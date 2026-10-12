La trêve internationale est terminée et le football de club reprend le devant de la scène. Du côté de l’équipe nationale masculine des États-Unis, l’attention se portait à la fois sur les joueurs qui venaient de participer au rassemblement et sur ceux qui espèrent retrouver la sélection lors du prochain.

Entre de solides performances face aux toutes meilleures équipes du monde et les difficultés d’équipes qui ne parviennent pas vraiment à lancer leur saison, les hauts et les bas ont été nombreux. Alex Freeman a, par exemple, été l’une des satisfactions les plus évidentes, même si sa prestation remarquable contre le Real Madrid n’a pas été exempte d’un moment difficile, de quoi relativiser.

Christian Pulisic et Yunus Musah ont eux aussi connu une journée contrastée. Johnny Cardoso, en revanche, a brillé lors d’une victoire de l’Atlético de Madrid, marquant les esprits en ce premier week-end après la trêve internationale.

Sans plus attendre, GOAL revient sur les principaux enseignements du week-end des Américains à l’étranger...