Alors que les supporters américains se remettent de leur torpeur provoquée par la dinde de Thanksgiving, il reste au menu d’autres raisons d’être reconnaissants . Le programme des Américains à l’étranger est chargé ce week-end, avec une particularité : plusieurs rencontres entre joueurs de la sélection masculine des États-Unis sont à l’affiche.

Dans plusieurs des plus grands championnats du monde, les vedettes actuelles et futures du football américain vont s’affronter au début d’une période des fêtes qui s’annonce mouvementée. Ce week-end, des coéquipiers en sélection seront adversaires, des amis deviendront rivaux et des joueurs américains auront l’occasion de peser sur de grandes rencontres en Europe.

Dans cette perspective, GOAL passe en revue les principaux duels entre Américains prévus ce week-end.