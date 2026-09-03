Alexia Putellas, Mary Earps et les London City Lionesses sont prêtes à bousculer la WSL, même si une qualification pour la Ligue des champions pourrait s’avérer impossible
Assis dans la salle d’interview lors de la journée médias de pré-saison de London City Lionesses, il était facile d’oublier que ce club évoluait encore en deuxième division en mai de l’année dernière. Qu’il s’agisse de la double Ballon d’Or Alexia Putellas, de l’icône anglaise Mary Earps ou de la quadruple vainqueure de la Ligue des champions Mapi Leon, les stars ne manquaient pas dans les parages, cherchant leur emplacement et les journalistes qui attendaient de leur parler. C’était une équipe qui a terminé sixième de la Women’s Super League la saison dernière ; il est juste de dire que l’ambition est bien plus grande pour cet exercice.
Porté par la puissance financière de sa propriétaire milliardaire Michele Kang, London City a frappé fort il y a un an, avant sa première saison en WSL, en recrutant l’internationale française Grace Geyoro pour un montant record mondial, parmi pas moins de 15 arrivées estivales. Le club a encore fait les gros titres en janvier lorsque Delphine Cascarino, nommée pour le prix de meilleure joueuse de la NWSL à la fin de l’année 2025, est arrivée alors que l’équipe occupait la septième place de la WSL.
Cet été, toutefois, a encore changé de dimension. « Je pense que pendant si longtemps, il y a eu une mission et une ambition sur la table », a déclaré Alanna Kennedy, l’une de ces 15 recrues estivales en 2025, à GOAL. « Depuis ma signature la saison dernière, les choses étaient déjà en marche et je pense que cet été a été un vrai moment charnière pour voir jusqu’où nous pouvions repousser ces limites. C’était incroyable de voir l’investissement du club et l’ambition se concrétiser. »
Mais il ne s’agit pas de fantasy football. C’est le monde réel et, très souvent, dans le sport, construire ce qui ressemble sur le papier à une super équipe, surtout aussi rapidement, ne fonctionne pas vraiment. London City Lionesses fera-t-il mieux ? Et, si c’est le cas, si le club peut se hisser dans ces places européennes en haut du classement de la WSL, alors vient la question qui fâche : sera-t-il réellement autorisé à jouer en Ligue des champions ?
Une avalanche de ballons perdus
Lorsque London City a arraché un point sur la pelouse de Birmingham City en mai de l’an dernier, en résistant au retour tardif de son rival dans la course à la montée lors d’un choc décisif pour le titre, ce petit club indépendant a validé pour la première fois son accession en WSL, rejoignant des géants comme Chelsea, Arsenal et Manchester City.
Rien n’illustre mieux le renouvellement intervenu depuis que le fait qu’il ne reste que huit joueuses dans l’effectif actuel qui avaient célébré cet accomplissement il y a quelque 16 mois. Deux d’entre elles sont les gardiennes Sophia Poor et Sophie Hillyerd, qui ne comptent à elles deux qu’une seule apparition avec le club, tandis que Saki Kumagai n’est arrivée qu’en cours de saison lors de cette campagne.
S’il y a des failles dans la théorie selon laquelle London City peut représenter une menace sérieuse en haut de la WSL cette saison, c’en est assurément l’une des plus importantes.
Un été « plus fluide »
Cependant, cette année, malgré un été assez chargé avec huit recrues et 10 départs, l’équipe affiche une bien plus grande stabilité. En effet, l’atmosphère a été presque tranquille en comparaison avec l’été dernier, même si les arrivées de joueuses comme Putellas et Earps ont suscité bien plus d’enthousiasme et d’attention que London City n’en avait jamais connus.
Une fin de mercato estival 2025 frénétique a fait que certaines de ces 15 nouvelles recrues ont connu des débuts assez chaotiques au club, qu’il s’agisse de Kennedy et Katie Zelem, arrivées juste avant le premier match de la saison, ou de Geyoro, qui a totalement manqué cette rencontre. Cette fois-ci, les joueuses sont arrivées bien plus tôt, chaque recrue ayant été annoncée avant la fin juillet. L’an dernier, sept nouveaux visages avaient été ajoutés en août et en septembre.
« Je pense que nous avons toutes tiré profit de notre expérience de l’an dernier et que nous sommes désormais capables d’aider les nouvelles joueuses à mieux s’adapter », a déclaré Kennedy lorsque GOAL l’a interrogée sur ce renouvellement d’effectif. « J’espère que cela rendra les choses un peu plus fluides. »
Mise en œuvre de nouvelles idées
Cela a été particulièrement utile pour Eder Maestre, nommé entraîneur principal à mi-parcours de la saison 2025-26, après que London City a choisi de dire au revoir à l’entraîneur de la montée, Jocelyn Precheur. Maestre a apporté avec lui un changement de style notable, donnant ainsi à celles et ceux du club un nouvel élément auquel s’adapter. De tels changements sont toujours « un peu perturbants », comme Kennedy l’a elle-même concédé. Mais cet été, Maestre a eu l’occasion de vraiment mettre en place ses idées, sur une période bien plus longue que la trêve hivernale de la WSL.
« Tout le monde sait ce qu’il attend de nous, connaît sa philosophie et notre style de jeu », a déclaré Kennedy. « Je pense que nous sommes dans une bonne dynamique en termes de cohésion et du fait d’avoir du temps, du vrai temps, ensemble pour, espérons-le, faire quelque chose de spécial. »
Danielle van de Donk, l’une des vice-capitaines de London City, est du même avis. « Cela a été très clair », a-t-elle déclaré cette semaine au sujet des idées de Maestre. « Nous avons enchaîné les réunions et les séances d’entraînement, nous avons déjà disputé de très bons matches, et je pense que tout se met très bien en place. »
Des stars au rendez-vous
Cela étant dit, la principale raison pour laquelle on pense que London City peut faire quelque chose de spécial cette saison, c’est la concentration de stars désormais présente dans cet effectif.
