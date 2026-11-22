À l’approche du week-end, Ruben Amorim avait qualifié Christian Pulisic d’« irremplaçable ». L’Américain lui a aussitôt donné raison en prolongeant sa belle forme avec la sélection américaine par un nouveau but en club.

Pulisic n’a pas été le seul Américain à se distinguer. Johnny Cardoso et Brenden Aaronson ont chacun marqué lors d’une victoire de leur club, rappelant au bon moment ce qu’ils peuvent apporter alors que la sélection masculine des États-Unis entre dans une nouvelle ère. Tous deux ont récemment été absents du groupe national. Le prochain rassemblement complet étant prévu en mars, leur défi consiste désormais à inscrire ces performances dans la durée.

Pulisic, lui, fait déjà preuve de cette régularité. Après avoir brillé pendant la trêve internationale, il a prolongé une série de performances spectaculaires qui l’a rendu essentiel aux plans de son entraîneur.

Malik Tillman a lui aussi apporté une contribution bienvenue, avec une passe décisive importante pour le Bayer Leverkusen qui pourrait atténuer la pression pesant sur lui.

GOAL revient sur les principaux faits marquants du week-end pour les Américains à l’étranger...