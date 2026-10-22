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Ademola Ola-Adebomi Brits Abroad 1:1GOAL

Ademola Ola-Adebomi : de Londres à Lokeren, sa vie de footballeur professionnel en Belgique

Dans le dernier épisode de la série « Brits Abroad » de GOAL, un homme qui a fait ses débuts sur les emblématiques terrains grillagés de Londres avant de passer par l’Autriche évoque une confusion lors d’un trajet en bus, son évolution personnelle et les choses à faire en Belgique.

Chris Burton
Traduit par

  • Il n’y a pas si longtemps, les footballeurs britanniques évoluant à l’étranger étaient extrêmement rares. Leur réticence individuelle à quitter un environnement familier freinait leur ouverture collective sur le monde.

    Mais les temps ont changé : les évolutions culturelles font qu’aucun endroit de la planète ne devrait être considéré comme trop éloigné. Quitter son pays et découvrir un autre mode de vie est désormais une expérience à accueillir plutôt qu’à redouter.

    Bien sûr, des défis les attendent, tant sur le plan professionnel que personnel. Mais pourquoi ne pas les relever au lieu de les éviter ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

    Puisque, comme on nous le répète souvent, les voyages ouvrent l’esprit, GOAL va raconter l’histoire de certains de ces explorateurs intrépides qui ont franchi des barrières et sont aujourd’hui en mesure de partager leurs conseils, sur le plan sportif comme pour les vacances.

    Place maintenant à Ademola Ola-Adebomi, qui a troqué les lumières de Londres contre la vie en Flandre, à Lokeren, en Belgique…

  • Les cages de Londres ont contribué à bâtir un rêve

    Cage street football
    Getty

    Le football de rue aide à développer les qualités techniques et le caractère

    « J’ai commencé à regarder mes frères jouer, parce qu’ils étaient plus âgés que moi. Je les regardais jouer et je regardais le football avec eux. Je voyais du foot à la télévision et, quand j’étais enfant, on m’a imposé de supporter Liverpool ! À partir de là, j’ai aimé le football. J’aimais regarder Steven Gerrard et ma passion pour ce sport a grandi. Il y avait un terrain grillagé près de chez moi et on avait un ballon. Je les voyais tout le temps aller jouer et ils me laissaient jouer avec eux. Dès mon plus jeune âge, je tapais donc dans un ballon et ça me plaisait. »

  • Un incident impliquant un bus avant la percée de Crystal Palace

    Ademola Ola-Adebomi Crystal Palace
    Getty

    Ola-Adebomi a passé plus de 10 ans à Crystal Palace


    « Mon professeur à l’école primaire, qui m’enseignait l’EPS, entraînait aussi à Fulham, ou y avait des contacts. C’était la pré-académie de Fulham : cette personne avait donc des contacts avec le club et j’ai été envoyé faire un essai. C’était avant l’entrée en académie, avant de pouvoir signer officiellement. Puis, faute de financement, tout s’est arrêté. La structure a fermé et, quelques mois plus tard, ce même professeur m’a fait intégrer Crystal Palace Development. J’étais alors chez les moins de 8 ans, dans l’équipe de développement, pas dans l’académie à proprement parler.

    « C’est une histoire amusante. À l’époque, c’est ma mère qui m’y emmenait et je m’en souviens encore, c’est fou : c’était à 15 heures. Ma mère avait l’habitude de voir jouer Crystal Palace et elle s’est dit : « Bon, je sais comment y aller. » On a pris le bus jusqu’au stade de Selhurst Park. Du coup, j’étais vraiment très en retard pour l’essai. Il avait lieu au Crystal Palace National Sports Centre, qui se trouve ailleurs. Je suis arrivé alors qu’il ne restait que 30 minutes, et ils ont essayé de nous dire qu’il était trop tard. Ma mère les a suppliés et ils ont dit : « Bon, d’accord, laissez-le jouer. » C’étaient des matches et, en 30 minutes, j’ai été incroyable, en gros.

