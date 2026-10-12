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Americans Abroad 1-1GOAL

Américains à l’étranger : Alex Freeman brille face au Real Madrid, tandis que Christian Pulisic, Yunus Musah et l’AC Milan vivent une journée difficile

GOAL revient sur un week-end de football marqué par plusieurs des joueurs les plus en vue de la sélection masculine des États-Unis.

Ryan Tolmich
Traduit par

  • La trêve internationale est terminée et le football de club reprend le devant de la scène. Du côté de l’équipe nationale masculine des États-Unis, l’attention se portait à la fois sur les joueurs qui venaient de participer au rassemblement et sur ceux qui espèrent retrouver la sélection lors du prochain.

    Entre de solides performances face aux toutes meilleures équipes du monde et les difficultés d’équipes qui ne parviennent pas vraiment à lancer leur saison, les hauts et les bas ont été nombreux. Alex Freeman a, par exemple, été l’une des satisfactions les plus évidentes, même si sa prestation remarquable contre le Real Madrid n’a pas été exempte d’un moment difficile, de quoi relativiser.

    Christian Pulisic et Yunus Musah ont eux aussi connu une journée contrastée. Johnny Cardoso, en revanche, a brillé lors d’une victoire de l’Atlético de Madrid, marquant les esprits en ce premier week-end après la trêve internationale.

    Sans plus attendre, GOAL revient sur les principaux enseignements du week-end des Américains à l’étranger...

  • Pulisic, Musah et l’AC Milan se contentent d’un match nul

    US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27
    Getty Images Sport

    Ce n’était pas la meilleure journée pour les deux Américains de l’AC Milan.

    Christian Pulisic n’était pas au rassemblement de la sélection masculine des États-Unis. Yunus Musah, lui, y était. Tous deux étaient titulaires avec Milan face à Sassuolo et ont quitté le terrain ensemble à la 78e minute, alors que le score était de 1-1.

    Le score en est resté là et Milan a pris un point à l’extérieur. La prestation n’a pas été convaincante, mais le résultat était sans doute équitable. Milan a ainsi prolongé son début de saison sans défaite en Serie A.

    La prestation de Pulisic a été moyenne, il faut le dire. Il a créé une occasion, et Milan a eu des opportunités à saisir. Le club n’en a malheureusement pas assez profité : Arijanet Muric, le gardien de Sassuolo, a effectué cinq arrêts pour tenir Milan en échec. Musah, de son côté, a été globalement bon avec le ballon, mais peu efficace sans ballon, sans apporter de contribution défensive notable au cœur du milieu de terrain.

    Milan n’aura toutefois pas beaucoup de temps pour repenser à cette prestation frustrante : le club rejoue jeudi en Ligue Europa, une compétition qui sera cruciale pour lui cette saison.

  • Les difficultés de Fulham se poursuivent

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    Every Second Media

    En l’absence de Robinson, Fulham a craqué en fin de match contre Ipswich et est resté sans victoire.

    La saison de Premier League n’en est-elle qu’à ses débuts ? Oui. Y a-t-il aussi de réelles raisons de s’inquiéter pour Antonee Robinson et Fulham ? Absolument.

    Face à Ipswich Town, tout juste promu, Fulham a laissé échapper une avance de 1-0 en encaissant des buts aux 88e et 92e minutes. Robinson n’a pas pu jouer et n’a pu qu’assister à la défaite de son équipe contre un nouveau venu en Premier League.

    Après cette défaite, Fulham n’a toujours pas gagné en six matches. Le club en a perdu quatre et ne compte que deux points après six rencontres. Il occupe seul la dernière place avant d’affronter Hull, une autre équipe tout juste promue, le week-end prochain. Ce n’est pas encore un match à gagner absolument, mais Fulham ne peut pas se permettre de se laisser distancer. C’est pourtant ce qui arrivera si le club ne trouve pas le moyen d’obtenir des résultats, notamment face aux équipes qui ne font pas partie de l’élite du championnat.

  • Cardoso répond présent pour l’Atlético de Madrid

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    NurPhoto

    Cardoso a fait forte impression lors de la victoire de l’Atlético de Madrid face à Alavés, rappelant les qualités qui sont les siennes.

    L’un des joueurs les plus intéressants parmi ceux qui peuvent être appelés en sélection américaine n’était pas présent lors du dernier rassemblement. Ce week-end, Johnny Cardoso a montré pourquoi il mérite qu’on s’intéresse à lui.

