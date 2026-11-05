Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Adam Przybek Brits Abroad 1:1GOAL

Adam Przybek : de Nuneaton à Takeo Province, la vie de footballeur professionnel au Cambodge

Dans le dernier épisode de la série « Brits Abroad » de GOAL, un joueur qui a évolué avec Phil Foden en sélection scolaire d’Angleterre raconte comment il attend une offre de contrat à Bali, évoque des chiens sur le terrain et parle de ce qu’il faut faire au Cambodge.

Chris Burton
Traduit par

  • Il n’y a pas si longtemps, les footballeurs britanniques évoluant à l’étranger étaient extrêmement rares. La réticence de chacun à quitter sa zone de confort géographique freinait collectivement les envies d’ailleurs.

    Mais les temps ont changé. Avec l’évolution des mentalités, aucun coin de la planète ne devrait plus sembler trop éloigné. Quitter le nid et découvrir un autre mode de vie est désormais une expérience à accueillir avec enthousiasme plutôt qu’à redouter.

    Bien sûr, il y a des défis à relever, des obstacles professionnels et personnels à surmonter en chemin. Mais pourquoi ne pas les affronter plutôt que les éviter ? De plus en plus de joueurs adoptent cet état d’esprit.

    Dans cette optique, et puisque l’on nous répète sans cesse que les voyages ouvrent l’esprit, GOAL vous racontera le parcours de certains de ces explorateurs intrépides qui ont franchi les frontières et peuvent aujourd’hui partager leurs conseils, aussi bien sur le sport que sur les voyages.

    Place maintenant à Adam Przybek, qui a emprunté un itinéraire pittoresque de Nuneaton, dans les West Midlands, jusqu’à la province de Takeo, au Cambodge, en passant par la Pologne, le pays de Galles et l’Indonésie…

  • Attire les regards dans toute la région des Midlands de l’Ouest

    Adam Przybek West Brom
    Getty

    West Brom, Coventry et Birmingham ont tous proposé des places dans leur centre de formation

    « J’ai commencé dans l’équipe de ma ville, Atherstone, une petite commune des Midlands. L’un de mes amis à l’école jouait dans l’équipe de son père, et j’ai fini par y jouer moi aussi. J’y suis resté trois ans, puis j’ai intégré le centre de formation de West Brom à sept ans. J’y ai passé 12 ans, jusqu’à mes 19 ans. West Brom m’avait repéré lors de tournois locaux. Je jouais pour Atherstone, puis je suis allé à Coventry, Birmingham, Villa et West Brom. Seul Villa ne m’a pas proposé de contrat quand j’avais sept ou huit ans. À l’époque, West Brom était donc le meilleur choix pour moi. L’entraîneur des gardiens était vraiment bon. Il est maintenant à Villa, alors lui aussi a bien réussi. »

  • Les gènes de gardien de but ont sauté une génération

    Adam Przybek
    Instagram/@adsprzy

    Une vie de gardien de but rendue possible grâce à une taille de 1,93 m

    « J’avais commencé comme joueur de champ, mais seulement pendant quelques semaines. À quatre ans, un week-end, ils avaient besoin d’un gardien et ont demandé qui voulait jouer dans les buts. Je ne savais pas vraiment dans quoi je m’embarquais, mais j’ai simplement dit : “Oui, moi.” Heureusement, il y avait là un entraîneur qui était gardien semi-professionnel. Il m’a pris sous son aile et m’a appris les bases. Je pense qu’il m’a aidé à atteindre un niveau suffisant pour intégrer un centre de formation.

    « Quand j’ai signé à West Brom, la taille comptait énormément. Le recruteur du club, Steve Hopcroft, qui vient d’ailleurs de décéder, regardait toujours les parents. Il disait : “On juge la taille d’un gardien à celle de ses parents.” Et, curieusement, mes parents ne sont pas très grands ! Je crois que j’ai sauté une génération et hérité de la taille de mes grands-parents. C’est un risque à prendre, mais heureusement, j’étais grand. »

  • Les futures superstars des sélections de jeunes de l’Angleterre

    Phil Foden England youth
    Getty

    Foden, meneur de jeu de Manchester City, a évolué au sein de la sélection anglaise de jeunes.

