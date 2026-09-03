Assis dans la salle d’interview lors de la journée médias de pré-saison de London City Lionesses, il était facile d’oublier que ce club évoluait encore en deuxième division en mai de l’année dernière. Qu’il s’agisse de la double Ballon d’Or Alexia Putellas, de l’icône anglaise Mary Earps ou de la quadruple vainqueure de la Ligue des champions Mapi Leon, les stars ne manquaient pas dans les parages, cherchant leur emplacement et les journalistes qui attendaient de leur parler. C’était une équipe qui a terminé sixième de la Women’s Super League la saison dernière ; il est juste de dire que l’ambition est bien plus grande pour cet exercice.

Porté par la puissance financière de sa propriétaire milliardaire Michele Kang, London City a frappé fort il y a un an, avant sa première saison en WSL, en recrutant l’internationale française Grace Geyoro pour un montant record mondial, parmi pas moins de 15 arrivées estivales. Le club a encore fait les gros titres en janvier lorsque Delphine Cascarino, nommée pour le prix de meilleure joueuse de la NWSL à la fin de l’année 2025, est arrivée alors que l’équipe occupait la septième place de la WSL.

Cet été, toutefois, a encore changé de dimension. « Je pense que pendant si longtemps, il y a eu une mission et une ambition sur la table », a déclaré Alanna Kennedy, l’une de ces 15 recrues estivales en 2025, à GOAL. « Depuis ma signature la saison dernière, les choses étaient déjà en marche et je pense que cet été a été un vrai moment charnière pour voir jusqu’où nous pouvions repousser ces limites. C’était incroyable de voir l’investissement du club et l’ambition se concrétiser. »

Mais il ne s’agit pas de fantasy football. C’est le monde réel et, très souvent, dans le sport, construire ce qui ressemble sur le papier à une super équipe, surtout aussi rapidement, ne fonctionne pas vraiment. London City Lionesses fera-t-il mieux ? Et, si c’est le cas, si le club peut se hisser dans ces places européennes en haut du classement de la WSL, alors vient la question qui fâche : sera-t-il réellement autorisé à jouer en Ligue des champions ?