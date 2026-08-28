Américains à l’étranger : Malik Tillman vise un rebond à Leverkusen, Brenden Aaronson est en quête de qualité, et Jedi Robinson doit retrouver la forme
La campagne de Malik Tillman en Coupe du monde restera dans les mémoires. Après une saison étrange au Bayer Leverkusen, marquée par la pression, le changement et des performances en dessous des attentes, Tillman a été le milieu de terrain le plus complet des États-Unis, qui ont remporté un deuxième match à élimination directe en Coupe du monde dans l’histoire moderne. Le milieu a été un élément clé de pratiquement tout ce qu’ont fait les États-Unis, et une véritable force motrice pour une équipe qui avait besoin d’énergie.
Maintenant, pourtant, la situation paraît un peu étrange. Leverkusen a un nouvel entraîneur en la personne de Carles Martínez Novell, et les attentes seront élevées. Le Bayern Munich est favori pour remporter la Bundesliga. Derrière lui, en revanche, la lutte pour les trois autres places qualificatives pour la Ligue des champions semble ouverte. Et même si Tillman n’a pas fermé la porte à ce qui serait un départ surprise du club, toute contribution de sa part cette saison comptera énormément pour aider l’historique club allemand à retrouver la plus prestigieuse compétition européenne.
Mais il n’est pas le seul Américain à avoir un rôle à jouer ce week-end. On retrouve les habituels internationaux américains disséminés à travers le continent. Antonee Robinson doit retrouver un peu de forme après une prestation chaotique contre Chelsea. Brenden Aaronson, une fois de plus, ferait bien de se montrer décisif sur un but. Et puis, il y a le cas curieux de Ricardo Pepi, qui continue de marquer malgré les rumeurs l’envoyant loin du PSV.
Sans plus attendre, voici ce qu’il faut surveiller alors que GOAL présente les principales intrigues concernant les Américains évoluant à l’étranger ce week-end.
Tillman a l’occasion de faire ses preuves
Tillman a réalisé une excellente Coupe du monde. Mauricio Pochettino a réussi ce que deux entraîneurs du Bayer Leverkusen n’avaient jamais pu faire, en réinventant le meneur de jeu américain en numéro 8. Fini le jeu de numéro 10, technique et soyeux, qu’avait montré l’Américain au PSV. On a vu ici un Tillman réinventé en machine à presser et à faire progresser le ballon. Bien sûr, les gestes de classe étaient toujours là, notamment grâce à deux coups francs assez remarquables qui entreront dans la légende de l’USMNT.
Mais le football de club sera étrange cette année. Le Leverkusen d’aujourd’hui est remarquablement différent de celui que Tillman a rejoint il y a 12 mois. À l’époque, c’était une équipe de Ligue des champions, encore peut-être portée par l’euphorie d’avoir mis fin à l’emprise du Bayern Munich sur la Bundesliga en 2024. Cette version-là est diminuée, plombée par une campagne terne qui l’a vue devoir se contenter de la seule Ligue Europa. Tillman y a été inefficace, avec seulement six buts et une passe décisive toutes compétitions confondues pour le géant allemand.
C’est donc ici qu’il doit renverser la situation. Le nouvel entraîneur Carles Martínez Novell est un choix intéressant, lui qui a beaucoup fait avec peu de moyens à Toulouse pendant quatre ans. C’est un entraîneur en pleine ascension, le bon choix pour un club comme celui-ci. Il prône aussi un football progressif, et Tillman devrait plutôt bien s’y intégrer, que ce soit comme un numéro 8 à la Poch ou comme un numéro 10 à l’ancienne. Dans tous les cas, il y a de la place pour Tillman ici, et un duel face à Elversberg, novice en Bundesliga, pourrait être le cadre idéal pour y parvenir.
Aaronson peut-il franchir un nouveau palier ?
Aaronson est un joueur intriguant. Il fait énormément d’efforts, déborde d’énergie et ne cesse de progresser dans la création. Mais il y a ce sentiment qu’il devrait peut-être apporter un peu plus, qu’il devrait faire mieux que ses statistiques en carrière de 33 buts et 31 passes décisives en 268 matches de championnat.
