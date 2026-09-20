Américains à l’étranger : Christian Pulisic met fin à sa disette de buts avec l’AC Milan tandis que Folarin Balogun fait son retour avec Monaco

À partir de la semaine prochaine, tous les regards seront tournés vers l’équipe nationale masculine des États-Unis. Beaucoup des stars de ce week-end, toutefois, étaient des joueurs qui ne figurent pas dans la liste à venir.

Il y a eu des buts en Championship, une merveille signée Jack McGlynn et une première réalisation de Max Arfsten. Il y a aussi eu un but de Christian Pulisic, qui avait besoin de cette réalisation plus que quiconque. Folarin Balogun a fait son retour tant attendu avec Monaco après un été chaotique, tandis que Johnny Cardoso a aidé l’Atletico Madrid à battre le rival local, le Real Madrid, dans le plus grand match du week-end.

Il y a aussi eu des grandes nouvelles concernant des joueurs présents dans la prochaine sélection de l’USMNT. Ricardo Pepi est sorti sur blessure lors de la défaite 3-2 du PSV contre le FC Twente et a ensuite déclaré forfait pour le rassemblement de l’USMNT, Damion Downs étant appelé pour le remplacer. Les performances de Downs en l’absence de Pepi seront un point clé à surveiller alors que les joueurs arrivent à Atlanta cette semaine pour le stage.

Alors, sans plus attendre, voici un regard plus attentif sur les Américains à l’étranger de ce week-end.