Américains à l’étranger : la star de l’équipe nationale des États-Unis Christian Pulisic signe un retour fracassant, tandis que Sebastian Berhalter et Jack McGlynn brillent en Championship
Si les Américains ont marqué à foison en deuxième division anglaise, les regards des fans américains se tournaient vers une apparition de 45 minutes en Serie A.
Christian Pulisic a fait son retour à la compétition ce week-end, et son retour a été au cœur de l'actualité du football américain. Il ne s'agissait toutefois pas d'une simple apparition. En évoluant aux côtés de son coéquipier en équipe nationale masculine des États-Unis, Yunus Musah, il a changé le match et a directement aidé Milan à prendre un point lors d'un duel de Serie A face à la Lazio.
Il y a aussi eu des performances importantes en Championship. Sebastian Berhalter a poursuivi son début de parcours étincelant à Middlesbrough, tandis que le début de Jack McGlynn à Stoke a pris une toute autre dimension grâce à un but important du milieu de terrain de l'USMNT.
Sans plus attendre, voici un regard plus attentif sur les Américains à l'étranger de ce week-end.
Pulisic fait son retour avec une passe décisive
Pulisic est enfin de retour, et il a immédiatement fait sentir sa présence.
Après plusieurs semaines passées à regarder depuis la touche, la star américaine est entrée en jeu contre la Lazio alors que l'AC Milan était mené 2-0. Il a contribué à changer le match, en délivrant la passe décisive sur le premier but milanais à la 65e minute, avant que les Rossoneri n'égalisent deux minutes plus tard. C'était exactement le type de retour dont Pulisic avait besoin pour son premier match depuis la défaite de l'USMNT contre la Belgique lors de la Coupe du monde de cet été.
Il n'a toutefois pas été le seul. Yunus Musah a lui aussi abattu un gros travail au milieu de terrain après son entrée à la pause, apportant sa contribution pour faire définitivement basculer la rencontre. Diego Moreira, auteur des deux buts, fera logiquement les gros titres, mais les stars américaines ont joué un rôle important pour permettre à Milan de prendre un point qui, à la mi-temps, semblait si improbable.
Tous les regards étaient toutefois tournés vers Pulisic pour sa première apparition de la saison, et il a profité de cette entrée pour rappeler à tout le monde qu'il est un véritable facteur X pour cette équipe de Milan.
Le doublé de Berhalter pour Boro
Le succès rapide de Berhalter à Middlesbrough ne semble pas être un hasard, surtout après sa meilleure prestation jusque-là, ponctuée d’un doublé ce week-end.
Berhalter a inscrit les deux premiers buts de Boro dans un match chaotique contre Norwich, une rencontre qui s’est terminée sur un total de sept buts entre les deux équipes. Au final, Boro en a marqué quatre sur ces sept grâce à un but victorieux d’Ashley Phillips dans le temps additionnel.
C’est bien sûr Berhalter qui a crevé l’écran avec ses deux réalisations, inscrites aux 4e et 36e minutes. De son côté, Aidan Morris a débuté aux côtés de Berhalter au cœur du milieu de terrain. Max Arfsten, lui, est entré en jeu à la 73e minute alors que le match était encore très indécis. Au bout du compte, Boro s’est imposé avec les trois Américains sur le terrain au coup de sifflet final.
Ce succès place Boro à la quatrième place du classement de Championship, à un point des trois équipes derrière lui avec un match en moins sur chacune d’elles. La montée semble envisageable, et le début de saison de Berhalter y est pour beaucoup.
McGlynn ouvre son compteur avec un bijou
Si vous avez suivi ne serait-ce qu’un peu la carrière de Jack McGlynn, vous pouviez sans doute deviner à quoi ressemblait son premier but avec Stoke City. McGlynn ne marque pas des buts faciles, et sa finition de samedi n’avait rien de facile, loin de là.
