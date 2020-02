Zouma : "Mourinho m'a dit que j'étais pourri à Chelsea"

Le défenseur français a travaillé avec le technicien portugais lors du deuxième passage sur le banc de touche du Spécial One à Stamford Bridge.

Le défenseur de Kurt Zouma a raconté une anecdote concernant le jour où José Mourinho l'a qualifié de "pourri" après une performance particulièrement médiocre il y a quelques années. José Mourinho a été à l'origine du recrutement du défenseur français à Stamford Bridge alors que ce dernier était âgé de 19 ans. Le Portugais l' fait venir de Saint-Etienne en 2014 et le défenseur tricolore a bien évidemment fait les frais du management parfois rude de José Mourinho.

Encore jeune et tentant de trouver ses marques en professionnel et dans un nouveau championnat comme la , Kurt Zouma est revenu sur un moment choquant en compagnie du Portugais. Le jeune défenseur a avoué au cours d'une interview accordée à RMC Sport avoir été choqué lorsque José Mourinho l'a pris un jour à l'écart et n'y a pas été de mainmorte pour le critiquer après une performance qu'il a jugé totalement insuffisante.

Zouma soutient Mourinho

"Je ne me souviens plus de quel match c'était et de l'équipe que nous jouions, nous perdions 3-1, à l'extérieur. Le lendemain, José Mourinho me rattrape, il m'emmène dans son bureau et il me demande si je vais bien. J'ai dit oui, il m'a demandé si j'étais sûr. J'ai dit oui à nouveau, il a répondu 'Parce que vous étiez pourri ce week-end'. Cela m'a choqué, mais cela m'a donné envie de réagir immédiatement sur le terrain. Je me souviens que cela m'a fait mal, que cela m'a affecté. Mais je voulais vraiment lui montrer que je pouvais réagir", a raconté le défenseur central tricolore.

"C'est quelqu'un qui aime la victoire. Il utilise tous les outils possibles pour y parvenir. Je suis venu ici à Chelsa, à 19 ans et il m'a fait jouer. J'ai pu avoir plusieurs opportunités, j'ai joué des matches. Je ne sais pas ce que les autres pensent, nous avons tous des opinions différentes, mais de mon côté, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'idée que José Mourinho ne donne pas de chance aux jeunes joueurs", a ajouté Kurt Zouma.

Maintenant âgé de 25 ans, Zouma a été un titulaire en puissance dans la défense de Chelsea cette saison, avec ses 20 matches de championnat, seul le capitaine Cesar Azpilicueta le devance dans le secteur défensif. Kurt Zouma se retrouvera face à face avec son ancien manager samedi prochain, lorsque José Mourinho retournera à Stamford Bridge alors que son équipe de affrontera les Blues. Un doublé de Willian a assuré la victoire à l'équipe de Frank Lampard lors du match aller, alors que Son Heung-Min avait été expulsé.