Alexia Putellas, Georgia Stanway et 10 nouvelles recrues qui définiront la saison 2026-2027 de la Women's Super League
La Women's Super League anglaise est largement considérée depuis quelque temps comme le meilleur championnat d’Europe, voire du monde, et ce mercato estival n’a fait que renforcer cette idée, avec l’arrivée dans la division de certaines des plus grandes stars du football avant la saison 2026-2027.
Qu’il s’agisse de l’arrivée de la double lauréate du Ballon d’Or Alexia Putellas et de certaines de ses coéquipières du FC Barcelone sacrées en Ligue des champions, comme Ona Batlle et Mapi Leon, ou du retour au pays des icônes de l’Angleterre Georgia Stanway et Mary Earps, les transferts marquants n’ont pas manqué en WSL au cours des dernières semaines et des derniers mois.
Mais ce mercato n’a pas concerné que les plus grands noms. Les clubs de tout le championnat ont aussi recruté certains des meilleurs jeunes talents du football féminin, des joueuses qui pourraient être promises à des saisons de révélation en 2026-2027 et devenir des noms bien connus du grand public dans un avenir proche.
GOAL a donc retenu 10 transferts estivaux qui pourraient définir la nouvelle saison de WSL...
Beth England (Crystal Palace)
Crystal Palace a marqué à un rythme soutenu en WSL 2 la saison dernière, se classant troisième ex aequo du championnat, mais le club a clairement retenu les leçons de sa dernière promotion dans l’élite. Lors de la saison 2023-2024, Palace avait survolé le championnat de deuxième division en inscrivant au moins 16 buts de plus que n’importe quelle autre équipe, avant de ne marquer que 20 fois en 22 matches de WSL l’année suivante et d’être relégué.
Dans ce contexte, recruter une joueuse comme Beth England est une décision très intelligente. La joueuse de 32 ans possède une énorme expérience, avec 11 buts en 26 sélections avec l’Angleterre et 71 réalisations en 152 matches pour Chelsea au cours d’un passage de sept ans ponctué par 10 trophées. Mais c’est ce qu’England a fait à Tottenham, le club que Palace la recrute, qui rend ce transfert si prometteur. Sa capacité d’adaptation dans une équipe en difficulté, après avoir évolué au sein de la force dominante en Angleterre, a été très impressionnante, ses 12 buts en 12 apparitions en WSL après son arrivée chez les Spurs en janvier 2023 ayant permis au club d’assurer son maintien.
« Il faut s’adapter, il faut comprendre qu’il y aura des moments où l’on va beaucoup plus souffrir sans le ballon pendant les matches et il faut aussi travailler sur soi individuellement », a-t-elle déclaré à GOAL la saison dernière. « Quand j’étais à Chelsea, tu pouvais potentiellement avoir entre cinq et 10 occasions par match et tu savais que l’une d’elles finirait au fond. À Spurs, tu peux n’avoir qu’une seule occasion, et si tu ne la prends pas, c’est tout ce que tu auras. J’ai le sentiment que depuis mon arrivée ici, j’ai réussi à convertir davantage d’occasions avec moins d’opportunités. C’est simplement une progression individuelle et le fait de savoir que sans le ballon, il faut faire le sale boulot. »
Cette capacité à faire tout cela, ajoutée aux qualités de leader d’England et à son immense expérience, peut sérieusement, très sérieusement, renforcer les chances de maintien de Palace.
Georgia Stanway (Arsenal)
Il est difficile de ne choisir qu’une seule recrue d’Arsenal dont parler car le club londonien en a réalisé tellement de bonnes cet été. Stanway, toutefois, pourrait bien finir par être la plus importante et la plus influente en vue de la saison à venir du club et, par conséquent, de cette nouvelle campagne de WSL.
