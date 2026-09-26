À court d’argent, Manchester United peut oublier l’idée de remporter la Premier League d’ici 2028 : les difficultés sur le marché des transferts vont forcément se poursuivre à mesure que les plans du nouveau stade avancent

Mercredi, Manchester United a publié ses résultats financiers pour l’exercice 2025-2026, et il y avait de nombreux points positifs. Le club a annoncé des revenus records de 677,6 millions de livres sterling (900 M$) et un bénéfice d’exploitation de 22,6 M£ (30 M$), des chiffres impressionnants étant donné qu’il n’y avait pas de football européen à Old Trafford la saison dernière.

« Nous sommes heureux d’avoir enregistré des revenus records », a déclaré le directeur général Omar Berrada. « Cela démontre la solidité sous-jacente de notre activité et montre l’impact direct du travail que nous avons accompli au cours des deux dernières années. »

Ce travail comprenait deux vagues de licenciements qui ont conduit 450 personnes au sein du club à perdre leur emploi, alors que Sir Jim Ratcliffe tenait sa promesse de prendre des décisions « impopulaires » pour ce qu’il considère être le plus grand bien. Les coûts salariaux de United ont baissé de 3,6 % pour atteindre 301 M£ (399 M$) sous la supervision d’INEOS, ce que le club a confirmé être « principalement dû aux changements dans la composition de l’effectif de l’équipe première masculine, combinés aux économies liées aux programmes de réduction des effectifs mis en œuvre au cours des deux exercices précédents ».

Après la perte de 113,2 M£ (150 M$) enregistrée en 2023-2024, le nouveau régime de propriété a stabilisé la situation, Berrada affirmant que les derniers résultats « prouvent la popularité durable et la force commerciale de Manchester United ». Il y a toutefois une réserve majeure, puisqu’il a ajouté : « Bien que nous soyons sur la bonne trajectoire, nous continuerons d’adopter une approche disciplinée afin de garantir que nos finances restent viables. »

La dette totale de United reste supérieure à 1 milliard de livres sterling, et le club s’est engagé à hauteur de 63,5 M£ (84 M$) pour le terrain du nouveau stade de 100 000 places de l’équipe. Cela écarte de fait la possibilité de toute campagne de recrutement significative dans un avenir prévisible. Si les plans à long terme d’INEOS doivent se concrétiser, davantage de misère est garantie sur le terrain, car l’effectif actuel ne bénéficiera pas de la profonde refonte dont il a besoin.