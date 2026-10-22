Ademola Ola-Adebomi : de Londres à Lokeren, sa vie de footballeur professionnel en Belgique

Il n’y a pas si longtemps, les footballeurs britanniques évoluant à l’étranger étaient extrêmement rares. Leur réticence individuelle à quitter un environnement familier freinait leur ouverture collective sur le monde.

Mais les temps ont changé : les évolutions culturelles font qu’aucun endroit de la planète ne devrait être considéré comme trop éloigné. Quitter son pays et découvrir un autre mode de vie est désormais une expérience à accueillir plutôt qu’à redouter.

Bien sûr, des défis les attendent, tant sur le plan professionnel que personnel. Mais pourquoi ne pas les relever au lieu de les éviter ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

Puisque, comme on nous le répète souvent, les voyages ouvrent l’esprit, GOAL va raconter l’histoire de certains de ces explorateurs intrépides qui ont franchi des barrières et sont aujourd’hui en mesure de partager leurs conseils, sur le plan sportif comme pour les vacances.

Place maintenant à Ademola Ola-Adebomi, qui a troqué les lumières de Londres contre la vie en Flandre, à Lokeren, en Belgique…