Arsenal a été trop dépendant, ces derniers temps, de Kim Little et de Mariona Caldentey au milieu de terrain. Ainsi, apporter de la profondeur supplémentaire semblait être une priorité majeure cet été, et le club londonien a exactement fait cela, avec aussi la signature de Geraldine Reuteler, l’internationale suisse polyvalente.
Stanway est l’une des meilleures milieux de terrain du monde, une joueuse capable non seulement d’apporter de la profondeur à ce poste, mais aussi une qualité d’élite, de l’expérience des plus grands rendez-vous et une capacité à occuper plusieurs rôles. Avec l’internationale anglaise dans l’effectif, cette dépendance à Little et Caldentey est réduite, ce qui devrait permettre à Arsenal de les garder plus fraîches tout au long de la saison et, plus généralement, d’être mieux armé pour lutter pour un premier titre en WSL depuis 2019.
Mao Itamura (Liverpool)
Le transfert de Mao Itamura à Liverpool pourrait être l’une des recrues les plus enthousiasmantes de l’été. La joueuse de 20 ans a été élue Joueuse de l’année en Eredivisie la saison dernière, après avoir inscrit huit buts et délivré six passes décisives pour permettre à Feyenoord de terminer troisième, et elle cherche désormais à apporter toutes ces qualités capables de faire basculer un match dans le Merseyside.
Les premiers signes indiquent que ce sera le cas. Itamura a tapé dans l’œil pendant la présaison, notamment avec deux buts d’une qualité exceptionnelle lors de la victoire contre Sheffield United. Après le transfert record d’Olivia Smith à Arsenal, Liverpool a manqué d’un talisman capable de faire la différence la saison dernière, lors d’un exercice qui avait si mal commencé que le club est resté sans victoire en WSL jusqu’à la fin janvier.
Itamura évolue à un poste différent de Smith mais, une fois remise d’une blessure qui l’a privée de la Coupe du monde des moins de 20 ans de septembre, elle a ce toucher magique qui peut aider à redonner un nouvel élan à une équipe qui, de manière générale, semble avoir réalisé un mercato solide, de quoi lui permettre de remonter nettement au classement.
Holly McNamara (Everton)
Après avoir terminé à une décevante huitième place la saison dernière, Everton a suivi un fil conducteur lors de ce mercato estival : attaquer, attaquer, attaquer. Une partie de cela était nécessaire, avec les départs de Katja Snoeijs, Toni Payne et Kelly Gago, mais ces trois joueuses n’ont aussi cumulé que neuf contributions au total sur des buts la saison passée, donc cette refonte forcée n’est peut-être pas une mauvaise chose.
La jeune meneuse de jeu Zara Kramzar rejoint définitivement le club après son prêt en provenance de la Roma, la dynamique Noemie Mouchon arrive de Leicester et Jutta Rantala apporte elle aussi son jeu direct sur les bords de la Mersey depuis Leicester. C’est toutefois Holly McNamara qui ressort parmi les recrues.
Lauréate des deux derniers Souliers d’or en A-League australienne, et auteure d’un record de 45 buts en 66 apparitions avec Melbourne City, McNamara est l’une des jeunes attaquantes les plus enthousiasmantes du football féminin.
En discutant avec certaines de ses compatriotes australiennes aux quatre coins du championnat, l’enthousiasme autour de son potentiel est palpable. Mary Fowler, l’une des joueuses clés des Matildas et tête d’affiche de Manchester City, a estimé que McNamara allait « faire de grandes choses » sur les bords de la Mersey, tandis que Charlie Rule, sa proche amie à Brighton, a confié à GOAL que la joueuse de 23 ans « mérite d’évoluer ici » en WSL. « J’ai toujours su qu’elle pouvait jouer pour une grande équipe », a-t-elle déclaré.
Ornella Vignola, Honoka Hayashi et Gago, désormais partie, ont terminé meilleures buteuses conjointes d’Everton en WSL la saison dernière, avec quatre buts chacune. Si McNamara parvient à s’imposer comme le point de fixation de l’attaque d’Everton et à se montrer fiable devant le but, elle peut faire une vraie différence.