    « Ils se demandaient : « Mais qui est ce garçon ? » Ensuite, ils ont dit : « Vous savez quoi ? Je pense qu’il est assez bon pour intégrer la véritable académie de Crystal Palace, pas seulement l’équipe de développement. » À la suite de cet essai, Crystal Palace voulait me faire signer. Chelsea aussi. Ils sont même venus me chercher à l’école primaire pour m’emmener rencontrer les joueurs de l’équipe première de Crystal Palace et tout ça. J’ai signé et je suis resté à Crystal Palace jusqu’à l’année dernière. C’est une longue histoire, mais une belle histoire, dont je me souviendrai toujours. »

  • D’autres joueurs de Crystal Palace qui ont pris leur envol

    Tayo Adaramola Club Brugge
    Getty

    Son ami proche Adaramola joue également en Belgique

    « Deji Elerewe était dans la même promotion que moi. Il joue maintenant à Lincoln, en Championship. Qui d’autre est professionnel ? Tayo Adaramola joue en première division belge. David Ozoh était souvent avec nous, il est à Derby. Jesurun Rak-Sakyi était dans la promotion au-dessus de la mienne, il joue toujours à Crystal Palace. Dans notre tranche d’âge, je crois qu’il ne reste que Tayo et moi. Il y avait aussi des gardiens : Owen Goodman et Joe Whitworth. »

  • Comment le prêt initial à Beveren s’est-il concrétisé ?

    Ademola Ola-Adebomi Beveren
    Getty

    Un prêt a conduit Ola-Adebomi en Belgique pour la première fois

    « Cela faisait suite à mon premier prêt à Burton, où j’ai beaucoup appris. Avant de partir à Burton, j’avais eu une bonne occasion de partir à l’étranger, mais je l’avais refusée parce que, quand on grandit en Angleterre et qu’on y joue au football, on ne pense qu’à une chose : ‹ l’Angleterre, l’Angleterre ›. Alors, quand cette possibilité s’est présentée pour la première fois, j’ai dit non.

    « Puis une nouvelle saison allait commencer et Crystal Palace m’a dit qu’un départ à l’étranger avait plus de sens et serait meilleur pour ma progression. J’ai commencé à parler avec d’autres joueurs qui avaient évolué à l’étranger et ils n’en avaient que du bien à dire. Je me suis dit : ‹ C’est un prêt, donc c’est une bonne occasion de voir comment ça se passe. Ce n’est pas définitif. › C’est ainsi que je l’ai envisagé, davantage comme une prise de risque. »

  • Quels sont les plus grands défis liés à un départ à l’étranger ?

    London skyline
    Getty

    Fini la nostalgie du confort de chez soi à Londres

    « Je pense que vivre seul, loin de tout le monde, avec une autre langue et une autre culture… Mais, pour être honnête, j’ai beaucoup aimé ça. Le prêt ne s’est pas passé comme prévu : je me suis déboîté l’épaule à mi-parcours et j’ai donc été rappelé. Mais je pense que j’ai encore beaucoup appris, ce qui m’a aidé, et j’ai pris beaucoup plus de plaisir à jouer au football. Découvrir une nouvelle culture, évoluer dans un environnement différent, voir comment les gens envisagent la vie, même en dehors du football… Il y a aussi les petites choses liées à la vie à l’étranger, comme le fait de ne pas avoir le droit d’utiliser des poubelles noires ici. C’est simplement un cadre différent qu’il faut apprendre à connaître.

