Aggie Beever-Jones ne peut pas se permettre de laisser passer sa chance alors que la star de Chelsea veut prouver à Sarina Wiegman qu’elle mérite sa place à la Coupe du monde
Les supporters de Chelsea auraient pu être pardonnés de penser que la saison 2025-2026 était toujours en cours, tant une frustration familière a refait surface au moment où les Blues ont lancé leur nouvelle campagne de Women's Super League par un décevant match nul 1-1 contre Aston Villa, samedi. Avec 35 tirs, l'équipe de Sonia Bompastor a généré un total d'expected goals (xG) de 3,6, mais n'a pourtant marqué qu'une seule fois, laissant la porte ouverte aux visiteuses pour arracher un point à Stamford Bridge.
Seules les London City Lionesses ont davantage sous-performé par rapport à leur xG que Chelsea lors de la dernière saison de WSL, un problème particulièrement visible dans les matches où des points ont été laissés en route. Lors des sept rencontres de championnat que l'équipe de Bompastor n'a pas remportées, elle a affiché un xG supérieur à celui de l'adversaire à cinq reprises. Les matches contre Arsenal, en novembre, et London City, en mars, ont été particulièrement frustrants, l'incapacité à convertir leurs occasions ayant permis à l'adversaire d'égaliser en fin de rencontre.
Cela a encore été le cas samedi. Oui, Chelsea a parfois manqué de réussite, Keira Walsh voyant une superbe tentative heurter les montants, tandis qu'Akane Okuma, qui disputait ses débuts en WSL, a vécu un après-midi mémorable dans le but de Villa. Mais le manque de tranchant, que Bompastor déplore régulièrement, a encore été le problème. Tout cela fait d'Aggie Beever-Jones une figure particulièrement fascinante, dans une saison qu'elle espère conclure en prenant la direction de sa première Coupe du monde féminine.
Des frustrations familières
Ce n'est pas seulement le manque de tranchant qui rappellera douloureusement la saison dernière aux supporters de Chelsea, mais aussi les blessures avec lesquelles l'équipe a abordé le premier match de la saison de WSL.
Chelsea a été privé de l'avant-centre Mayra Ramirez pendant l'intégralité de la campagne précédente, Sam Kerr ayant manqué une partie du début de saison en raison de sa convalescence après sa blessure au ligament croisé antérieur, et des joueuses importantes comme Lauren James ayant également été écartées pendant de longues périodes. Beever-Jones a ensuite connu ses propres problèmes au Nouvel An, une blessure à la cheville la limitant à seulement deux titularisations lors de la seconde moitié de la campagne. « C'était extrêmement difficile », a-t-elle confié à BBC Sport cet été. « C'était la première grosse blessure que j'ai eue. »
Ce week-end, Ramirez était encore indisponible, le club essayant de ne pas précipiter son retour à une activité régulière, tandis que la recrue estivale Melvine Malard, qui peut jouer dans l'axe ou sur un côté, était absente pour le deuxième match de suite, après avoir marqué ses débuts lors des qualifications de la Ligue des champions avec deux buts. « Elle devrait être de retour bientôt, mais il est difficile d'être plus précis sur le délai de son retour », a déclaré Bompastor.
Signes positifs
Cela fait de Beever-Jones le point de fixation de cette attaque de Chelsea en ce début de saison, en lui offrant une belle opportunité alors que la Coupe du monde féminine 2027 se rapproche de plus en plus. À la même époque l’an dernier, elle avait brillé dans cette situation, en marquant lors de chacun de ses quatre premiers matches de championnat. Chelsea aurait tout à gagner à voir la joueuse de 23 ans, qui a signé cet été un nouveau contrat de quatre ans, retrouver cette forme.
Samedi, ses déplacements ont été excellents à la pointe de l’attaque, ce qui lui a régulièrement permis de se mettre en bonne position. Elle a notamment obligé Okuma à réaliser un superbe arrêt sur son premier poteau en début de match, tout en étant à la réception de plusieurs centres pour maintenir les offensives en vie.
En ce qui concerne les occasions franches, il n’y en a peut-être eu que deux sur lesquelles elle aurait vraiment dû mieux faire. Sur l’une, elle a enroulé une frappe tranquillement dans les bras d’Okuma, alors qu’un peu plus de puissance aurait sans doute battu la gardienne, et sur l’autre, elle n’a pas réussi à attaquer le ballon adressé par Ellie Carpenter devant le but avec suffisamment d’agressivité pour devancer Lucy Parker, la défenseure centrale de Villa, elle aussi auteure d’un excellent match.
Analyser ces actions, c’est ce que Beever-Jones fera cette semaine avec le staff de Chelsea mais, comme le veut le vieil adage, c’est bon signe qu’elle se procure les bonnes positions.
L’occasion se présente
Maintenant, il s'agit de concrétiser ces occasions. C'est quelque chose que Beever-Jones aura à cœur de faire en cherchant à rebondir après les frustrations de l'an dernier. Ouvrir son compteur lui ferait le plus grand bien alors qu'elle tente de retrouver sa condition physique et sa forme après un début d'année 2026 compliqué.
Ce serait une excellente nouvelle pour Bompastor et Chelsea, qui ont besoin de ce tranchant offensif pour progresser mais n'arrivent tout simplement pas à échapper à leurs problèmes de blessures pour le moment. Ramirez ne devrait pas occuper un rôle central de sitôt, tant la prudence sera de mise avec elle, tandis que la date du retour de Malard reste inconnue. Manaka Matsukubo, la prometteuse internationale japonaise recrutée cet été en provenance du North Carolina Courage, n'a pas encore foulé les terrains non plus pour apporter la créativité et la menace devant le but dans le rôle de numéro 10 qu'elle avait si brillamment offertes aux États-Unis.
Puis il y a aussi tout l'enjeu autour de l'Angleterre. L'Angleterre a un match crucial de qualification pour la Coupe du monde à venir contre la Grèce le mois prochain et, à l'heure actuelle, avec Michelle Agyemang qui poursuit sa rééducation après une blessure aux ligaments croisés antérieurs, Beever-Jones est la seule doublure naturelle d'Alessia Russo, pour qui les occasions de souffler seront importantes dans ce qui s'annonce comme une grande année.
Une bonne forme de la star de Chelsea serait donc une bonne nouvelle pour Wiegman, qui cherche à guider le groupe à travers cette route de barrages non désirée, tout en renforçant évidemment les propres chances de Beever-Jones d'être du voyage pour le Brésil l'été prochain, si les finalistes de la Coupe du monde 2023 se qualifient pour le tournoi de 2027.
Quand le ballon tombera dans ses pieds dimanche, face à un Manchester United qui semble parti pour vivre une saison difficile, Beever-Jones sera déterminée à montrer les qualités qui lui ont valu ce lucratif nouveau contrat cet été.