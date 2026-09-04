Les saisons européennes ont bel et bien commencé, et plusieurs des plus grandes stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis sont déjà sur leur lancée. D’autres, en revanche, connaissent un démarrage quelque peu retardé qui pourrait, si tout se passe bien, vraiment s’accélérer ce week-end.

De grandes affiches ont lieu partout en Europe, et plusieurs opposeront des Américains à d’autres Américains dans certains des meilleurs championnats du monde. Christian Pulisic et Weston McKennie pourraient potentiellement s’affronter, si les blessures le permettent, lorsque la Juventus et l’AC Milan se rencontreront ce week-end. Cela pourrait être incontournable pour les fans américains, ou au contraire décevant si aucun des deux n’est rétabli à temps pour se retrouver dans l’un des plus grands matches de Serie A.

Vous n’aurez pas à vous inquiéter de voir des Américains ailleurs ce week-end, car il est quasiment garanti que vous en verrez plusieurs du côté de Middlesbrough et du PSV. Vous pourriez aussi en voir quelques-uns lors du match de Crystal Palace contre Fulham, alors que les deux équipes cherchent à mettre fin à leurs difficultés de ce début de saison.

Sans plus attendre, voici ce qu’il faut regarder alors que GOAL présente les principales histoires concernant les Américains à l’étranger ce week-end.