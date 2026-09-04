Américains à l’étranger : les stars de l’USMNT Christian Pulisic et Weston McKennie pourraient s’affronter, tandis que Sergino Dest, Ricardo Pepi et le PSV cherchent à poursuivre leur bon début de saison
Les saisons européennes ont bel et bien commencé, et plusieurs des principales stars de l'équipe nationale masculine des États-Unis sont déjà sur leur lancée. D'autres, en revanche, connaissent un démarrage un peu retardé qui pourrait, si tout se passe bien, vraiment s'accélérer ce week-end.
De grandes affiches ont lieu partout en Europe, avec plusieurs duels entre Américains dans certains des plus grands championnats du monde. Christian Pulisic et Weston McKennie pourraient potentiellement s'affronter, si les blessures le permettent, lorsque la Juventus et l'AC Milan se retrouveront ce week-end. Ce pourrait être un rendez-vous incontournable pour les supporters américains, ou cela pourrait être décevant si aucun des deux n'est rétabli à temps pour s'affronter lors de l'un des plus grands matches de Serie A.
Vous n'aurez pas à vous inquiéter de voir des Américains ailleurs ce week-end, car il est pratiquement garanti que vous en verrez plusieurs du côté de Middlesbrough et du PSV. Vous pourriez aussi en voir quelques-uns lors du match de Crystal Palace contre Fulham, alors que les deux équipes cherchent à mettre fin à leurs difficultés de début de saison.
Sans plus attendre, voici ce qu'il faut regarder alors que GOAL passe en revue les principales histoires concernant les Américains à l'étranger ce week-end.
Quelle suite pour l’équipe d’Amérique ?
Au cours de la semaine écoulée, Middlesbrough a recruté un autre Américain, Rokas Pukstas, portant ainsi à quatre le nombre d'Américains dans son effectif. Le club a aussi disputé un autre match, avec Sebastian Berhalter offrant un caviar à son ami de longue date et coéquipier Aidan Morris pour un golazo.
Alors, quelle est la suite pour le club de Championship préféré des Américains ?
Boro se déplacera samedi pour affronter les Queens Park Rangers lors de la cinquième journée de sa saison de Championship. Le club a pris sept points lors de ses quatre premiers matches, ce qui le place tout près du sommet du classement en ce début de saison.
Quel sera l'Américain à suivre cette semaine ? Morris ? Berhalter ? Pukstas pourrait-il faire ses débuts ? Est-ce la semaine de Max Arfsten pour briller ? Les Américains à suivre ne manquent pas à Middlesbrough, et il vaudra la peine de regarder pour voir qui se fera remarquer ce week-end.
Dest, en forme, affronte son ancien club
C'est encore tôt, bien sûr, mais aucune star de l'USMNT n'est en meilleure forme que Sergino Dest. Porté par plusieurs performances de haut niveau de son latéral, le PSV écrase ses adversaires, mais l'équipe qu'il affrontera cette semaine ne sera pas aussi abordable que les précédentes.
Le PSV enchaîne avec un match face à l'ancien club de Dest, l'Ajax, dans l'une des affiches phares de l'Eredivisie. Le PSV s'est imposé comme la force dominante aux Pays-Bas ces dernières années, mais l'Ajax reste l'une des plus grandes marques et l'une des plus grandes équipes du championnat. Peu de joueurs le savent mieux que Dest, qui s'est révélé à l'Ajax avant d'évoluer désormais au sein du PSV, champion en titre.
Dest semble déterminé à reconquérir ce titre de champion. En trois matches, il compte deux buts et deux passes décisives, dont un but et une passe décisive lors de son dernier match, un large succès 6-1 contre le FC Utrecht. Il ne faut pas non plus oublier Ricardo Pepi, qui compte lui aussi deux buts après ces trois premières rencontres.
Pour le PSV, c'est un match repère capital, qui lui permettra d'envoyer un vrai message dès le début de saison.
Des Américains s’affrontent dans un choc phare de Serie A ?
Les cadors de Serie A, l’AC Milan et la Juventus, vont s’affronter ce week-end, mais l’une de leurs stars américaines jouera-t-elle ? C’est la grande question.
Weston McKennie lutte contre une blessure musculaire et, même s’il n’a pas été forfait, sa présence ce week-end reste, au minimum, incertaine. L’absence de McKennie serait évidemment un coup dur pour la Juventus, qui est une bien meilleure équipe lorsqu’il est sur le terrain. Elle a toutefois remporté ses deux premiers matches de la saison, en prenant de l’élan avant cette réception de Milan.
En face, Milan a lui aussi dû se passer de son Américain, Christian Pulisic. L’ailier de l’USMNT n’a plus joué depuis sa blessure à la Coupe du monde, mais il a repris l’entraînement. Des informations en provenance d’Italie indiquent que Pulisic a peu de chances d’être titulaire, mais il pourrait disputer ses premières minutes de la saison en sortant du banc si tout se passe comme prévu.
Ainsi, même si nous ne verrons peut-être pas McKennie et Pulisic s’affronter directement, ce match aura de l’importance pour les deux, sur le plan personnel comme au classement de la Serie A, alors que les deux équipes cherchent à décrocher un résultat qui pourrait déjà être crucial à ce stade de la saison.
Richards et Gozo contre Robinson en Premier League
Ni Crystal Palace ni Fulham n’ont bien débuté cette saison. Les deux équipes ont cruellement besoin de points avant leur confrontation ce week-end à Craven Cottage.
Pendant des années, Fulham a été le club le plus américain de Premier League, et il compte toujours dans ses rangs une grande star de l’USMNT avec Antonee Robinson. De son côté, Crystal Palace en a deux : Chris Richards et Zavier Gozo. Ce dernier est le plus récent membre du contingent de l’USMNT en Premier League et, après avoir fait ses débuts la semaine dernière contre Manchester City, sa période d’adaptation pourrait se poursuivre ce week-end.
Tous les regards seront toutefois braqués sur les deux stars de l’USMNT les plus établies. Robinson comme Richards figurent parmi les leaders les plus confirmés de leurs équipes respectives, qui n’ont toujours pas pris le moindre point après deux matches de Premier League. Quand les choses vont mal, les leaders d’une équipe doivent montrer la voie, et Robinson comme Richards peuvent le faire ce week-end lors de leur duel.