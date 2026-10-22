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Ademola Ola-Adebomi Brits Abroad 1:1GOAL

Ademola Ola-Adebomi : de Londres à Lokeren, la vie de footballeur professionnel en Belgique

Dans le dernier volet de la série « Brits Abroad » de GOAL, un homme qui a fait ses débuts sur les emblématiques terrains de football grillagés de la capitale anglaise avant de passer par l’Autriche évoque une confusion lors d’un trajet en bus, son évolution personnelle et ce qu’il faut faire en Belgique.

Chris Burton
Traduit par

  • Il n’y a pas si longtemps, les footballeurs britanniques évoluant à l’étranger étaient extrêmement rares. Leur réticence individuelle à quitter leur environnement familier limitait les horizons de l’ensemble du football britannique.

    Mais les temps ont changé. Grâce à une plus grande ouverture culturelle, aucun endroit de la planète ne devrait désormais sembler trop lointain. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est une expérience à accueillir avec enthousiasme plutôt qu’à redouter.

    Bien sûr, il y a des défis à relever, sur le plan professionnel comme personnel. Mais pourquoi ne pas les affronter au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

    Dans cette optique, et puisque l’on nous répète sans cesse que les voyages ouvrent l’esprit, GOAL vous racontera le parcours de quelques explorateurs intrépides qui ont franchi des frontières et peuvent désormais partager leur expérience, aussi bien sportive que touristique.

    Place maintenant à Ademola Ola-Adebomi, qui a troqué les lumières de Londres pour la vie flamande en s’installant à Lokeren, en Belgique…

  • Les terrains grillagés de Londres ont contribué à bâtir un rêve

    Cage street football
    Getty

    Le football de rue aide à développer les qualités techniques et le caractère

    « J’ai commencé par regarder mes frères jouer, parce qu’ils étaient plus âgés que moi. Je les regardais jouer et je regardais le foot avec eux. Je voyais aussi du foot à la télé et, enfant, on m’obligeait à soutenir Liverpool ! À partir de là, j’ai aimé le foot. J’aimais regarder jouer Steven Gerrard et j’ai appris à aimer ce sport. Il y avait un terrain grillagé près de chez moi et nous avions un ballon, alors je voyais souvent mes frères aller jouer. Ils me laissaient jouer avec eux. J’ai donc tapé dans un ballon dès mon plus jeune âge, et ça me plaisait. »

  • Un incident impliquant un bus avant la percée de Crystal Palace

    Ademola Ola-Adebomi Crystal Palace
    Getty

    Ola-Adebomi a passé plus de dix ans à Crystal Palace


    « Mon instituteur, qui était aussi mon professeur d’EPS, entraînait également une équipe de Fulham, ou du moins avait des contacts là-bas. C’était avant l’entrée à l’académie de Fulham : il avait donc des liens avec le club et j’ai été envoyé faire un essai. À ce stade, on y va avant de pouvoir être officiellement recruté. Puis, faute de financement, tout s’est arrêté. La structure a fermé et, quelques mois plus tard, le même professeur m’a fait intégrer le programme de développement de Crystal Palace. J’étais alors chez les moins de 8 ans, dans l’équipe de développement, pas dans l’académie à proprement parler. »

    « C’est une histoire assez drôle. À l’époque, c’était ma mère qui m’emmenait et je m’en souviens encore, ce qui est fou. L’essai était à 15 h. Ma mère allait souvent voir jouer Crystal Palace et elle s’est dit : “D’accord, je sais comment y aller.” Nous avons pris le bus jusqu’au stade de Selhurst Park. Quand je suis arrivé, j’étais donc vraiment très en retard pour l’essai. Il avait lieu au Crystal Palace National Sports Centre, qui se trouve ailleurs. Je suis arrivé alors qu’il ne restait que 30 minutes et on a essayé de me dire qu’il était trop tard. Ma mère les a suppliés et ils ont dit : “D’accord, pas de problème, laissez-le jouer.” C’étaient des matches et, en 30 minutes, j’ai été incroyable, en gros. »

