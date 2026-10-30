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Americans Abroad 1-1GOAL

Américains à l’étranger : Christian Pulisic vise la gloire dans le derby de Milan, Tyler Adams et Brenden Aaronson s’affrontent

Christian Pulisic vise une victoire dans le derby face à l’Inter, Weston McKennie a besoin d’une réaction de la Juventus et Tyler Adams met en jeu la série de victoires de Bournemouth face au Leeds de Brenden Aaronson.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • D’un derby en Italie à de grandes confrontations entre Américains en Angleterre et en France, ce week-end s’annonce intense pour les stars de la sélection masculine des États-Unis.

    Deux matches pourraient rebattre les cartes en tête de la Serie A ce week-end, et trois Américains pourraient peser sur leur issue. Milan doit remporter le derby face à l’Inter pour rester dans la course, tandis que la Juventus tentera de rebondir contre Naples. Pour Christian Pulisic, Weston McKennie et Yunus Musah, l’enjeu est clair. Ce sont des matches qui peuvent définir une saison. Lequel de ces Américains laissera son empreinte ?

    Ailleurs, Bournemouth, qui enchaîne soudain les bons résultats sous l’impulsion de Tyler Adams, affrontera le Leeds de Brenden Aaronson dans un duel entre deux équipes de Premier League qui dépassent les attentes. Et, en France, Tim Weah et Mark McKenzie s’affronteront eux aussi en Ligue 1.

    GOAL se penche sur les principaux enjeux du week-end pour les Américains à l’étranger.

  • Jour de derby à Milan

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    Buzzi

    L’une des plus grandes affiches de Serie A est au programme ce week-end.

    Même si le football italien est loin de son éclat d’antan, rares sont les rivalités qui suscitent autant d’intérêt que le Derby della Madonnina. L’AC Milan face à l’Inter Milan : deux géants du football italien qui partagent la même enceinte, dans un climat de tension permanente et avec l’envie de pouvoir se prévaloir d’une victoire sur leur rival.

    Le derby se joue à nouveau ce week-end et, c’est le moins que l’on puisse dire, il revêt une importance cruciale pour Pulisic et l’AC Milan.

    Avec 18 points en neuf matches, Milan aborde le week-end à la cinquième place de Serie A, derrière son rival, l’Inter, actuellement en tête du championnat. Ces dernières années, un écart de niveau a séparé les deux clubs : l’Inter s’est imposé comme une force dominante, tandis que le camp rouge de Milan est resté relativement en retrait. Rien ne laisse penser que cela changera cette année. Si Milan veut inverser la tendance, il devra probablement commencer dès ce week-end.

    La bonne nouvelle pour Milan, c’est que Pulisic, la star de l’équipe, abordera ce rendez-vous dans un contexte favorable. Il devrait, selon certaines informations, signer un nouveau contrat très prochainement et, sur le terrain, il se sentira un peu mieux après avoir inscrit son deuxième but de la saison le week-end dernier. La défaite contre Bologne en milieu de semaine laissera certainement un goût amer, mais Pulisic n’a joué que 32 minutes lors de ce revers 4-2.

    Pulisic et Yunus Musah, son coéquipier en sélection américaine et à Milan, savent tous deux ce que représente ce match. Ils ne sont pas nouveaux à Milan et connaissent donc l’importance des derbys. Celui-ci est toutefois aussi important que n’importe quel autre, alors que Milan cherche à donner le ton pour le reste de la saison.

  • McKennie affronte Naples

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    Gribaudi/ImagePhoto

    Weston McKennie et la Juventus doivent réagir face à Naples après leur défaite contre le Genoa en milieu de semaine.

    Le derby de Milan n'est pas la seule affiche de Serie A. La Juventus affronte Naples dans un duel entre deux autres poids lourds du football italien.

    La Juventus connaît des résultats en dents de scie ces derniers temps, avec deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. En conséquence, la Vieille Dame occupe une huitième place inférieure aux attentes. Naples, son adversaire ce week-end, est septième avec le même nombre de points, mais une meilleure différence de buts. Il y a donc un enjeu pour cette rencontre, même à un stade aussi précoce de la saison.

    McKennie et la Juventus ressentiront toutefois une pression supplémentaire après leur revers humiliant en milieu de semaine. La défaite 2-0 face au Genoa a été un rappel à l'ordre pour la Juventus, dont on attend évidemment davantage. Quelques jours plus tôt, McKennie avait pourtant livré sa meilleure prestation de ce début de saison contre Lecce, inscrivant son premier but de la saison lors d'une victoire 2-0.

    Quel visage la Juve montrera-t-elle donc ? Difficile à dire pour une équipe aussi inconstante. Face à un adversaire comme Naples, elle devra être à son meilleur niveau.

  • Le Bournemouth d’Adams sur sa lancée avant d’affronter Aaronson et Leeds

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    Pro Sports Images

    Deux Américains vont s’affronter en Premier League

    Tyler Adams et Bournemouth sont en pleine forme en ce moment.

    Bournemouth a remporté cinq matches consécutifs, inscrivant 14 buts sans en encaisser un seul. Cette série comprend des victoires contre Manchester United et l’AC Milan. C’est impressionnant, c’est le moins qu’on puisse dire.

    Ce week-end, Adams et Bournemouth tenteront de décrocher une sixième victoire. Sur leur route se dressera un visage familier, du moins pour Adams.

    Bournemouth accueillera Brenden Aaronson et Leeds ce week-end pour un duel entre deux joueurs ayant chacun disputé deux Coupes du monde avec la sélection américaine. Alors qu’Adams et ses coéquipiers enchaînent les victoires, Aaronson et Leeds se contentent de partager les points lors de leurs quatre derniers matches, le quatrième s’étant soldé par une défaite contre Arsenal.

    Leeds occupe pourtant la septième place de Premier League actuellement, car sa défaite contre Arsenal est la seule de sa saison. Bournemouth, de son côté, doit combler son retard : le club pointe à la 13e place malgré sa récente série de victoires. Les deux équipes nourrissent des ambitions européennes, mais devront hausser le rythme durant les dernières semaines de 2026 pour se placer dans cette course. L’une d’elles y parviendra-t-elle ce week-end ?

  • Weah et McKenzie se retrouvent en Ligue 1

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    PRESSE SPORTS

    Le capitaine de Marseille Tim Weah affronte son coéquipier en sélection américaine Mark McKenzie, tandis que Toulouse veut prolonger sa série d’invincibilité.

    Deux piliers de la sélection américaine se retrouveront également en Ligue 1 ce week-end.

    Dimanche, Mark McKenzie et Toulouse se rendront à Marseille, où évolue Tim Weah, pour un duel entre habitués de la sélection américaine. Historiquement, Marseille domine cette confrontation et n’a perdu aucun de ses 12 derniers matches face à Toulouse. Les visiteurs restent toutefois invaincus lors de leurs quatre derniers déplacements et de leurs cinq derniers matches de Ligue 1. Une série finira bien par s’arrêter, non ?

    Du côté des Américains, McKenzie effectue en quelque sorte une tournée d’adieux avant son départ cet hiver pour retrouver le Philadelphia Union. Weah, lui, ne compte pas partir : il reste le capitaine de Marseille après avoir reçu le brassard cet été. Voilà donc une rencontre à suivre, avec deux Américains face à face en Ligue 1.