    « Quand je m’entraînais avec ces gars-là, on pouvait déjà voir, à cet âge, les joueurs avec qui j’évoluais : Phil Foden, Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, Ethan Ampadu, qui joue à Leeds, Ryan Sessegnon, Emile Smith Rowe, et la liste est encore longue, Marc Guehi. Je regarde parfois la photo de mes débuts avec l’Angleterre chez les moins de 15 ans, contre l’Italie. Je regarde la photo de l’équipe et je me dis : “J’en faisais partie.” C’est drôle de voir à quel point les carrières prennent des directions différentes.

    « Je me souviens des matches contre d’autres centres de formation. Je me souviens d’un match contre Manchester City où Phil Foden et Jadon Sancho faisaient la loi. Ce qu’ils faisaient à cet âge-là était incroyable, alors on savait qu’ils accompliraient quelque chose. Mais je ne pense pas qu’on aurait pu prédire les carrières qu’ils ont eues. Quand on dit qu’on a joué avec des gars qui ont participé à la Coupe du monde, on ne s’attend pas vraiment à ça. »

  • La frustration a alimenté une première aventure en Pologne

    Adam Przybek Wycombe
    Getty

    Przybek est passé par sept clubs, prêts compris, entre 2019 et 2023.

    « Dans le système anglais, on finit par n’être qu’un gardien de but. Si on n’a pas sa chance assez tôt, on passe d’un club à l’autre, d’un championnat à l’autre. Je n’ai pas eu beaucoup de chance : j’aurais dû signer un nouveau contrat à Ipswich, mais Paul Lambert a été limogé, Paul Cook est arrivé et a libéré tout le monde. Je suis allé à Wycombe comme gardien numéro deux, mais, pour une raison ou une autre, on ne m’y a pas proposé de nouveau contrat. Ensuite, je devais aller à Stevenage, je suis allé à Walsall, et j’étais simplement numéro deux. Je n’avais pas vraiment ma chance. Après mon passage à Stevenage, j’ai dit à mon agent de l’époque que je voulais tenter autre chose, comme je le lui avais toujours dit. Pour moi, le football ne se résume pas à jouer au football. Il y a aussi la vie, et ce sport permet de voyager à travers le monde, ce que j’ai vraiment fait depuis. »

    « Une occasion de partir en Pologne s’est présentée. L’agent qui m’y a emmené m’a fait comprendre qu’on ne peut pas toujours faire confiance aux agents. Il m’avait promis : ‹ Tu seras le gardien numéro un, tu joueras une demi-saison ici et, dans six mois, tu seras en première division polonaise. › J’ai signé mon contrat là-bas, puis le gardien qui était au club depuis un an a signé un nouveau contrat deux jours plus tard. Je l’ai donc appelé et je lui ai demandé : ‹ Qu’est-ce qui se passe ? › Mais de toute façon, je voulais surtout découvrir quelque chose de nouveau. J’ai des origines polonaises, bien sûr. Et, pour être honnête, toute l’expérience en dehors du terrain a été formidable. Je me souviens être rentré et avoir retrouvé des amis qui m’ont dit : ‹ Tu n’es plus la même personne qu’à ton départ. › Je leur ai répondu : ‹ Évidemment que non. › Quand on débarque dans une petite ville de l’est de la Pologne, il faut se débrouiller. On n’a qu’une valise, il faut trouver un appartement. J’ai appris la langue. »

    « Ça m’a donné envie de continuer. Il s’est passé d’autres choses. Ils ont cessé de payer les salaires. En janvier, j’attendais encore mon salaire d’octobre. À la fin, j’ai simplement dit : ‹ Écoutez, je ne peux pas rester ici. › Je suis finalement rentré jouer à Penybont. Mais après avoir vécu cette expérience, je me suis dit : ‹ Il faut que je reparte à l’étranger. › Je pense qu’il y a plus dans la vie que de passer d’un club à l’autre dans le système anglais. »

  • Faire le grand saut du sud du pays de Galles à l’Indonésie

    Adam Przybek Indonesia
    Instagram/@adsprzy

    Penybont troqué contre Persib Bandung en partant à l’autre bout du monde

    « Je cherchais un agent qui pourrait m’aider à partir à l’étranger. Vers février ou mars, lors de ma dernière saison au pays de Galles, je suis entré en contact avec un homme des Pays-Bas. Mon projet n’était pas d’aller en Asie, mais d’essayer de retourner en Europe. L’été venu, je suis parti en vacances à Bali avec un ami. J’ai dit à l’agent : ‹ Si jamais une occasion se présente en Asie, ça m’intéresserait beaucoup, tiens-moi au courant. › Mais il n’y avait pas grand-chose. Penybont m’a proposé un nouveau contrat et j’ai refusé. Je restais simplement là, à attendre.