    « Ils se sont demandé : “Mais qui est ce garçon ?” Ensuite, ils ont dit : “Vous savez quoi ? Je pense qu’il est assez bon pour intégrer l’académie de Crystal Palace, pas seulement l’équipe de développement.” À l’issue de cet essai, Crystal Palace a voulu me recruter. Chelsea aussi. On m’a même fait sortir de mon école primaire pour m’emmener rencontrer les joueurs de l’équipe première de Crystal Palace, entre autres. J’ai signé et je suis resté à Crystal Palace jusqu’à l’année dernière. C’est une longue histoire, mais une belle histoire, dont je me souviendrai toujours. »

  • D’autres joueurs de Crystal Palace qui ont pris leur envol

    Tayo Adaramola Club Brugge
    Getty

    Son ami proche Adaramola joue lui aussi en Belgique.

    « Deji Elerewe était dans la même promotion que moi. Il joue maintenant à Lincoln, en Championship. Qui d’autre est professionnel ? Tayo Adaramola joue en première division belge. David Ozoh était souvent avec nous, il est à Derby. Jesurun Rak-Sakyi, qui était dans la promotion au-dessus de la mienne, joue toujours à Crystal Palace. Dans notre génération, je crois qu’il ne reste que Tayo et moi. Il y avait aussi des gardiens : Owen Goodman et Joe Whitworth. »

  • Comment s’est conclu le premier prêt à Beveren ?

    Ademola Ola-Adebomi Beveren
    Getty

    Un prêt a conduit Ola-Adebomi en Belgique pour la première fois

    « Ça s’est passé après mon premier prêt à Burton, où j’ai beaucoup appris. Avant d’aller à Burton, j’avais en fait eu une bonne occasion de partir à l’étranger, mais je l’ai refusée parce que, quand on grandit en Angleterre et qu’on y joue au football, on ne pense qu’à l’Angleterre. Alors, quand cette possibilité s’est présentée pour la première fois, j’ai dit non.

    « Puis une nouvelle saison allait commencer et Crystal Palace m’a parlé. Le club m’a dit qu’un départ à l’étranger serait plus judicieux et meilleur pour ma progression. J’ai commencé à discuter avec d’autres joueurs qui avaient joué à l’étranger et ils n’en disaient que du bien. Je me suis dit : “C’est un prêt, donc c’est une bonne occasion de voir comment ça se passe, ce n’est pas définitif.” C’est comme ça que je l’ai envisagé : il s’agissait davantage de prendre un risque. »

  • Quels sont les principaux défis liés à un départ à l’étranger ?

    London skyline
    Getty

    Fini la nostalgie du confort de la vie à Londres

    « Je pense que vivre seul, loin de tout le monde, avec une langue et une culture différentes… Pour être honnête, ça m’a beaucoup plu. Le prêt ne s’est pas déroulé comme prévu : je me suis déboîté l’épaule à mi-parcours, donc j’ai été rappelé. Mais je pense avoir encore beaucoup appris, ce qui m’a aidé, et j’ai pris bien plus de plaisir à jouer au football. Découvrir une nouvelle culture, évoluer dans un autre environnement, voir comment les gens envisagent la vie, même en dehors du football… Il y a aussi les petites choses du quotidien à l’étranger, comme le fait de ne pas avoir le droit d’utiliser des poubelles noires ici. C’est simplement un cadre différent qu’il faut apprendre à connaître. »

    « Je pense que ça m’a permis de devenir un homme. J’en parlais avec ma mère : jouer à l’étranger vous aide vraiment, et je recommande sincèrement cette expérience. Avant de partir, même quand j’étais à Burton, je ne savais pas cuisiner. Je ne cuisinais pas vraiment, ma mère m’apportait toujours à manger. Mais en vivant à l’étranger, j’ai appris, et maintenant je peux cuisiner presque n’importe quoi. Je me sens plus indépendant, je ne rentre plus constamment chez moi en me disant : “Oh, je veux aller à Londres, Londres me manque.” Maintenant que je travaille à l’étranger, je me sens bien installé, plus indépendant et moins dépendant de ma famille. »

