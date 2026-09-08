Aggie Beever-Jones ne peut pas se permettre de laisser passer sa chance alors que la star de Chelsea veut prouver à Sarina Wiegman qu’elle mérite sa place à la Coupe du monde

Les supporters de Chelsea auraient pu être pardonnés de penser que la saison 2025-2026 était toujours en cours, tant une frustration familière a refait surface au moment où les Blues ont lancé leur nouvelle campagne de Women's Super League par un décevant match nul 1-1 contre Aston Villa, samedi. Avec 35 tirs, l'équipe de Sonia Bompastor a généré un total d'expected goals (xG) de 3,6, mais n'a pourtant marqué qu'une seule fois, laissant la porte ouverte aux visiteuses pour arracher un point à Stamford Bridge.

Seules les London City Lionesses ont davantage sous-performé par rapport à leur xG que Chelsea lors de la dernière saison de WSL, un problème particulièrement visible dans les matches où des points ont été laissés en route. Lors des sept rencontres de championnat que l'équipe de Bompastor n'a pas remportées, elle a affiché un xG supérieur à celui de l'adversaire à cinq reprises. Les matches contre Arsenal, en novembre, et London City, en mars, ont été particulièrement frustrants, l'incapacité à convertir leurs occasions ayant permis à l'adversaire d'égaliser en fin de rencontre.

Cela a encore été le cas samedi. Oui, Chelsea a parfois manqué de réussite, Keira Walsh voyant une superbe tentative heurter les montants, tandis qu'Akane Okuma, qui disputait ses débuts en WSL, a vécu un après-midi mémorable dans le but de Villa. Mais le manque de tranchant, que Bompastor déplore régulièrement, a encore été le problème. Tout cela fait d'Aggie Beever-Jones une figure particulièrement fascinante, dans une saison qu'elle espère conclure en prenant la direction de sa première Coupe du monde féminine.