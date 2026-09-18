Américains à l’étranger : Weston McKennie, Christian Pulisic et Johnny Cardoso au centre de l’attention après leurs absences de la liste de l’USMNT

Ça y est, on a enfin une liste de l’USMNT. La grande ironie, ici ? Certaines des plus grandes stars évoluant en Europe ont été laissées de côté. Il n’y a pas de place pour les joueurs suivants : Christian Pulisic, Weston McKennie, Tim Weah, Johnny Cardoso et Folarin Balogun.

Ce sont cinq noms majeurs pour les États-Unis, et si un match de compétition avait lieu demain, tous les cinq feraient sans aucun doute partie du groupe. Il est étrange de les voir exclus. Cela signifie donc qu’un peu plus d’attention sera portée à leurs performances en Europe. Ils ne se battent pas vraiment pour une place, mais il y aura assurément une motivation supplémentaire pour les cadres afin de prouver qu’ils méritent une place dans l’équipe pendant la fenêtre de Ligue des nations en novembre.

Ils ont tous des matches importants ce week-end, et pourraient les aborder avec un sentiment de revanche. GOAL se penche sur le week-end des Américains à l’étranger, avec un focus sur les grands noms que Poch n’a pas retenus...