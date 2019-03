ZOOM - Documentaires sur le football : comment regarder des films sur Netflix ou Amazon Prime ?"

Goal vous propose un guide complet sur les différentes plateformes de streaming qui proposent des documentaires sur le football.

Les documentaires sur le football sont à la mode. Steven Gerrard est le dernier footballeur à avoir réalisé un film relatant sa vie et sa carrière.

" : All or Nothing", réalisé un peu avant, décrit en détails comment l’équipe de Pep Guardiola a remporté le titre de la saison passée, tandis que d’autres documentaires des sujets un peu plus graves, tels que le racisme, l'homophobie dans le football et les controverses en coulisses de la au .



Goal vous explique comment vous pouvez vous abonner aux services de streaming et visionner les meilleurs documentaires sur le football sur Netflix et Amazon Prime.

Comment regarder un documentaire de football sur Netflix ?

Netflix est un service de streaming vidéo en ligne basée sur un abonnement. Les utilisateurs peuvent choisir parmi trois forfaits : basique (7,99€), standard (10,99€) et Premium (13,99€).



Les nouveaux utilisateurs pourront bénéficier d'un essai d'un mois de Netflix lors de leur inscription et ne seront pas facturés avant la fin de l'essai. Les utilisateurs peuvent s'inscrire ici.



Tous les forfaits auront une sélection illimitée du catalogue complet de la télévision et des films sur Netflix, bien que le nombre d’écrans pouvant être actifs simultanément entre les comptes et la disponibilité du contenu HD soient limités.

Quels documentaires de football peut-on voir sur Netflix ?

Netflix propose une vaste sélection de documentaires sur le football, avec plusieurs oeuvres axées sur des icônes du football, des équipes individuelles et des investigations.

Dans "Becoming Zlatan" (2015), le documentaire utilise des images rares pour suivre la star emblématique Zlatan Ibrahimovic de ses débuts difficiles à son explosion en 2005.

Un an plus tard, le documentaire "Les Bleus : Une Autre Histoire de " marque les 20 ans du sacre de l’équipe de France, dont les hauts et les bas ont été similaires à ceux de la société française.

L’histoire et la philosophie de l’un des clubs les plus appréciés et les plus prospères au monde, le , sont décrites dans "Barca Dreams" (2015), et l'un des documentaires récents de Netfilx "First Team : ", suit les champions d' dans leur conquête d'un nouveau Scudetto.

Dans "Class of '92 – Out of their League" (2015), cinq anciennes stars de se retrouvent après leurs exploits pour acheter une équipe locale.

"Forbidden Games – The Justin Fashanu Story" (2017) raconte l'histoire tragique et vraie de Justin Fashanu, le premier homme ouvertement homosexuel à avoir joué au football professionnel.

Dans "Boca Juniors Confidential" (2018), les joueurs et le staff technique de la puissante équipe argentine de Boca Juniors offrent un aperçu exclusif des coulisses du club légendaire.

"Becoming Champions" (2018) se penche sur les athlètes et les pays qui sont grimpés sur le toit du monde tels que l' , l'Italie, l' , l' , le et l' .

Les fans, célébrités et athlètes français retracent les souvenirs mémorables du 12 juillet 1998 dans le documentaire "Le Jour Parfait" (2016).

Dans le cadre d'un scandale international, "Planet FIFA" (2016) explique comment la plus puissante instance du football est devenu une machine spéculative où arrangements et corruptions seraient courants.

Dans "Le K Benzema" (2017), les péripéties de Karim Benzema ainsi que sa relation avec l'équipe de France sont abordés avec ses proches.

La fureur suscitée par l’ajout de deux joueurs musulmans au club de football Beitar Jérusalem dans " Forever Pure" (2016) souligne le rôle du racisme institutionnalisé en Israël.

"Songs of Ben" (2016) raconte l'histoire de fans américains qui souhaitaient tellement un club de à Philadelphie qu'ils ont créé leur communauté avant même qu'il n'existe.

'Forever Chape" (2018) est un documentaire sur l’avion qui a coûté la vie à 71 personnes et explique comment le club brésilien Chapecoense cherche à reconstruire l’équipe qui a marqué l’histoire..

Comment regarder un documentaire de football sur Amazon Prime Video ?

Amazon propose le service Prime Video à tous les membres Prime. Tous les utilisateurs peuvent bénéficier d'une version d'essai de 30 jours.



L'abonnement Amazon Prime, qui peut se faire annuellement ou mensuellement, inclut également une expédition illimitée et gratuite de deux jours sur de nombreux articles. Les utilisateurs d'Amazon Prime ont également accès à la sélection d'émissions et de films en streaming.

Quels documentaires de football peut-on voir sur Amazon Prime Video ?

"Steven Gerrard – Make Us Dream" (2018) est une création originale du groupe qui raconte la fabuleuse histoire de Steven Gerrard, légende de et du football britannique.

Amazon a aussi diffusé le film " Manchester City: All or Nothing" pour retracer la saison 2017-18 fantastique de l'équipe de Pep Guardiola, qui a fait tomber plusieurs records en Angleterre.

Dans "The Class of '92" (2013), le documentaire suit la promotion dorée (Beckham, Giggs, Scholes, les frères Neville, Butt) qui a écrit l'une des plus belles pages de Manchester United.

"Football Hell" (2017) se penche sur les préparatifs de la Coupe du monde 2022 au Qatar, où 4 000 travailleurs et travailleuses auraient perdu la vie dans la construction des stades tournoi. Ce chiffre stupéfiant indique les conditions terribles sur les chantiers dans le petit pays du Golfe.

"The Workers Cup" (2018) se plonge aussi dans les chantiers du Qatar, où des travailleurs migrants africains et asiatiques construisent les installations de la Coupe du monde 2022 et s'affrontent dans le cadre d'un tournoi de football.

"Jorge Mendes – The Super Agent" (2012) est un film sur l'un des agents les plus influents du circuit, tandis que "Celtic Soul" (2018) suit l'acteur Jay Baruchel au cours d'un voyage épique au , en et en Écosse avec le célèbre journaliste Eoin O. Callaghan.

"Cruyff – The Last Match" (2015) montre comment Johan Cruyff est devenu l'une des stars les plus iconiques de l'histoire du football, tant sur le plan sportif que culturel.

Dans "Kicking It" (2008), la vie des sans-abri est changée à jamais par une compétition de football internationale, qui suit six joueurs qui se rendent au Cap pour participer à la Coupe du monde des sans-abri.

L'article continue ci-dessous

Le documentaire "Ronaldo vs Messi - Faceoff!" (2018) présente des experts qui comparent les superstars Ronaldo et Messi ainsi que leur éducation, leur progression dans le monde du sport, leurs compétences, leur talent et leurs potentiels marketing en dehors des terrains.

Les fans de l'équipe d'Angleterre sont quant à eux invités à regarder "Bobby" (2016), un portrait puissant, dramatique et profondément personnel de Bobby Moore, unique capitaine à avoir soulevé la Coupe du monde. Véritable figure du football, Moore a participé à d'autres batailles.

Comment regarder des documentaires de football sur d'autres sites de streaming ?

Des sites internet tels que Hulu, YouTube et Google Play proposent également leur propre sélection de documentaires sur le football disponible à la location et à la diffusion en ligne.



Hulu Plus est disponible uniquement aux États-Unis, tandis que les vidéos YouTube et Google Play peuvent être louées individuellement avec un compte d'utilisateur.