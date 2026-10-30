Américains à l’étranger : Christian Pulisic vise la gloire dans le derby de Milan, Tyler Adams et Brenden Aaronson s’affrontent

Même si le football italien est loin de son éclat d’antan, rares sont les rivalités qui suscitent autant d’intérêt que le Derby della Madonnina. L’AC Milan face à l’Inter Milan : deux géants du football italien qui partagent la même enceinte, dans un climat de tension permanente et avec l’envie de pouvoir se prévaloir d’une victoire sur leur rival.

Le derby se joue à nouveau ce week-end et, c’est le moins que l’on puisse dire, il revêt une importance cruciale pour Pulisic et l’AC Milan.

Avec 18 points en neuf matches, Milan aborde le week-end à la cinquième place de Serie A, derrière son rival, l’Inter, actuellement en tête du championnat. Ces dernières années, un écart de niveau a séparé les deux clubs : l’Inter s’est imposé comme une force dominante, tandis que le camp rouge de Milan est resté relativement en retrait. Rien ne laisse penser que cela changera cette année. Si Milan veut inverser la tendance, il devra probablement commencer dès ce week-end.

La bonne nouvelle pour Milan, c’est que Pulisic, la star de l’équipe, abordera ce rendez-vous dans un contexte favorable. Il devrait, selon certaines informations, signer un nouveau contrat très prochainement et, sur le terrain, il se sentira un peu mieux après avoir inscrit son deuxième but de la saison le week-end dernier. La défaite contre Bologne en milieu de semaine laissera certainement un goût amer, mais Pulisic n’a joué que 32 minutes lors de ce revers 4-2.

Pulisic et Yunus Musah, son coéquipier en sélection américaine et à Milan, savent tous deux ce que représente ce match. Ils ne sont pas nouveaux à Milan et connaissent donc l’importance des derbys. Celui-ci est toutefois aussi important que n’importe quel autre, alors que Milan cherche à donner le ton pour le reste de la saison.