Américains à l’étranger : les stars de l’USMNT Christian Pulisic et Weston McKennie pourraient s’affronter, tandis que Sergino Dest, Ricardo Pepi et le PSV cherchent à poursuivre leur solide début de saison
Les saisons européennes ont bel et bien commencé, et plusieurs des plus grandes stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis sont déjà sur leur lancée. D’autres, en revanche, connaissent un démarrage quelque peu retardé qui pourrait, si tout se passe bien, vraiment s’accélérer ce week-end.
De grandes affiches ont lieu partout en Europe, et plusieurs opposeront des Américains à d’autres Américains dans certains des meilleurs championnats du monde. Christian Pulisic et Weston McKennie pourraient potentiellement s’affronter, si les blessures le permettent, lorsque la Juventus et l’AC Milan se rencontreront ce week-end. Cela pourrait être incontournable pour les fans américains, ou au contraire décevant si aucun des deux n’est rétabli à temps pour se retrouver dans l’un des plus grands matches de Serie A.
Vous n’aurez pas à vous inquiéter de voir des Américains ailleurs ce week-end, car il est quasiment garanti que vous en verrez plusieurs du côté de Middlesbrough et du PSV. Vous pourriez aussi en voir quelques-uns lors du match de Crystal Palace contre Fulham, alors que les deux équipes cherchent à mettre fin à leurs difficultés de ce début de saison.
Sans plus attendre, voici ce qu’il faut regarder alors que GOAL présente les principales histoires concernant les Américains à l’étranger ce week-end.
Quelle suite pour l’équipe des États-Unis ?
Au cours de la semaine écoulée, Middlesbrough a recruté un autre Américain, Rokas Pukstas, portant à quatre le nombre d'Américains dans son effectif. Le club a aussi disputé un autre match, avec Sebastian Berhalter qui a servi son ami de longue date et coéquipier Aidan Morris pour un golazo.
Alors, que va-t-il se passer ensuite pour le club de Championship préféré des Américains ?
Boro sera en déplacement samedi pour affronter les Queens Park Rangers lors de son cinquième match de la saison en Championship. Le club a pris sept points sur ses quatre premiers matches, ce qui le place tout près du haut du classement dans les premières étapes de la campagne.
Quel sera l'Américain à suivre cette semaine ? Morris ? Berhalter ? Pukstas pourrait-il faire ses débuts ? Est-ce que ce sera la semaine de Max Arfsten pour briller ? Les Américains à suivre ne manquent pas à Middlesbrough, et il vaudra la peine de regarder pour voir qui laissera sa marque ce week-end.
Dest, en forme, retrouve son ancien club
C’est encore tôt, bien sûr, mais aucune star de l’USMNT n’est en meilleure forme que Sergino Dest. Porté par plusieurs prestations de haut niveau de son latéral, le PSV écrase ses adversaires, mais l’équipe qu’il affrontera cette semaine ne sera pas aussi facile à manœuvrer que ses précédentes oppositions.
Prochain rendez-vous pour le PSV : un match contre l’ancien club de Dest, l’Ajax, dans l’une des affiches phares de l’Eredivisie. Le PSV s’est imposé comme la force dominante aux Pays-Bas ces dernières années, mais l’Ajax reste l’une des plus grandes marques et l’une des équipes majeures du championnat. Peu le savent mieux que Dest, révélé à l’Ajax avant d’évoluer désormais avec le PSV, champion en titre.
Dest semble déterminé à reconquérir ce titre de champion. En trois matches, il compte deux buts et deux passes décisives, dont un but et une passe lors de sa dernière rencontre, un large succès 6-1 contre le FC Utrecht. Et il ne faut pas non plus oublier Ricardo Pepi, qui compte lui aussi deux buts après ces trois premières journées.
Pour le PSV, il s’agit d’un test de référence capital, qui lui permettra d’envoyer un véritable message dès le début de saison.
Des Américains s’affrontent dans un choc phare de Serie A ?
Les cadors de Serie A que sont l’AC Milan et la Juventus s’affronteront ce week-end, mais l’une de leurs stars américaines jouera-t-elle ? C’est la grande question.
Weston McKennie lutte contre une blessure musculaire et, même s’il n’a pas été forfaitisé, sa situation pour ce week-end reste, au minimum, incertaine. L’absence de McKennie serait évidemment un coup dur pour la Juventus, qui est une bien meilleure équipe lorsqu’il est sur le terrain. Le club a toutefois remporté ses deux premiers matches de la saison, prenant de l’élan avant la réception de Milan.
En face, les Rossoneri ont eux aussi été privés de leur Américain, Christian Pulisic. L’ailier de l’USMNT n’a plus joué depuis sa blessure survenue pendant la Coupe du monde, mais il a repris l’entraînement. Selon des informations en provenance d’Italie, Pulisic devrait vraisemblablement débuter sur le banc, mais pourrait disputer ses premières minutes de la saison en cours de match si tout se passe comme prévu.
Ainsi, même si l’on ne verra peut-être pas McKennie et Pulisic s’affronter directement, ce match aura de l’importance pour les deux, sur le plan personnel comme au classement de Serie A, alors que les deux équipes cherchent à obtenir un résultat qui pourrait déjà être crucial à ce stade de la saison.
Richards et Gozo contre Robinson en Premier League
REMARQUE : le Crystal Palace de Richards s'est imposé 3-2 samedi.
Ni Crystal Palace ni Fulham n'ont bien commencé la saison. Les deux équipes ont désespérément besoin de points avant leur affrontement ce week-end à Craven Cottage.
Pendant des années, Fulham a été le club le plus américain de Premier League, et l'équipe compte toujours une grande star de l'USMNT en la personne d'Antonee Robinson. Crystal Palace, de son côté, en a deux : Chris Richards et Zavier Gozo. Ce dernier est le plus récent membre du contingent de l'USMNT en Premier League et, après avoir fait ses débuts la semaine dernière contre Manchester City, sa période d'adaptation pourrait se poursuivre ce week-end.
Tous les regards seront toutefois tournés vers les deux stars de l'USMNT les plus établies. Robinson comme Richards font partie des leaders les plus confirmés de leurs équipes respectives, aucune des deux n'ayant le moindre point après deux matches de Premier League. Quand les choses vont mal, les leaders d'une équipe doivent donner le ton, et Robinson comme Richards peuvent le faire ce week-end lorsqu'ils se retrouveront face à face.