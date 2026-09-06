Américains à l’étranger : Gio Reyna ouvre son compteur en Ligue 1, Ricardo Pepi et Joe Scally marquent, tandis que l’attente du retour de Christian Pulisic à l’AC Milan se poursuit

Le mercato est terminé, et il a été animé pour les membres de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Mais désormais, pour le meilleur ou pour le pire, les joueurs sont là où ils sont, et plusieurs stars américaines, dans de nouveaux clubs comme dans des clubs qu’elles connaissent déjà, ont marqué les esprits lors de ce premier match après la fin du mercato.

Trois membres de l’équipe de la Coupe du monde de cet été ont trouvé le chemin des filets ce week-end. Ricardo Pepi a continué à faire ce qu’il fait toujours. Gio Reyna a offert un nouvel aperçu du talent qui lui vaut encore autant de soutiens malgré quelques années difficiles. Et puis il y a Joe Scally, buteur peu probable, qui a donné à un club qui était peut-être prêt à le laisser partir cet été une raison de se réjouir de son maintien.

Cependant, des blessures ont privé Christian Pulisic et Weston McKennie de l’une des affiches entre Américains en Europe, même si la Juventus et Milan ont offert beaucoup de spectacle sans eux.

GOAL revient sur ces histoires, et bien d’autres, dans la dernière édition d’Americans Abroad...



