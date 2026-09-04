Américains à l’étranger : les stars de l’USMNT Christian Pulisic et Weston McKennie pourraient s’affronter, tandis que Sergino Dest, Ricardo Pepi et le PSV cherchent à poursuivre leur bon début de saison

Les saisons européennes ont bel et bien commencé, et plusieurs des principales stars de l'équipe nationale masculine des États-Unis sont déjà sur leur lancée. D'autres, en revanche, connaissent un démarrage un peu retardé qui pourrait, si tout se passe bien, vraiment s'accélérer ce week-end.

De grandes affiches ont lieu partout en Europe, avec plusieurs duels entre Américains dans certains des plus grands championnats du monde. Christian Pulisic et Weston McKennie pourraient potentiellement s'affronter, si les blessures le permettent, lorsque la Juventus et l'AC Milan se retrouveront ce week-end. Ce pourrait être un rendez-vous incontournable pour les supporters américains, ou cela pourrait être décevant si aucun des deux n'est rétabli à temps pour s'affronter lors de l'un des plus grands matches de Serie A.

Vous n'aurez pas à vous inquiéter de voir des Américains ailleurs ce week-end, car il est pratiquement garanti que vous en verrez plusieurs du côté de Middlesbrough et du PSV. Vous pourriez aussi en voir quelques-uns lors du match de Crystal Palace contre Fulham, alors que les deux équipes cherchent à mettre fin à leurs difficultés de début de saison.

Sans plus attendre, voici ce qu'il faut regarder alors que GOAL passe en revue les principales histoires concernant les Américains à l'étranger ce week-end.