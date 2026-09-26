À court d’argent, Manchester United peut oublier l’idée de remporter la Premier League d’ici 2028 : les difficultés sur le marché des transferts vont forcément se poursuivre à mesure que les plans du nouveau stade avancent
Mercredi, Manchester United a publié ses résultats financiers pour l’exercice 2025-2026, et il y avait de nombreux points positifs. Le club a annoncé des revenus records de 677,6 millions de livres sterling (900 M$) et un bénéfice d’exploitation de 22,6 M£ (30 M$), des chiffres impressionnants étant donné qu’il n’y avait pas de football européen à Old Trafford la saison dernière.
« Nous sommes heureux d’avoir enregistré des revenus records », a déclaré le directeur général Omar Berrada. « Cela démontre la solidité sous-jacente de notre activité et montre l’impact direct du travail que nous avons accompli au cours des deux dernières années. »
Ce travail comprenait deux vagues de licenciements qui ont conduit 450 personnes au sein du club à perdre leur emploi, alors que Sir Jim Ratcliffe tenait sa promesse de prendre des décisions « impopulaires » pour ce qu’il considère être le plus grand bien. Les coûts salariaux de United ont baissé de 3,6 % pour atteindre 301 M£ (399 M$) sous la supervision d’INEOS, ce que le club a confirmé être « principalement dû aux changements dans la composition de l’effectif de l’équipe première masculine, combinés aux économies liées aux programmes de réduction des effectifs mis en œuvre au cours des deux exercices précédents ».
Après la perte de 113,2 M£ (150 M$) enregistrée en 2023-2024, le nouveau régime de propriété a stabilisé la situation, Berrada affirmant que les derniers résultats « prouvent la popularité durable et la force commerciale de Manchester United ». Il y a toutefois une réserve majeure, puisqu’il a ajouté : « Bien que nous soyons sur la bonne trajectoire, nous continuerons d’adopter une approche disciplinée afin de garantir que nos finances restent viables. »
La dette totale de United reste supérieure à 1 milliard de livres sterling, et le club s’est engagé à hauteur de 63,5 M£ (84 M$) pour le terrain du nouveau stade de 100 000 places de l’équipe. Cela écarte de fait la possibilité de toute campagne de recrutement significative dans un avenir prévisible. Si les plans à long terme d’INEOS doivent se concrétiser, davantage de misère est garantie sur le terrain, car l’effectif actuel ne bénéficiera pas de la profonde refonte dont il a besoin.
Aucune chance pour Carrick
United a tout de même affiché une perte annuelle pour la septième année consécutive, cette fois de 43 M£ (57 M$), soit une hausse de 10 M£ sur les 12 mois précédents, et sa dette nette est passée de 471,9 M£ (624 M$) à 577,6 M£ (724 M$) après le refinancement de plusieurs prêts. Le club a également dû verser 8,5 M£ à Ruben Amorim, limogé de son poste d'entraîneur, et 148 M£ (196 M$) ont été investis sur trois nouveaux joueurs : Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans.
Cela restait toutefois une dépense de transfert prudente. Enzo Maresca a bénéficié d'une enveloppe de 458 M£ (606 M$) à Manchester City, et United a aussi été nettement surpassé en dépenses par Tottenham, Chelsea, Liverpool et Arsenal, champion de Premier League. Même le promu Ipswich Town a investi davantage dans de nouvelles recrues.
Michael Carrick a réalisé un travail remarquable en guidant Manchester United vers une troisième place après avoir remplacé Amorim, mais il n'a pas reçu les moyens de passer au palier supérieur. En effet, United a de nouveau pris beaucoup de retard sur ses rivaux après un mauvais début de nouvelle saison, pointant à la 12e place après n'avoir remporté qu'un seul de ses cinq premiers matches de championnat.
L'effectif manque de profondeur pour rivaliser sur plusieurs tableaux, un point encore souligné par son étonnante élimination au troisième tour de la Carabao Cup face à Brighton. Il est difficile d'imaginer United terminer de nouveau dans le top 5, sans même parler de remporter un trophée, et Carrick n'a aucune chance de s'inscrire dans la durée sur le banc tant que le club conservera une approche « disciplinée » sur le marché des transferts.
Objectif irréaliste
S’exprimant dans le fanzine du club United We Stand en juin de l’année dernière, Berrada a réaffirmé l’objectif d’INEOS de ramener le trophée de la Premier League à Old Trafford à temps pour le 150e anniversaire du club en 2028. « Nous venons de terminer 15es et cela semble être une mission impossible. Mais pourquoi ne pas en faire un objectif ? Pourquoi ne pas tout faire pour y parvenir ? Je crois fermement que nous pouvons le faire », a-t-il déclaré.