  • De retour en Belgique après un passage au WSG Tirol

    Ademola Ola-Adebomi Lokeren
    Getty

    Un attaquant désireux de marquer de son empreinte la Challenger Pro League

    « Une fois en Autriche, j’ai fait une saison correcte. Je ne dirais pas qu’elle était bonne, ni qu’elle était mauvaise : elle était correcte. En coulisses, il y avait des problèmes entre le club et moi. Nous avons donc décidé que le mieux serait que je trouve une nouvelle équipe si l’occasion se présentait. J’avais déjà joué en Belgique, j’avais aimé ça et je sentais que j’avais besoin de me racheter. On pourrait dire que j’avais quelque chose à prouver après mon premier passage là-bas. Alors, quand cette équipe s’est manifestée, j’étais tout à fait favorable à l’idée. »

  • À quoi ressemble la vie quotidienne à Lokeren ?

    Lokeren carnival
    Getty

    Le mode de vie flamand a été pleinement adopté.

    « C’est assez difficile, car je viens tout juste d’emménager dans un nouvel appartement. J’ai passé un mois à l’hôtel, mais jusqu’ici, tout se passe bien. La Belgique est divisée en deux : il y a une partie flamande et une partie francophone. Ça peut paraître fou, mais on a l’impression qu’il y a deux cultures différentes dans un même pays. Mais tout le monde est sympathique, tout le monde sait parler anglais et je trouve les gens accueillants. À Lokeren, même quand on va au supermarché, tout le monde est accueillant. C’est une petite ville, donc tout le monde se connaît et tout le monde connaît Lokeren. Les gens savent que je ne suis pas d’ici et ils sont tous accueillants. Si j’ai besoin de quoi que ce soit, je pense qu’ils m’aideront. »

  • La culture du café et la cuisine belge

    Coffee general
    Getty

    Se retrouver autour d’un verre pour prendre des nouvelles est courant en Europe continentale.

    « Côté nourriture, c’est pareil, pour être honnête, je n’ai pas goûté beaucoup de nouvelles choses. J’ai bu mon premier café en Autriche. Je n’en bois pas tous les jours, mais il m’arrive d’aller prendre un café avec un coéquipier. Alors qu’en Angleterre, je ne crois pas qu’on m’ait jamais proposé d’aller boire un café ! Ici, et je pense en Europe en général, pas seulement en Belgique et en Autriche, on dit plus facilement : “Bon, allons prendre un café et discuter.” Le café occupe une place bien plus importante. En fait, j’aime le café maintenant, alors qu’avant, je n’aurais jamais voulu y goûter. »

  • Comment le coût de la vie en Belgique se compare-t-il ?

    Euros money general
    Getty

    Le mode de vie sera toujours dicté par le budget

    « Je pense que c’est moins cher. L’Angleterre coûte cher, mais je pense que, où que l’on soit, c’est à chacun de décider. On peut rendre la vie aussi chère qu’on le souhaite, tout dépend de la façon dont on vit. »

  • EA FC et GTA aident à passer le temps après l’entraînement

    EA FC 27
    Getty

    La dernière édition d’EA Sports promet du plaisir de jeu en ligne

    « Je joue encore à la PlayStation avec mes amis de chez moi. Je suis toujours très proche de mes amis d’école, alors on se parle presque tous les jours. Soit je les appelle, soit on joue ensemble. J’aime regarder les matches de football. Mon ami Tayo, avec qui j’ai grandi à Crystal Palace, joue à Bruges. On n’est donc qu’à 40 minutes l’un de l’autre. On se retrouve pendant nos jours de repos. C’est agréable d’avoir si près de soi quelqu’un qu’on connaît depuis aussi longtemps. Je joue à différents jeux, mais je joue beaucoup à FIFA. Je pense que tout le monde attend GTA 6. C’est pour ce jeu-là que tout le monde se reconnectera pour jouer. »

  • Trois façons de vivre une expérience authentiquement belge

    Brussels general fireworks
    Getty

    La capitale, Bruxelles, ne manque pas de choses à voir et à faire.

