Il n’y a pas si longtemps, les footballeurs britanniques évoluant à l’étranger étaient extrêmement rares. La réticence de chacun à quitter sa zone de confort géographique freinait collectivement les envies d’ailleurs.
Mais les temps ont changé. Avec l’évolution des mentalités, aucun coin de la planète ne devrait plus sembler trop éloigné. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est désormais une expérience à accueillir avec enthousiasme plutôt qu’à redouter.
Bien sûr, il y a des défis à relever, des obstacles professionnels et personnels à surmonter en chemin. Mais pourquoi ne pas les affronter plutôt que les éviter ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.
Dans cette optique, et puisque l’on nous répète sans cesse que les voyages ouvrent l’esprit, GOAL vous racontera le parcours de certains de ces explorateurs intrépides qui ont franchi les frontières et peuvent aujourd’hui partager leurs conseils, aussi bien sur le sport que sur les voyages.
Place maintenant à Adam Przybek, qui a emprunté un itinéraire pittoresque de Nuneaton, dans les West Midlands, jusqu’à la province de Takeo, au Cambodge, en passant par la Pologne, le pays de Galles et l’Indonésie…