Il a pourtant gagné la confiance de l’entraîneur Daniel Farke après avoir traversé son lot de moments délicats à Leeds. Cette saison, au moins, il semble parti pour être un véritable titulaire dans ce système. Son premier match de la saison a été convaincant, avec une prestation propre et pleine d’activité sur l’aile gauche lors d’une victoire 1-0 contre Nottingham Forest. Il n’a pas créé la moindre occasion, mais ses sept interventions défensives, ses 14 sprints effectués et ses six ballons récupérés étaient on ne peut plus caractéristiques de son jeu.
Comme toujours, la question sera celle de la qualité offensive. Harry Wilson a été une recrue solide pour Leeds sur le côté droit, et devrait alléger une partie du fardeau d’Aaronson, qui a des limites dans la création. Mais l’équipe aurait bien besoin d’un peu plus d’étincelle dans le dernier tiers, surtout face à une équipe de Brentford disciplinée dimanche après-midi.
À Jedi de passer à l’action
Les débuts d’Alvaro Arbeloa sur le banc de Fulham ont été chaotiques. Fulham dispose de beaucoup de talent offensif, ainsi que de plusieurs jeunes joueurs aux tendances créatives. Arbeloa, l’homme qui n’a pas su gérer tactiquement les ego dans le vestiaire du Real Madrid, a peut-être trouvé l’endroit idéal pour lui. Malgré une défaite 3-2 contre Chelsea, Fulham a montré de belles choses, tout en étant très plaisant à voir jouer.
Robinson a clairement pris part à cet effort. Son intégration tactique ici est intéressante. Arbeloa veut un chaos maîtrisé dans le dernier tiers. Il veut aussi que ses latéraux soient aussi ambitieux que possible. Cela convient parfaitement à Robinson, dont la principale qualité a toujours été sa capacité à se projeter vers l’avant et à apporter de la créativité. Un exemple ? Il a réussi plus de passes cassant les lignes que l’ailier gauche de Fulham, Cesar Palacios, ce soir-là. Le problème, bien sûr, c’est que Fulham n’a pas gagné. Et Cole Palmer a mis Robinson en grande difficulté pendant une bonne partie de la soirée. Palmer a livré un récital. Robinson n’a jamais vraiment réussi à l’approcher.
Il a besoin de rebondir, au moins sur le plan défensif. Et voilà Sunderland, qui se trouve aussi dans une situation étrange. Sunderland s’est qualifié pour l’Europe l’an dernier, de façon assez improbable, et devra gérer les organismes avant ce qui s’annonce comme une éprouvante campagne de Ligue Europa. Tout cela ressemble beaucoup à une équipe prenable.
Pepi, Dest espèrent continuer à gagner
La campagne de Pepi en Coupe du monde ne s'est pas tout à fait déroulée comme prévu. Avant le tournoi, il semblait en concurrence ouverte avec Folarin Balogun pour une place de titulaire. Le bilan final de zéro but et zéro passe décisive en environ 200 minutes a été extrêmement décevant pour un joueur qui semblait parti pour réaliser un tournoi de la révélation.
Plus largement, les derniers mois ont été étranges pour Pepi. En janvier, il aurait été sur le point de rejoindre une équipe de Premier League. Puis, après un bras cassé, il s'est remis à empiler les buts avec le PSV, tout en étant peut-être en quête d'un palier supérieur. Un transfert ne s'est pas concrétisé cet été non plus et, malgré des buts lors de ses deux derniers matches, Pepi donne l'impression de faire du surplace.
Bien sûr, cela n'a pas vraiment d'importance pour le PSV. Pepi est leur homme fort, et ils ont besoin qu'il marque des buts. En effet, le club a un titre à défendre et une campagne de Ligue des champions à gérer. Mais avant tout cela, il y a la réception d'Utrecht. S'il poursuit sur sa lancée en championnat, où il compte deux buts en trois apparitions, cela pourrait être une nouvelle saison mémorable.