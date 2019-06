Zola est confiant pour la réussite d'Hazard au Real : "Madrid a acheté un joueur fantastique"

Gianfranco Zola pense que Chelsea a perdu un élément clé avec le départ d'Eden Hazard au Real et ne doute pas de la réussite du Belge à Bernabeu.

Le transfert d'Eden Hazard de vers le a fait du bruit. Pour l’adjoint de Maurizio Sarri à Chelsea, Gianfranco Zola, l'ancien numéro 10 des Blues est capable d'amener une vraie valeur ajoutée au collectif merengue.

"Madrid a acheté un joueur fantastique. Chelsea perd un joueur clé et Madrid en gagne un. Je lui souhaite bonne chance, et qu’il fasse aussi bien à Madrid qu’à Chelsea. Il le mérite. La lui correspond bien. Cette année, il s’est beaucoup amélioré, il a appris à plus jouer avec l’équipe", a-t-il assuré dans un entretien accordé à AS.

Allant plus loin dans son opinion, Zola pense qu'Hazard est capable d'être un joueur prépondérant dans la saison future des hommes de Zinédine Zidane.

"L'année dernière a été très bonne pour nous et il a participé à environ 40% des buts. Non seulement il a marqué mais aussi offert des passes décisives. C'était très bien, ses chiffres étaient incroyables Certains leaders discutent beaucoup dans les vestiaires, sur le terrain, et d’autres le font avec des faits, en apportant une contribution importante aux matchs, en décidant des rencontres importantes. C'est un excellent joueur pour le Real Madrid."