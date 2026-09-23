Amende pour avoir porté des New Balance : la réponse de Michelle Cooper met à l’épreuve la politique de la NWSL en matière de chaussures, censée être « axée sur les joueuses »
Michelle Cooper a transformé son amende de la NWSL en un outil marketing malicieux.
L’attaquante du Kansas City Current a fait parler les fans à la mi-août lorsqu’elle a publié sur sa story Instagram une capture d’écran d’un e-mail de la NWSL avec pour objet « NWSL Discipline Notification ». Le message l’informait qu’elle avait été sanctionnée d’une amende pour « use of New Balance-branded cleats ».
En réponse, elle a publié une deuxième story d’elle en train de jouer avec ses crampons New Balance, son sponsor, accompagnée de la légende : « Sooooo achetez New Balance (on peut avoir les mêmes crampons) », avec un lien direct vers la page où les fans pouvaient les acheter.
Une amende pour avoir porté ces crampons, suivie d’une invitation à les acheter. Vous voyez ce qu’elle a fait ?
La réponse de Cooper se voulait joueuse, mais la question qu’elle soulève est plus complexe : que se passe-t-il lorsqu’un contrat de sponsoring signé par une joueuse se heurte aux règles commerciales de la ligue ?
Faire payer les joueurs, mais à quel prix ?
L’avis disciplinaire découle des « accords d’exposition » sur les chaussures et les gants de gardien que la NWSL a introduits durant la saison 2026.
En bref : les marques de chaussures et de gants de gardien doivent payer la ligue pour que leurs logos soient visibles pendant les matches. Ces frais, décrits comme étant d’environ 100 000 $, s’ajoutent à l’argent que les entreprises versent aux joueuses dans le cadre de contrats de marque individuels, qui doivent valoir au moins 5 000 $ par joueuse selon cette politique.
La commissaire de la NWSL, Jessica Berman, a présenté ce programme comme un moyen d’établir des normes minimales pour ces accords.
« Une partie du programme consiste justement à créer des normes minimales pour les joueuses afin qu’elles soient rémunérées… Nous voulons que nos joueuses soient payées par ces marques. »
Faire en sorte que les joueuses soient payées est un objectif louable. Mais il existe un écart entre fixer une valeur minimale pour un sponsoring et s’assurer que les joueuses puissent réellement en obtenir un, ou le conserver.
Cette politique ne garantit pas à chaque joueuse de NWSL un contrat rémunéré avec une marque. Et pour les entreprises qui rémunèrent déjà des joueuses, ces frais supplémentaires imposés par la ligue soulèvent une question : poursuivre ces partenariats a-t-il encore un sens sur le plan financier ?
Il faut garder à l’esprit que cette politique a été introduite en cours de saison, alors que les joueuses avaient déjà des engagements de sponsoring. L’association des joueuses de la NWSL a réagi, en faisant valoir que les contrats existants devraient être maintenus. Cela donnerait au moins à Cooper et aux joueuses dans des situations similaires le temps de définir leurs prochaines étapes.
Le syndicat des joueuses n’a pas non plus laissé passer cela. Il a déposé un recours contestant l’application de cette politique et, comme l’a rapporté The Athletic en août, la ligue ne pouvait pas percevoir les amendes contestées tant que cette contestation était en cours.
Masquer le logo ne résout pas tout
Selon les informations d’août de The Athletic, Adidas et Puma avaient rejoint le programme aux côtés de Nike, partenaire de longue date de la ligue. New Balance brille par son absence.
La ligue a également donné aux joueuses la possibilité de porter des chaussures noires sans logo visible, ce que certaines ont commencé à faire. Cela leur permet de continuer à porter les chaussures qu’elles préfèrent, mais cela ne résout pas le problème du sponsoring.
Les contrats avec les marques reposent sur le fait que les joueuses servent d’outil marketing. Si le public ne peut pas identifier la marque des chaussures, quelle valeur ce partenariat conserve-t-il ?
Cela ne veut pas dire que toutes les entreprises vont se retirer. Mais cela crée une dépense supplémentaire que les marques doivent prendre en compte au moment de décider où investir leur argent de sponsoring, ainsi qu’une incertitude de plus pour les joueuses qu’elles soutiennent.
Pour les fabricants de plus petite taille, cela pourrait être un calcul particulièrement difficile.
