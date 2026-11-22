+ Tyler Adams et Bournemouth ont poursuivi sur leur lancée avec une victoire 2-0 contre Nottingham Forest, qui maintient Bournemouth dans la course à une place parmi les quatre premiers.
+ Sebastian Berhalter a délivré une passe décisive lors de la victoire 2-0 de Middlesbrough contre Bristol City. Max Arfsten et Aidan Morris ont tous deux disputé 90 minutes.
+ Alex Freeman a été le joueur le plus actif défensivement de la rencontre, avec 12 interventions, mais Villarreal a laissé échapper une avance de deux buts lors de son match nul 3-3 contre Barcelone.
+ Chris Richards et Crystal Palace ont vu leurs difficultés se poursuivre avec une défaite 3-2 contre Coventry City, qui laisse le club à la 20e place de Premier League.
+ Folarin Balogun a disputé 31 minutes lors du match nul 1-1 de Monaco contre Auxerre.
+ Antonee Robinson est entré en jeu pour aider Fulham à préserver un match nul 1-1 sur le terrain de Manchester City.
+ Après son retour tant attendu en sélection américaine, Bryan Reynolds a encore livré une solide prestation lors du match nul 1-1 de Rennes à Lorient.
+ Weston McKennie et la Juventus ont balayé le Venezia de Gianluca Busio (4-0). Les deux Américains étaient titulaires dans leurs équipes respectives.
+ Tim Weah et Marseille ont perdu un match à cinq buts contre Le Mans après avoir encaissé un but décisif à la 95e minute.
+ Diego Kochen n’était pas titulaire lors de la défaite 2-1 de Lyngby contre AGF.
+ Jack McGlynn a disputé l’intégralité de la rencontre lors de la victoire 1-0 de Stoke City contre Birmingham City, obtenue malgré une infériorité numérique. C’est le défenseur américain Luca Bombino qui a été expulsé à la 63e minute.
+ Joe Scally était titulaire dans un camp et Mathis Albert est entré en jeu dans l’autre. C’est toutefois ce dernier qui a eu le dernier mot, le Borussia Dortmund battant le Borussia Mönchengladbach (1-0) grâce à un but tardif.
+ Auston Trusty est entré en jeu tandis que Cameron Carter-Vickers a disputé les 90 minutes de la victoire 4-1 du Celtic contre St. Mirren.
+ Cole Campbell et le SV Elversberg n’ont pas réussi à trouver leur rythme lors de leur défaite 1-0 contre Fribourg. Campbell a joué 74 minutes.
+ Tanner Tessmann a aidé Lyon à s’imposer 1-0 à Lille, disputant l’intégralité de la rencontre au milieu de terrain.
+ Sergino Dest a joué la première période, tandis que Ricardo Pepi est entré en jeu lors de la seconde, lors de la large victoire du PSV sur le terrain du NEC Nimègue (4-1).
+ Mark McKenzie a disputé les 45 premières minutes du match nul 1-1 entre Toulouse et Lens.
+ Après avoir manqué le rassemblement de la sélection américaine en raison d’une blessure, George Campbell a fait son retour avec West Brom lors d’un match nul 2-2 à Swansea.