Alexia Putellas (London City Lionesses)
Y a-t-il déjà eu une recrue plus importante en WSL que le transfert de Putellas à London City ? Elle arrive après une saison qui a propulsé Barcelone vers le quadruplé, lui a valu le titre de meilleure joueuse de la saison en Ligue des champions et devrait lui permettre de remporter un troisième Ballon d'Or plus tard dans l'année. Son arrivée en WSL est donc fascinante à elle seule, alors que l'une des meilleures joueuses du monde s'adapte à un nouveau championnat et à un nouveau style.
Ce qui rend le tout encore plus intéressant, c'est qu'elle a signé à London City, un club remarquablement ambitieux soutenu par les milliards de Michele Kang, qui a terminé sixième lors de sa première saison en WSL le dernier exercice. Un apport financier soutient les ambitions de l'équipe d'Angleterre de grimper rapidement au classement, avec l'arrivée de joueuses comme Putellas, ainsi que de Leon, quadruple vainqueure de la Ligue des champions, et de l'ancienne star de Lyon Kadidiatou Diani.
Putellas reste toutefois la pièce maîtresse, en raison de son talent hors norme, bien sûr, mais aussi de ses qualités de leader. Capitaine à Barcelone, elle montre l'exemple et se montre particulièrement excellente avec les jeunes joueuses, ce qui, comme sa coéquipière Alanna Kennedy l'a confié à GOAL au début de la préparation, s'est déjà démarqué. « Elle veut aider », a expliqué Kennedy.
Son arrivée, combinée à beaucoup d'autres, peut-elle faire de London City une véritable force en WSL ? Ou cela ressemble-t-il trop à du football fantasy pour fonctionner ? Si la saison doit être bonne pour le club de la capitale, Putellas y sera centrale.
Niamh Charles (Manchester City)
Après avoir mis fin à 10 ans d’attente pour remporter un nouveau titre en WSL, le mercato de Manchester City n’a pas été clinquant, exactement comme le club l’avait promis. Une refonte n’a jamais été envisagée, avec déjà tant de bons éléments en place, quelques ajouts complémentaires étant simplement nécessaires pour permettre à cette équipe de progresser un peu et de gérer son retour en Ligue des champions, tout en restant une force sur la scène nationale.
Beth Mead est peut-être la recrue la plus marquante médiatiquement, mais c’est en réalité l’arrivée de Niamh Charles qui semble la plus importante. En effet, le poste de latérale gauche devait absolument être renforcé durant ce mercato et, en recrutant Charles tôt, City a parfaitement répondu à ce besoin.
Quand l’équipe d’Andree Jeglertz a parfois été mise en difficulté la saison dernière, c’était souvent dans les couloirs défensifs, et fréquemment à gauche, où Leila Ouahabi avait perdu sa place dans la hiérarchie et Alex Greenwood avait glissé depuis l’axe pour dépanner. Charles, internationale anglaise à 34 reprises et quintuple championne de WSL, peut désormais combler ce vide alors que City cherche à capitaliser sur la saison dernière.
« C’est une grande personnalité et elle a des qualités de latérale gauche, aussi bien dans le domaine défensif que dans le domaine offensif », a déclaré Jeglertz à GOAL cet été, en soulignant également l’expérience que Charles apportera au groupe grâce à son passage à Chelsea, lors de leur série de six titres consécutifs en WSL. « C’est quelque chose que nous allons aussi pouvoir utiliser dans les séances et dans la façon de gagner d’une année sur l’autre. »
Manaka Matsukubo (Chelsea)
En Europe, à l’heure actuelle, le nom de Manaka Matsukubo n’est peut-être pas particulièrement familier. Aux États-Unis, en revanche, la joueuse de 22 ans a passé les trois dernières années à s’affirmer comme l’une des meilleures joueuses de la NWSL, la plus grande rivale de la WSL pour le titre de meilleur championnat féminin du monde.
