Zlatan Ibrahimovic : "Je ne suis pas Superman"

Le Suédois a déclaré forfait pour le grand match entre la Juventus et l'AC Milan : "J'ai un problème de tendon, je ne veux pas prendre de risque".

Zlatan Ibrahimovic ne sera pas l'une des vedettes du choc Juventus-Milan dimanche soir : le Suédois continue de s'entraîner séparément et a admis qu'il préférait ne pas prendre de risques, sans pour autant forcer son retour sur le terrain. L'inflammation du tendon d'achille est en cause et ne lui permettra pas d'être présent contre son ancienne équipe : ce sont ses mots lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion d'un événement lié à l'un de ses sponsors.

"On voit au jour le jour, ce n'est pas un secret : le problème de tendon est là et je ne risque pas les conséquences. Je veux pouvoir jouer pendant toute la saison, en pensant que je ne suis pas Superman. Le problème est que je travaille trop et que j'aime souffrir", a analysé le Suédois qui n'a joué qu'un seul match de Serie A depuis le début de saison en raison de ses pépins physiques et de sa récente opération.

L'AC Milan a perdu Zlatan Ibrahimovic mais a en même temps retrouvé Olivier Giroud, qui était prêt à revenir au centre de l'attaque après s'être remis de Covid-19. Stefano Pioli sera également privé de Tiémoué Bakayoko pour le choc face à la Juventus, qui souffre d'une blessure au mollet gauche : il dispose donc de deux options avec Bennacer ou Tonali pour jouer aux côtés de Kessié au milieu de terrain.

L'article continue ci-dessous

L'attaquant suédois a ensuite pu commenter les débuts de ses coéquipiers en Ligue des champions à domicile contre Liverpool : "Hier, c'était la première fois en Ligue des champions pour beaucoup, mais maintenant ils comprennent ce que cela signifie de jouer contre les meilleurs d'Europe et du monde. Je suis heureux pour mes coéquipiers, je me souviens qu'à la fin de la saison dernière, j'ai demandé qui avait déjà joué la Ligue des champions : deux ou trois ont levé la main".

"Je croyais que c'était une blague. Si vous n'avez pas joué en Ligue des champions, vous manquez quelque chose dans votre carrière. J'attends de jouer la Ligue des champions à San Siro avec un stade plein, ce sera une vraie montée d'adrénaline", a ajouté Zlatan Ibrahimovic. Les Rossoneri ont montré qu'ils ont acquis une mentalité qui est devenue plus solide notamment grâce à la saison dernière où ils ont franchi un cap.

"La tête est très importante. Et la tête est là maintenant, mais le corps ne me suit pas toujours. Malheureusement, ils ne vont pas toujours de pair. Mais si vous n'êtes pas préparé avec votre tête, le corps n'est pas là. Je pense avoir donné à mes coéquipiers la bonne mentalité. Ils ont compris ce qu'il faut faire pour atteindre le sommet. Mais si nous sommes arrivés deuxième l'année dernière, cela signifie qu'il manque quelque chose pour gagner. L'équipe le sait et travaille chaque jour pour faire plus et s'améliorer. Tout le monde a le désir et la faim, même les nouveaux joueurs ont compris la mentalité de ce groupe. Nous devons comprendre ce que nous devons faire pour continuer à rester au sommet. Nous avons besoin de sacrifices et de travail, la qualité est là", a conclu Zlatan Ibrahimovic.