Américains à l’étranger : Gio Reyna, Sergino Dest et Ricardo Pepi sont en forme, tandis que tous les regards restent tournés vers la star de l’USMNT Christian Pulisic

Pour certaines stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis, ce week-end doit servir à entretenir la dynamique. Pour d’autres, le simple fait de retrouver les terrains serait déjà un bon début.

Gio Reyna fait partie de ceux qui sont en forme. C’est aussi le cas des autres vétérans de la Coupe du monde Ricardo Pepi et Sergino Dest, du PSV. Si vous cherchez un nouveau visage, vous pouvez découvrir Cole Campbell, de SV Elversberg, qui espère se faire une place dans le radar de l’USMNT alors que la sélection entame ce nouveau cycle de Coupe du monde.

Reste que certains regards seront tournés vers des stars et, plus précisément, vers leurs absences. Folarin Balogun sera-t-il de la partie ce week-end ? Christian Pulisic, peut-être ?

Sans plus attendre, voici ce qu’il faut suivre alors que GOAL présente les principales histoires concernant les Américains à l’étranger ce week-end.