Américains à l’étranger : Gio Reyna ouvre son compteur en Ligue 1, Ricardo Pepi et Joe Scally marquent, tandis que l’attente du retour de Christian Pulisic à l’AC Milan se poursuit
Le mercato est terminé, et il a été animé pour les membres de l’équipe nationale masculine des États-Unis. Mais désormais, pour le meilleur ou pour le pire, les joueurs sont là où ils sont, et plusieurs stars américaines, dans de nouveaux clubs comme dans des clubs qu’elles connaissent déjà, ont marqué les esprits lors de ce premier match après la fin du mercato.
Trois membres de l’équipe de la Coupe du monde de cet été ont trouvé le chemin des filets ce week-end. Ricardo Pepi a continué à faire ce qu’il fait toujours. Gio Reyna a offert un nouvel aperçu du talent qui lui vaut encore autant de soutiens malgré quelques années difficiles. Et puis il y a Joe Scally, buteur peu probable, qui a donné à un club qui était peut-être prêt à le laisser partir cet été une raison de se réjouir de son maintien.
Cependant, des blessures ont privé Christian Pulisic et Weston McKennie de l’une des affiches entre Américains en Europe, même si la Juventus et Milan ont offert beaucoup de spectacle sans eux.
GOAL revient sur ces histoires, et bien d’autres, dans la dernière édition d’Americans Abroad...
Reyna inscrit son premier but en Ligue 1
Reyna a débloqué son compteur.
Pour sa troisième apparition seulement avec son nouveau club, Strasbourg, Reyna a inscrit le premier but de sa carrière en Ligue 1 lors du succès 6-2 contre Troyes dans son propre stade. Ce but n'a pas eu un poids énorme sur le résultat, mais il a été énorme pour Reyna, qui poursuit son processus de relance de sa carrière en club.
Il est bien lancé dans cette optique. Après une entrée en jeu lors de l'ouverture de la saison contre Marseille, il a été solide pour sa première titularisation face à Lens, réussissant 92 % de ses passes tout en créant trois occasions. Ce week-end contre Troyes, il a marqué son but tout en réussissant 18 de ses 21 passes et en cadrant deux tirs.
C'est encore tôt, oui, mais Reyna se montre clairement créatif en Ligue 1. La saison est longue, et le plus grand défi de Reyna a généralement été sa propre condition physique. S'il peut rester en forme, ces premiers matches ont toutefois montré qu'il est un joueur capable de faire la différence dans le championnat de France.
Pepi marque alors que le PSV continue sur sa lancée
Tout va bien pour le PSV, et tout va bien aussi pour Ricardo Pepi en ce qui concerne les buts.
Avec sa réalisation cinq minutes après le début de la victoire 3-1 de samedi contre l'Ajax, Pepi compte désormais trois buts lors de ses quatre derniers matches. Grâce à ces buts, le PSV reste maintenant sur quatre victoires de suite, pour un score cumulé de 16-4. La saison ne fait que commencer, mais le PSV ressemble à une équipe désireuse et capable de survoler à nouveau le championnat, surtout si Pepi peut continuer à marquer à ce rythme.
La question, comme toujours, sera de savoir si Pepi sera présent tout au long de l'aventure. Les rumeurs de transfert vont bon train depuis plusieurs années déjà. Cela sera-t-il enfin la saison de son départ ?
Cela ne se produira pas avant janvier, au plus tôt, et Pepi pourrait avoir atteint les deux chiffres d'ici là si les dernières saisons sont une indication.
Ni Pulisic ni McKennie alors que l’AC Milan et la Juventus font match nul
Quand le Milan et la Juventus s’affrontent, les regards des États-Unis se tournent généralement vers une star dans chaque camp. Malheureusement, Weston McKennie ne figurait pas dans le groupe de la Juve. Christian Pulisic, lui, était bien dans l’équipe, mais il n’a pas joué. C’est donc à Yunus Musah qu’est revenue la tâche de porter le flambeau de l’USMNT, et il l’a fait dans un match où rien n’a pu départager les deux poids lourds de Serie A.
Au final, la rencontre s’est terminée sur le score de 1-1 grâce à un but arraché dans les derniers instants par la Juve. Le Milan tenait pourtant son résultat, avec Musah qui a fait sa part du travail au milieu de terrain aux côtés de Luka Modric. Mais les Rossoneri ont tout gâché sur un coup de pied arrêté en fin de match, laissant les visiteurs se demander comment la victoire leur a échappé, tandis que les hôtes fêtaient un nul qui paraissait si improbable.
