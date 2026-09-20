Américains à l’étranger : Christian Pulisic met fin à sa disette de buts avec l’AC Milan tandis que Folarin Balogun fait son retour avec Monaco
À partir de la semaine prochaine, tous les regards seront tournés vers l’équipe nationale masculine des États-Unis. Beaucoup des stars de ce week-end, toutefois, étaient des joueurs qui ne figurent pas dans la liste à venir.
Il y a eu des buts en Championship, une merveille signée Jack McGlynn et une première réalisation de Max Arfsten. Il y a aussi eu un but de Christian Pulisic, qui avait besoin de cette réalisation plus que quiconque. Folarin Balogun a fait son retour tant attendu avec Monaco après un été chaotique, tandis que Johnny Cardoso a aidé l’Atletico Madrid à battre le rival local, le Real Madrid, dans le plus grand match du week-end.
Il y a aussi eu des grandes nouvelles concernant des joueurs présents dans la prochaine sélection de l’USMNT. Ricardo Pepi est sorti sur blessure lors de la défaite 3-2 du PSV contre le FC Twente et a ensuite déclaré forfait pour le rassemblement de l’USMNT, Damion Downs étant appelé pour le remplacer. Les performances de Downs en l’absence de Pepi seront un point clé à surveiller alors que les joueurs arrivent à Atlanta cette semaine pour le stage.
Alors, sans plus attendre, voici un regard plus attentif sur les Américains à l’étranger de ce week-end.
Pulisic inscrit un but retentissant
De retour la semaine dernière avec une passe décisive en sortant du banc, Christian Pulisic a répondu à son absence de la liste de l'USMNT avec encore mieux : un but.
Ce but était son premier avec l'AC Milan depuis le début de l'année civile et il était facile de voir que Pulisic en ressentait tout le poids lorsque le ballon a franchi la ligne. Sa célébration a été appuyée, tout comme la victoire finale 3-0 de Milan contre Lecce.
Or, Pulisic n'avait pas été écarté de l'USMNT à cause de sa disette devant le but, mais en raison de sa condition physique. Il commence toutefois à paraître en forme, et ce but lui donnera davantage d'élan et de confiance pour la suite.
C'est une bonne nouvelle pour Pulisic, Milan et, oui, l'USMNT, qui accueillera sans aucun doute bientôt le retour de Pulisic.
Le grand retour de Balogun
Ce n’était qu’une apparition de 14 minutes, mais, tout bien considéré, ce furent 14 minutes très remarquées pour Folarin Balogun.
L’attaquant de l’USMNT a disputé sa première apparition de la saison avec Monaco, et c’est peut-être un pas vers le fait de laisser derrière lui son feuilleton de transfert mouvementé. L’attaquant reste un joueur de Monaco après que son transfert à Everton est tombé à l’eau le dernier jour du mercato, mais il n’avait plus joué pour le club de Ligue 1 depuis en raison de problèmes physiques.
Voilà pourquoi son retour ce week-end était notable. Il n’a pas fait grand-chose, même si Monaco a inscrit le but de la victoire après l’entrée en jeu de l’attaquant lors du succès 2-1 contre Lens.
Maintenant, avec la trêve internationale qui approche, il sera intéressant de voir à quoi ressemblera la charge de travail de Balogun lorsque Monaco reprendra, mais vendredi a au moins représenté un pas en avant, alors que l’attaquant cherche à retrouver ses repères.
McGlynn éblouit encore
Si vous avez trouvé son dernier but beau, celui-ci l’était encore plus. C’est ce que fait McGlynn : marquer des buts splendides.
Le dernier en date est arrivé contre Sheffield United, et à un moment crucial. Alors que Stoke était mené, McGlynn a pris ses responsabilités pour décocher une frappe à la 78e minute, égalisant de manière spectaculaire. Stoke a ensuite fini par s’imposer grâce à un autre but huit minutes plus tard, la superbe réalisation de McGlynn ayant servi de déclencheur à une remontée cruciale.
La vie en Championship semble convenir à McGlynn, qui est à la fois un vétéran de l’USMNT et un jeune joueur en quête d’une chance avec la sélection nationale sur la route de 2030. Des moments comme celui-ci l’y aideront, c’est certain.