    « Puis, un jour, l’agent m’a appelé et m’a dit : ‹ J’ai un contact, un autre agent en fait, mais c’est un ami et il est bien implanté en Indonésie. › Il m’a dit qu’une équipe pourrait être intéressée. J’ai alors passé environ une semaine à attendre. Finalement, on m’a proposé un contrat et j’ai rejoint le champion d’Indonésie. C’était complètement fou. »

  • S’adapter aux exigences de la vie en Asie

    Persib Badung fans
    Getty

    Des supporters fanatiques en Indonésie ont donné à Przybek l’impression d’être une superstar

    « Ça a été un choc culturel. Heureusement, j'étais déjà allé à Bali, parce que sans ces deux semaines passées là-bas, je serais arrivé en me demandant : “Qu'est-ce qui se passe ?” Je suis plutôt ouvert d'esprit, de toute façon, mais une fois sur place, la première différence, évidemment, c'est le climat. Le climat anglais ne me manque pas. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'essaie de rester en Asie. Et puis il y a la façon dont les gens se comportent, à laquelle il faut s'adapter. En Indonésie, la conception de l'espace personnel est très différente de celle qu'on a au Royaume-Uni et en Europe. C'est une chose qui m'a particulièrement marqué là-bas.

    « L'équipe avec laquelle j'ai signé compte des millions de supporters. C'est un peu bizarre à dire, mais à leurs yeux, dans cette ville, on est une superstar. Je suis passé d'une carrière au pays de Galles à une situation où je ne pouvais pas sortir dîner sans être arrêté dans la rue. C'était incroyable. J'ai vraiment aimé ça.

    « L'équipe m'a vraiment facilité les choses, parce que c'était une structure très professionnelle, avec un personnel entièrement européen. Le directeur technique était malaisien, mais il y avait un vrai professionnalisme. J'avais un chauffeur. Aujourd'hui, il est bien plus que ça : nous sommes devenus de très bons amis. Comme j'étais seul et célibataire, nous passions ensemble tous nos moments libres. Après l'entraînement, si j'allais au restaurant sans mes coéquipiers, il venait avec moi. Si je sortais dîner le soir, il venait aussi. Et il était bien plus qu'un simple chauffeur. Si j'avais besoin de quelque chose, si je devais aller à la banque, il m'aidait. Heureusement, ça m'a vraiment aidé aussi. »

  • Face à une chaleur étouffante et à des orages grondants

    Cambodia storm lightning
    Getty

    Il faut parfois un peu de temps pour s’habituer au climat de l’Asie du Sud-Est.

    « Heureusement, il fait quelques degrés de moins à Bandung que dans le reste de l’Indonésie. Je pense que c’est lié au relief montagneux autour de la ville. La température dépassait donc rarement les 30 degrés. La plupart du temps, il faisait autour de 28 ou 29 degrés, ce qui rendait parfois l’entraînement difficile. Puis on allait jouer à l’extérieur à Bali ou à Bornéo, où il faisait 33 ou 34 [degrés Celsius]. Le choc était rude. Mais j’adorais ça, parce qu’on pouvait aller dans un café le soir, s’asseoir dehors et discuter avec ses amis restés en Angleterre, en décembre. Et vous savez quel temps il y fait à cette période ! C’était agréable. Maintenant, je suis au Cambodge et il fait encore plus chaud. »

    « En Indonésie, c’était étrange parce que tout le monde répétait : “C’est la saison des pluies, elle arrive.” Mais il n’y avait pas vraiment de saison des pluies régulière. Il pleuvait par intermittence, même quand c’était censé être la saison chaude. Alors que maintenant, au Cambodge, c’est la saison des pluies et, chaque jour, c’est incroyable : les éclairs, les routes inondées en quelques minutes. Mais dès que la pluie s’arrête, tout est de nouveau sec. »

