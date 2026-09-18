Américains à l’étranger : Weston McKennie, Christian Pulisic et Johnny Cardoso au centre de l’attention après leurs absences de la liste de l’USMNT
Ça y est, on a enfin une liste de l’USMNT. La grande ironie, ici ? Certaines des plus grandes stars évoluant en Europe ont été laissées de côté. Il n’y a pas de place pour les joueurs suivants : Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso et Folarin Balogun.
Ce sont cinq noms majeurs pour les États-Unis, et si un match de compétition avait lieu demain, tous les cinq feraient sans aucun doute partie du groupe. Il est étrange de les voir exclus. Cela signifie donc qu’un peu plus d’attention sera portée à leurs performances en Europe. Ils ne se battent pas vraiment pour une place, mais il y aura assurément une motivation supplémentaire pour les cadres afin de prouver qu’ils méritent une place dans l’équipe pendant la fenêtre de Ligue des nations en novembre.
Ils ont tous des matches importants ce week-end, et pourraient les aborder avec un sentiment de revanche. GOAL se penche sur le week-end des Américains à l’étranger, avec un focus sur les grands noms que Poch n’a pas retenus...
Pulisic veut grappiller davantage de temps de jeu
La saison de Pulisic commence à monter en puissance. Après avoir subi une fracture à la jambe lors du dernier match de la Coupe du monde de l'USMNT, l'élan de Pulisic s'est brusquement arrêté. Ajoutez à cela un contretemps à l'entraînement de Milan au début de la saison, et Captain America n'a pas encore vraiment démarré avec les Rossoneri sous les ordres du nouvel entraîneur Ruben Amorim.
Mais il y a de l'espoir. Après être entré en jeu et avoir délivré une passe décisive lors du match nul 2-2 contre la Lazio le 12 septembre, Pulisic a livré 45 minutes pleines de vivacité en sortie de banc contre Benfica mercredi. En vérité, le début de Milan sous Amorim a été mitigé, l'équipe n'ayant pas encore trouvé son rythme sous l'ancien entraîneur de Manchester United. Le retour à 100 % de Pulisic pourrait toutefois être un vrai coup de pouce. L'Américain n'a pas été retenu dans la sélection nationale de cet automne, Mauricio Pochettino ayant refusé de commenter son absence.
Reste à voir si cela piquera un peu l'orgueil de Pulisic. Mais il semble retrouver progressivement tous ses moyens et devrait être dans l'équipe lorsque Milan affrontera Lecce dimanche.
Une grande nouvelle pour Johnny Cardoso
Le derby madrilène est toujours une affiche majeure. Cette année, il a toutefois quelque chose d’étrange. L’intensité est peut-être un peu retombée, avec un Real Madrid pris dans le drame Jose Mourinho et un Atlético encore en mode rodage, toujours secoué par les répercussions d’un long feuilleton autour du transfert de Julian Alvarez.
Et de tout cela émerge Cardoso, un joueur dont la signature était déjà profondément déroutante au départ. Son arrivée en provenance du Real Betis en juin 2025 n’avait, à vrai dire, pas beaucoup de sens. Et il n’a pas vraiment crevé l’écran lors de sa première année sous les ordres de Diego Simeone. Mais ces deux dernières semaines ont été bonnes pour l’international américain, impressionnant lors de deux victoires consécutives contre la Real Sociedad et Osasuna.
Son rôle ici reste sujet à débat. Mais il a clairement semblé à son aise aux côtés du capitaine vétéran Koke au milieu de terrain en semaine. Et en l’absence d’autres options évidentes à ce poste, il pourrait être titulaire contre le Real Madrid dans ce qui sera sans aucun doute un derby madrilène à très gros enjeu dimanche matin.
Tyler Adams retrouve Iraola
Tyler Adams était un véritable chouchou d’Andoni Iraola à Bournemouth. Le technicien basque avait trouvé un rôle parfait pour l’Américain, en l’utilisant comme milieu axial très actif dans un excellent système de pressing haut. Les muscles d’Adams n’ont peut-être pas toujours parfaitement tenu, mais lorsqu’il était en forme, il faisait merveille.
Le style de Marco Rose est un peu différent. Le nouvel entraîneur aime bien sûr le football offensif, mais il n’est pas tout à fait aussi porté vers l’attaque qu’Iraola, désormais l’homme fort de Liverpool. Pourtant, Adams s’est imposé comme un joueur clé, en étant titulaire lors de trois des quatre derniers matches, toutes compétitions confondues. Et une rencontre face à son ancien entraîneur dimanche matin pourrait être particulièrement captivante. En gros, le milieu de terrain de Liverpool est très limité en nombre et prenable. Adams, excellent dans les tacles et doté d’une très bonne lecture du jeu, semble être en ce moment le pire cauchemar des Reds.
« McKennie et 10 autres »
L’an dernier, McKennie a un peu tout fait pour la Juventus. La campagne a été misérable pour le géant italien, qui s’est écroulé sur la fin et s’est privé d’une place en Ligue des champions. Ce n’était évidemment pas la faute de McKennie, qui, avec 10 buts, a signé la saison la plus prolifique de sa carrière.
Il a d’ailleurs été si efficace que Pochettino a avancé en conférence de presse que la Juve, c’était « McKennie et 10 autres, non ? »
Même si cela relevait peut-être un peu de l’hyperbole, l’impact de McKennie ne peut pas être remis en question. Et nous n’avons pas encore vu ce que cela donnera cette saison. Une blessure musculaire a limité sa préparation de présaison et, après avoir disputé l’intégralité du match contre Frosinone le 23 août, McKennie a manqué près d’un mois complet de compétition. Son retour contre NEC en Ligue Europa a toutefois été une réussite, puisque l’Américain a délivré une passe décisive au poste de piston gauche lors du 5-0 infligé au club néerlandais. La Juve espère qu’il pourra encore se montrer décisif face à l’Atalanta, dimanche soir.