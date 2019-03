Zlatan Ibrahimovic tacle les anciens de Manchester United : "Ils se plaignent tout le temps"

Dans un entretien accordé au Daily Mirror, l'attaquant suédois est revenu sur ses relations parfois houleuses avec les anciens joueurs des Red Devils.

Zlatan Ibrahimovic n'a pas été impressionné par certains des anciens joueurs légendaires de , affirmant qu'ils ont eu leur temps sous les projecteurs. Le célèbre groupe de légendes de United, composé notamment de David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville et Paul Scholes, a aidé le club à atteindre de nouveaux sommets en remportant de nombreux trophées sous la direction de Sir Alex Ferguson.

Même après leurs départs, le groupe est toujours très associé au club, plusieurs analysant régulièrement l’équipe dans des rôles de consultant. Mais Ibrahimovic a déclaré que les anciens joueurs doivent cesser de comparer leurs succès à la situation actuelle du club et devraient plutôt se concentrer sur la façon dont ils peuvent aider s'ils sont tellement intéressés à restaurer la gloire de Manchester United.

"Ils ne sont plus là. Ils sont à la télévision et se plaignent tout le temps parce qu'ils ne sont pas actifs dans le club", a déclaré l'attaquant suédois au Daily Mirror. "Si vous voulez travailler dans le club, allez chercher du travail dans le club. Donc, vous ne pouvez pas être à la télévision et toujours vous plaindre et critiquer. Ouais, d'accord, vous avez votre temps, nous le savons."

"Tout ce qui se passe est jugé par l'ère de Ferguson"

Le Suédois, qui a fait partie du club mancunien de 2016 à 2018, a poursuivi en affirmant que même les personnes extérieures au club devraient cesser de comparer l'équipe aux anciennes normes de Ferguson et devraient être plus réalistes à propos de l'équipe actuelle.Ibrahimovic a marqué 17 buts en 28 matchs pour le club d'Old Trafford sous la direction de son ancien directeur, Jose Mourinho, avant de rejoindre le LA Galaxy en mars 2018.

Zlata, Ibrahimovic a exhorté United à laisser l’ère Ferguson derrière eux en traçant leur propre chemin vers la gloire. "Tout ce qui se passe est jugé par l'ère de Ferguson. Ils disent que si Ferguson était ici, cela ne se produirait pas, Ferguson ne le ferait pas comme ça (...) Si c’était moi, je dirais que je n’ai plus Ferguson. Et je viens ici et je veux faire ma propre histoire, je veux faire ma propre histoire."