Caddix, qui sponsorise la défenseure du Current Kayla Sharples, s’est exprimé contre cette politique. Son fondateur, Jack Rasmussen, a fait valoir que son entreprise paye déjà Sharples directement, tandis qu’un paiement supplémentaire à la ligue ne lui reviendrait pas directement. Il a décrit cette politique comme « un grave préjudice pour notre entreprise » en NWSL.
Les grandes entreprises mondiales sont mieux placées pour absorber des frais supplémentaires. Les petites marques ont moins de ressources, et les partenariats avec des joueuses peuvent être pour elles un moyen important d’atteindre un public.
Si le coût d’accès à la ligue décourage ces partenariats, qu’en est-il des joueuses qui pourraient autrement en bénéficier ?
Voilà la question à laquelle la NWSL doit répondre. Un paiement minimum de sponsoring offre une protection aux joueuses qui ont des contrats éligibles. Mais que se passe-t-il si le coût d’entrée sur le marché fait qu’il y a moins de marques prêtes à leur en proposer ?
À quoi ressemble une approche centrée sur le joueur ?
Des restrictions similaires dans d’autres sports ne tranchent pas ce débat. La NWSL doit expliquer pourquoi cette approche convient à ses joueuses, à son marché du sponsoring et à ce stade de sa croissance.
Berman a déclaré : « Notre vision pour la NWSL est d’en faire le meilleur championnat du monde, pas seulement le meilleur championnat féminin. »
Cette ambition est légitime. Mais une politique qui rend certains partenariats de joueuses plus coûteux nécessite une explication plus claire sur la manière dont ces joueuses sont censées en bénéficier.
Vous voulez voir une autre façon de faire ? Regardez la Women’s Super League en Angleterre, l’un des plus grands concurrents de la NWSL dans la course aux talents.
En 2025, WSL Football a étendu son partenariat avec Nike afin de fournir des chaussures et des gants de gardienne aux joueuses des deux premières divisions qui n’ont pas de contrats de sponsoring personnels. Un partenariat à l’échelle du championnat avec Nike, avec des équipements fournis directement aux joueuses qui en ont besoin. Il y a là une base de travail.
Plus près de chez elle, le syndicat des joueuses de l’USL Super League s’est associé à IDA Sports en 2025 pour offrir gratuitement des crampons à chaque joueuse intéressée.
Des chaussures gratuites ne paient pas les factures, bien sûr. Elles ne remplacent pas un sponsoring rémunéré. Mais ces dispositifs montrent qu’il existe d’autres façons de mettre les partenariats d’équipement au service des joueuses.
Si la NWSL veut présenter son approche comme une victoire pour les athlètes, elle doit expliquer en quoi le fait de facturer des frais supplémentaires aux marques aide les joueuses à décrocher leurs propres contrats, et à les conserver. Sinon, qu’est-ce que les joueuses y gagnent exactement ?
Une amende pour Cooper, une publicité gratuite pour New Balance
Retour à Cooper.
On retrouve ici une stratégie marketing bien connue. Nike a notamment bâti une campagne autour des objections de la NBA concernant les chaussures de Michael Jordan. Les détails de cette histoire se sont embrouillés au fil de la légende des sneakers, mais l’attrait est simple : se faire dire qu’on ne peut pas porter quelque chose peut donner encore plus envie aux gens de l’avoir.
La réponse de Cooper a offert à New Balance exactement le type d’attention qu’un sponsor de chaussures recherche. Elle a pris un avertissement disciplinaire et l’a transformé en argument de vente, les supporters rejoignant la conversation et identifiant la marque.
Cela ne prouve pas que cette politique fera fuir les joueuses ou les sponsors. En revanche, cela montre à quel point son application peut paraître maladroite : une joueuse fait la promotion de son sponsor, reçoit une amende, puis utilise cette amende pour refaire la promotion du sponsor.
La NWSL a un intérêt commercial dans les marques qui apparaissent lors de ses matches. Les joueuses ont, elles aussi, un intérêt commercial dans les partenariats qu’elles construisent. Le défi consiste à faire en sorte que ces intérêts fonctionnent ensemble.
Protéger les contrats existants serait un point de départ judicieux. Expliquer aussi en quoi les frais perçus par la ligue profitent aux joueuses, et comment la politique prend en compte les petites marques, serait utile.
Le sport féminin a passé des années à construire ce niveau d’attention et d’investissement. La question est désormais de savoir comment transformer cet élan en davantage d’opportunités pour les athlètes qui le portent.
Cooper a trouvé un moyen de faire jouer son amende en sa faveur. La NWSL doit encore démontrer que sa politique en fait autant.