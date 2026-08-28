La campagne de Malik Tillman en Coupe du monde restera dans les mémoires. Après une saison étrange au Bayer Leverkusen, marquée par la pression, le changement et des performances en dessous des attentes, Tillman a été le milieu de terrain le plus complet des États-Unis, qui ont remporté un deuxième match à élimination directe en Coupe du monde dans l’histoire moderne. Le milieu a été un élément clé de pratiquement tout ce qu’ont fait les États-Unis, et une véritable force motrice pour une équipe qui avait besoin d’énergie.

Maintenant, pourtant, la situation paraît un peu étrange. Leverkusen a un nouvel entraîneur en la personne de Carles Martínez Novell, et les attentes seront élevées. Le Bayern Munich est favori pour remporter la Bundesliga. Derrière lui, en revanche, la lutte pour les trois autres places qualificatives pour la Ligue des champions semble ouverte. Et même si Tillman n’a pas fermé la porte à ce qui serait un départ surprise du club, toute contribution de sa part cette saison comptera énormément pour aider l’historique club allemand à retrouver la plus prestigieuse compétition européenne.

Mais il n’est pas le seul Américain à avoir un rôle à jouer ce week-end. On retrouve les habituels internationaux américains disséminés à travers le continent. Antonee Robinson doit retrouver un peu de forme après une prestation chaotique contre Chelsea. Brenden Aaronson, une fois de plus, ferait bien de se montrer décisif sur un but. Et puis, il y a le cas curieux de Ricardo Pepi, qui continue de marquer malgré les rumeurs l’envoyant loin du PSV.

Sans plus attendre, voici ce qu’il faut surveiller alors que GOAL présente les principales intrigues concernant les Américains évoluant à l’étranger ce week-end.