Dans le temps additionnel de la première période face à Watford, McGlynn a signé son premier véritable moment de magie avec Stoke. Après avoir éliminé un défenseur, McGlynn a décoché une frappe au second poteau, ne laissant aucune chance au gardien alors que le ballon finissait au fond des filets. Pour ceux qui ont suivi sa carrière, c’était une image familière, puisque McGlynn a pris l’habitude d’inscrire des bijoux du pied gauche. Cette fois, toutefois, c’était du droit, preuve que McGlynn dispose de nombreuses cordes à son arc.
Même si une blessure tombée au mauvais moment l’a empêché de véritablement lancer sa course à une place pour la Coupe du monde, McGlynn n’a encore que 23 ans et pourrait jouer un rôle important pour les États-Unis sur ce cycle. Des buts comme celui de ce week-end sont aussi des accélérateurs de dynamique, ce qui est exactement ce dont un joueur comme McGlynn a besoin pour entamer la route vers 2030.
Busio délivre une passe décisive, mais sort sur blessure
La bonne nouvelle ? Gianluca Busio a délivré une nouvelle passe décisive, sa deuxième en autant de matches. La mauvaise nouvelle ? Il est sorti en boitant, blessé, peu après, ce qui pourrait freiner la forme qu'il est en train de construire en Serie A en ce début de saison.
Busio semblait incapable de prendre appui sur son pied lorsqu'il est sorti en boitant juste avant la mi-temps lors de la défaite 4-2 face à la Fiorentina. Busio avait été à l'origine du premier but de cette défaite, en offrant une passe décisive à Akor Adams, auteur de la finition à la 22e minute. La conclusion d'Adams était fantastique, mais la course balle au pied et la passe de Busio qui l'ont précédée l'étaient tout autant.
Au vu de sa forme actuelle, Busio a clairement marqué des points en vue d'une convocation avec l'USMNT en septembre. Cela dépendra désormais de cette blessure survenue ce week-end, qui pourrait être un vrai coup dur pour un joueur qui évoluait à un niveau incroyablement élevé.
Les moments que vous avez peut-être manqués
+ Malik Tillman est sorti du banc pour délivrer une passe décisive sur le but de l’égalisation lors du match nul 2-2 contre Noahkai Banks et Augsbourg.
+ Gio Reyna a joué 91 minutes lors du match nul 1-1 de Strasbourg contre Monaco. Folarin Balogun, de son côté, a manqué la rencontre en raison d’une blessure.
+ Tim Weah a continué d’assumer le rôle de capitaine avec un match complet de 90 minutes, mais Marseille n’a pas réussi à prendre des points lors d’une défaite 1-0 contre Rennes.
+ Ricardo Pepi a été laissé au repos avec seulement une apparition depuis le banc, tandis que Sergino Dest a joué 90 minutes lors de la victoire 4-1 du PSV contre le Sparta Rotterdam dimanche.
+ Cole Campbell a disputé la première période de la défaite 2-1 d’Elversborg contre le Bayern Munich.
+ Tyler Adams a joué 82 minutes du match nul 2-2 de Bournemouth contre Brentford avant d’être contraint de sortir en raison d’une crampe apparente.
+ Chris Richards était titulaire tandis que Zavier Gozo est entré en fin de match, alors que Crystal Palace, réduit à 10, s’est incliné contre Ipswich Town.
+ Il n’y a pas eu de vainqueur entre Liverpool et Fulham, Antonee Robinson jouant 90 minutes pour les seconds lors d’un match nul sans but.
+ Johnny Cardoso est entré en jeu en tant que remplaçant alors que l’Atlético de Madrid a inscrit deux buts en fin de match lors d’une victoire contre la Real Sociedad.
+ Ce fut une sale journée pour Joe Scally et le Borussia Mönchengladbach, réduit à 10, qui a été écrasé 5-0 par Fribourg.
+ Mark McKenzie a débuté en défense alors que Toulouse a effacé un retard de deux buts pour arracher un match nul à Lorient.
+ Tanner Tessmann a disputé les trois dernières minutes du match nul 0-0 de Lyon contre le Paris FC.
+ John Tolkin est sorti du banc lors de la défaite 1-0 de Holstein Kiel, réduit à 10, à Heidenheim.
+ Diego Kochen a réalisé un arrêt lors du match nul 1-1 de Lyngby contre Sonderjyske.