  • Jouer la montre sur le contrat au paradis

    Bali sunset
    Getty

    Le cadre idyllique de Bali a aidé à combler le vide entre deux accords

    « Quand mon contrat est arrivé à terme l’année dernière [avec le club indonésien Persib Bandung], j’ai dit à ma famille : ‹ Je veux rester en Asie. › D’abord, un ami est venu d’Angleterre et nous avons passé un mois ensemble à Bali. Nous avons visité les îles. Ensuite, je n’avais toujours pas reçu d’offre, mais j’étais tellement déterminé à rester en Asie que j’ai simplement réservé un mois de plus. Je me suis dit : ‹ À quoi bon retourner en Angleterre ? Il n’y a rien pour moi au Royaume-Uni, non ? › J’ai donc décidé de rester en Indonésie. C’est le paradis. On peut y faire ce qu’on veut. L’Indonésie est un endroit où l’on est très libre. Il n’y a pas de règles et, en plus, ce n’est pas cher. »

  • En quoi la vie au Cambodge diffère-t-elle de celle en Indonésie ?

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Les entraînements de l’après-midi permettent de profiter de matinées tranquilles.

    « La plus grande différence, c'est qu'en Indonésie, on s'entraînait très tôt. Je me réveillais vers 5 h 45 et j'arrivais vers 7 h. À 8 h, on était sur le terrain. Donc, à 11 h, j'étais chez moi. Ici, au Cambodge [avec Kirivong Sok Sen Chey, club de Premier League cambodgienne], on s'entraîne à 15 h. C'est simplement une préférence de l'entraîneur. D'autres équipes cambodgiennes s'entraînent aussi le matin. Mais ici, on s'entraîne l'après-midi. Les matinées sont donc assez tranquilles. »

    « Dans cette équipe, j'habite en fait à Phnom Penh, la capitale, et je fais le trajet pour aller à l'entraînement. À mon arrivée, la maison d'hôtes où le club voulait nous loger n'était pas adaptée à un joueur étranger, pour être honnête. Cela a été difficile, car il est impossible de passer du cadre dont on bénéficiait l'an dernier, où les joueurs étrangers étaient vraiment bien pris en charge, à celui d'ici, où l'on attend de vous que vous vous adaptiez et vous comportiez comme quelqu'un du pays. »

    « Pour revenir sur les raisons de mon choix, c'était un recul par rapport à l'an dernier. J'avais connu une saison frustrante. J'avais subi une blessure et je n'avais finalement pas joué beaucoup de matches. J'avais donc besoin de jouer et je voulais rester en Asie. Quand cette possibilité s'est présentée, je me suis dit que j'allais la saisir et tenter ma chance. Si on fait une bonne saison, qui sait, on peut retourner dans un club comme Persib. Mais je ne m'attendais pas aux difficultés auxquelles je suis confronté aujourd'hui. »

  • La faune locale, la cuisine et un état d’esprit humble

    Cows Cambodia
    Getty

    Les vaches aux abords du stade et les chiens sur la pelouse font désormais partie du décor.

    « Quand on descend dans la province de Takeo, c’est un autre monde. Il y a des vaches autour du stade et des chiens sur le terrain. Les gars du coin, quand tu vois certaines des choses qu’ils mangent, ils te demandent : “Tu en veux ?” Et moi, je réponds : “Non, ça va, merci.” J’ai déjà été malade de l’estomac quand je me suis installé en Indonésie, alors maintenant, je fais vraiment attention. Heureusement, à Phnom Penh, on trouve tous les restaurants occidentaux qu’on peut imaginer, donc ça me convient bien. Mais la différence est frappante, surtout dans ces endroits ruraux.

