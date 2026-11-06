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American Abroad GFX GOAL

Américains à l’étranger : Christian Pulisic et Weston McKennie se préparent à retrouver la sélection américaine, mais Tim Weah et Joe Scally peuvent-ils faire hésiter Mauricio Pochettino ?

Vedettes de retour, nouveaux visages et absents de marque : un dernier week-end en club pour prendre de l’élan avant de rejoindre la sélection américaine, ou montrer à Mauricio Pochettino ce dont il se prive.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • Avec l’annonce cette semaine de la liste de l’équipe nationale masculine des États-Unis, l’attention se tourne vers la trêve internationale. Mais les joueurs ont encore des rendez-vous importants en club : plusieurs matches cruciaux les attendent avant que les principales stars du football américain ne s’envolent pour Atlanta, où elles entameront leur préparation pour la Ligue des nations de la CONCACAF.

    La période est chargée pour les internationaux américains. Après avoir disputé, pour beaucoup, des matches européens en milieu de semaine, ils retrouvent leurs championnats ce week-end. Viendront ensuite deux rencontres cruciales de l’équipe nationale face à Haïti. Le rythme ne ralentit jamais, n’est-ce pas ? Chacun des 25 joueurs convoqués voudra aussi faire le plein de confiance avant cette trêve internationale.

    Par ailleurs, de nombreux joueurs ne figurent pas dans cette liste. Eux aussi joueront ce week-end et seront très motivés à l’idée de montrer au sélectionneur Mauricio Pochettino pourquoi ils devraient être appelés la prochaine fois, même si cette échéance semble encore lointaine.

    GOAL se penche sur les principaux enjeux du week-end pour les Américains évoluant à l’étranger...

  • Pulisic, McKennie et Balogun se préparent à de grands retours

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    Nicolo Campo

    Christian Pulisic, Weston McKennie et Folarin Balogun ont des obligations à remplir avec leurs clubs avant de retrouver la sélection américaine pour le match de Ligue des nations face à Haïti.

    Christian Pulisic, Weston McKennie et Folarin Balogun sont peut-être les trois joueurs les plus connus de la sélection américaine. Aucun d’eux n’était présent au premier rassemblement après la Coupe du monde, en septembre. Cette fois, ils devraient tous être là.

    McKennie et Pulisic arriveront tous deux un peu tard à Atlanta en raison de leurs engagements en Serie A, puisqu’ils joueront dimanche. McKennie et la Juventus se rendront chez la Fiorentina pour le dernier match de la journée, tandis que l’AC Milan de Pulisic jouera également à l’extérieur, sur le terrain du Genoa. Ils partiront ensuite aux États-Unis pour retrouver des visages familiers et faire la connaissance de quelques nouveaux venus.

    Balogun, de son côté, a beaucoup moins joué que ses deux coéquipiers en sélection, malgré les problèmes de blessure rencontrés par ces derniers. Sa situation en club semble toutefois s’améliorer. Après avoir marqué contre le Paris FC le week-end dernier, il a été titularisé en Ligue Conférence contre Nordsjaelland en milieu de semaine, signe que Monaco semble désormais avoir un plan pour lui. Reste à savoir s’il jouera dimanche contre Le Mans avant de bénéficier, probablement, d’un temps de jeu conséquent avec la sélection américaine le week-end prochain face à Haïti.

  • Freeman et Villarreal veulent rebondir

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    Ball Raw Images

    Après une lourde défaite face au PSG, Villarreal se retrouve également en difficulté en championnat.

    Alex Freeman et Villarreal ont besoin de rebondir, c’est le moins que l’on puisse dire. C’est aussi le cas de la plupart des équipes qui affrontent le PSG, il faut le reconnaître, mais l’expérience de Villarreal a été particulièrement douloureuse. Six buts à zéro à domicile, sous les projecteurs de la Ligue des champions ? Une telle défaite laisse des traces.

    Après une soirée pareille, il ne reste qu’à faire le point, oublier les images du match et se tourner vers le suivant. Pour Freeman et Villarreal, ce sera face à Getafe, avant une courte séparation le temps de la trêve internationale.

    Malheureusement pour Villarreal, cette rencontre semble lourde d’enjeux. Le Sous-marin jaune s’est imposé comme une équipe de niveau Ligue des champions, mais il n’occupe actuellement que la neuvième place de la Liga. Il est difficile d’y remonter au classement, et chaque point perdu complique la tâche. Villarreal en a déjà laissé filer trop en championnat tout en disputant ses matches européens.

    Dans ce contexte, la pression pèse sur Villarreal, d’autant plus après sa prestation de mardi.

  • Reynolds et Castaneda jouent avant une grande opportunité avec la sélection américaine

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    SOPA Images

    Bryan Reynolds et Santiago Castaneda ont une nouvelle occasion de briller en club avant leur premier rassemblement avec la sélection américaine sous les ordres de Mauricio Pochettino.

    Bryan Reynolds et Santiago Castaneda sont sous les projecteurs après avoir reçu leur première convocation en équipe des États-Unis sous les ordres de Pochettino. Avant de se rendre à Atlanta, ils auront toutefois tous deux une nouvelle occasion, ce week-end, de montrer ce qui a retenu son attention.

    Reynolds s’épanouit au poste de piston à Rennes cette saison et cherchera à confirmer face à Lille ce week-end. Après avoir terminé sixième la saison dernière, Rennes joue de nouveau les premiers rôles en Ligue 1 et occupe la cinquième place après neuf matches. Reynolds y a contribué et, même si la majeure partie de son temps de jeu récent a été obtenue lors des rencontres européennes, il sera intéressant de voir s’il peut inverser la tendance et aider son équipe à remonter au classement.

    Personne ne s’attendait à voir le Paderborn de Castaneda grimper aussi vite au classement de la Bundesliga, mais l’équipe tient pour l’instant plus ou moins bon. Promu de 2. Bundesliga à l’issue des barrages, Paderborn aborde son match contre l’Eintracht Francfort ce week-end à la 14e place. Pour qu’un promu se maintienne, il lui faut une ossature solide, et Castaneda apporte sa contribution au cœur du milieu de terrain.

    Ce week-end sera donc une nouvelle occasion pour les deux joueurs de faire leurs preuves avant de rejoindre le rassemblement de la sélection américaine et de commencer véritablement à se battre pour une place en équipe des États-Unis.

  • Comment réagissent les recalés ?

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    as-sportfoto

    Plusieurs joueurs devront transformer leur déception en motivation ce week-end.

    Les grands noms absents de ce groupe ne manquent pas. Brenden Aaronson, Joe Scally, Tim Weah, Max Arfsten, Yunus Musah, Tanner Tessmann, Aidan Morris : la liste est longue, et quelques autres noms pourraient encore s’y ajouter. Alors que leur non-sélection est encore fraîche dans leur esprit, comment vont-ils réagir ?

    Scally est celui qui affiche la meilleure forme parmi eux et il mènera le Borussia Monchengladbach face à Hambourg. De tous ces joueurs, c’est probablement lui qui avait les meilleurs arguments pour être retenu. Il ne lui reste qu’à baisser la tête et continuer à travailler, peut-être à marquer, puis à espérer un retour en mars. Il en va de même pour Weah, qui portait le brassard de capitaine lors de la victoire de Marseille contre le Bayer Leverkusen jeudi et mènera maintenant son équipe face à Lens ce week-end.

    Pour Scally, Weah et tous les autres, cette non-sélection sera difficile à digérer. Mais ils ne pourront vraiment prendre le temps d’accuser le coup qu’après ces matches, une fois la trêve internationale commencée.