    « Je pense que ça m’a permis de devenir un homme. J’en parlais avec ma mère : jouer à l’étranger aide vraiment à grandir, et je le recommande vivement. Avant de partir, même quand j’étais à Burton, je ne savais pas cuisiner, je ne cuisinais pas vraiment, ma mère m’apportait toujours à manger. Mais en vivant à l’étranger, j’ai appris et maintenant je peux cuisiner presque n’importe quoi. Je me sens plus indépendant, je ne retourne plus sans cesse chez moi en me disant : “Oh, je veux aller à Londres, Londres me manque.” Maintenant que je travaille à l’étranger, je me sens bien installé, plus indépendant et moins dépendant de ma famille. »

  • De retour en Belgique après un passage au WSG Tirol

    Ademola Ola-Adebomi Lokeren
    Getty

    Un attaquant veut laisser son empreinte en Challenger Pro League

    « Une fois arrivé en Autriche, j’ai fait une saison correcte. Je ne dirais pas que c’était une bonne saison, ni une mauvaise : c’était une saison correcte. En coulisses, il y avait des problèmes entre le club et moi. Nous avons donc convenu qu’il valait mieux que je cherche une nouvelle équipe si l’occasion se présentait. J’avais déjà joué en Belgique, ça m’avait plu et je ressentais le besoin de me racheter. On pourrait dire que j’avais quelque chose à prouver après mon premier passage là-bas. Alors, quand cette équipe s’est manifestée, j’ai tout de suite été favorable à l’idée. »

  • Comment se passe la vie quotidienne à Lokeren ?

    Lokeren carnival
    Getty

    Le mode de vie flamand a été pleinement adopté

    « C’est assez difficile parce que je viens tout juste d’emménager dans un nouvel appartement. J’ai passé un mois à l’hôtel, mais jusqu’ici, tout se passe bien. La Belgique est divisée en deux : il y a un côté flamand et un côté francophone. Ça peut paraître fou, mais on a l’impression qu’il y a deux cultures différentes dans un même pays. Mais tout le monde est sympathique, tout le monde sait parler anglais et je trouve les gens accueillants. À Lokeren, quand on va au supermarché, tout le monde est accueillant. C’est une petite ville, donc tout le monde se connaît et tout le monde connaît Lokeren. Les gens savent que je ne suis pas d’ici et ils sont tous accueillants. Si j’ai besoin de quoi que ce soit, je pense qu’ils m’aideront. »

  • La culture du café et la cuisine belge

    Coffee general
    Getty

    Se retrouver autour d’un verre est courant en Europe continentale.

    « C'est la même nourriture, pour être honnête, je n'ai pas goûté à beaucoup de nouvelles choses. J'ai bu mon premier café en Autriche. Je n'en bois pas tous les jours maintenant, mais il m'arrive d'aller prendre un café avec un coéquipier. En Angleterre, en revanche, je ne crois pas qu'on m'ait jamais proposé d'aller prendre un café ! Ici, et je pense en Europe en général, pas seulement en Belgique et en Autriche, on se dit plus facilement : “Bon, allons prendre un café et discuter.” Le café occupe une place bien plus importante. Maintenant, j'aime vraiment le café, alors qu'avant, je n'aurais jamais voulu y goûter. »

  • Comment se compare le coût de la vie en Belgique ?

    Euros money general
    Getty

    Le mode de vie sera toujours dicté par le budget.

    « Je pense que c’est moins cher. L’Angleterre coûte cher, mais je pense que, où que vous soyez, cela dépend de vous. Vous pouvez faire en sorte que la vie vous coûte aussi cher que vous le souhaitez, tout dépend de votre façon de vivre. »

  • EA FC et GTA aident à passer le temps après l’entraînement

    EA FC 27
    Getty

    La dernière sortie d’EA Sports promet des parties en ligne amusantes

    « Je joue toujours à la PlayStation avec mes amis restés chez moi. Je suis toujours très proche de mes amis d’école, alors on se parle quasiment tous les jours. Soit je les appelle, soit je joue avec eux. J’aime regarder des matches de football. Mon ami Tayo, avec qui j’ai grandi à Crystal Palace, joue à Bruges, alors on n’est qu’à 40 minutes l’un de l’autre. On se retrouve pendant nos jours de repos. C’est agréable d’avoir aussi près de soi quelqu’un qu’on connaît depuis si longtemps. Je joue à différents jeux, mais je joue beaucoup à FIFA. Je pense que GTA 6, c’est ce que tout le monde attend. C’est le jeu qui fera revenir tout le monde en ligne pour jouer. »

  • Trois façons de vivre une expérience belge authentique

    Brussels general fireworks
    Getty

    Il y a beaucoup à voir et à faire dans la capitale, Bruxelles.