    « Leur mode de vie et leurs ambitions sont différents aussi. Je ne sais pas combien gagnent les gars du coin, mais je dirais que, pour certains, ce n’est pas plus de 500 $ par mois. Et ça leur suffit. Ils sont heureux de rester auprès de leur famille. C’est une vie très tranquille : ils mangent aux stands de rue, donc c’est différent. Alors que l’an dernier, même certains gars du coin gagnaient bien leur vie, mais ça ne changeait rien à leurs habitudes : ils allaient toujours manger au même stand de rue et tu te disais : “Maintenant que tu as de l’argent, va manger dans un endroit sympa.” Mais c’est leur culture et ils ne veulent pas changer. »

  • Des expériences surréalistes avec des serpents, des araignées et des motos

    Adam Przybek snake
    Instagram/@adsprzy

    Przybek a croisé un serpent dangereux à Bali et une araignée-chasseuse dans un hôtel au Cambodge

    « Quand j’étais à Bali, sur la plage en été, j’ai vu mon premier serpent d’une taille déjà respectable. C’était un serpent de mer, et ils sont vraiment très dangereux, ces serpents à bandes noires et blanches. Il s’était échoué sur la plage. Évidemment, tout le monde paniquait ! C’était assez intéressant. On voit des lézards, et puis tous ces insectes bizarres que j’ai eus sur mon balcon l’année dernière. Mais peu à peu, on s’adapte.

    « Je me souviens de ma première nuit au Cambodge. J’avais réservé une chambre d’hôtel après une petite mésaventure. J’ai donc quitté cette maison d’hôtes pour rejoindre l’hôtel, et il y avait une énorme araignée-chasseuse dans la chambre. Il était environ trois heures du matin. J’avais voyagé toute la journée et j’ai appelé mon père. Je lui ai dit : « Qu’est-ce que je fais là ? » J’essayais de la tuer. Il m’a fallu environ une heure pour y arriver. Je transpirais ! Alors, peu à peu, on s’adapte. Mais je pense que nous, les Occidentaux, on ne s’habitue jamais vraiment à certaines des choses qu’on peut voir.

    « Après la visite de ma famille, si vous demandez à mon père ce qu’il retient le plus de son séjour à Bandung, ce ne sont ni les hôtels ni les bons repas que nous avons partagés, mais le fait d’avoir appris à traverser la route à l’asiatique ! Il n’y a pas de voies, c’est l’anarchie totale. Il y a probablement dix motos pour chaque voiture. C’est hallucinant. En gros, il suffit de se lancer. On se retrouve au milieu de la route et les véhicules nous contournent. On regarde le conducteur d’une moto, on croise son regard, on suppose qu’il va passer derrière nous et on avance. Ça marche. C’est ce qui fait la beauté de l’Asie : il n’y a pas de règles et on s’y sent tellement libre. Il y a même des motos qui arrivent à contresens ! Il faut l’accepter. »

  • Apprendre à ses dépens en matière de cuisine asiatique

    Cambodia street food
    Getty

    Les étals de rue font partie de la culture et sont présents dans toute la région.

    « Je n’ai pas vraiment ajouté quoi que ce soit à mon alimentation. À mon arrivée, j’étais presque trop ouvert à tout : je voulais tout essayer. Ça m’a servi de leçon ! Mais j’adore des plats comme le nasi goreng et le riz frit, ainsi que le poulet satay qu’on trouve en Indonésie. Puis, au Cambodge, la cuisine est davantage de style thaïlandais. J’aime beaucoup la cuisine cambodgienne. Mais je n’en mange que dans des établissements réputés, de bons restaurants. »

  • Comment le coût de la vie se compare-t-il à celui du Royaume-Uni ?

    Phnom Penh
    Getty

    Phnom Penh est la capitale et la ville la plus peuplée du Cambodge.

    « Phnom Penh est plus chère que Bandung. J’y ai pris un dîner en trois plats qui m’a coûté 17 $. En Angleterre, ça ferait probablement environ 12 £. Pour un repas en trois plats en Angleterre, on est loin de ce prix-là. Il faudrait probablement compter plus de 30 £. C’est donc aussi un avantage, parce qu’on peut presque vivre comme un roi. J’adore manger. Alors, surtout après l’entraînement, c’est vraiment idéal. »

    « Le coût de la vie est très similaire dans toute la région. Phnom Penh est plus chère parce qu’il y a beaucoup plus d’Occidentaux. L’Indonésie est un cas étrange : même à Jakarta, on ne voit pas vraiment beaucoup d’Occidentaux. Ici, en revanche, il y en a partout où l’on regarde. Je pense donc que les prix sont un peu gonflés. »

