CINCINNATI. À la veille de son dernier jour à la tête de la sélection masculine des États-Unis, Mauricio Pochettino est revenu sur les deux années et plus qui l’ont conduit jusqu’ici. Il dirigera l’équipe américaine mardi contre Haïti en Ligue des nations de la CONCACAF et, une fois le coup de sifflet final donné, ce sera terminé. Depuis le stade de Cincinnati, il rejoindra directement un jet privé envoyé pour l’emmener à Manchester. Là-bas, sa nouvelle vie commencera.

La vie suivra donc son cours, pour l’entraîneur comme pour la sélection qu’il laisse derrière lui. Ce départ a un goût doux-amer, comme il l’a répété à plusieurs reprises cette semaine. Regarder de loin sera difficile, tant il s’est investi dans le football américain. Pourtant, alors que son aventure dans le football américain touche à sa fin , Pochettino a souligné, à l’hôtel de la sélection à Cincinnati, que tout cela en valait la peine. Si quelqu’un lui posait la question, c’est probablement ce qu’il répondrait : cela en valait la peine.

Mais plus précisément, que dirait-il à Pep Guardiola, BJ Callaghan, Roberto Martinez ou à l’un des innombrables autres noms évoqués pour lui succéder ? Le poste est compliqué, mais sa réponse est simple.

« Acceptez-le », a-t-il répondu sans détour. « Si quelqu’un me le demandait, je lui dirais d’accepter. Pep, par exemple ? Accepte le poste. Tout va dans la bonne direction. »

Toute la semaine, Pochettino a esquivé les questions sur l’héritage qu’il laissera. Il est arrogant, a-t-il plaisanté, mais pas au point de penser à ces choses-là alors que son mandat n’est pas encore terminé. Lundi, il s’est pourtant un peu penché sur la question. S’il souhaite que son passage dans le football américain reste associé à une chose, c’est à un commencement. Sa décision de rejoindre Manchester United signifie finalement qu’il ne sera pas là pour voir l’aboutissement de ce travail, mais il n’aurait peut-être pas été là de toute façon. Il espère avoir posé des bases au cours de ses deux années en poste et, comme tous ceux qui suivent l’équipe, il a désormais hâte de voir ce qui pourra être construit dessus, même s’il devra l’observer de loin.

« C’est un processus qui avance petit à petit », a-t-il expliqué. « On ne peut pas tout changer aujourd’hui ou demain. Tout ce que nous avons fait ces deux dernières années n’est, je pense, que le début. Si cette continuité est assurée, c’est le début d’un nouveau football aux États-Unis. C’est possible, bien sûr. Je peux dire que je suis très optimiste. »

Pourquoi est-il donc si optimiste après deux ans en poste ? Et, tout aussi important, quels conseils donnerait-il à la personne qui lui succédera ?