« Nous avons deux ou trois mercatos estivaux pour construire une équipe capable de commencer à lutter pour remporter la Premier League. Personne ne dit que nous ne voulons pas la gagner d’ici là. Nous nous fixons un objectif avec un calendrier précis pour aller le chercher. »
Cette tâche semble encore plus impossible aujourd’hui qu’elle ne l’était alors. Manchester United a bouclé les arrivées de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo et Benjamin Sesko pour renforcer son attaque cet été-là, et a recruté le gardien belge Senne Lammens pour remplacer l’infortuné Andre Onana, ce qui constituait un excellent début, mais la reconstruction promise par Berrada a depuis marqué le pas.
Le dernier plan pour le mercato a été présenté comme une refonte du milieu de terrain, mais Tielemans n’a pas le même registre complet que Casemiro, parti récemment, et Andrey Santos a été recruté pour compenser la blessure de Manuel Ugarte. Même si Baleba apportera une énergie et un impact physique précieux dans l’entrejeu, on peut facilement soutenir que ce secteur est désormais plus faible.
United a aussi encaissé 50 buts la saison dernière, il n’est donc pas surprenant que sa défense friable encaisse de nouveau des buts après avoir été totalement négligée. Manchester City compte déjà 10 points d’avance sur son voisin en tête de la Premier League, ce qui signifie que tout espoir de titre est déjà mort cette saison, et l’exercice 2027-2028 a peu de chances d’être bien meilleur sans un afflux de nouveaux visages. En se fixant des objectifs irréalistes, INEOS n’a fait qu’aliéner encore davantage une base de supporters profondément frustrée.
Le « frein à main » des Glazer
Manchester United estime que sa situation financière sera bien meilleure à la même période l’an prochain, après avoir prévu des revenus pour 2026-2027 compris entre 740 M£ (982 M$) et 760 M£ (1 Md$). Cette confiance repose sur son nouvel accord de sponsoring de 20 M£ (26 M$) avec Betway pour les tenues d’entraînement, son partenariat officiel avec SumUp sur la manche, ainsi que sur les retombées liées à une participation à la Ligue des champions.
« Il y aura des primes substantielles versées par les sponsors parce que Manchester United participe à la Ligue des champions cette saison », a déclaré l’expert en finances du football Kieran Maguire à Sky Sports. « Cela signifie au minimum quatre matches supplémentaires à Old Trafford. Et aussi différents regards, différentes catégories de supporters regarderont le football en semaine par rapport au football du week-end. Donc je m’attends, et le club s’attend, à un rebond sur le plan commercial grâce au succès obtenu avec la qualification pour l’Europe. »
Cependant, Maguire ne s’attend pas à un retour rapide aux années de gloire, car la structure de la dette de la famille Glazer, en tant qu’actionnaire majoritaire, continue de peser sur les comptes à Old Trafford. Il a ajouté dans le podcast Price of Football : « Il y a près de 70 millions de livres de coûts d’intérêts [sur l’année écoulée]. United a été pénalisé par les fluctuations du taux de change, mais sur l’ensemble de la période de propriété des Glazer, nous avons désormais des coûts d’intérêts totaux supérieurs à 1 milliard de livres.
« C’est 1 milliard de livres qui aurait pu être investi dans les sciences du sport, qui aurait pu aller dans le budget transferts, qui aurait pu servir à de meilleures installations pour les supporters. Le niveau de la dette a augmenté. Ils l’ont admis. Je sais qu’ils ont rééchelonné la dette, mais à des taux d’intérêt plus élevés. Donc cela va constituer un frein supplémentaire pour Manchester United. Et cela signifie aussi qu’il y a une pression supplémentaire sur le secteur sportif du club en termes de résultats à obtenir. »
« Le pire scénario »
Berrada a également confirmé que « l’autre principal axe d’attention » de Manchester United concerne le développement du « Wembley du Nord », qui doit être construit à 320 mètres de l’emplacement actuel d’Old Trafford. Cependant, le club n’a toujours pas révélé comment il financerait le projet, qui s’inscrit dans le cadre du vaste programme de régénération de Trafford Wharfside à Manchester, et Maguire n’est pas convaincu de sa faisabilité.
« Une partie de la raison de l’augmentation de la dette est liée à des raisons techniques impliquant les taux de change, mais les Glazer en sont eux-mêmes responsables à cause de leur décision d’emprunter aux États-Unis », a-t-il déclaré sur Sky Sports. « La dette brute est de 689 millions de livres sterling. En plus de cela, nous avons une dette liée aux transferts, qui devrait se situer entre 350 et 400 millions de livres sterling. Donc, nous avons un milliard de livres sterling de dette liée au football et de dette traditionnelle.
