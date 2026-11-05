« Dans le système anglais, on finit par n’être qu’un gardien de but. Si on n’a pas sa chance assez tôt, on passe d’un club à l’autre, d’un championnat à l’autre. Je n’ai pas eu beaucoup de chance : j’aurais dû signer un nouveau contrat à Ipswich, mais Paul Lambert a été limogé, Paul Cook est arrivé et a libéré tout le monde. Je suis allé à Wycombe comme gardien numéro deux, mais, pour une raison ou une autre, on ne m’y a pas proposé de nouveau contrat. Ensuite, je devais aller à Stevenage, je suis allé à Walsall, et j’étais simplement numéro deux. Je n’avais pas vraiment ma chance. Après mon passage à Stevenage, j’ai dit à mon agent de l’époque que je voulais tenter autre chose, comme je le lui avais toujours dit. Pour moi, le football ne se résume pas à jouer au football. Il y a aussi la vie, et ce sport permet de voyager à travers le monde, ce que j’ai vraiment fait depuis. »

« Une occasion de partir en Pologne s’est présentée. L’agent qui m’y a emmené m’a fait comprendre qu’on ne peut pas toujours faire confiance aux agents. Il m’avait promis : ‹ Tu seras le gardien numéro un, tu joueras une demi-saison ici et, dans six mois, tu seras en première division polonaise. › J’ai signé mon contrat là-bas, puis le gardien qui était au club depuis un an a signé un nouveau contrat deux jours plus tard. Je l’ai donc appelé et je lui ai demandé : ‹ Qu’est-ce qui se passe ? › Mais de toute façon, je voulais surtout découvrir quelque chose de nouveau. J’ai des origines polonaises, bien sûr. Et, pour être honnête, toute l’expérience en dehors du terrain a été formidable. Je me souviens être rentré et avoir retrouvé des amis qui m’ont dit : ‹ Tu n’es plus la même personne qu’à ton départ. › Je leur ai répondu : ‹ Évidemment que non. › Quand on débarque dans une petite ville de l’est de la Pologne, il faut se débrouiller. On n’a qu’une valise, il faut trouver un appartement. J’ai appris la langue. »

« Ça m’a donné envie de continuer. Il s’est passé d’autres choses. Ils ont cessé de payer les salaires. En janvier, j’attendais encore mon salaire d’octobre. À la fin, j’ai simplement dit : ‹ Écoutez, je ne peux pas rester ici. › Je suis finalement rentré jouer à Penybont. Mais après avoir vécu cette expérience, je me suis dit : ‹ Il faut que je reparte à l’étranger. › Je pense qu’il y a plus dans la vie que de passer d’un club à l’autre dans le système anglais. »