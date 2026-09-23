L’avis disciplinaire découle des « accords d’exposition » sur les chaussures et les gants de gardien que la NWSL a introduits durant la saison 2026.

En bref : les marques de chaussures et de gants de gardien doivent payer la ligue pour que leurs logos soient visibles pendant les matches. Ces frais, décrits comme étant d’environ 100 000 $, s’ajoutent à l’argent que les entreprises versent aux joueuses dans le cadre de contrats de marque individuels, qui doivent valoir au moins 5 000 $ par joueuse selon cette politique.

La commissaire de la NWSL, Jessica Berman, a présenté ce programme comme un moyen d’établir des normes minimales pour ces accords.

« Une partie du programme consiste justement à créer des normes minimales pour les joueuses afin qu’elles soient rémunérées… Nous voulons que nos joueuses soient payées par ces marques. »

Faire en sorte que les joueuses soient payées est un objectif louable. Mais il existe un écart entre fixer une valeur minimale pour un sponsoring et s’assurer que les joueuses puissent réellement en obtenir un, ou le conserver.

Cette politique ne garantit pas à chaque joueuse de NWSL un contrat rémunéré avec une marque. Et pour les entreprises qui rémunèrent déjà des joueuses, ces frais supplémentaires imposés par la ligue soulèvent une question : poursuivre ces partenariats a-t-il encore un sens sur le plan financier ?

Il faut garder à l’esprit que cette politique a été introduite en cours de saison, alors que les joueuses avaient déjà des engagements de sponsoring. L’association des joueuses de la NWSL a réagi, en faisant valoir que les contrats existants devraient être maintenus. Cela donnerait au moins à Cooper et aux joueuses dans des situations similaires le temps de définir leurs prochaines étapes.

Le syndicat des joueuses n’a pas non plus laissé passer cela. Il a déposé un recours contestant l’application de cette politique et, comme l’a rapporté The Athletic en août, la ligue ne pouvait pas percevoir les amendes contestées tant que cette contestation était en cours.