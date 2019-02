Zlatan Ibrahimovic juge la Ligue des champions : "Pas d'équipe au dessus des autres"

L'ancien joueur du PSG, de l'Inter, du Milan et de Barcelone a évalué la saison actuelle de Ligue des champions.

Mardi soir, il s'agissait d'un match particulier pour Zlatan Ibrahimovic. Ancien du PSG (2012-2016) et de Manchester United (2016-2018), Zlatan avait vu ses deux anciens fiefs s'affronter et l'attaquant suédois avait été fidèle à lui-même avec une punchline dont il a le secret avant la rencontre :"Peu importe qui gagnera, je suis le vainqueur".

Le vainqueur fut parisien et "Ibra" aimerait d'ailleurs bien voir l'une de ses anciennes formations aller au bout cette saison comme il l'a expliqué dans des propos relayés par l'Equipe :

"Cette Ligue des champions est assez ouverte. Il n'y a pas d'équipe au-dessus des autres. Je pense que toutes les équipes encore en course peuvent aller en finale et la gagner. J'espère que le vainqueur fera partie de mes anciens clubs : le PSG, Manchester United, la Juve ou le Barça. L'Inter a été sorti, l'AC Milan n'y figure pas... Il me reste quatre clubs, j'espère que l'un d'entre eux gagnera", a dit Zlatan.

L'article continue ci-dessous

Mais l'ancien joueur du LA Galaxy a fait omission de l'une de ses anciennes formations ; L'Ajax Amsterdam. C'est pourtant le club qui l'avait montré aux yeux du monde entre 2001 et 2004. Au sein du club batave, Zlatan avait pourtant atteint les quarts de finale de la compétition reine des clubs en 2003.

L'Ajax a pourtant livré une copie très propre face aux champions sortants du Real Madrid mercredi soir pour un revers 1-2 dans une rencontre que les Néerlandais avaient pourtant dominé largement. Histoire de se rappeler au bon souvenir d'Ibrahimovic...