La saison dernière, avec un bilan de 11 buts et quatre passes décisives en 26 matches, Matsukubo a remporté le prix de meilleure milieu de terrain de l’année en NWSL, ainsi qu’une place dans l’équipe type de la saison, tout en se rendant impossible à ignorer pour Chelsea. En juillet, elle a rejoint Chelsea avec un contrat de cinq ans.
Assez polyvalente pour évoluer à plusieurs postes dans les zones offensives, c’est en numéro 10 que l’internationale japonaise excelle vraiment, un poste que personne n’a réellement réussi à s’approprier dans cette équipe de Chelsea. On a le sentiment que c’est un rôle que Matsukubo peut vraiment faire sien, afin de renforcer l’efficacité d’une attaque qui a souvent été défaillante la saison dernière, lors de l’exercice de WSL le moins prolifique de Chelsea depuis sept ans.
« Avant, pour être honnête, je ne la connaissais pas très bien, mais dès la première séance, j’ai vu ses qualités techniques et les aptitudes qu’elle possède. Elle est vraiment, vraiment forte », a déclaré à GOAL cet été la défenseure de Chelsea Nathalie Bjorn, dithyrambique au sujet de sa nouvelle coéquipière. « Elle est tellement rapide avec ses pieds que vous pensez avoir le ballon, mais ce n’est pas le cas. J’ai très envie de voir ce qu’elle peut apporter à notre équipe cette saison, parce qu’il nous faut cette joueuse créative dans le dernier tiers du terrain. »
Si Chelsea veut retrouver les sommets qui l’ont vu remporter six titres de WSL consécutifs, des progrès offensifs sont nécessaires. Matsukubo peut assurément y contribuer.
Mary Earps (London City Lionesses)
Même si Earps n’est peut-être pas, à ce stade de sa carrière, au même niveau que certaines des autres recrues estivales de London City, avec des joueuses comme Putellas, Leon et Diani, toutes de classe mondiale, son arrivée pourrait finalement être l’une des plus importantes pour le club.
C’est vrai sur le plan marketing, Earps étant encore probablement le plus grand nom, auprès du public en Angleterre, à avoir rejoint le club cet été, ce qui pourrait contribuer à augmenter les affluences et la popularité d’un club indépendant qui attire peu de monde, mais aussi sur le plan sportif.
Selon les statistiques d’expected goals against, aucune gardienne n’a fait pire que Elene Lete, de London City, en matière de buts évités lors de la saison 2025-2026. Elle a encaissé 6,8 buts de plus qu’elle n’aurait dû, selon Opta, et affichait le deuxième pire pourcentage d’arrêts de la division. Ainsi, London City a encaissé 35 buts en 22 matches, soit environ 13 de plus que chacun des membres du « big four » du championnat, que le club tente de rattraper.
Améliorer la défense est donc tout aussi vital que se renforcer en attaque, et faire venir une joueuse de la qualité et de l’expérience d’Earps devrait permettre d’élever le niveau dans les buts, tout en aidant peut-être aussi au développement à long terme de Lete, qui n’a encore que 24 ans et a signé un nouveau contrat cet été. Si l’ancienne n°1 de l’Angleterre peut se rapprocher du niveau qui était le sien la dernière fois qu’elle évoluait en WSL, cela améliorera London City.
Lia Walti (Brighton)
L’ancien entraîneur principal de Brighton, Dario Vidosic, n’a jamais caché à quel point Fran Kirby, l’icône de l’Angleterre et de Chelsea, était importante à ses yeux dans son projet sur la côte sud, mettant régulièrement en avant son expérience de la victoire au plus haut niveau comme un atout capable de tirer les standards vers le haut et de propulser Brighton vers quelque chose de spécial. Cela a eu un gros impact la saison dernière en particulier, Brighton ayant atteint la finale de la FA Cup pour la première fois.