  • Comment vivre une expérience authentique au Cambodge et en Asie du Sud-Est

    Adam Przybek holiday snaps
    Instagram/@adsprzy

    Les visiteurs d’une magnifique région du monde sont invités à s’éloigner des circuits touristiques habituels

    « J’ai eu de la chance l’an dernier : j’ai eu l’occasion d’aller à Singapour et je suis allé à Bangkok trois ou quatre fois. Avec un ou deux jours de repos, on pouvait se rendre à Bali. J’ai vraiment un faible pour Bali. C’est un endroit magique où les gens sont si accueillants. Pas seulement à Bali, d’ailleurs : les Indonésiens le sont en général. Mais Bali dégage une énergie particulière dès qu’on arrive, on la ressent. Et ce sont les Indonésiens qui rendent cet endroit si spécial. J’ajouterais aussi Lombok, où j’ai vu certaines des plus belles plages de ma vie. Je dirais qu’il faut absolument goûter à la cuisine locale. Ne venez pas pour manger uniquement dans des restaurants occidentaux. Mais faites aussi preuve d’un peu de bon sens et choisissez un endroit fréquenté. Si vous voyez de la viande laissée à l’air libre, sans protection, ou quelque chose du genre, passez votre chemin. »

    « Chacune des villes où je suis allé a quelque chose à offrir, Kuala Lumpur aussi. Singapour, c’est le Dubaï de l’Asie. C’est un univers très artificiel. Tout fonctionne avec une grande efficacité. Les rues sont impeccables. Chaque endroit que l’on visite offre donc une expérience et une culture complètement différentes, surtout en Indonésie. La majeure partie de l’Indonésie est musulmane. Bali, en revanche, est hindoue. La différence culturelle se ressent particulièrement quand on arrive à Bali après avoir séjourné dans une région musulmane.

    « Mais ne venez pas dans ces régions du monde en restant à l’écart des habitants. Allez à leur rencontre, parlez-leur. Et si vous les voyez faire quelque chose qui vous semble intéressant, essayez à votre tour. Parce que, selon moi, certains disent : ‹ Oh, j’ai voyagé ›, alors qu’ils n’ont pas vraiment voyagé. C’est pour cela que je me sens chanceux d’avoir vécu dans ces régions du monde : j’ai fait et vu des choses que le voyageur moyen n’a pas faites ni vues. Certains vont dans des restaurants occidentaux, séjournent dans des hôtels haut de gamme, et ce n’est pas vraiment une expérience authentique de cette partie du monde. »

  • Pourquoi davantage de joueurs devraient élargir leurs horizons professionnels

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Rien à perdre quand il s’agit d’acquérir une expérience de vie inestimable

    « Sans aucun doute, j’encouragerais les joueurs à partir à l’étranger. Je crois être arrivé à un stade où j’ai compris qu’on pouvait rester coincé dans le système anglais et qu’il y avait autre chose dans la vie que de rester en Angleterre. Et je pense aussi que la situation actuelle au Royaume-Uni n’est pas très bonne. Je ne regretterai jamais cette décision. Même si j’étais venu ici et que le football n’avait pas du tout marché pour moi, ma vie serait plus riche grâce aux expériences que j’ai vécues. Alors, à tous ceux qui en ont l’occasion, je dirais de ne pas se limiter à l’Asie : j’envisagerais aussi d’aller jouer au Moyen-Orient. Même si vous avez l’occasion de partir en Amérique du Sud ou ailleurs, vous n’aurez jamais rien à perdre à tenter l’expérience. Il y a toujours quelque chose à y gagner. »

    « La veille de nos matches, les stades étaient pleins, avec des fumigènes et des chants pendant deux heures entières. Ici, les gens sont fous de football. À moins de vraiment s’intéresser au football en Asie, on pense que le niveau n’est pas très bon. Mais j’ajouterais qu’il est possible de bien gagner sa vie si l’on joue dans une bonne équipe dotée d’une structure professionnelle. Les salaires sont aussi élevés, voire plus élevés, que ceux que l’on pourrait toucher dans des divisions un peu inférieures en Angleterre. »

