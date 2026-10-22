Il n’y a pas si longtemps, les footballeurs britanniques évoluant à l’étranger étaient extrêmement rares. Leur réticence individuelle à quitter leur environnement familier limitait les horizons de l’ensemble du football britannique.

Mais les temps ont changé. Grâce à une plus grande ouverture culturelle, aucun endroit de la planète ne devrait désormais sembler trop lointain. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est une expérience à accueillir avec enthousiasme plutôt qu’à redouter.

Bien sûr, il y a des défis à relever, sur le plan professionnel comme personnel. Mais pourquoi ne pas les affronter au lieu de les fuir ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

Dans cette optique, et puisque l’on nous répète sans cesse que les voyages ouvrent l’esprit, GOAL vous racontera le parcours de quelques explorateurs intrépides qui ont franchi des frontières et peuvent désormais partager leur expérience, aussi bien sportive que touristique.

Place maintenant à Ademola Ola-Adebomi, qui a troqué les lumières de Londres pour la vie flamande en s’installant à Lokeren, en Belgique…