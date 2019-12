Zlatan Ibrahimovic offre au Milan sa première punchline depuis son retour

Zlatan est enfin de retour à Milan et le Suédois a gratifié son club d'une punchline dont il a le secret.

Sept ans et demi après son départ pour le Zlatan Ibrahimovic revient à l' . Et la personnalité et l'égo de l'ancien parisien n'ont pas subi beaucoup de changements au fil des années.

Celui qui passera sa visite médicale au sein du club lombard le 2 janvier prochain a publié sur ses réseaux sociaux un montage assorti d'une déclaration dont il a le secret :

"Même Zlatan. Démon différent. AC Milan , j'arrive", a ainsi tonné le buteur scandinave, qui s'est montré plus prolixe sur le site officiel du Milan : "Je retourne dans un club que je respecte énormément et dans une ville que j'aime. Je vais me battre avec mes coéquipiers pour changer le cours de cette saison et je ferai tout pour atteindre nos objectifs".