laissé de côté en raison d'une blessure mineure, même si cela semble surtout viser à protéger sa valeur marchande.
De Barcelone et du PSG à Tottenham, l'attaquant américain a été annoncé dans de nombreux clubs depuis une Coupe du monde impressionnante au cours de laquelle il a inscrit trois buts en quatre matches. Pourtant, alors que la fermeture du mercato approche dans plusieurs pays, Balogun, sans que ce soit de sa faute, voit ses options se réduire. Par exemple, il a un temps été lié à l'AC Milan, avant que le club ne recrute Gonçalo Ramos. Les rumeurs l'envoyant à Tottenham pourraient également être terminées après les signatures par les Spurs des attaquants de Manchester City Omar Marmoush et Sávio.
Le lien avec Barcelone reste d'actualité, mais où le club, notoirement à court de liquidités, trouvera-t-il les fonds pour répondre à la valorisation de Balogun à hauteur de 60 millions d'euros, selon les informations rapportées ? Et sur le plan tactique, quelle serait sa place ? Le PSG pourrait se l'offrir, mais comme pour Barcelone, y aurait-il un rôle naturel pour lui là-bas ?
Quant à Monaco, le club semble très bien s'en sortir sans lui. Paris Brunner, la doublure de 20 ans de Balogun, a inscrit un doublé pour offrir à Monaco une victoire 2-0 contre l'OM de Tim Weah. Brunner a marqué aux 13e et 53e minutes, permettant à Monaco de rester parfait après deux matches de Ligue 1 et de prendre la tête du classement. De son côté, Weah a poursuivi sur sa bonne dynamique depuis son retour de la Coupe du monde. Il a cumulé huit interventions défensives au poste de piston droit et a également créé une occasion pour son équipe.
Compte tenu de la réussite récente de Monaco, 60 millions d'euros représentent une somme importante pour un club qui pourrait la réinvestir à d'autres postes en cas de départ de Balogun. Affaire à suivre.
Tillman parti sur un autre début poussif
Ce n’est pas ainsi que Malik Tillman ou le Bayer Leverkusen imaginaient lancer la saison 2026-27 de Bundesliga. Il y avait beaucoup d’optimisme à l’idée que le nouvel entraîneur Carles Martínez puisse s’appuyer sur ses trois saisons à la tête de Toulouse.
Contre Elversberg, toutefois, Leverkusen n’a pas eu de réponse dans une défaite 3-2 face à une équipe qui disputait le premier match de Bundesliga de son histoire. Plus inquiétant encore pour les supporters de l’USMNT, Tillman a de nouveau été largement transparent dans un rôle plus avancé, le poste où il a brillé en Eredivisie mais où il a eu du mal à avoir le même impact en Allemagne la saison dernière. Face à une opposition de très haut niveau, Tillman a souvent semblé plus à l’aise comme numéro 8, un rôle dans lequel il a impressionné avec l’USMNT cet été. Il a été remplacé à la 65e minute samedi.
Le contexte compte. Il s’agissait du premier match de Bundesliga de l’histoire d’Elversberg en 119 ans, disputé dans une atmosphère bouillante à Spiesen-Elversberg, une commune d’environ 13 000 habitants. L’événement donnait toutes les raisons aux locaux d’y croire, et ils ont marqué deux fois dans les neuf premières minutes avant de résister au retour tardif de Leverkusen.
La réalité, c’est que Leverkusen, champion de Bundesliga en 2023-24, devrait faire mieux que cela. Pour progresser, le club a besoin de davantage de Tillman, le transfert le plus cher de son histoire recruté après le départ de Florian Wirtz.
Les moments que vous avez peut-être manqués
+ Brenden Aaronson a été remplacé à la mi-temps dans le cadre d’un ajustement tactique décidé par l’entraîneur Daniel Farke lors du match nul 1-1 de Leeds contre Brentford.
+ Sergiño Dest a poursuivi son excellent début de saison avec le PSV en inscrivant son deuxième but de la saison au poste d’arrière droit lors d’une victoire 6-1 sur la pelouse d’Utrecht. Ricardo Pepi a joué 78 minutes, sans trouver le chemin des filets.
+ Antonee Robinson et Fulham sont toujours à la recherche de leur première victoire sous les ordres du nouvel entraîneur Álvaro Arbeloa, le latéral gauche ayant disputé l’intégralité de la défaite 1-0 contre Sunderland.
+ Benjamin Cremaschi a disputé les 29 dernières minutes de la défaite 2-0 de Parme contre la Juventus. Weston McKennie a déclaré forfait au dernier moment pour la Juve en raison d’une blessure contractée à l’entraînement.
+ L’ancien grand espoir du Borussia Dortmund Cole Campbell a inscrit le deuxième but d’Elversberg à la neuvième minute de sa victoire historique contre Leverkusen.
+ Cameron Carter-Vickers a poursuivi sa forme encourageante avec le Celtic après la rupture du tendon d’Achille qui avait mis fin à sa saison 2025-2026, en jouant 90 minutes lors d’une victoire 2-1 contre Falkirk. Auston Trusty est entré en jeu et a disputé les 20 dernières minutes.
+ Aidan Morris a joué 90 minutes lors de la victoire 3-1 de Middlesbrough contre le West Brom de son compatriote George Campbell. Sebastian Berhalter est entré à la mi-temps, tandis que Max Arfsten a été lancé en première période. Le contingent américain de Middlesbrough devrait encore s’élargir, le club étant, selon certaines informations, proche de conclure un transfert de 5 millions d’euros pour Rokas Pukštas.