Cet été, avant son départ surprise en août, Vidosic est allé chercher une joueuse du même acabit en la personne de Lia Walti. Son CV n’est pas tout à fait aussi brillant que celui de Kirby, qui compte 16 trophées glanés lors de ses années à Chelsea et un titre de championne d’Europe, mais Walti a joué pour de grandes équipes dans quatre pays différents, a fait partie de l’équipe d’Arsenal qui a remporté la WSL en 2019 et la Ligue des champions en 2025, et a porté le brassard de capitaine de la Suisse, y compris lors d’un Euro à domicile l’été dernier. C’est aussi une milieu de terrain de tout premier plan, capable de contrôler les matches de manière excellente.
« Immédiatement, on voit le type de personne qu’elle est », a déclaré Vidosic à GOAL cet été. « Quand vous regardez les matches, vous voyez la footballeuse qu’elle est et la qualité qu’elle possède, et il suffit de jeter un coup d’œil rapide à son CV pour le comprendre, mais c’est aussi une personne formidable et les joueuses l’ont déjà adoptée. On voit qu’elle aura ce leadership. Ce sera une joueuse vers qui les filles se tourneront et c’est un ajout très bienvenu à notre effectif, où elle jouera un très, très grand rôle. »
Brighton a réalisé une excellente saison 2025-2026, atteignant cette finale de la FA Cup et terminant à une solide septième place en WSL, prenant des points à Manchester United, Arsenal et battant Manchester City dans les dernières semaines de la saison. Walti est le genre de personne et de joueuse qui peut vraiment aider Brighton à capitaliser sur une année aussi brillante et à continuer d’avancer sous les ordres du nouvel entraîneur Arturo Ruiz.
Alice Sombath (Tottenham)
Tottenham est une autre équipe dont le mercato a attiré l’attention, avec beaucoup de bonnes affaires conclues très tôt afin que le groupe pour 2026-2027 ait le temps de se souder et de se familiariser avec les exigences de l’entraîneur très coté Martin Ho. C’est toutefois Alice Sombath, l’une de leurs recrues les plus tardives, qui intrigue particulièrement, d’autant que Tottenham a payé une indemnité record pour le club afin de faire venir la défenseuse dans le nord de Londres.
La joueuse de 22 ans est passée par les équipes de jeunes du Paris FC et du Paris Saint-Germain avant de rejoindre Lyon, où elle a intégré l’équipe première alors qu’elle n’avait encore que 17 ans. Au final, Sombath a disputé plus de 100 matches pour le club octuple champion d’Europe, affichant son excellence technique et des qualités athlétiques trompeuses chaque fois qu’elle en avait l’occasion, même si les opportunités pouvaient parfois être difficiles à obtenir dans un effectif aussi riche que celui de Lyon, d’autant plus qu’elle luttait pour du temps de jeu avec des joueuses comme Wendie Renard, l’icône française.
Sombath a toutefois beaucoup appris dans cet environnement, des choses qu’elle peut désormais transmettre à Tottenham. « Je parlais avec elle au dîner l’autre jour et Renard était sa plus grande idole, a confié Drew Spence, la milieu de terrain de Tottenham, à GOAL pendant la pré-saison. Par sa façon de diriger l’équipe, elle a appris à ses côtés et grâce à l’expérience de jouer avec elle. En soi, pour une joueuse aussi jeune, avoir vécu de telles expériences auprès de personnes qui ont évolué au plus haut niveau, c’est très important à apporter dans cet environnement et pour nous pousser là où nous voulons aller. »
Ce n’est pas seulement de l’expérience et de la qualité technique que Sombath apporte à cette équipe. Elle ajoute aussi une profondeur nécessaire à une ligne défensive qui a souffert lorsque des joueuses clés étaient absentes la saison dernière, encaissant un décevant total de 38 buts en 22 matches, soit le quatrième plus haut total en WSL. Cela devra s’améliorer si Tottenham veut passer un cap.