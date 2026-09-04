Crystal Palace a marqué à un rythme soutenu en WSL 2 la saison dernière, se classant troisième ex aequo du championnat, mais le club a clairement retenu les leçons de sa dernière promotion dans l’élite. Lors de la saison 2023-2024, Palace avait survolé le championnat de deuxième division en inscrivant au moins 16 buts de plus que n’importe quelle autre équipe, avant de ne marquer que 20 fois en 22 matches de WSL l’année suivante et d’être relégué.

Dans ce contexte, recruter une joueuse comme Beth England est une décision très intelligente. La joueuse de 32 ans possède une énorme expérience, avec 11 buts en 26 sélections avec l’Angleterre et 71 réalisations en 152 matches pour Chelsea au cours d’un passage de sept ans ponctué par 10 trophées. Mais c’est ce qu’England a fait à Tottenham, le club que Palace la recrute, qui rend ce transfert si prometteur. Sa capacité d’adaptation dans une équipe en difficulté, après avoir évolué au sein de la force dominante en Angleterre, a été très impressionnante, ses 12 buts en 12 apparitions en WSL après son arrivée chez les Spurs en janvier 2023 ayant permis au club d’assurer son maintien.

« Il faut s’adapter, il faut comprendre qu’il y aura des moments où l’on va beaucoup plus souffrir sans le ballon pendant les matches et il faut aussi travailler sur soi individuellement », a-t-elle déclaré à GOAL la saison dernière. « Quand j’étais à Chelsea, tu pouvais potentiellement avoir entre cinq et 10 occasions par match et tu savais que l’une d’elles finirait au fond. À Spurs, tu peux n’avoir qu’une seule occasion, et si tu ne la prends pas, c’est tout ce que tu auras. J’ai le sentiment que depuis mon arrivée ici, j’ai réussi à convertir davantage d’occasions avec moins d’opportunités. C’est simplement une progression individuelle et le fait de savoir que sans le ballon, il faut faire le sale boulot. »

Cette capacité à faire tout cela, ajoutée aux qualités de leader d’England et à son immense expérience, peut sérieusement, très sérieusement, renforcer les chances de maintien de Palace.