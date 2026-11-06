Avec l’annonce cette semaine de la liste de l’équipe nationale masculine des États-Unis, l’attention se tourne vers la trêve internationale. Mais les joueurs ont encore des rendez-vous importants en club : plusieurs matches cruciaux les attendent avant que les principales stars du football américain ne s’envolent pour Atlanta, où elles entameront leur préparation pour la Ligue des nations de la CONCACAF.

La période est chargée pour les internationaux américains. Après avoir disputé, pour beaucoup, des matches européens en milieu de semaine, ils retrouvent leurs championnats ce week-end. Viendront ensuite deux rencontres cruciales de l’équipe nationale face à Haïti. Le rythme ne ralentit jamais, n’est-ce pas ? Chacun des 25 joueurs convoqués voudra aussi faire le plein de confiance avant cette trêve internationale.

Par ailleurs, de nombreux joueurs ne figurent pas dans cette liste. Eux aussi joueront ce week-end et seront très motivés à l’idée de montrer au sélectionneur Mauricio Pochettino pourquoi ils devraient être appelés la prochaine fois, même si cette échéance semble encore lointaine.

GOAL se penche sur les principaux enjeux du week-end pour les Américains évoluant à l’étranger...