    « La Belgique est connue pour ses gaufres et ses biscuits. Quand mon frère est venu l’autre jour, c’est exactement ce qu’il a fait, donc c’est ce que je recommanderais. À vrai dire, je n’aime pas vraiment les gaufres, je n’en ai même jamais goûté, mais je sais que c’est une spécialité très connue en Belgique. Bruxelles est une très belle ville, je trouve. Et il y a aussi le chocolat belge ! »

  • Conseils aux personnes qui envisagent de déménager pour des raisons professionnelles

    Lokeren fans
    Getty

    Le football européen offre de nombreuses expériences différentes


    « J’aurais vraiment aimé qu’on me conseille plus tôt de jouer à l’étranger, parce que j’ai laissé passer de belles occasions. En Angleterre, les gens préfèrent jouer en troisième ou en quatrième division plutôt qu’en première division autrichienne. Pourtant, avec du recul, ne serait-ce que pour progresser, je pense qu’il vaut toujours mieux jouer en première ou en deuxième division, ou à un niveau où le cadre est plus professionnel parce qu’on évolue dans une division supérieure.

    « Même si les troisième et quatrième divisions anglaises restent d’un très bon niveau, je pense qu’en jouant à l’étranger, on découvre d’autres cultures, d’autres choses, d’autres langues et d’autres environnements. Je pense qu’il vaut toujours mieux jouer en première ou en deuxième division. Ça m’a vraiment aidé à devenir un homme. Ça m’a aidé dans le football, mais aussi en dehors, pour mon avenir. J’encourage vraiment les joueurs à avoir l’audace et le courage de partir jouer à l’étranger jeunes, parce qu’on en découvre les avantages comme les inconvénients.

    « Et puis, si vous jouez uniquement en Angleterre, vous restez sur le marché anglais, alors qu’en jouant aussi à l’étranger, vous accédez à un tout autre marché. Soyons honnêtes, il est plus difficile pour un club étranger de suivre les troisième et quatrième divisions anglaises. En revanche, si vous jouez en première ou en deuxième division à l’étranger, vous avez plus de chances d’être repéré par davantage de clubs. Il y a donc simplement plus de regards tournés vers vous quand vous jouez à l’étranger. Un de mes amis joue en Pologne et dispute des compétitions européennes : c’est une expérience à part entière. »

  • Que réserve l’avenir ?

    Ademola Ola-Adebomi
    Instagram/ademola.9

    Ola-Adebomi prend chaque jour comme il vient


    « On ne sait jamais. Il faut prendre les choses au jour le jour, je dirais. Je pense que le plus important, c’est simplement de vous concentrer sur ce que vous faites en ce moment. Mais, bien sûr, on veut toujours viser plus haut. Alors, voyons où cela vous mènera. »

  • Indice de qualité de vie

    Belgium flag
    Getty

    Comment se classe la vie en Belgique dans cinq domaines importants

    Météo : 7/10. « On se croirait en Angleterre ! »

    Nourriture : 8/10

    Les gens : 9/10

    Activités : 9/10. « Il y a beaucoup de choses à faire. »

    Coût de la vie : 6/10

    Total : 39/50

    L’accès à Ademola, dont on peut suivre les aventures sur Instagram ici, nous a été accordé grâce à Stars Like Us Sports Management.

  • Rattrapez votre retard sur la série « Brits Abroad »

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Découvrez-en plus sur les expériences des joueurs britanniques évoluant à l’étranger grâce aux liens ci-dessous.



    Joueur

    Pays

    Score à l’indice de qualité de vie

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Croatie

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Belgique

    39/50

    4

    Ayo Obileye

    Finlande

    29/50

    5

    Tyler Fredricson

    Suisse

    29/50