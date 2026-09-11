Américains à l’étranger : Gio Reyna, Sergino Dest et Ricardo Pepi sont en forme, tandis que tous les regards restent tournés vers la star de l’USMNT Christian Pulisic
Pour certaines stars de l’équipe nationale masculine des États-Unis, ce week-end doit servir à entretenir la dynamique. Pour d’autres, le simple fait de retrouver les terrains serait déjà un bon début.
Gio Reyna fait partie de ceux qui sont en forme. C’est aussi le cas des autres vétérans de la Coupe du monde Ricardo Pepi et Sergino Dest, du PSV. Si vous cherchez un nouveau visage, vous pouvez découvrir Cole Campbell, de SV Elversberg, qui espère se faire une place dans le radar de l’USMNT alors que la sélection entame ce nouveau cycle de Coupe du monde.
Reste que certains regards seront tournés vers des stars et, plus précisément, vers leurs absences. Folarin Balogun sera-t-il de la partie ce week-end ? Christian Pulisic, peut-être ?
Sans plus attendre, voici ce qu’il faut suivre alors que GOAL présente les principales histoires concernant les Américains à l’étranger ce week-end.
Reyna et Strasbourg affrontent le Monaco de Balogun
Le USMNT a un attaquant qui brille en Ligue 1. Ce n'est simplement pas l'attaquant que tout le monde a l'habitude de voir dans ce rôle.
Ce week-end, il existe une légère possibilité que le nouvel attaquant du USMNT en Ligue 1, Gio Reyna, affronte le plus établi, Folarin Balogun, lorsque Strasbourg recevra Monaco. Tout dépend, bien sûr, du statut de Balogun, qui reste, pour le dire sobrement, un peu incertain.
L'avant-centre, bien sûr, s'est rapproché d'un transfert à Everton avant de se retirer de l'opération au tout dernier moment. Sa décision a laissé tout le monde dans l'urgence, y compris Monaco, qui avait déjà planifié la vie sans la star du USMNT. Résultat, Balogun a été écarté de la liste de l'équipe pour la Conference League. Une blessure l'a par ailleurs tenu éloigné des terrains en Ligue 1 et, selon des informations en provenance de France, malgré son retour à l'entraînement, Balogun ne semble pas susceptible de jouer ce week-end.
Reyna, en revanche, sera presque certainement de la partie. Il a brillé la semaine dernière lors d'une victoire 6-2 contre Troyes, en inscrivant son premier but pour son nouveau club. Le milieu de terrain de Strasbourg retrouve progressivement à la fois sa condition physique et sa confiance, deux éléments qui lui ont beaucoup manqué ces dernières années. Une autre bonne performance contre Monaco lui donnerait donc un énorme coup de boost, d'autant plus que la trêve internationale approche également.
Campbell défie le Bayern
Après s’être révélé comme une étoile montante au Borussia Dortmund, la cote de Cole Campbell a quelque peu baissé ces dernières années. Il a entamé sa reconstruction cette saison à Elversberg, et il l’a bien commencée, en marquant un but tout en aidant son nouveau club à démarrer sa saison avec trois victoires consécutives, dont deux en Bundesliga contre des équipes établies de l’élite.
Qualifier l’adversaire de ce week-end d’« équipe établie de l’élite » serait toutefois un euphémisme. En effet, ce week-end, Campbell et Elversberg affrontent le Bayern Munich.
Le Bayern reste bien sûr la référence, poursuivant sa domination sur la Bundesliga. Après deux matches, il se retrouve toutefois derrière Elversberg au classement. Il serait insensé de parier que cela durera encore longtemps, mais si Campbell et les siens parviennent d’une manière ou d’une autre à obtenir un résultat ce week-end, cela ferait énormément pour la confiance d’un club fraîchement promu.
Pour Campbell, c’est un vrai test sur le plan personnel. Joueur au potentiel important mais qui a jusque-là eu peu d’occasions de le montrer, il a là une opportunité. Il n’y a pas de meilleure équipe que le Bayern pour faire ses preuves et, même si le défi est difficile, il n’est pas impossible.
Le feuilleton Pulisic continue
Cette saison, on a vu Christian Pulisic sur le banc de l’AC Milan, mais pas encore sur le terrain. Ce week-end sera-t-il celui de son grand retour ?
Samedi, Milan doit affronter la Lazio et, après près d’un mois d’entraînement avec le groupe, il semble que Pulisic soit enfin suffisamment en forme pour retrouver son coéquipier en sélection américaine Yunus Musah dans l’équipe milanaise. Selon des informations en provenance d’Italie, Pulisic pourrait disputer sa première apparition de la saison ce week-end et, si c’est le cas, ce serait son premier match depuis la défaite de l’USMNT contre la Belgique en juillet.
Tout au long de l’été et au début de l’automne, l’entraîneur de Milan Ruben Amorim n’a pas tari d’éloges sur Pulisic, mais il ne l’a pas encore fait jouer alors que le club le réintègre progressivement après sa blessure de l’été. Son retour est toutefois très attendu car, si Pulisic est à son meilleur niveau, il reste un joueur qui fait passer Milan dans une autre dimension.
Combien de temps lui faudra-t-il pour retrouver son meilleur niveau ? Ce sera la grande question et, même si cela n’arrivera presque certainement pas ce week-end, cela pourrait être un début.
Le PSV veut entretenir sa dynamiqueDeFodi Images
La vie est belle pour le PSV. Elle l’est encore plus pour les Américains du PSV.
Ricardo Pepi et Sergino Dest ont démarré la saison en trombe et tenteront de poursuivre sur cette lancée ce week-end face au Sparta Rotterdam.
Dest est peut-être tout simplement le joueur de l’USMNT le plus en forme du moment, et il l’a encore confirmé jeudi avec un but lors d’un match nul en Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk. Avec ce but, Dest compte désormais trois réalisations et deux passes décisives lors de ses cinq premiers matches toutes compétitions confondues. Même pour un joueur doté du profil offensif de Dest, c’est un sacré total pour un arrière latéral.
Pepi ne doit toutefois pas être oublié. Lui aussi compte déjà trois buts cette saison et semble parti pour réaliser un autre grand exercice en Eredivisie. Les attentes sont bien sûr élevées pour Pepi comme pour le PSV, mais cette saison pourrait être compliquée avec un AZ Alkmaar bien parti et un Feyenoord également dans le coup après cinq journées.
Pepi et Dest sont en forme, ce qui est une bonne nouvelle pour l’USMNT à l’approche de la trêve internationale, mais une encore meilleure pour le PSV, qui veut rapidement se lancer vers un nouveau titre.