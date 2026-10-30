Américains à l’étranger : Christian Pulisic vise la gloire dans le derby de Milan, Tyler Adams et Brenden Aaronson s’affrontent

D’un derby en Italie à de grandes confrontations entre Américains en Angleterre et en France, ce week-end s’annonce intense pour les stars de la sélection masculine des États-Unis.
Deux matches pourraient rebattre les cartes en tête de la Serie A ce week-end, et trois Américains pourraient peser sur leur issue. Milan doit remporter le derby face à l’Inter pour rester dans la course, tandis que la Juventus tentera de rebondir contre Naples. Pour Christian Pulisic, Weston McKennie et Yunus Musah, l’enjeu est clair. Ce sont des matches qui peuvent définir une saison. Lequel de ces Américains laissera son empreinte ?
Ailleurs, Bournemouth, qui enchaîne soudain les bons résultats sous l’impulsion de Tyler Adams, affrontera le Leeds de Brenden Aaronson dans un duel entre deux équipes de Premier League qui dépassent les attentes. Et, en France, Tim Weah et Mark McKenzie s’affronteront eux aussi en Ligue 1.
GOAL se penche sur les principaux enjeux du week-end pour les Américains à l’étranger.