    « Je pense que le plus important, c’est de faire le premier pas. Cela dit, les choses peuvent être difficiles si quelqu’un se lance sans arriver tout à fait au bon endroit, dans un environnement capable d’aider un joueur étranger. J’ai vraiment eu de la chance l’année dernière. Tout était prévu pour les joueurs étrangers. Nous avions tous un très bel endroit où vivre. Il y avait de bons restaurants. En revanche, si vous débarquez au fin fond de l’Indonésie ou dans un petit pays rural, comme cette ville par exemple, et que vous ne connaissez pas l’Asie ni son fonctionnement, vous pourriez vite repartir. Moi, j’aurais probablement pris le premier vol pour rentrer. Alors oui, il faut aussi un peu de chance. »

  • Projets d’avenir : prendre racine ou tenter une nouvelle aventure

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Przybek serait heureux de rester là où il est, mais il gardera toutes ses options ouvertes.

    « Dans le football, on ne sait pas ce qui peut se passer demain, encore moins dans quelques années. Je sais maintenant que je pourrais me sentir chez moi dans un endroit comme celui-ci. Il y a évidemment les grandes villes en Thaïlande, et le Vietnam était incroyable. Da Nang est un endroit incroyable où je suis allé. C'est comme Miami, mais en Asie. Quand on arrive, on a du mal à croire qu'un tel endroit existe ! Il y a donc des endroits où l'on pourrait vraiment mener une très belle vie, même sans jouer au football.

    « Il y a une chose dont je ne doute pas, et je le répète sans cesse à ma famille : je ne me vois pas retourner vivre au Royaume-Uni. Le temps n'y est pas bon. L'état du pays, la situation générale, tout cela va vraiment mal. »

  • Indice de qualité de vie

    Cambodia flag
    Getty

    Comment se situe la vie au Cambodge dans cinq domaines clés

    Météo : 6/10. « Il peut faire très chaud, et s’entraîner peut devenir inconfortable. »

    Nourriture : 8/10

    Habitants : 10/10. « J’ai dit à ma famille, et c’est quelque chose que j’aimerais souligner, que Phnom Penh a très mauvaise réputation en Asie du Sud-Est : elle passe pour l’une des villes les moins sûres. Personnellement, je n’ai eu aucun problème. Un de mes coéquipiers a failli se faire arracher son téléphone par quelqu’un qui passait à moto. Heureusement, ça ne s’est pas produit. Mais ça peut arriver en Europe, n’importe où. Je dirais même que les Cambodgiens sont peut-être encore plus accueillants que les Indonésiens, ce que je ne pensais pas possible. »

    Activités : 8/10. « On peut aller sur les îles. Ce n’est pas la saison en ce moment, mais elles sont paradisiaques. Phnom Penh a tout : des restaurants occidentaux, de l’histoire. La Thaïlande et le Vietnam sont à quelques heures d’avion. En ce moment, c’est un peu compliqué d’aller en Thaïlande à cause de la situation là-bas : ils se battent pour des terres. Mais on peut aller au Vietnam en bus. Bali est à trois heures d’avion, Singapour à deux heures et la Malaisie à deux heures. Il y a Air Asia, c’est un peu l’easyJet de l’Asie. Et quand on a quelques jours devant soi, c’est vraiment pratique. »

    Coût de la vie : 9/10. « Quand on voit ce qu’on a l’habitude de payer au Royaume-Uni et qu’on arrive ici ! J’ai dû assister à des obsèques en février, alors je suis rentré. J’ai passé un week-end à Manchester. J’ai dit à ma famille : ‹ L’argent que je viens de dépenser, je ne le dépenserais pas en un mois en Indonésie. › »

    Total : 41/50

    L’accès à Adam a été rendu possible grâce à AFFG.

  • Rattrapez votre retard sur la série « Brits Abroad »

    Oakley Cannonier Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Découvrez-en davantage sur les expériences des joueurs britanniques évoluant à l’étranger grâce aux liens ci-dessous.

    Joueur

    Pays

    Indice de qualité de vie

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Cambodge

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Croatie

    40,5/50

    4

    Ademola Ola-Adebomi

    Belgique

    39/50

    5

    Oakley Cannonier

    Singapour

    36/50

    6

    Ayo Obileye

    Finlande

    29/50

    7

    Tyler Fredricson

    Suisse

    29/50