    « La Belgique est connue pour ses gaufres et ses biscuits. Quand mon frère est venu l’autre jour, c’est exactement ce qu’il a fait, donc je recommanderais ça. Je n’aime pas vraiment les gaufres, pour être honnête. En fait, je n’y ai jamais goûté, mais je sais qu’elles sont très populaires en Belgique. Je trouve que Bruxelles est une très belle ville. Et probablement le chocolat belge ! »

  • Conseils à d’autres personnes qui envisagent de déménager pour des raisons professionnelles

    Lokeren fans
    Getty

    Le football européen offre une grande diversité d’expériences.


    « J’aurais vraiment aimé qu’on me conseille plus tôt de jouer à l’étranger, parce que je suis passé à côté de belles opportunités. En Angleterre, les joueurs préfèrent évoluer en troisième ou en quatrième division plutôt qu’en première division en Autriche. Pourtant, avec du recul, je pense que, pour progresser, il vaut toujours mieux jouer en première ou en deuxième division, ou dans un championnat plus professionnel parce qu’on évolue à un niveau supérieur.

    « Même si la troisième et la quatrième division anglaises restent d’un très bon niveau, je pense qu’à l’étranger, on découvre d’autres cultures, d’autres choses, d’autres langues et d’autres environnements. Je pense qu’il vaut toujours mieux évoluer en première ou en deuxième division. Ça m’a vraiment aidé à devenir un homme. Ça m’a aidé dans le football, mais aussi en dehors, pour mon avenir. J’encourage vraiment les joueurs à avoir l’audace et le courage de partir jouer à l’étranger dès leur plus jeune âge, parce qu’on en voit les avantages et les inconvénients.

    « En plus, si on ne joue qu’en Angleterre, on reste cantonné au marché anglais, alors qu’en jouant aussi à l’étranger, on s’ouvre à un tout nouveau marché. Soyons honnêtes, il est plus difficile pour un club étranger de suivre la troisième ou la quatrième division anglaise. En revanche, si on joue en première ou en deuxième division à l’étranger, on a plus de chances d’être repéré par davantage de clubs. Il y a donc tout simplement plus de regards sur vous quand vous jouez à l’étranger. L’un de mes amis joue en Pologne et dispute des compétitions européennes : c’est une expérience à part entière. »

  • Que réserve l’avenir ?

    Ademola Ola-Adebomi
    Instagram/ademola.9

    Ola-Adebomi prend chaque jour comme il vient


    « On ne sait jamais. Je dirais qu’il faut prendre les choses au jour le jour. Je pense que le plus important, c’est simplement de se concentrer sur ce que l’on fait en ce moment. Mais, bien sûr, on veut toujours viser plus haut. Alors, on verra où cela vous mènera. »

  • Indice de qualité de vie

    Belgium flag
    Getty

    La vie en Belgique : son classement dans cinq domaines importants

    Météo : 7/10. « C’est comme en Angleterre ! »

    Nourriture : 8/10

    Les gens : 9/10

    Activités : 9/10. « Il y a beaucoup à faire. »

    Coût de la vie : 6/10

    Total : 39/50

    L’accès à Ademola (dont on peut suivre les aventures sur Instagram ici) a été rendu possible grâce à Stars Like Us Sports Management.

  • Rattrapez votre retard sur la série « Brits Abroad »

    Nick Swirad Brits Abroad Brunei 16:9
    GOAL

    Découvrez-en plus sur les expériences des joueurs britanniques évoluant à l’étranger grâce aux liens ci-dessous.



    Joueur

    Pays

    Score de l’indice de qualité de vie

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Daniel Adu-Adjei

    Croatie

    40,5/50

    3

    Ademola Ola-Adebomi

    Belgique

    39/50

    4

    Ayo Obileye

    Finlande

    29/50

    5

    Tyler Fredricson

    Suisse

    29/50