Arfsten, le dernier joueur de Boro à faire sensation
Bienvenue à la fête, Max Arfsten.
Le latéral est devenu le dernier Américain de Middlesbrough à vivre son moment marquant en inscrivant un but lors du nul 2-2 finalement concédé par son équipe contre Birmingham City. Le but d'Arfsten a ouvert le score et a mis en lumière le sang-froid du latéral, capable de trouver le petit filet depuis l'entrée de la surface.
Le premier but d'Arfsten est arrivé lors de sa troisième titularisation en sept apparitions, l'ancien joueur du Columbus Crew ayant jusque-là surtout eu un rôle d'option de banc. Ce match a bien montré ce dont il est capable, avec quatre dribbles réussis, soit plus que n'importe quel autre joueur de la rencontre. C'est ce type d'impact offensif qui a permis à Arfsten d'intégrer l'USMNT et, malgré son absence de cette sélection récente, c'est aussi sa meilleure voie pour y conserver sa place.
Arfsten n'a pas été le seul Américain à se mettre en évidence. Aidan Morris a brillé au milieu de terrain en réussissant plus de passes que quiconque sur la pelouse, tandis que Sebastian Berhalter a été le premier à sortir du banc à la 63e minute. Boro sera déçu par ce nul, qui lui a coûté une occasion de prendre la tête, mais Arfsten peut tirer des motifs d'encouragement de sa prestation. Sa capacité à faire des différences offensivement lui a permis de gagner sa place en USMNT et, après avoir été laissé de côté dans la dernière sélection, en montrer davantage reste sa meilleure route pour y revenir.
Les moments que vous avez peut-être manqués
+ Johnny Cardoso a joué l’intégralité de la rencontre et a aidé l’Atlético de Madrid à battre son rival le Real Madrid 2-1 dans le derby.
+ Tim Weah a été expulsé après deux cartons jaunes lors de la défaite de Marseille contre le PSG, 2-1.
+ Ricardo Pepi a dû sortir lors de la défaite 3-2 du PSV contre le FC Twente avec une blessure qui pourrait le limiter pour le rassemblement de l’USMNT.
+ Rien n’a pu départager le Leeds de Brenden Aaronson et Crystal Palace de Chris Richards dans un match nul sans but entre les deux vétérans de la Coupe du monde.
+ Weston McKennie a encore été solide lors de la victoire 2-0 de la Juventus contre l’Atalanta.
+ Alex Freeman a livré une solide performance au poste d’arrière droit alors que Villarreal a balayé Levante, 3-1.
+ Auston Trusty, Cameron Carter-Vickers et le Celtic ont perdu leur troisième match de suite, et leur deuxième contre les Rangers sur cette période, ces derniers remportant cette manche de l’Old Firm 1-0.
+ George Campbell et West Brom ont encaissé un but juste après la mi-temps et se sont inclinés 1-0 contre Wolverhampton.
+ Tyler Adams est devenu viral pour avoir bousculé le défenseur de Liverpool Milos Kerkez, mais Liverpool a eu le dernier mot avec une victoire 1-0 contre Bournemouth.
+ Cole Campbell a mené Elversberg en dribbles réussis lors du déplacement à Schalke avec sept. Les deux équipes se sont toutefois partagé les points dans un match nul sans but.
+ Ce fut une journée compliquée pour Diego Kochen et Lyngby, réduits à 10 et battus 4-0 par Silkeborg.
+ Joe Scally a joué 76 minutes lors de la défaite 4-3 du Borussia Mönchengladbach contre Mayence, qui a fait entrer Lennard Maloney en fin de match pour préserver la victoire.
+ Gio Reyna n’a pas réussi à avoir un impact lors de ses 67 minutes dans la défaite 1-0 de Strasbourg contre le Paris FC.
+ Mark McKenzie a dominé le match en contributions défensives en aidant Toulouse à obtenir un résultat de 3-2 contre Le Havre.
+ Tanner Tessmann a disputé les 11 dernières minutes de la correction infligée par Lyon à Rennes, 4-0.