Beaucoup de supporters américains se soucieront moins du résultat que de ceux qui n’y ont pas pris part. L’absence de McKennie était attendue, puisqu’il soigne une blessure musculaire. Pulisic, de son côté, était sur le banc pour la troisième fois cette saison, mais il n’a toujours pas encore foulé la pelouse. Le Milan gère clairement son retour avec prudence après sa blessure à la Coupe du monde. Le moment où il sera réellement prêt reste toutefois incertain.
La semaine prochaine sera peut-être la bonne pour les deux. Pour l’instant, en revanche, les supporters américains restent sur leur faim après que l’une des deux confrontations annuelles entre deux des meilleurs joueurs de l’USMNT s’est disputée sans qu’aucun des deux ne soit sur le terrain.
Scally marque lors de la défaite à rebondissements de Gladbach
Cet été, à Borussia Mönchengladbach, on disait que Joe Scally, comme Gio Reyna, pourrait bien être sur le départ. Cela ne s’est pas produit et, quelques jours seulement après la clôture du mercato, Scally a apporté un élément laissant penser que le conserver pourrait être un bon choix.
Samedi, Gladbach s’est incliné 4-3 dans un match à rebondissements face à Elversberg. Scally, toutefois, a été l’un des trois buteurs, inscrivant seulement le sixième but de sa carrière. Son but est arrivé à la 56e minute, donnant à Gladbach une avance de 3-1. Peu après la réduction du score à 3-2, Scally a été remplacé, et il n’a pu que regarder son but passer du statut de but de la victoire à celui d’anecdote, alors qu’Elversberg a marqué deux fois dans les 10 dernières minutes pour remporter le match.
Scally n’a pas été parfait défensivement, puisqu’il a commis une erreur qui a mené à l’un des buts adverses. Cependant, le reproche qui lui a toujours été fait concerne son apport offensif. Les latéraux modernes doivent apporter quelque chose avec le ballon, et Scally n’a pas toujours montré qu’il pouvait le faire au plus haut niveau. Il l’a fait ce week-end, toutefois, et il espérera que cela pourra servir de tremplin pour prendre de l’élan alors qu’il cherche à consolider sa place dans son club.
Les moments que vous avez peut-être manqués
+ Après une semaine pleine de chaos sur le marché des transferts, Folarin Balogun n’était pas sur la feuille de match lors de la victoire renversante 2-1 de Monaco contre le Paris Saint-Germain.
+ Sebastian Berhalter, Aidan Morris et Max Arfsten étaient tous titulaires, tandis que Rokas Pukstas est entré en jeu pour faire ses débuts lors de la victoire 1-0 de Middlesbrough contre les Queens Park Rangers.
+ Gianluca Busio a délivré une passe décisive pour Venise, mais cela n’a pas suffi, puisque son équipe s’est inclinée 3-2 contre Frosinone.
+ Chris Richards a remporté le duel des Américains face à Antonee Robinson, Crystal Palace s’imposant 3-2 contre Fulham.
+ Noahkai Banks a livré une solide prestation avec Augsbourg lors d’une victoire 4-1 contre l’Eintracht Francfort.
+ Jack McGlynn a fait ses débuts avec Stoke City en entrant en jeu lors d’un large succès 4-0 contre Charlton Athletic.
+ Tim Weah a porté le brassard de capitaine de Marseille, battu à cause du triplé de Lassine Sinayoko lors de la victoire 3-2 du Paris FC.
+ Tanner Tessmann est entré en jeu à la 76e minute lors de la victoire 3-1 de Lyon contre Auxerre.
+ Le gardien de Lyngby Diego Kochen a réalisé quatre arrêts pour garder sa cage inviolée à Viborg.
+ Tyler Adams a dirigé l’entrejeu, mais Bournemouth a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre Newcastle.
+ Brenden Aaronson est entré en jeu à la 62e minute lors du match nul 1-1 de Leeds contre Brighton.
+ Johnny Cardoso a fait une brève apparition en fin de match avec l’Atlético de Madrid, surpris dans une défaite 3-0 contre l’Athletic Bilbao.
+ Alex Freeman a disputé l’intégralité de la rencontre lors de la défaite 3-2 de Villarreal contre le Deportivo La Corogne.
+ George Campbell a aidé West Brom à conserver sa cage inviolée lors d’une victoire 1-0 contre Watford.
+ John Tolkin a joué 63 minutes lors du match nul 2-2 de Holstein Kiel contre le FC Nurnberg.
+ Auston Trusty et Cameron Carter-Vickers étaient titulaires en défense centrale et ont aidé le Celtic à décrocher une victoire 2-1 contre St. Mirren.
+ Caleb Wiley a joué 59 minutes lors de la victoire 2-1 de Preston contre Blackburn Rovers.
+ Malik Tillman a joué 67 minutes lors de la démonstration 4-0 du Bayer Leverkusen contre l’Union Berlin.