    Face au Deportivo Alavés, Cardoso a livré une solide prestation au milieu de terrain lors de la victoire de l’Atlético de Madrid. Il a réussi 95 % de ses passes, réalisé le plus de dribbles du match avec trois, et comptabilisé sept contributions défensives. Une performance solide et complète, qui a aidé l’Atlético à imposer son rythme et à s’imposer.

    Cardoso doit encore livrer ce type de prestation avec la sélection américaine, bien sûr, mais il pourrait bientôt en avoir l’occasion. Malgré l’élargissement continu du vivier de joueurs sélectionnables et ses difficultés en équipe nationale, il y a toujours sa place, surtout s’il continue de briller au sein de l’une des meilleures équipes du monde.

  • Les hauts et les bas de Freeman face au Real Madrid

    Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27
    Getty Images Sport

    Freeman a montré de nombreux signes encourageants face à l’une des meilleures équipes du monde.

    À presque chaque match, Alex Freeman rappelle l’étendue de son talent et de son potentiel. Samedi, face au Real Madrid, il l’a encore fait. D’abord pris de vitesse par Yan Diomande, recrue estivale du club madrilène, l’Américain a profité de sa rapidité pour revenir sur lui et effectuer un tacle qui a empêché un but.

    Il a toutefois connu un moment difficile. C’est Freeman qui, sur le seul but du match, a finalement maintenu Diomande en position de hors-jeu. Villarreal s’est ainsi incliné 1-0.

    Le positif l’a néanmoins largement emporté pour Freeman, auteur d’une solide prestation face à l’une des meilleures équipes du monde. Il a terminé en tête de tous les joueurs pour le nombre de ballons touchés et d’interventions défensives, preuve de son implication dans les deux phases de jeu. Il a réussi sept tacles et trois interceptions, et créé deux occasions. Une prestation complète de très haut niveau.

    Cette performance fait suite à un rassemblement réussi avec la sélection américaine, au cours duquel Freeman s’est distingué comme l’un des leaders de l’équipe sur le terrain. À 22 ans, il continue de progresser et s’est déjà affirmé comme un joueur capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde au plus haut niveau.

  • Les moments qui ont pu vous échapper

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    as-sportfoto

    Le but de Scally n’a pas offert la victoire à son équipe, mais il a marqué un grand moment pour le défenseur de Gladbach.

    + Joe Scally a marqué pour le Borussia Mönchengladbach, mais son but n’a pas suffi à éviter une défaite 2-1 à Cologne.

    + Mark McKenzie était titulaire avec Toulouse, tandis que Folarin Balogun est entré en jeu pour Monaco. Les deux équipes se sont quittées sur un nul 2-2.

    + Weston McKennie, titulaire pendant 45 minutes face à Cagliari, a reçu un carton jaune lors d’un match qui s’est terminé sur un nul 1-1.

    + Aidan Morris et Sebastian Berhalter étaient titulaires, tandis que Max Arfsten est entré en jeu en fin de match lors de la victoire 1-0 de Middlesbrough contre Wolverhampton.

    + Bryan Reynolds a été élu homme du match après avoir délivré deux passes décisives lors de la victoire 4-1 de Rennes contre Auxerre.

    + Brenden Aaronson est entré en jeu à la 70e minute lors de la défaite 2-1 de Leeds à Arsenal.

    + Après sept titularisations consécutives en club et en sélection, Gio Reyna est entré en jeu lors de la défaite 2-1 de Strasbourg face à Nice.

    + Tyler Adams et Bournemouth ont vécu une soirée difficile, lourdement battus 5-1 par Chelsea.

    + Jack McGlynn a délivré la passe décisive sur le deuxième but de Stoke City, contribuant à sa victoire 2-1 contre Bolton malgré 70 minutes jouées à dix.

    + Chris Richards était titulaire en défense centrale lors de la victoire 3-1 de Crystal Palace contre Nottingham Forest.

    + Cole Campbell a disputé les 20 dernières minutes de la défaite 1-0 d’Elversberg face à l’Union Berlin.

    + Bayer Leverkusen et Mayence ont livré un festival de buts, mais Malik Tillman est entré en jeu après que son équipe a inscrit tous ses buts dans cette victoire 4-3.

    + Le Holstein Kiel de John Tolkin s’est incliné 1-0 sur le terrain de l’Eintracht Braunschweig.

    + Tanner Tessmann a été le dernier joueur à entrer en jeu pour Lyon, qui n’a pas réussi à revenir au score face à Lens, réduit à dix, et s’est incliné 2-1.

    + Sergino Dest a disputé l’intégralité du match lors de la victoire 2-0 du PSV à domicile contre Heerenveen.