« Comment le club va-t-il donc pouvoir financer un nouveau stade, dont certaines personnes disent qu’il pourrait coûter jusqu’à deux milliards supplémentaires ? D’où va venir cet argent ? »
Maguire a poursuivi dans son podcast : « Le club ne générera jamais assez de liquidités pour pouvoir rembourser la dette, à moins de produire des dizaines et des dizaines de jeunes footballeurs de la même manière que Chelsea le fait et, dans une certaine mesure, Manchester City le fait via son centre de formation. Il ne va pas y parvenir grâce à Old Trafford lui-même. Et bien sûr, la dette va augmenter encore et encore avec le nouveau stade.
« Une fois l’approbation donnée, c’est là que survient le pire scénario. Vous empruntez de l’argent pour payer la construction, donc vous avez ces coûts d’intérêt, et vous ne bénéficiez pas de l’avantage d’avoir un plus grand stade. Il n’y a donc aucun point positif en matière de revenus et vous avez les aspects négatifs en matière de coûts. »
Une meilleure planification est nécessaire
Cela ne signifie pas nécessairement, toutefois, que l'activité de Manchester United sur le marché des transferts doive rester au minimum jusqu'à l'ouverture du nouveau stade, le club travaillant pour qu'il soit opérationnel à temps pour la Coupe du monde féminine 2035.
« Dans les cas d'Arsenal comme de Tottenham, cela a effectivement conduit à une réduction des investissements dans l'effectif. Il se peut toutefois que les propriétaires parviennent à sanctuariser le financement et que les coûts d'intérêt n'entrent en jeu qu'une fois le nouveau stade ouvert », a déclaré Maguire à Sky Sports. « Et si c'est le cas, ils pourraient être en mesure de maintenir les niveaux qui seront attendus par l'immense base de supporters de Manchester United et par toutes les personnes qui s'intéressent de près au club. »
Même si cela s'avère être le cas, les dirigeants d'INEOS devront se montrer bien plus proactifs sur les ventes de joueurs pendant cette période. D'autres arrivées auraient pu être validées si Manchester United avait récupéré de l'argent en se séparant de joueurs comme Joshua Zirkzee et Mason Mount, tandis que le salaire de 325 000 £ par semaine de Marcus Rashford continue de peser sur le club.
Se débarrasser rapidement des éléments indésirables et cibler des joueurs au potentiel de tout premier plan sera essentiel lors des prochains mercatos. Il ne peut y avoir de place pour les passagers, ni pour d'autres recrues coûteuses comme Santos, qui n'avait pas le niveau à Chelsea et finira probablement simplement comme joueur de rotation à Old Trafford. Maintenir le niveau actuel du recrutement sera très loin de suffire : une planification méticuleuse est nécessaire pour maximiser des ressources limitées.
Atmosphère toxique
Manchester United aura aussi du mal à conserver ses meilleurs joueurs et ses éléments les plus prometteurs si son irrégularité persiste. Le prodige de 15 ans JJ Gabriel est sur le point de partir, car sa famille et ses représentants estiment que United a pris trop de retard sur les clubs de l'élite, tandis que le Real Madrid et Barcelone sont tous deux à l'affût.
Pendant ce temps, le capitaine du club Bruno Fernandes arrive en fin de contrat l'été prochain, et sa perte serait encore plus lourde que celle de Gabriel. Fernandes a été l'unique éclaircie de l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de United, portant l'équipe à bout de bras grâce à sa créativité inépuisable et à son rendement stupéfiant dans le dernier tiers du terrain.
Sans véritable feuille de route vers un succès concret, pourquoi le meneur de jeu portugais resterait-il ? Fernandes a refusé une offre lucrative de l'Arabie saoudite l'été dernier, mais il a besoin de nouvelles garanties que United peut être à la hauteur de ses ambitions.
« Mon objectif a toujours été de remporter les plus grandes compétitions et la Premier League en fait partie. Et j'ai toujours ce rêve en moi et j'espère le réaliser », a-t-il déclaré à ESPN en avril.
Malheureusement pour Fernandes et pour les supporters de United en général, ces rêves paraissent plus lointains que jamais. La construction d'un nouveau stade clinquant ne résoudra pas tous leurs problèmes. Au contraire, cela pourrait devenir un fardeau énorme, et pas seulement sur le plan financier ; si le niveau de jeu n'est pas à la hauteur d'un cadre de classe mondiale, l'atmosphère deviendra toxique, demandez donc à Tottenham.
Bien sûr, c'est le cas à Old Trafford depuis la retraite de Sir Alex Ferguson. À moins qu'un nouvel investisseur extrêmement riche n'arrive avec une offre délirante pour racheter à la fois les Glazer et INEOS, qu'ont ni l'un ni l'autre été dissuadés par les protestations régulières des supporters, United restera probablement enfermé dans un cycle d'échecs. Après tant d'années de mauvaise gestion à tous les niveaux, rien ne permet de croire qu'une nouvelle aube enthousiasmante soit sur le point de se lever.