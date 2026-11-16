Lily Yohannes a eu un but à célébrer, deux victoires à son actif et, dimanche, un terrain qui porte son nom.

La jeune milieu de terrain a marqué mercredi lors de la victoire 6-0 de l’Olympique lyonnais contre la Juventus, avant de faire une brève apparition samedi lors du succès 1-0 face à Saint-Malo. Une autre étape a suivi : l’inauguration de son propre terrain Cruyff. Lié au prix Johan Cruyff du talent de l’année 2023-24 qu’elle a reçu, cet espace de quartier offre aux jeunes un lieu où se retrouver et faire du sport. Il permet aussi à Yohannes de s’investir dans le football au-delà de ses propres performances.

Ses coéquipières de l’équipe nationale féminine des États-Unis ont elles aussi vécu un week-end riche en événements. En championnat d’Angleterre féminin, Sam Coffey a connu sa première titularisation de la saison avec Manchester City, mais Alyssa Thompson et Chelsea se sont imposées samedi.

Dimanche, Emily Fox a suscité l’inquiétude après avoir dû quitter le terrain à la suite d’un choc à la 83e minute du match nul 1-1 d’Arsenal contre London City Lionesses. De son côté, Phallon Tullis-Joyce a de nouveau gardé sa cage inviolée lors de la victoire 2-0 de Manchester United contre Crystal Palace, samedi.

L’attention se tournera bientôt vers les sélections, l’USWNT devant disputer les quarts de finale du Championnat féminin de la CONCACAF le 27 novembre.

GOAL fait le point sur les performances des Américaines en championnat d’Angleterre féminin et en France...