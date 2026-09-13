Si les Américains ont marqué à foison en deuxième division anglaise, les regards des fans américains se tournaient vers une apparition de 45 minutes en Serie A.

Christian Pulisic a fait son retour à la compétition ce week-end, et son retour a été au cœur de l'actualité du football américain. Il ne s'agissait toutefois pas d'une simple apparition. En évoluant aux côtés de son coéquipier en équipe nationale masculine des États-Unis, Yunus Musah, il a changé le match et a directement aidé Milan à prendre un point lors d'un duel de Serie A face à la Lazio.

Il y a aussi eu des performances importantes en Championship. Sebastian Berhalter a poursuivi son début de parcours étincelant à Middlesbrough, tandis que le début de Jack McGlynn à Stoke a pris une toute autre dimension grâce à un but important du milieu de terrain de l'USMNT.

Sans plus attendre, voici un regard plus attentif sur les Américains à l'étranger de ce week-end.