Putellas est double lauréate du Ballon d’Or et, après avoir aidé le Barça à décrocher un quatrième titre en Ligue des champions plus tôt cette année, elle pourrait remporter un troisième Ballon d’Or dans quelques semaines ; Kadidiatou Diani et Cascarino font partie des meilleures joueuses de couloir de la planète, capables d’apporter à la fois de la créativité et une menace devant le but sur les deux ailes ; Geyoro a connu une première saison difficile au club mais elle est bien trop forte pour ne pas rebondir ; Leon est une défenseure centrale de classe mondiale, peut-être même la meilleure dans ce sport ; et si Earps n’est peut-être plus l’arrêt de classe mondiale qu’elle était il y a quelques années, elle devrait tout de même représenter une amélioration dans les buts.
Sans même parler de talents moins connus, comme Nicole Anyomi, qui a été directement impliquée sur 19 buts en Bundesliga la saison dernière, ou Freya Godfrey, qui a été un élément constant des sélections de l’Angleterre de Sarina Wiegman lors de sa saison 2025-2026 de la révélation.
Tout cela signifie que Maestre dispose d’une profondeur d’effectif de qualité, ce qui lui offrira une solide couverture en cas de blessures, lui permettra de s’appuyer sur de vraies joueuses capables de changer un match en sortie de banc et pourrait potentiellement fournir la base d’un beau parcours en coupe en parallèle de progrès en WSL. Il y a peut-être des interrogations sur la profondeur dans les couloirs, mais même là, il y a des joueuses suffisamment polyvalentes pour y être décalées si nécessaire.
« Évidemment, nous savons que cela va être très difficile, parce qu’il ne s’agit pas seulement d’avoir ces joueuses talentueuses. Il faut créer quelque chose de plus grand, qui soit une identité, une culture de travail », a déclaré Maestre cette semaine. « Mais avec les joueuses que nous avons, si nous pouvons toutes les aligner sur le même objectif, sur la même longueur d’onde, et si nous pouvons créer ce type de mentalité de gagnantes, je pense que nous allons rivaliser avec les meilleures équipes du championnat, c’est certain. »
Le problème que personne n’ose aborder
Si London City parvient à faire cela et à briser l’emprise qu’Arsenal, Chelsea et Manchester City exercent sur ces trois premières places, ce que seul Manchester United a réussi lors des 11 dernières saisons de WSL, alors une toute nouvelle question se posera : le club sera-t-il autorisé à disputer la Ligue des champions féminine ?
C’est parce que, en plus de London City, Kang est l’actionnaire majoritaire de Lyon, le club aux huit titres européens, et que le règlement de l’UEFA stipule : « Aucun individu ou aucune entité juridique ne peut avoir le contrôle ou exercer une influence sur plus d’un club participant à une compétition de clubs de l’UEFA. »
L’OL remporte régulièrement le championnat de France et sera presque assuré de participer à la Ligue des champions féminine 2027-2028. Si London City se qualifie aussi, cependant, l’UEFA a maintenu fermement qu’« aucune exception » ne sera faite. C’étaient les mots de Nadine Kessler, directrice du football féminin à l’UEFA, en mai dernier. « Pourquoi voudrions-nous préserver l’intégrité sportive du football masculin, mais pas celle du football féminin ? C’est hors de question », a-t-elle déclaré.
Interrogé cette semaine sur sa compréhension de la situation, Maestre n’avait rien à ajouter. « Les choses qui peuvent arriver [en cas de qualification pour la Ligue des champions] ne dépendent pas de moi », a-t-il dit.
L’équipe la plus intrigante de la WSL
Pour Maestre et ses joueuses, l’objectif est de se concentrer sur le terrain et de porter London City vers de nouveaux sommets. Interrogée sur le message qui circule au sein du club, alors que l’engouement grandit à l’extérieur, Kennedy a répondu : « Nous nous concentrons simplement sur les détails, sur la manière dont nous pouvons être une bonne équipe, dont nous pouvons comprendre ce qu’Eder attend de nous, ainsi que sur les relations sur le terrain et en dehors. C’est un peu là où nous en sommes en ce moment, nous construisons cela.
« Je pense que, si je regarde où nous en sommes aujourd’hui par rapport à la saison dernière, nous sommes dans une meilleure position pour mieux démarrer la saison, a-t-elle ajouté, interrogée sur les objectifs. Je pense que ce serait l’un de nos objectifs : bien commencer la saison et construire à partir de ces performances. »
Réalistement, tant que London City n’aura pas foulé la pelouse, comme ce sera le cas vendredi soir avec la réception de Manchester United lors de l’ouverture de la saison de WSL, personne ne saura vraiment à quoi s’attendre. L’équipe sera-t-elle cohérente ? Ses stars brilleront-elles ? Maestre a-t-il transmis ses idées efficacement ?
Interrogée sur ses propres attentes pour cette saison, Putellas, le joyau du mercato estival de London City, a affirmé, très franchement, qu’elle n’en avait aucune. « Je veux simplement que le travail acharné que nous fournissons pendant cette pré-saison, et que nous fournirons pendant la saison, parle de lui-même », a-t-elle répondu. « Je n’ai pas d’attentes. Bien sûr, j’ai un esprit de compétition et je veux gagner chaque match, mais je n’ai pas d’attentes dans ce sport. À mon avis, il ne faut pas avoir d’attentes. Il faut juste travailler dans l’ombre et tout donner match après match. »
Tout cela fait de London City Lionesses l’équipe la plus intrigante à suivre dans cette nouvelle saison de WSL.